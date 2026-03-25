कम बजट में AC जैसी ठंडक, भारत के दमदार डेजर्ट Air Cooler, सस्ते में मिल रही डील

Mar 25, 2026 09:20 pm IST

2026 के ये लेटेस्ट डेजर्ट कूलर भीषण गर्मी में भी एयर कंडीशनर जैसी जबरदस्त ठंडक और वेंटिलेशन प्रदान करते हैं। कम बिजली खपत और Honeycomb पैड्स जैसी आधुनिक तकनीक के साथ ये बड़े कमरों के लिए सबसे किफायती और टिकाऊ विकल्प हैं।

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2026 की चिलचिलाती गर्मियों में डेजर्ट एयर कूलर उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो रहे हैं, जो कम बजट में पूरे कमरे को ठंडा रखना चाहते हैं। इन आधुनिक कूलर्स की सबसे बड़ी विशेषता इनकी एरोडायनामिक फैन टेक्नोलॉजी और शक्तिशाली एयर-थ्रो है, जो बड़े हॉल या ड्राइंग रूम के कोने-कोने तक AC जैसी ठंडक पहुँचाने में सक्षम है।

तकनीकी रूप से, 2026 के नए मॉडल्स में एंटी-बैक्टीरियल हनीकॉम्ब पैड्स का इस्तेमाल किया गया है, जो न केवल लंबे समय तक चलते हैं बल्कि हवा को शुद्ध और ठंडा रखने में घास वाले पैड्स से कहीं अधिक प्रभावी हैं। इनमें अब इनवर्टर कम्पैटिबिलिटी भी मिलती है, जिससे बिजली कटने पर भी आपकी कूलिंग रुकती नहीं है और बिजली का बिल भी पंखे के खर्च के बराबर ही आता है।

क्षमता के मामले में, 70 से 100 लीटर तक के बड़े टैंक वाले ये डेजर्ट कूलर बार-बार पानी भरने के झंझट को खत्म करते हैं। इसके अलावा, आधुनिक फीचर्स जैसे आइस चेंबर, कैस्टर व्हील्स और ऑटो-स्विंग इसे इस्तेमाल करने में बेहद आसान बनाते हैं। यदि आप भीषण गर्मी (45°C+) वाले क्षेत्र में रहते हैं, तो ये दमदार कूलर कम कीमत और कम मेंटेनेंस में आपके घर को शिमला जैसा ठंडा बना सकते हैं।

यह CG Beluga 115L Desert Air Cooler (2026 Model) बड़े कमरों और हॉल के लिए एक पावरफुल कूलिंग सॉल्यूशन है। 10,499 रुपये की किफायती कीमत (58% डिस्काउंट के बाद) पर उपलब्ध यह कूलर अपनी 115 लीटर की विशाल टैंक क्षमता और 45 फीट लंबे एयर थ्रो के साथ भीषण गर्मी में भी राहत देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications कूलिंग पैड्स 3-तरफा हनीकॉम्ब पैड्स वारंटी मोटर और पंप पर 3 साल की लंबी वारंटी और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मटेरियल टिकाऊ पॉलीप्रोपाइलीन बॉडी खास फीचर्स आइस चैंबर (अतिरिक्त ठंडक के लिए), इनवर्टर कम्पैटिबल, और वाटर लेवल इंडिकेटर मूवेबिलिटी 360° घूमने वाले कैस्टर व्हील्स क्यों खरीदें विशाल वाटर टैंक शानदार वारंटी कवर 3-साइड कूलिंग मास्टर इनवर्टर फ्रेंडली इनवर्टर फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प मैन्युअल फिलिंग पंखे का शोर थोड़ा ज्यादा

यह Bajaj DMH90 Neo 90L Desert Air Cooler (2026 Model) बड़े कमरों और हॉल के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक का दमदार विकल्प है। 10,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह कूलर अपने 90 फीट के विशाल एयर थ्रो और 90 लीटर टैंक क्षमता के साथ भीषण गर्मी (45°C+) में भी बेहतरीन परफॉरमेंस देता है।

Specifications एयर थ्रो 90 फीट कूलिंग तकनीक Hexacool Technology के साथ 3-तरफा हनीकॉम्ब पैड्स पंप Duramarine Pump वारंटी 3 साल की वारंटी एयर फ्लो 5600 CMH खास फीचर्स बड़ा आइस चैंबर (एक्स्ट्रा कूलिंग के लिए), इनवर्टर कम्पैटिबल, और टर्बो फैन टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें लंबी वारंटी एंटी-बैक्टीरियल पैड्स कम पानी की खपत दमदार एयर थ्रो इनवर्टर फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प प्लास्टिक बॉडी हाई-स्पीड पर हवा का शोर थोड़ा अधिक महसूस

यह Orient Electric Titan 100L/125L Desert Air Cooler (2026 Model) बड़े हॉल और खुले स्थानों के लिए एक पावरफुल कूलिंग मशीन है। 10,999 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह कूलर अपने धातु के ब्लेड और विशाल वाटर टैंक के साथ लंबे समय तक चलने वाली ठंडक प्रदान करता है।

Specifications पंखे का प्रकार 18 इंच के एल्यूमीनियम ब्लेड कूलिंग पैड्स DenseNest Honeycomb पैड्स वारंटी ओरिएंट इलेक्ट्रिक की ओर से 1 साल की वारंटी खास फीचर्स ऑटो-फिल (Auto Fill), ऑटो-रीस्टार्ट, और बड़ा आइस चैंबर कम्पैटिबिलिटी इनवर्टर पर चलने योग्य क्यों खरीदें एल्यूमीनियम फैन ब्लेड विशाल वाटर टैंक डेंसनेस्ट हनीकॉम्ब तकनीक ऑटो फिल सुविधा क्यों खोजें विकल्प थोड़ा भारी थोड़ा अधिक शोर छोटे पर्सनल कूलर्स के मुकाबले थोड़ी अधिक बिजली

यह HAVAI Arizona 9 Personal Air Cooler (2026 Model) व्यक्तिगत कूलिंग के लिए एक अनोखा और कॉम्पैक्ट विकल्प है। यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें अपनी डेस्क, बेडसाइड या छोटे केबिन (50 वर्ग फुट तक) के लिए एक पोर्टेबल और कुशल कूलर की जरूरत है। 4,590 रुपये की किफायती कीमत पर यह अपनी श्रेणी का सबसे हाई-स्पीड कूलर है।

Specifications एयर डिलीवरी 2200 m³/hr मोटर प्रीमियम Ball Bearing Aluminium Motor कूलिंग पैड्स 3-तरफा हनीकॉम्ब पैड्स बिजली की खपत मात्र 120W वजन और साइज 5.7 किलोग्राम (हल्का और पोर्टेबल), ऊंचाई 66 सेमी वारंटी 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी क्यों खरीदें फोकस्ड कूलिंग प्रीमियम मोटर क्वालिटी पोर्टेबिलिटी ऑटो-स्विंग लूवर्स बजट के अनुकूल क्यों खोजें विकल्प एयर थ्रो बड़े कमरों के लिए बिल्कुल नहीं हल्की बॉडी फुल स्पीड पर पंखे की आवाज़ शांत कमरों में थोड़ी तेज

यह Crompton Ozone 75L Desert Air Cooler (2026 Model) भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाले और भरोसेमंद एयर कूलर्स में से एक है। 9,499 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह कूलर बड़े कमरों (490 वर्ग फुट तक) के लिए एक शक्तिशाली कूलिंग विकल्प है, जो अपने Everlast Pump और High-Density Honeycomb Pads के लिए जाना जाता है।

Specifications मोटर डबल बॉल बेयरिंग मोटर बिजली की खपत 190 वॉट खास फीचर्स ऑटो-फिल, बड़ा आइस चैंबर, और 4-वे एयर डिफ्लेक्शन वारंटी क्रॉम्पटन की ओर से 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें एवरलास्ट पंप शक्तिशाली एयर थ्रो आइस चैंबर कम मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प एसी की तरह प्रभावी नहीं बहुत छोटे बेडरूम के लिए सही नहीं

यह Havells KoolStorm 95L Desert Air Cooler (2026 Model) प्रीमियम डिजाइन और शक्तिशाली कूलिंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। 11,950 रुपये की आकर्षक कीमत (55% डिस्काउंट और कूपन ऑफर के साथ) पर उपलब्ध यह कूलर बड़े कमरों और कमर्शियल स्पेस के लिए एक आदर्श विकल्प है, जो अपने Ice Chill Drip Technology और Bacteria Shield के लिए जाना जाता है।

Specifications एयर डिलीवरी 2119 CFM कूलिंग तकनीक 3-Side Ice Chill Drip Technology बैक्टीरिया शील्ड एडवांस हनीकॉम्ब पैड्स बिल्ड क्वालिटी टिकाऊ ABS और पॉलीप्रोपाइलीन बॉडी खास फीचर्स XXL आइस चैंबर, बेड-हाइट फैन पोजीशन, और फ्रंट व्हील्स इनवर्टर कम्पैटिबिलिटी बिजली कटौती के दौरान भी निरंतर ठंडक क्यों खरीदें स्वच्छ और ताजी हवा इष्टतम एयरफ्लो डिजाइन तेज कूलिंग बेहतर कंट्रोल और सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प सीढ़ियों या ऊबड़-खाबड़ जगहों पर ले जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण थोड़ा बड़ा महसूस थोड़ी अधिक

यह Black+Decker Remo 55L Air Cooler (2026 Model) एक प्रीमियम ब्रांड की ओर से आने वाला एक स्टाइलिश और कुशल कूलिंग विकल्प है। 6,990 रुपये की किफायती कीमत (56% डिस्काउंट के बाद) पर उपलब्ध यह कूलर मध्यम आकार के कमरों (200 वर्ग फुट तक) के लिए एक संतुलित विकल्प है, जो अपनी एंटी-बैक्टीरियल तकनीक और कोलेप्सिबल लूवर्स के लिए जाना जाता है।

Specifications वारंटी मोटर पर 2 साल की वारंटी और प्रोडक्ट पर 1 साल की वारंटी मटेरियल उच्च गुणवत्ता वाली पॉलीप्रोपाइलीन और प्लास्टिक बॉडी सुरक्षा स्थिरता के लिए रियर व्हील लॉक वजन 10.7 किलोग्राम क्यों खरीदें हाइजीनिक कूलिंग स्मार्ट डिजाइन सुरक्षा और स्थिरता भरोसेमंद ब्रांड क्यों खोजें विकल्प सीमित कवरेज आइस चैंबर बहुत अधिक उमस वाले तटीय क्षेत्रों में कम प्रभावी

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