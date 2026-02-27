समोसे से लेकर केक तक, अब सबकुछ बनेगा बिना तेल के, बजट में कौन सा Air Fryer Oven है बेस्ट? देखें अमेजन की बेस्ट डील्स

Follow Us on

Feb 27, 2026 05:33 pm IST

अमेज़न पर उपलब्ध आधुनिक Air Fryer Ovens अब भारी डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, जो 90% तक कम तेल में समोसे और केक जैसे पकवान तैयार कर सकते हैं। ये गैजेट्स न केवल आपकी कुकिंग को आसान और हेल्दी बनाते हैं, बल्कि बजट में होने के कारण हर किचन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हैं।

आधुनिक रसोई में Air Fryer Ovens एक अनिवार्य गैजेट के रूप में उभरे हैं। स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों के लिए यह उपकरण किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि यह स्वाद और सेहत के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह 90% तक कम तेल में समोसे, फ्रेंच फ्राइज़ और अन्य तले हुए पकवान तैयार कर सकता है। यह न केवल तलने (Frying) के काम आता है, बल्कि इसमें आप केक बेक करने से लेकर चिकन ग्रिल करने और सब्जियों को रोस्ट करने तक का काम एक ही मशीन में कर सकते हैं।

यह तकनीक 'रैपिड एयर सर्कुलेशन' के सिद्धांत पर काम करती है, जहाँ अत्यधिक गर्म हवा खाने के चारों ओर तेज़ी से घूमती है। परिणामस्वरुप, खाना बिना तेल के भी बाहर से उतना ही क्रिस्पी और अंदर से जूसी बनता है जैसा कि पारंपरिक गहरे तलने से बनता है। डिजिटल डिस्प्ले, प्री-सेट मेन्यू और ऑटो-कट ऑफ जैसे स्मार्ट फीचर्स ने कुकिंग को बेहद सरल और सुरक्षित बना दिया है।

बजट के लिहाज से देखें तो एयर फ्रायर ओवन अब काफी किफायती विकल्पों में उपलब्ध हैं, जो हर सामान्य किचन की शोभा बढ़ा सकते हैं। यह कम समय में खाना पकाता है, जिससे बिजली की बचत होती है और रसोई में गर्मी भी कम पैदा होती है। यदि आप अपनी डाइट से अतिरिक्त फैट हटाना चाहते हैं और बिना किसी अपराधबोध के अपने पसंदीदा स्नैक्स का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक एयर फ्रायर ओवन आपके घर के लिए सबसे समझदारी भरा निवेश है।

Nutricook Steami X एक 24 लीटर की विशाल क्षमता वाला 10-इन-1 मल्टीफंक्शनल ओवन है। यह उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी कुकिंग में वैरायटी चाहते जैसे कि स्टीम कुकिंग, एयर फ्राइंग और बेकिंग। 2200W की दमदार पावर के साथ, यह न सिर्फ जल्दी खाना पकाता है बल्कि फलों को सुखाने और बर्तनों को स्टरलाइज करने की सुविधा भी देता है।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी सुरक्षा ऑटोमैटिक शट-ऑफ और कूल टच एक्सटीरियर तापमान और समय डिजिटल टच डिस्प्ले के साथ आसान कंट्रोल फंक्शन्स 10-इन-1 तकनीक Steam + Convection क्यों खरीदें Steam + Air Fry Combo बड़ी क्षमता स्टरलाइज़ फंक्शन कम तेल का उपयोग स्मार्ट प्री-सेट्स क्यों खोजें विकल्प बजट एयर फ्रायर्स के मुकाबले काफी महंगा किचन काउंटर पर काफी ज़्यादा जगह भारी वजन

SOLARA का यह 12 लीटर क्षमता वाला मॉडल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में XX-Large क्षमता और सुरक्षित कुकिंग चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी SILQ कोटिंग है, जो लैब-सर्टिफाइड (PFAS-free) है, यानी खाना पकाते समय इसमें से कोई भी हानिकारक केमिकल खाने में नहीं मिलता। यह एक ही मशीन में ग्रिल, रोस्ट, बेक और एयर फ्राई करने की सुविधा देता है।

Specifications कंट्रोल LED टच पैनल वारंटी 1 साल की वारंटी प्रीसेट्स 12 वन-टच स्मार्ट कुकिंग मोड्स पावर 1800W रैपिड-एयर टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित 85% कम तेल मल्टी-लेवल कुकिंग रोटिसरी फंक्शन बजट फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प बाहरी हिस्सा गर्म होना प्लास्टिक और स्टील मिक्स

KENT का यह एयर फ्रायर ओवन अपनी 360° Rapid Heat Circulation तकनीक के लिए जाना जाता है, जो खाने को हर तरफ से बराबर और क्रिस्पी बनाता है। 12 लीटर की क्षमता मध्यम परिवार के लिए पर्याप्त है। इसमें आप न केवल तल और बेक कर सकते हैं, बल्कि फलों और मसालों को सुखाने और पूरे चिकन को भूनने का काम भी कर सकते हैं।

Specifications सुरक्षा ऑटो शट-ऑफ मटेरियल स्टेनलेस स्टील और प्रीमियम प्लास्टिक वारंटी 1 साल की वारंटी डिज़ाइन ड्रॉप-डाउन ग्लास विंडो मेन्यू 10 प्रीसेट मेन्यू क्यों खरीदें 80% कम तेल बिल्ट-इन लाइट और विंडो बहुमुखी स्वदेशी ब्रांड और सर्विस 51% डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प टच पैनल या शोर से जुड़ी छोटी समस्याएं किचन काउंटर पर काफी जगह

Inalsa Aero Crisp 16 एक 16 लीटर की क्षमता वाला मल्टी-फंक्शनल एयर फ्रायर ओवन है जो 12-इन-1 कार्यों की सुविधा देता है। यह ओवन स्पेन के 'टॉरस ग्रुप' के मानकों पर बनाया गया है, जो इसकी गुणवत्ता का प्रमाण है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो न केवल एयर फ्राई करना चाहते हैं, बल्कि रोटिसरी (चिकन भूनना) और डिहाइड्रेशन (फलों को सुखाना) जैसे काम भी एक ही मशीन में करना चाहते हैं।

Specifications प्रीसेट मेन्यू 10 वन-टच डिजिटल प्रीसेट्स एक्सेसरीज़ डिशवॉशर सेफ वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी पावर 1800W एयर सिस्टम टेक्नोलॉजी क्षमता 16 लीटर क्यों खरीदें बड़ी क्षमता स्टेनलेस स्टील बिल्ड भरपूर एक्सेसरीज़ 2 साल की वारंटी डिशवॉशर सेफ क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा किचन के काउंटर पर अच्छी-खासी जगह घेरता है पावरफुल फैन होने की वजह से कुकिंग के दौरान हवा का थोड़ा शोर

Prestige AirChef 12L एक पावरफुल 1800W का एयर फ्रायर ओवन है जो ISI सर्टिफाइड है, जो इसकी सुरक्षा और क्वालिटी की गारंटी देता है। यह 360° रैपिड एयर टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिससे खाना कम तेल में भी बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम बनता है। इसका रोज़ गोल्ड फिनिश आपके किचन के इंटीरियर में चार चाँद लगा देता है।

Specifications वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी सर्टिफिकेशन ISI Certified मेन्यू 10 वन-टच डिजिटल प्रीसेट मोड्स तापमान रेंज 80°C से 200°C तक एडजस्टेबल डिजाइन मल्टी-लेवल कुकिंग और पारदर्शी खिड़की पावर 1800 वॉट क्यों खरीदें ब्रांड वैल्यू मल्टी-लेवल कुकिंग रोज़ गोल्ड फिनिश सुरक्षित और स्वस्थ रोटिसरी फंक्शन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा बाहरी बॉडी मुख्य रूप से प्लास्टिक केवल 1 साल की वारंटी

Morphy Richards AirCrisp एक हाइब्रिड मॉडल है जो एयर फ्रायर और OTG दोनों का काम करता है। इसका ब्लैक और रोज गोल्ड फिनिश इसे बहुत ही प्रीमियम लुक देता है। जहां अन्य ब्रांड 10,000 रुपए में 12L क्षमता देते हैं, वहीं यह आपको 25L की विशाल जगह देता है। इसमें डिजिटल बटनों के बजाय कंट्रोल नॉब्स दिए गए हैं, जो इस्तेमाल में बहुत आसान और टिकाऊ होते हैं।

Specifications वारंटी 2 साल की लंबी वारंटी डिज़ाइन प्रीमियम ब्लैक और रोज़ गोल्ड फिनिश मटेरियल माइल्ड स्टील फंक्शन्स एयर फ्राई, बेक, टोस्ट, ब्रोइल, वार्म और डिहाइड्रेट कंट्रोल ईज़ी नॉब कंट्रोल क्यों खरीदें विशाल क्षमता कीमत और वैल्यू 2 साल की वारंटी एक्सेसरीज़ की भरमार उपयोग में आसान क्यों खोजें विकल्प 3.7 स्टार रेटिंग बड़ा साइज कोई डिजिटल डिस्प्ले नहीं

Toree का यह 12 लीटर क्षमता वाला मॉडल उन परिवारों के लिए बनाया गया है जो किफायती कीमत पर हेल्दी कुकिंग शुरू करना चाहते हैं। 1200W की पावर के साथ यह बिजली की काफी बचत करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सुरक्षा है यह TÜV SÜD सर्टिफाइड है, जिसका मतलब है कि इसमें इस्तेमाल किया गया मटेरियल गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए पूरी तरह से सुरक्षित है।

Specifications वारंटी 1 साल की वारंटी कलर क्रीम व्हाइट सर्टिफिकेशन TÜV SÜD सर्टिफाइड कंट्रोल मैनुअल ड्यूल नॉब तकनीक 360° हॉट एयर सर्कुलेशन क्यों खरीदें सबसे किफायती हेल्थ और सेफ्टी इलेक्ट्रिक तंदूर का काम बिजली की बचत क्यों खोजें विकल्प खाना पकाने में थोड़ा ज्यादा समय नया ब्रांड डिजिटल टच और ऑटोमैटिक प्रीसेट मोड्स नहीं

1. एयर फ्रायर के क्या फायदे और नुकसान हैं? फायदे: कम तेल: यह 80% से 90% कम तेल में खाना पकाता है, जो वजन घटाने और दिल की सेहत के लिए अच्छा है।

समय की बचत: यह पारंपरिक ओवन के मुकाबले बहुत तेज़ी से गर्म होता है और खाना जल्दी पकता है।

मल्टी-फंक्शनल: एक ही मशीन में आप फ्राई, बेक, रोस्ट और ग्रिल कर सकते हैं।

किचन में गर्मी कम: इसमें खाना बनाने से गैस चूल्हे की तरह रसोई का तापमान नहीं बढ़ता।

नुकसान : स्वाद में हल्का अंतर: गहरे तले हुए खाने जैसा 100% स्वाद शायद न मिले, क्योंकि इसमें तेल की कमी होती है।

क्षमता: छोटे एयर फ्रायर में एक बार में कम खाना बनता है (हालांकि 12L-25L ओवन में यह समस्या नहीं होती)।

सूखापन : अगर ज़्यादा देर तक पकाएं, तो खाना थोड़ा सूखा (Dry) हो सकता है।

2. एयर फ्रायर से क्या-क्या बना सकते हैं? एयर फ्रायर में आप लगभग वो सब कुछ बना सकते हैं जो तला या बेक किया जाता है,

स्नैक्स: फ्रेंच फ्राइज़, समोसे, पकोड़े, टिक्की और स्प्रिंग रोल।

नॉन-वेज: चिकन विंग्स, रोस्टेड चिकन, फिश फ्राई और कबाब।

बेकिंग: केक, मफिन्स, बिस्कुट और पिज्जा।

सब्जियां: भुनी हुई गोभी, भरवा भिंडी, पनीर टिक्का और रोस्टेड आलू।

अन्य: पापड़ भूनना, ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करना और बचे हुए खाने को फिर से क्रिस्पी बनाना।

3. एयर फ्राई क्या होता है? एयर फ्राई एक खाना पकाने की तकनीक है जिसमें तेल के बजाय अत्यधिक गर्म हवा का उपयोग किया जाता है।

इसमें एक पंखा लगा होता है जो बहुत तेज़ गति से गर्म हवा को खाने के चारों ओर घुमाता है।

यह हवा खाने की बाहरी परत से नमी को हटाकर उसे वैसा ही कुरकुरा बना देती है जैसा कि तेल में तलने पर होता है। आसान शब्दों में, यह 'हवा से तलने' की कला है।

4. एयर फ्रायर में कौन से बर्तन इस्तेमाल होते हैं?

एयर फ्रायर में इस्तेमाल होने वाले बर्तनों का नियम वही है जो ओवन के लिए होता है,

मेटल : एल्युमीनियम, स्टेनलेस स्टील और कास्ट आयरन के बर्तन या ट्रे।

कांच : केवल 'ओवन-सेफ' या बोरोसिल कांच के बर्तन।

सिलिकॉन : फूड-ग्रेड सिलिकॉन मोल्ड्स (Baking के लिए बेस्ट)।

बटर पेपर: एयर फ्रायर बास्केट में नीचे बिछाने के लिए चर्मपत्र कागज का उपयोग किया जा सकता है।

एल्युमीनियम फॉयल: आप फॉयल का उपयोग भी कर सकते हैं, बस ध्यान रहे कि हवा का रास्ता पूरी तरह न रुके।

एयर फ्रायर के मुख्य फीचर्स फीचर का नाम यह क्या है? इसका मुख्य फायदा 1. Rapid Air Technology यह एक शक्तिशाली पंखा और हीटर होता है जो गर्म हवा को खाने के चारों ओर बहुत तेज़ी से घुमाता है। यह बिना तेल या बहुत कम तेल (90% कम) के भी खाने को बाहर से कुरकुरा (Crispy) और अंदर से नरम बनाता है। 2. Precise Temperature & Timer Control इसमें तापमान (80°C - 200°C) और समय को सेट करने के लिए डिजिटल या मैनुअल कंट्रोल मिलते हैं। हर डिश (जैसे केक, समोसा या चिकन) के लिए सही गर्मी मिलती है, जिससे खाना जलता नहीं और परफेक्ट पकता है। 3. Multi-Function Pre-sets इसमें पहले से सेट बटन होते हैं (जैसे Fries, Chicken, Bake), जिन्हें दबाते ही मशीन अपने आप सही सेटिंग चुन लेती है। आपको यह सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितनी देर पकाना है; बस एक बटन दबाते ही कुकिंग शुरू हो जाती है।

