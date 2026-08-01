हजारों रुपये की बचत! घर पर बनाएं पिज्जा जैसी लजीज डिश, 200 रिव्यू रिसर्च के बाद चुने गए ये एयर फ्रायर
अमेज़न पर उपलब्ध ये टॉप-रेटेड एयर फ्रायर न सिर्फ आपके पैसों की बचत करेंगे, बल्कि घर पर ही बिना तेल के रेस्टोरेंट जैसा क्रिस्पी और लजीज पिज्जा तैयार करेंगे। 200 से अधिक यूजर रिव्यू और रेटिंग्स की रिसर्च के बाद तैयार की गई इस लिस्ट में से चुनें अपने बजट का बेस्ट एयर फ्रायर!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बाहर से खाना मंगाना स्वाद में भले ही बढ़िया लगे, लेकिन हर महीने बजट और सेहत दोनों का गणित बिगाड़ देता है। अगर आप भी पिज्जा, गार्लिक ब्रेड और स्नैक्स के शौकीन हैं, तो एयर फ्रायर (Air Fryer) आपके लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। यह न केवल 85% तक कम तेल में खाना पकाता है, बल्कि घर पर ही बिल्कुल डोमिनोज और पिज्जा हट जैसा क्रिस्पी और टेस्टी स्वाद भी देता है।
लेकिन अमेज़न पर इतने सारे ऑप्शंस के बीच सही एयर फ्रायर चुनना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसीलिए हमने आपकी मेहनत आसान कर दी है! हमने 200 से अधिक असली कस्टमर रिव्यूज, परफॉर्मेंस और बजट का बारीकी से विश्लेषण (Research) किया है। इस लिस्ट में हमने अमेज़न के सबसे भरोसेमंद और ट्राई-एंड-टेस्टेड एयर फ्रायर्स को शामिल किया है, जो आपकी जेब भी हल्की नहीं होने देंगे और आपकी सेहत का भी पूरा ख्याल रखेंगे।
1. Panasonic 23L Convection Microwave Oven(NN-CT353BFDG,Black Mirror, 360° Heat Wrap)
Panasonic 23L Convection Microwave Oven (NN-CT353BFDG) मध्यम आकार के परिवारों (3 से 4 सदस्य) के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन किचन अप्लायंस है। Black Mirror फिनिश और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ आने वाला यह माइक्रोवेव बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग के लिए परफेक्ट है। इसमें दी गई 360° Heat Wrap तकनीक खाने को चारों तरफ से बराबर और तेजी से पकाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिफॉर्म कुकिंग: 360° Heat Wrap तकनीक
इजी-टू-क्लीन टच पैड
61 ऑटो-कुक मेन्यू
प्रीमियम लुक
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए छोटा
फिंगरप्रिंट मार्क्स
2. IFB 20L Convection Microwave Oven, 24 Standard Cook Menus (20SC2, Metalic Silver, Steam Clean, Weight Defrost, Grill & Multi-Stage Cooking, 10 Power Levels)
IFB 20L Convection Microwave Oven (20SC2) छोटे परिवारों, कपल्स और सिंगल्स के लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। Metallic Silver फिनिश में आने वाला यह माइक्रोवेव बेकिंग, ग्रिलिंग, डिफ्रॉस्टिंग और रीहीटिंग जैसे सभी कामों को आसानी से संभाल लेता है। इसमें Steam Clean और Multi-Stage Cooking जैसे एडवांस्ड फीचर्स दिए गए हैं जो आपके कुकिंग एक्सपीरियंस को आसान और हाइजीनिक बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
3 साल की वारंटी
फ्री स्टार्टर किट
स्टीम क्लीन
चाइल्ड सेफ्टी लॉक
क्यों खोजें विकल्प
कम कैपेसिटी
कम ऑटो-कुक मेन्यू
3. Samsung 21 L, Convection Microwave Oven (CE73JD-B1/XTL, Black, Various Cooking Modes, Pre heat, Eco Mode, Power Defrost, Auto Cook, Wire Rack, Ceramic Enamel Cavity with 10 year warranty)
Samsung CE73JD-B1/XTL (21 Litres) छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए एक टिकाऊ और एडवांस्ड कन्वेक्शन माइक्रोवेव ओवन है। इसमें Ceramic Enamel Cavity दी गई है, जो न केवल साफ करने में बेहद आसान है बल्कि बैक्टीरिया से भी सुरक्षित रखती है। बेकिंग, ग्रिलिंग, रीहीटिंग और डिफ्रॉस्टिंग के लिए यह एक बेहतरीन और ऑल-राउंडर विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
दुरेबल कैविटी और 10 साल की वारंटी
इको मोड में कम बिजली खर्च
इंडियन रेसिपी फ्रेंडली
चाइल्ड सेफ्टी लॉक
क्यों खोजें विकल्प
60Hz/हाई पावर कंजम्पशन
21 लीटर कैपेसिटी
4. INALSA Double Basket Air Fryer 2800W & 14 L (7L+7L) Large Capacity |Non Toxic,BPA Free|PFOA Food Safety Certified|Cook 2 Full Meals Together|Flip Digital Screen|NutriFry DuoSlim
INALSA NutriFry DuoSlim (14 Litres) बड़े परिवारों और पार्टी लवर्स के लिए एक पावरफुल डबल बास्केट एयर फ्रायर है। इसमें 7-7 लीटर की दो अलग-अलग बास्केट दी गई हैं, जिसकी मदद से आप एक ही समय पर दो अलग-अलग डिश (जैसे एक में पिज्जा/चिकन और दूसरे में फ्राइज) बिना किसी फ्लेवर मिक्सिंग के बना सकते हैं। 2800W की पावरफुल हीटिंग और Sync Finish टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह एयर फ्रायर आपकी रसोई का कुकिंग टाइम आधा कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल बास्केट
Sync Finish फीचर
विजिबल विंडो (Visible Window)
पावरफुल हीटिंग (2800W)
सुरक्षित और नॉन-टॉक्सिक
क्यों खोजें विकल्प
हाई पावर कंजम्पशन
किचन काउंटर स्पेस
5. Glen Large Air Fryer Oven 25L 1800W, with Rotisserie, 6 Functions, Time & Temp Control, 3 Trays & 4 Accessories | All in One Airfryer Oven: Grill, Bake, Fry & Roast, 2-Year Warranty - Black SA3050AFO
Glen SA3050AFO (25 Litres) एक ऑल-इन-वन एयर फ्रायर ओवन (OTG + Air Fryer) है, जो बड़े परिवारों और बेकिंग/ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए बनाया गया है। इसमें 25 लीटर की विशाल क्षमता और 1800W की पावरफुल हीटिंग मिलती है। यह रोटिसरी (Rotisserie) और 6 अलग-अलग कुकिंग मोड्स के साथ आता है, जिसकी मदद से आप ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग और एयर फ्राइंग जैसे सभी काम एक ही अप्लायंस में कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 25L कैपेसिटी
6-इन-1 मल्टीफंक्शन
इन-बिल्ट रोटिसरी
80% कम तेल में कुकिंग
भरपूर एक्सेसरीज
क्यों खोजें विकल्प
बड़ा साइज होने से ज्यादा जगह लेता है
मैन्युअल कंट्रोल्स
6. INALSA Double Basket Air Fryer 2800W & 14 L (7L+7L) Large Capacity |Non Toxic,BPA Free|PFOA Food Safety Certified|Cook 2 Full Meals Together|Flip Digital Screen|NutriFry DuoSlim
INALSA NutriFry DuoSlim (14 Litres) बड़े परिवारों और पार्टी लवर्स के लिए एक बेहद शक्तिशाली डबल बास्केट एयर फ्रायर है। इसमें 7-7 लीटर की दो अलग-अलग स्वतंत्र बास्केट दी गई हैं, जिससे आप एक ही समय में दो अलग-अलग रेसिपी (जैसे एक में चिकन/पिज्जा और दूसरे में फ्राइज) बिना किसी फ्लेवर मिक्सिंग के बना सकते हैं। 2800W की पावरफुल हीटिंग और Sync Finish टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह एयर फ्रायर आपके कुकिंग टाइम को काफी कम कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
डबल बास्केट
Sync Finish फीचर
विजिबल विंडो (Visible Window)
पावरफुल हीटिंग (2800W)
क्यों खोजें विकल्प
हाई पावर कंजम्पशन
किचन काउंटर स्पेस
7. Glen Large Air Fryer Oven 25L 1800W, with Rotisserie, 6 Functions, Time & Temp Control, 3 Trays & 4 Accessories | All in One Airfryer Oven: Grill, Bake, Fry & Roast, 2-Year Warranty - Black SA3050AFO
Glen SA3050AFO (25 Litres) एक ऑल-इन-वन एयर फ्रायर ओवन (OTG + Air Fryer) है, जो बड़े परिवारों और बेकिंग/ग्रिलिंग के शौकीनों के लिए बनाया गया है। इसमें 25 लीटर की विशाल क्षमता और 1800W की पावरफुल हीटिंग मिलती है। यह इन-बिल्ट रोटिसरी (Rotisserie) और 6 अलग-अलग कुकिंग मोड्स के साथ आता है, जिसकी मदद से आप ग्रिलिंग, बेकिंग, रोस्टिंग और एयर फ्राइंग जैसे सभी काम एक ही अप्लायंस में कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल 25L कैपेसिटी
6-इन-1 मल्टीफंक्शन
इन-बिल्ट रोटिसरी
80% कम तेल में कुकिंग
क्यों खोजें विकल्प
किचन काउंटर पर काफी जगह घेरता है।
मैनुअल कंट्रोल्स
एयर फ्रायर की कैपेसिटी (Capacity) का चुनाव अपने परिवार के अनुसार कैसे करें?
एयर फ्रायर की कैपेसिटी को हमेशा अपने परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर चुनना चाहिए:
2 से 3 सदस्यों (या कपल्स) के लिए: 3 से 4 लीटर कैपेसिटी वाला एयर फ्रायर काफी रहता है।
4 से 5 सदस्यों के लिए: 5 से 7 लीटर की क्षमता वाला सिंगल या ड्युअल-बास्केट एयर फ्रायर सही रहता है।
बड़े परिवारों (6+ सदस्यों) के लिए: 8 से 14 लीटर (डबल बास्केट) या 25 लीटर वाला Air Fryer Oven (OTG स्टाइल) सबसे बेस्ट रहता है।
एयर फ्रायर खरीदते वक्त कौन-कौन से मुख्य फीचर्स (Key Features) देखने चाहिए?
एयर फ्रायर खरीदते समय इन 4 मुख्य फीचर्स पर जरूर ध्यान दें:
पावर wattage: कम से कम 1400W से 1800W (बड़ी बास्केट के लिए 2000W+) का ही एयर फ्रायर लें, ताकि हीटिंग तेज हो और खाना क्रिस्पी बने।
ऑटो-कुक प्रीसेट्स (Auto-Cook Menus): डिजिटल टचस्क्रीन में फ्राइज, चिकन, बेकिंग और समोसा जैसे प्रीसेट मोड्स होने से कुकिंग आसान हो जाती है।
विजिबल विंडो (See-Through Window): कांच की खिड़की और अंदर लाइट होने से आप बास्केट खोले बिना खाना पकने की स्थिति देख सकते हैं, जिससे हीट बाहर नहीं निकलती।
डबल बास्केट / रोटिसरी (Dual Basket/Rotisserie): अगर आप एक साथ दो डिश बनाना चाहते हैं या रोस्टिंग/बेकिंग के शौकीन हैं, तो ड्युअल बास्केट या रोटिसरी फीचर वाला मॉडल चुनें।
एयर फ्रायर में सेफ्टी और मेंटेनेंस (Safety & Cleaning) से जुड़ी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
सुरक्षा और आसान सफाई के लिए इन बिंदुओं को जरूर जांचें:
नॉन-टॉक्सिक कोटिंग: बास्केट की कोटिंग BPA-Free और PFOA-Free होनी चाहिए, ताकि तेज आंच पर हानिकारक केमिकल खाने में न मिलें।
ऑटो शट-ऑफ और कूल-टच हैंडल: ओवरहीटिंग से बचाने के लिए ऑटोमैटिक बंद होने वाला फीचर और हाथ न जले इसके लिए कूल-टच हैंडल होना जरूरी है।
आसान सफाई (Dishwasher Safe): बास्केट डिटैचेबल (अलग होने वाली) होनी चाहिए ताकि उसे पानी से आसानी से धोया जा सके।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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