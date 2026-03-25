कम बजट में AC जैसी ठंडक, भारत के दमदार डेजर्ट Air Cooler, सस्ते में मिल रही डील
2026 के ये लेटेस्ट डेजर्ट कूलर भीषण गर्मी में भी एयर कंडीशनर जैसी जबरदस्त ठंडक और वेंटिलेशन प्रदान करते हैं। कम बिजली खपत और Honeycomb पैड्स जैसी आधुनिक तकनीक के साथ ये बड़े कमरों के लिए सबसे किफायती और टिकाऊ विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 की चिलचिलाती गर्मियों में डेजर्ट एयर कूलर उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं, जो कम बजट में पूरे कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं। इन आधुनिक कूलर्स की सबसे बड़ी विशेषता इनकी एरोडायनामिक फैन टेक्नोलॉजी और शक्तिशाली एयर-थ्रो है, जो बड़े हॉल या ड्राइंग रूम के कोने-कोने तक AC जैसी ठंडक पहुँचाने में सक्षम है।
तकनीकी रूप से, 2026 के नए मॉडल्स में एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो न केवल लंबे समय तक चलते हैं बल्कि हवा को शुद्ध और ठंडा रखने में घास वाले पैड्स से कहीं अधिक प्रभावी हैं। इनमें अब इनवर्टर कम्पैटिबिलिटी भी मिलती है, जिससे बिजली कटने पर भी आपकी कूलिंग रुकती नहीं है और बिजली का बिल भी पंखे के खर्च के बराबर ही आता है।
क्षमता के मामले में, 70 से 100 लीटर तक के बड़े टैंक वाले ये डेजर्ट कूलर बार-बार पानी भरने के झंझट को खत्म करते हैं। इसके अलावा, आधुनिक फीचर्स जैसे आइस चेंबर, कैस्टर व्हील्स और ऑटो-स्विंग इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाते हैं। यदि आप भीषण गर्मी (45°C+) वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो ये दमदार कूलर कम कीमत और कम मेंटेनेंस में आपके घर को शिमला जैसा ठंडा बना सकते हैं।
1. CG Beluga 115L Desert Air Cooler for Home | Inverter Compatible | Ice Chamber | Castor Wheels | Water Level Indicator | Up to 45 Ft Air Throw | 3 Yr Motor and Pump Warranty | 1 Yr Product Warranty
यह CG Beluga 115L Desert Air Cooler (2026 Model) बड़े कमरों और हॉल के लिए एक पावरफुल कूलिंग सॉल्यूशन है। 10,499 रुपये की किफायती कीमत (58% डिस्काउंट के बाद) पर उपलब्ध यह कूलर अपनी 115 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 45 फीट लंबे एयर थ्रो के साथ भीषण गर्मी में भी राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल वाटर टैंक
शानदार वारंटी कवर
3-साइड कूलिंग मास्टर
इनवर्टर फ्रेंडली
इनवर्टर फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
मैन्युअल फिलिंग
पंखे का शोर थोड़ा ज्यादा
2. Bajaj DMH90 Neo 90L Desert Air Cooler | Powerful 90ft Air Throw for Large Rooms | Big Ice Chamber & High-Speed Cooling | Inverter Compatible | 1 Year Warranty【White】
यह Bajaj DMH90 Neo 90L Desert Air Cooler (2026 Model) बड़े कमरों और हॉल के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक का दमदार विकल्प है। 10,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह कूलर अपने 90 फीट के विशाल एयर थ्रो और 90 लीटर टैंक क्षमता के साथ भीषण गर्मी (45°C+) में भी बेहतरीन परफॉरमेंस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी वारंटी
एंटी-बैक्टीरियल पैड्स
कम पानी की खपत
दमदार एयर थ्रो
इनवर्टर फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
हाई-स्पीड पर हवा का शोर थोड़ा अधिक महसूस
3. Orient Electric Titan 100L Desert Air Cooler for Home | 4-Way Cooling, Ice Chamber | Inverter Compatible | High Air Delivery, Metal Blades | Honeycomb Pads | 1 Year Warranty by Orient | Dark Grey
यह Orient Electric Titan 100L/125L Desert Air Cooler (2026 Model) बड़े हॉल और खुले स्थानों के लिए एक पावरफुल कूलिंग मशीन है। 10,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह कूलर अपने धातु के ब्लेड और विशाल वाटर टैंक के साथ लंबे समय तक चलने वाली ठंडक प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एल्यूमीनियम फैन ब्लेड
विशाल वाटर टैंक
डेंसनेस्ट हनीकॉम्ब तकनीक
ऑटो फिल सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा भारी
थोड़ा अधिक शोर
छोटे पर्सनल कूलर्स के मुकाबले थोड़ी अधिक बिजली
4. HAVAI Arizona 9 Personal Air Cooler | India’s First 9-Inch Blade Cooler | 2600 RPM | 2200 m³/hr Delivery | 5 Ft Air Throw | 3-Side Honeycomb | 25L Tank | Motorised Louvers | 120W | Ideal for 50 Sq Ft
यह HAVAI Arizona 9 Personal Air Cooler (2026 Model) व्यक्तिगत कूलिंग के लिए एक अनोखा और कॉम्पैक्ट विकल्प है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें अपनी डेस्क, बेडसाइड या छोटे केबिन (50 वर्ग फुट तक) के लिए एक पोर्टेबल और कुशल कूलर की जरूरत है। 4,590 रुपये की किफायती कीमत पर यह अपनी श्रेणी का सबसे हाई-स्पीड कूलर है।
Specifications
क्यों खरीदें
फोकस्ड कूलिंग
प्रीमियम मोटर क्वालिटी
पोर्टेबिलिटी
ऑटो-स्विंग लूवर्स
बजट के अनुकूल
क्यों खोजें विकल्प
एयर थ्रो बड़े कमरों के लिए बिल्कुल नहीं
हल्की बॉडी
फुल स्पीड पर पंखे की आवाज़ शांत कमरों में थोड़ी तेज
5. Crompton Ozone 75 Litres Desert Air Cooler for home | Large & Easy Clean Ice Chamber | 4-Way Air Deflection | High Density Honeycomb Pads | Everlast Pump | Auto Fill
यह Crompton Ozone 75L Desert Air Cooler (2026 Model) भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले और भरोसेमंद एयर कूलर्स में से एक है। 9,499 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह कूलर बड़े कमरों (490 वर्ग फुट तक) के लिए एक शक्तिशाली कूलिंग विकल्प है, जो अपने Everlast Pump और High-Density Honeycomb Pads के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एवरलास्ट पंप
शक्तिशाली एयर थ्रो
आइस चैंबर
कम मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
एसी की तरह प्रभावी नहीं
बहुत छोटे बेडरूम के लिए सही नहीं
6. Havells KoolStorm 95 L Desert Air Cooler for Home/Office| Powerful Air-Delivery| Bacteria Shield Honeycomb Pads|XXL Ice Chamber| Ice Chill Drip Technology |Inverter compatible|Front Wheels with brakes
यह Havells KoolStorm 95L Desert Air Cooler (2026 Model) प्रीमियम डिजाइन और शक्तिशाली कूलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। 11,950 रुपये की आकर्षक कीमत (55% डिस्काउंट और कूपन ऑफर के साथ) पर उपलब्ध यह कूलर बड़े कमरों और कमर्शियल स्पेस के लिए एक आदर्श विकल्प है, जो अपने Ice Chill Drip Technology और Bacteria Shield के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्वच्छ और ताजी हवा
इष्टतम एयरफ्लो डिजाइन
तेज कूलिंग
बेहतर कंट्रोल और सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सीढ़ियों या ऊबड़-खाबड़ जगहों पर ले जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण
थोड़ा बड़ा महसूस
थोड़ी अधिक
7. Black+Decker Remo 55L Air Cooler for Room Cooling | Anti Bacterial Honey Comb Pads | Collapsible Louvers | Rear Wheel Lock | 26 Feet Air Throw Distance | 2-Yr Motor 1-Yr Product Warranty
यह Black+Decker Remo 55L Air Cooler (2026 Model) एक प्रीमियम ब्रांड की ओर से आने वाला एक स्टाइलिश और कुशल कूलिंग विकल्प है। 6,990 रुपये की किफायती कीमत (56% डिस्काउंट के बाद) पर उपलब्ध यह कूलर मध्यम आकार के कमरों (200 वर्ग फुट तक) के लिए एक संतुलित विकल्प है, जो अपनी एंटी-बैक्टीरियल तकनीक और कोलेप्सिबल लूवर्स के लिए जाना जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाइजीनिक कूलिंग
स्मार्ट डिजाइन
सुरक्षा और स्थिरता
भरोसेमंद ब्रांड
क्यों खोजें विकल्प
सीमित कवरेज
आइस चैंबर
बहुत अधिक उमस वाले तटीय क्षेत्रों में कम प्रभावी
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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