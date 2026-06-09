अपने परिवार के लिए कैसे चुनें सही साइज का बॉटम माउंट फ्रिज? अमेजन कस्टमर चॉइस फ्रिज जो बढ़ाएंगे आपके किचन की शान
अमेजन पर उपलब्ध टॉप रेटेड और सबसे ज़्यादा बिकने वाले बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर्स की सूची, जो शानदार फीचर्स के साथ आपके किचन को मॉडर्न लुक देंगे। प्रीमियम डिज़ाइन और बेहतरीन कूलिंग वाले इन बेस्ट-सेलिंग फ्रिज को आप अमेजन के खास ऑफर्स, नो कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अपने परिवार के लिए सही साइज का बॉटम माउंट फ्रिज चुनना बेहद आसान है, बस आपको अपने घर के सदस्यों की संख्या और किचन के स्पेस का ध्यान रखना होगा। आमतौर पर 1 से 2 सदस्यों के छोटे परिवार के लिए 200-300 लीटर, 3 से 4 सदस्यों के मध्यम परिवार के लिए 300-450 लीटर और 5 या उससे अधिक सदस्यों के बड़े परिवार के लिए 450 से 600+ लीटर की क्षमता वाला फ्रिज बिल्कुल सही रहता है। बॉटम माउंट फ्रिज का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें अक्सर इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर होता है, जिससे आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यदि आप अपने किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देना चाहते हैं, तो अमेजन कस्टमर चॉइस में शामिल Whirlpool और Panasonic जैसी ब्रांड्स के बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर बेहतरीन विकल्प हैं। ये फ्रिज न केवल अपने स्लीक ग्लास डोर डिज़ाइन और शानदार फिनिश से आपके किचन की शान बढ़ाते हैं, बल्कि इनमें डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर और कन्वर्टिबल मोड्स जैसे लेटेस्ट फीचर्स भी मिलते हैं, जो बिजली की भारी बचत के साथ भोजन को लंबे समय तक ताजा रखते हैं।
1. Electrolux 496L 1 Star Inverter Frost Free Double Door Refrigerator, Bottom Mount Freezer, TasteLockAuto & TasteGuard Technology, UltimateTaste 500, EBE5302C-S, Stainless Steel
इलेक्ट्रोलक्स का यह 496 लीटर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और आधुनिक विकल्प है। स्टेनलेस स्टील फिनिश वाले इस डबल डोर फ्रिज में फ्रीजर नीचे की तरफ दिया गया है, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर रहता है और आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह इन्वर्टर कंप्रेसर और न्यूट्रीफ्रेश जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है, जो भोजन को लंबे समय तक ताजा रखते हुए बिजली की बचत करने में मदद करती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteGuard डिओडोराइजर
EvenTemp कूलिंग
FlexStor एडजस्टेबल शेल्फ
बॉटम माउंटेन डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
गैस रीफिलिंग के लिए ग्राहक को अलग से भुगतान
हर किसी के बजट में फिट नहीं
2. Panasonic 400L 2 Star Prime Convertible 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator (NR- BK415BQKN, Diamond Black,Jumbo Fresh Vegetable Basket,Net Capacity 357L)
पैनासोनिक का यह 400 लीटर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन और स्मार्ट विकल्प है। डायमंड ब्लैक फिनिश और बेहद आकर्षक लुक वाले इस डबल डोर फ्रिज में फ्रीजर नीचे की तरफ दिया गया है, जिससे आपको सब्जियों या अन्य सामानों के लिए बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह रेफ्रिजरेटर 6-स्टेज स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और एडवांस सेंसर तकनीक के साथ आता है, जो कूलिंग को बेहतर बनाने के साथ-साथ बिजली बचाने में मदद करते हैं। इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका प्राइम फ्रेश कन्वर्टिबल मोड है, जो कुकिंग और फूड स्टोरेज को बेहद आसान बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन्स्टा कुक
बॉटम माउंट डिज़ाइन
जंबो फ्रेश वेजिटेबल बास्केट
स्मार्ट इन्वर्टर और सेंसर्स
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
नेट कैपेसिटी
3. Panasonic NR-BK418BQKN 357l 2 Star Prime Convertible AI Econavi 6-Stage Smart Inverter Frost-Free Double Door Bottom Mount Refrigerator, Black
पैनासोनिक का यह 357 लीटर क्षमता वाला बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर आधुनिक किचन के लिए एक बेहतरीन और स्मार्ट अपग्रेड है। डायमंड ब्लैक फिनिश वाले इस डबल डोर फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Econavi और 6-स्टेज इंटेलिजेंट इन्वर्टर तकनीक है, जो आपके इस्तेमाल करने के पैटर्न को समझकर कूलिंग और बिजली की खपत को खुद-ब-खुद एडजस्ट करती है। बॉटम माउंट डिज़ाइन होने के कारण बार-बार इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर की तरफ रहता है, जिससे आपको दैनिक उपयोग में बार-बार झुकने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Econavi टेक्नोलॉजी
प्राइम कन्वर्टिबल मोड्स
Ag Clean टेक्नोलॉजी
अल्ट्रा स्पेशियस डोर पॉकेट्स
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
संयुक्त परिवारों के लिए थोड़ा छोटा
4. Electrolux 425L 1 Star Inverter Frost Free Double Door Refrigerator, Bottom Mount Freezer, TasteLockAuto & TasteGuard Technology, UltimateTaste 500, EBE4502C-S, Stainless Steel
इलेक्ट्रोलक्स का यह 425 लीटर क्षमता वाला बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और बेहद स्टाइलिश विकल्प है। स्टेनलेस स्टील (सिल्वर) फिनिश वाले इस डबल डोर फ्रिज में फ्रीजर नीचे की तरफ दिया गया है, जो आपको सब्जियों और रोजमर्रा के खाद्य पदार्थों को निकालने के लिए बार-बार झुकने की झंझट से मुक्ति देता है। UltimateTaste 500 सीरीज का यह मॉडल न्यूट्रीफ्रेश इन्वर्टर तकनीक, बेहतर नमी नियंत्रण और एडवांस कूलिंग फीचर्स के साथ आता है, जो भोजन के प्राकृतिक स्वाद और ताजगी को लंबे समय तक बनाए रखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteLockAuto तकनीक
EvenTemp समान कूलिंग
NutriFresh इन्वर्टर कंप्रेसर
FlexStor एडजस्टेबल स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
गैस/रेफ्रिजरेंट पर अतिरिक्त चार्ज
5. Electrolux 496L 1 Star Inverter Frost Free Double Door Refrigerator, Bottom Mount Freezer, TasteLockAuto & TasteGuard Technology, UltimateTaste 500, EBE5302C-S, Stainless Steel
इलेक्ट्रोलक्स का यह 496 लीटर का बॉटम माउंट रेफ्रिजरेटर बड़े परिवारों के लिए एक प्रीमियम और आधुनिक विकल्प है। स्टेनलेस स्टील फिनिश वाले इस डबल डोर फ्रिज में फ्रीजर नीचे की तरफ दिया गया है, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला फ्रिज सेक्शन ऊपर रहता है और आपको बार-बार झुकना नहीं पड़ता। यह इन्वर्टर कंप्रेसर और न्यूट्रीफ्रेश जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस है, जो भोजन को लंबे समय तक ताजा रखते हुए बिजली की बचत करने में मदद करती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
TasteLockAuto तकनीक
TasteGuard डिओडोराइजर
EvenTemp कूलिंग
FlexStor एडजस्टेबल शेल्फ
क्यों खोजें विकल्प
1-स्टार एनर्जी रेटिंग
बजट में फिट नहीं
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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