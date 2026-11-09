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₹10 हजार से कम में मिलेंगे ये 5 कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर, कीमत 5159 रुपये से शुरू

By Pranesh Tiwari
लाइव हिन्दुस्तान
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घर के अंदर प्रदूषण कम करने के लिए 10 हजार रुपये से कम में एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं। Honeywell, Qubo, Coway और Eureka Forbes समेत इन 5 मॉडल में HEPA फिल्टर और कई उपयोगी फीचर्स मिलते हैं।

Best Air Purifiers Under 10000 Rupees
₹10 हजार से कम में कई कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर खरीदने का विकल्प मिल रहा है।

दिल्ली-NCR समेत देश के कई शहरों में बढ़ता वायु प्रदूषण लोगों की चिंता बढ़ा रहा है। सर्दियों में घर के बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर की हवा की क्वॉलिटी भी खराब हो सकती है। ऐसे में एयर प्यूरीफायर की जरूरत बढ़ जाती है। हालांकि, इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। Amazon और Flipkart पर 10,000 रुपये से कम कीमत में कई ऐसे एयर प्यूरीफायर उपलब्ध हैं, जो HEPA फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्ट्रेशन और बेहतर एयर सर्कुलेशन जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। अगर आप भी अपने घर या बेडरूम के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, तो ये पांच ऑप्शंस देख सकते हैं।

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Eureka Forbes Air Purifier 150 for bedroom | Covers upto 200 Sq. Ft. | True HEPA H13 Filter & Surround 360° Air Technology | Removes 99.97% Dust & Particulate Matter | 3-Stage Purification

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Eureka Forbes Smart Air Purifier 500 for Home |Covers Upto 670 Sq. Ft. | WiFi Enabled | Removes 99.97% Impurities & PM | True HEPA H13 | 4-Stage, 10-Min Purification | App Control | Sleep Mode

Eureka Forbes Smart Air Purifier 500 for Home |Covers Upto 670 Sq. Ft. | WiFi Enabled | Removes 99.97% Impurities & PM | True HEPA H13 | 4-Stage, 10-Min Purification | App Control | Sleep Mode

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Pure Air PA2 Wozoyo Air Purifier for Home & Office, 336 Sq Ft, 165 m³/h CADR, 4-in-1Filter, Pre-Filter, Antibacterial, H13 HEPA, Activated Carbon, AHAM Verifide, Removes 99.99% PM2.5 &PM10, Pollutants

Pure Air PA2 Wozoyo Air Purifier for Home & Office, 336 Sq Ft, 165 m³/h CADR, 4-in-1Filter, Pre-Filter, Antibacterial, H13 HEPA, Activated Carbon, AHAM Verifide, Removes 99.99% PM2.5 &PM10, Pollutants

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Pure Air PA1 Wozoyo Air Purifier, Home & Office,202 Sq Ft, 110 m³/h CADR at 2 ACH, 4-in-1 Filter, Pre-Filter, Antibacterial, H13 HEPA, Activated Carbon, AHAM Verified, 99.99% PM2.5, Odor & Pollutants

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Honeywell Air Touch V2

Honeywell Air Touch V2 उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है, जिन्हें मध्यम से बड़े कमरे के लिए एयर प्यूरीफायर चाहिए। इसकी कीमत Amazon पर 9,149 रुपये रखी गई है। Flipkart पर भी यह इसी कीमत पर लिस्टेड है। इसमें H13 HEPA फिल्टर, प्री-फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर के साथ मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है। कंपनी के मुताबिक, यह 388 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए उपयुक्त है। इसमें PM2.5 इंडिकेटर और ऑटो मोड जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो कमरे की हवा की क्वॉलिटी के हिसाब से इस्तेमाल को आसान बनाते हैं।

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Qubo Q400 Smart Air Purifier

स्मार्ट फीचर्स वाले एयर प्यूरीफायर की तलाश है तो Qubo Q400 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी कीमत Amazon और Flipkart पर 9,990 रुपये है। यह 400 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें 330 मीटर क्यूब पर आवर का CADR मिलता है। इसमें पांच-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है। इसकी मदद से धूल, धुएं, एलर्जी पैदा करने वाले कणों और PM2.5 को फिल्टर करने में मदद मिलती है। इसकी खासियत ऐप और वॉयस कंट्रोल सपोर्ट है। इसमें ऑटो मोड भी मिलता है और कंपनी के मुताबिक, फिल्टर की लाइफ 9,000 घंटे तक हो सकती है।

Coway Airmega

Coway Airmega 50 (AP-0425C)

कम बजट में किसी भरोसेमंद ब्रांड का एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो Coway Airmega 50 पर विचार कर सकते हैं। इसकी कीमत Amazon पर 6,999 रुपये है। Flipkart पर भी यह 6,999 रुपये में उपलब्ध है। इसमें कंपनी की HyperCaptive फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी और डियोडोराइजेशन फिल्टर मिलता है। यह धूल और पोलेन्स के साथ हवा में मौजूद कुछ अन्य प्रदूषकों को कम करने में मदद करता है। इसमें बदबू कम करने के लिए भी फिल्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। एलर्जी से जुड़ी जरूरतों को ध्यान में रखकर इसमें ECARF सर्टिफिकेशन भी दिया गया है।

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Pure Air PA1 Filter, WOZOYO, 4-in-1 H13 HEPA filtration

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Honeywell Air Purifier for Home, 4 Stage Filtration, Covers 388 sq.ft, High Efficiency Pre-Filter, H13 HEPA, Activated Carbon Filter, Removes 99.99% Pollutants & Micro Allergens White - Air Touch V2

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Honeywell Air Touch V4 Compound Cold Catalyst with Activated Carbon Filter | Removes Formaldehyde, VOCs, Smoke, Toxic Fumes and Odour

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Honeywell Air Purifier for Home & Office, 3-in-1, Pre, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Dander, Smoke, Dust & Pollens - Air touch V1

Honeywell Air Purifier for Home & Office, 3-in-1, Pre, H13 HEPA, Activated Carbon, Removes 99.99% Pollutants, Allergens, Pet Dander, Smoke, Dust & Pollens - Air touch V1

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Coway Airmega 50 (AP-0425C) Air Purifier for Home, New Launch 2026, ECARF-Certified Allergy Care, HyperCaptive HEPA Filtration, Removes Dust & Pollen, Deodorisation Filter, Cleans Upto 135 SqFt, White

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Coway Original Carbon & HEPA Filter Set for AirMega 150 (AP 1019C), 8500 Hrs (Approx. 1.5-2 yrs) Long Life | Traps Bad odor, VOCs & Kills Allergies, Virus, Germs, PM 0.01 with 99.999% efficiency

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Coway Original 3-in-1 Filter for Airmega Aim, True HEPA & Carbon Filter Combo, 8500 Hrs (approx. 1.5-2 yrs) Long Life, Kills Allergies, Virus, Germs, PM 0.01 with 99.999% efficiency

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Qubo Q200 Smart Air Purifier for bedroom by Hero Group| Up to 200 SqFt| True HEPA H13|Removes 99.99% Dust, Allergens, Smoke, Virus & PM2.5|150 m³/h CADR|5-Stage Filter|App Control|9000 Hrs Filter Life

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Qubo Q500 Smart Air Purifier for bedroom by Hero Group| Up to 500 SqFt| True HEPA H13|Removes 99.99% Dust, Allergens, Smoke, Virus & PM2.5|380 m³/h CADR|5-Stage Filter|App Control|9000 Hrs Filter Life

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Coway Airmega 150 (AP-1019C) Air Purifier For Home & Office, Covers 355 Sq Ft, Green True HEPA & Urethane Carbon Filter, 8500 Hrs Filter Life, Removes 99.99% Dust, Smoke, PM 1 & PM 2.5, 7 Yrs Warranty

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Eureka Forbes Air Purifier 355

बड़े कमरे के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने वालों के लिए Eureka Forbes Air Purifier 355 एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इसकी कीमत Amazon पर 9,999 रुपये है। कंपनी के मुताबिक, यह 480 वर्ग फुट तक के एरिया को कवर कर सकता है। इसमें True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद धूल और छोटे प्रदूषक कणों को कम करने में मदद करता है। इसकी Surround 360 डिग्री एयर टेक्नोलॉजी चारों तरफ से हवा खींचकर उसे फिल्टर करने के लिए डिजाइन की गई है। कंपनी का दावा है कि यह 99.97 प्रतिशत तक पार्टिकुलेट मैटर को हटा सकता है।

Wozoyo Pure Air PA2

कम बजट में एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं तो Wozoyo Pure Air PA2 भी एक विकल्प है। यह Amazon पर 5,159 रुपये कीमत पर मिल रहा है। इसमें 165 मीटर क्यूब पर आवर का CADR मिलता है और यह 336 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें प्री-फिल्टर, एंटीबैक्टीरियल लेयर, H13 HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर वाला 4-in-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें AHAM Verifide सर्टिफिकेशन भी मिलता है।

Pranesh Tiwari

लेखक के बारे में

Pranesh Tiwari

प्राणेश वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां वे पिछले चार वर्षों से टेक्नोलॉजी सेक्शन का अहम हिस्सा हैं। खुद को दिल से लेखक और पेशे से पत्रकार मानने वाले प्राणेश के पास पत्रकारिता के क्षेत्र में आठ वर्षों से अधिक का अनुभव है। उन्होंने अपने पूरे करियर में साइंस और टेक्नोलॉजी की जटिलताओं को आम पाठकों के लिए सरल, सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करने पर विशेष ध्यान दिया है।

विशेषज्ञता और कार्यशैली
प्राणेश की विशेषज्ञता गैजेट्स, टेक इनसाइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे विषयों में है। वे तकनीकी बारीकियों और कठिन शब्दावली को इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि एक सामान्य पाठक भी तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया को आसानी से समझ सके। लेटेस्ट गैजेट्स का रिव्यू करना और नए मोबाइल ऐप्स के फीचर्स को आजमाना उनके काम का पसंदीदा हिस्सा है। उनकी लेखन शैली में स्पष्टता, रिसर्च और कहानी कहने का संतुलन देखने को मिलता है।

अब तक का सफर और उपलब्धियां
प्राणेश ने अपने प्रोफेशनल करियर की शुरुआत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन से की। इसके बाद उन्होंने न्यूजबाइट्स (NewsBytes) में सीनियर टेक जर्नलिस्ट के रूप में काम किया, जहां उन्होंने तकनीकी रिपोर्टिंग में अपनी अलग पहचान बनाई। वे भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली के पूर्व छात्र हैं और अपनी प्रतिभा के लिए प्रतिष्ठित PTI अवॉर्ड से सम्मानित हो चुके हैं।

लेखन और व्यक्तिगत रुचियां
पत्रकारिता के साथ-साथ प्राणेश एक संवेदनशील और रचनात्मक लेखक भी हैं। लॉकडाउन के दौरान उन्होंने ‘सिर्फ दोस्त: नए जमाने की प्रेम कहानियां’ नामक लघुकथा संग्रह लिखा, जिसमें रिश्तों की बारीकियों को भावनात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया है।

उन्हें स्मार्टफोन, कंज्यूमर टेक और डिजिटल इनोवेशन से जुड़े विषयों पर गहराई से रिसर्च करना और पढ़ना पसंद है। काम के अलावा, उन्हें यात्रा करना भी बेहद पसंद है। उनके लिए यात्राएं केवल सुकून का जरिया नहीं, बल्कि नए अनुभवों और कहानियों को खोजने का तरीका हैं।

चाहे वह किसी नए AI टूल की पड़ताल हो या किसी अनदेखी जगह की यात्रा.. प्राणेश का लक्ष्य हमेशा एक बेहतरीन कहानी बुनना ही होता है।

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