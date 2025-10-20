दिवाली पर सस्ते हो गए एयर प्यूरिफायर, ₹10 हजार से कम में ये रहीं टॉप-5 डील्स

संक्षेप: ग्राहकों को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर दिवाली के मौके पर सस्ते में एयर प्यूरिफायर खरीदने का मौका मिल रहा है। हम 10 हजार रुपये से कम वाली बेस्ट डील्स लेकर आए हैं।

दीपावली के मौके पर देशभर में जोर-शोर से त्योहार मनाया जाएगा और फेस्टिव सेल्स का फायदा ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स पर दिया जा रहा है। Amazon पर Great Indian Festival Sale में एयर प्यूरिफायर्स खास डिस्काउंट और ऑफर्स के साथ खरीदे जा सकते हैं। आप 10 हजार रुपये से भी कम कीमत पर साफ हवा के लिए बढ़िया ब्रैंडेड एयर प्यूरिफायर्स ऑर्डर कर सकते हैं। हम आपके लिए टॉप डील्स की लिस्ट एकसाथ लेकर आए हैं।

Honeywell Air Purifier कॉम्पैक्ट साइज वाला यह एयर फिल्टर छूट के बाद केवल 4,998 रुपये में मिल रहा है। इसमें 3-इन-1 फिस्टल दिया गया है और ऐक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलता है। इसकी मदद से 99.99 प्रतिशत प्रदूषकों को हवा से निकाल दिया जाता है और क्लिन एयर मिलती है। केवल 1.5 किलो वजन वाले इस डिवाइस में HEPA फिल्टर दिया गया है।

LEVOIT Core Mini Air Purifier तगड़े डिस्काउंट के बाद केवल 4,990 रुपये में मिल रहे इस एयर प्यूरिफायर में करीब 183 वर्गफीट एरिया तक कवरेज मिलती है। इसमें H13 Truehepa फिस्टल दिया गया है। दो साल की वारंटी वाले इस प्यूरिफायर में फ्रेगरेंस स्पंज भी मिलता है और टच-कंट्रोल्स दिए गए हैं।

Philips AC0920 Smart Air Purifier फिलिप्स के एयर प्यूरिफायर में रियल-टाइम AQI डिस्प्ले दिया गया है और 300 वर्गफीट तक का एरिया कवर हो जाता है। इसमें 9000 घंटे तक की फिल्टर लाइफ दी गई है और यह एक स्टैंडर्ड रूम की हवा को केवल 12 मिनट में क्लीन कर सकता है। यह 7,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

Coway Airmega AIM (AP-0623B) Air Purifier करीब 355 वर्गफीट एरिया कवर करने वाला यह एयर प्यूरिफायर 8500 घंटे तक सबसे लंबी फिल्टर लाइफ ऑफर करता है। खास बात यह है कि इसपर 7 साल की मोटर वारंटी ऑफर की जा रही है और यह Amazon पर नंबर-1 बेस्टसेलर है। डिवाइस को 9,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है।