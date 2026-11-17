Air Purifier Buying Guide: कौन सा साइज और फिल्टर है बेस्ट? Amazon पर सस्ते में खरीदें
बढ़ते प्रदूषण और खराब AQI के बीच एक सही एयर प्यूरीफायर चुनना बेहद ज़रूरी हो गया है। लेकिन इसे खरीदने से पहले दो सबसे अहम बातों कमरे का साइज (CADR) और फिल्टर की क्वालिटी को समझना जरूरी है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको अपने कमरे के साइज का पता होना चाहिए और किस टाइप के फिल्टर वाले एयरप्यूरीफायर का चुनाव कर रहे हैं। आइए जानते हैं विस्तार से…
1. किस फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर है सबसे बेस्ट?
True HEPA (H13 या H14) फिल्टर: यह हवा में मौजूद 0.3 माइक्रोन तक के 99.97% सूक्ष्म कणों, जैसे PM2.5, धूल, परागकण (Pollen) और धुएं को साफ करता है। खरीदने से पहले 'HEPA-type' के बजाय असली True HEPA फिल्टर ही चुनें।
Activated Carbon फिल्टर: सामान्य HEPA फिल्टर गैस और बदबू को नहीं रोक पाते। इसलिए किचन के धुएं, सिगरेट की गंध और हानिकारक गैसों (VOCs) से बचने के लिए एक्टिवेटेड कार्बन लेयर वाला प्यूरीफायर चुनें।
प्री-फिल्टर (Pre-Filter): यह बाल, पालतू जानवरों के रेशे और मोटी धूल को रोककर मुख्य HEPA फिल्टर की उम्र बढ़ाता है।
2. कमरे के साइज के हिसाब से सही CADR कैसे चुनें?
एयर प्यूरीफायर की क्षमता को CADR (Clean Air Delivery Rate) में मापा जाता है। कमरे का साइज जितना बड़ा होगा, उतना ही ज़्यादा CADR ज़रूरी है:
छोटा कमरा / स्टडी रूम (150–250 sq. ft.): 150 से 250 m³/h CADR वाला प्यूरीफायर पर्याप्त है।
मीडियम बेडरूम (250–450 sq. ft.): 250 से 380 m³/h CADR वाला मॉडल चुनें।
बड़ा हॉल या लिविंग रूम (500–600+ sq. ft.): कम से कम 400 से 520+ m³/h CADR वाला प्यूरीफायर ही असरदार साबित होता है।
मार्केट में HEPA H13 और HEPA H14 एयर फिल्टर वाले एयर प्यूरीफायर मौजूद हैं। इन एयर प्यूरीफायर को अमेजन से सस्ते में खरीदा जा सकता है।
- छोटे बेडरूम या स्टडी टेबल (183 sq. ft. तक) के लिए Levoit Core Mini Air Purifier एक किफायती विकल्प है। इसमें 3-इन-1 HEPA और कार्बन फिल्टर के साथ बेहद शांत स्लीप मोड मिलता है।
- मीडियम से बड़े कमरों (589 sq. ft. तक) के लिए Honeywell Air Touch V5 में 4-स्टेज फिल्ट्रेशन और H13 HEPA फिल्टर दिया गया है। वाई-फाई ऐप और वॉइस कंट्रोल इसे इस्तेमाल में बेहद आसान बनाते हैं।
- मीडियम से बड़े कमरों के लिए Philips Air Purifier AC2220 420 m³/h के दमदार CADR और बेहद शांत ऑपरेशन के साथ आता है। इसका Air+ ऐप रीयल-टाइम एयर क्वालिटी और एलर्जी लेवल दिखाता है।
- बड़े लिविंग रूम के लिए WINIX 5500-2 Air Purifier में 4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टम के साथ True HEPA और वॉशेबल कार्बन फिल्टर मिलता है। यह 0.01 माइक्रोन तक के सूक्ष्म कणों और पालतू जानवरों की गंध को हटाने में सक्षम है।
- 600 sq. ft. तक के बड़े हॉल के लिए Philips AC3220/60 में 520 m³/h का हाई CADR और NanoProtect HEPA फिल्टर दिया गया है। इसकी SilentWings तकनीक तेज़ सफाई के बावजूद शोर को बहुत कम रखती है।
एयर प्यूरीफायर को लेकर अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
प्रश्न 1: क्या एयर प्यूरीफायर को 24 घंटे चालू रखना सही है?
उत्तर: जी हाँ, बेहतर हवा के लिए एयर प्यूरीफायर को लगातार 'Auto Mode' पर चलाया जा सकता है। यह कम बिजली (लगभग 20 से 40 वॉट) खर्च करता है और हवा साफ होते ही खुद ही स्लो स्पीड पर चला जाता है।
प्रश्न 2: एयर प्यूरीफायर का फिल्टर कितने समय में बदलना पड़ता है?
उत्तर: सामान्यतः एक अच्छे HEPA और कार्बन फिल्टर की लाइफ 6,000 से 9,000 घंटे (लगभग 1 से 1.5 साल) होती है। हालांकि, ज़्यादा प्रदूषण वाले शहरों में इसे 8 से 12 महीने में बदलना पड़ सकता है।
प्रश्न 3: क्या एयर प्यूरीफायर चलाते समय कमरे के खिड़की-दरवाज़े बंद रखने चाहिए?
उत्तर: हाँ, एयर प्यूरीफायर का पूरा लाभ उठाने के लिए कमरे के दरवाज़े और खिड़कियां बंद रखना ज़रूरी है, ताकि बाहर की प्रदूषित हवा लगातार अंदर न आती रहे।एयर
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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