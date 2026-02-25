Hindustan Hindi News
AI Washing Machines: अब खुद मशीन तय करेगी कपड़ों की धुलाई, फीचर्स जानकर रह जाएंगे दंग

Feb 25, 2026 04:52 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कपड़ों का वजन और फैब्रिक पहचानकर अब वॉशिंग मशीन खुद तय करेगी बेस्ट धुलाई, Amazon पर AI-Powered मशीनों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जो आपकी मेहनत और बिजली बिल दोनों को आधा कर देंगी।

तकनीक की दुनिया में अब वॉशिंग मशीनें सिर्फ पानी और सर्फ घुमाने वाला डिब्बा नहीं रह गई हैं। Artificial Intelligenceके आने से कपड़ों की धुलाई अब पूरी तरह से 'स्मार्ट' हो गई है। Amazon पर उपलब्ध लेटेस्ट AI-Powered वॉशिंग मशीनें ऐसे फीचर्स के साथ आ रही हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे।

इन मशीनों की सबसे बड़ी खूबी इनका AI Sensor सिस्टम है। जब आप मशीन में कपड़े डालते हैं, तो यह न केवल उनका वजन मापती है, बल्कि कपड़ों की कोमलता को भी पहचान लेती है। इसके बाद, मशीन खुद तय करती है कि कपड़ों को कितनी देर धोना है, कितना पानी चाहिए और डिटर्जेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इससे आपके महंगे कपड़ों का फैब्रिक खराब नहीं होता और वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं।

Samsung, LG और Bosch जैसे दिग्गज ब्रांड्स की इन मशीनों में WiFi और SmartThings जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप ऑफिस में बैठकर भी अपने फोन से वॉश साइकिल शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, AI Energy Mode के जरिए ये मशीनें बिजली की भारी बचत करती हैं। फिलहाल Amazon पर इन फ्यूचरिस्टिक मशीनों पर 30% से 50% तक की छूट और शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यदि आप अपनी पुरानी मशीन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह 'दिमाग वाली मशीन' घर लाने का सबसे सही समय है।

यह वॉशिंग मशीन Amazon पर अपनी 48% की भारी छूट के कारण छाई हुई है। 60,990 रुपए की एमआरपी वाली यह मशीन इस डील में मात्र 31,990 रुपए में मिल रही है। यह बड़े परिवारों के लिए एक पावरहाउस है जो न केवल कपड़े धोती है, बल्कि AI Active Water Plus और Steam तकनीक से उनकी सुरक्षा भी करती है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
5 Star
स्पिन स्पीड
1200 RPM
वॉश प्रोग्राम
14 प्रोग्राम
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट / 12 साल मोटर
मोटर टाइप
EcoSilence Drive

क्यों खरीदें

...

AI Active Water Plus

...

Anti Stain & Pretreatment

...

Hygiene Steam with Anti-Bacteria

...

EcoSilence Drive Motor

...

9kg Massive Capacity

क्यों खोजें विकल्प

...

एक्स्ट्रा पाइप या टैप एडॉप्टर के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च

...

थोड़े बड़े और मजबूत स्टैंड की जरूरत

सैमसंग का यह Navy कलर वाला प्रीमियम मॉडल Amazon पर 33% की छूट और 1750 रुपए के एक्स्ट्रा कूपन के साथ मिल रहा है। 57,990 रुपए की कीमत वाली यह मशीन प्रभावी रूप से आपको 37,240 रुपए कूपन के बाद में मिल सकती है। इसमें न केवल AI कंट्रोल है, बल्कि यह कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से झाग बनाकर गहरी सफाई सुनिश्चित करती है।

Specifications

स्पिन स्पीड
1400 RPM
एनर्जी रेटिंग
5 Star
विशेष तकनीक
AI Control, Ecobubble, WiFi Connectivity
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट / 20 साल मोटर
वॉश प्रोग्राम
23

क्यों खरीदें

...

AI Ecobubble™

...

AI Control & WiFi

...

Super Speed

...

20 Years Motor Warranty

...

SpaceMax Design

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

स्मार्ट फीचर्स के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत

LG का यह Middle Black फिनिश वाला मॉडल Amazon पर 23% की छूट के साथ 32,990 रुपए में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Direct Drive तकनीक है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे फ्रंट लोड मशीनों में देखी जाती थी। यह बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है।

Specifications

स्मार्ट फीचर्स
ThinQ Wi-Fi, Smart Diagnosis
एनर्जी रेटिंग
5 Star
वारंटी
2 साल कॉम्प्रीहेंसिव / 10 साल मोटर
डाइमेंशन्स
56D x 54W x 94.5H Centimeters

क्यों खरीदें

...

AI Direct Drive™

...

Hygiene Steam (Inbuilt Heater)

...

ThinQ Wi-Fi

...

Stainless Steel Pulsator

...

Direct Drive Motor

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पिन स्पीड कम

...

थोड़ा अधिक पानी

यह मशीन Amazon पर 26% की छूट के साथ मात्र 17,990 रुपए में मिल रही है। जहाँ LG और Samsung के AI मॉडल 30,000 रुपए के पार जाते हैं, वहीं IFB ने इसे बेहद किफायती बजट में पेश किया है। यह छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है।

Specifications

वारंटी
4 साल प्रोडक्ट / 10 साल मोटर
स्पेशल फीचर्स
AI Powered, Aqua Energie, ActivMi
वॉश प्रोग्राम
8+1
एनर्जी रेटिंग
5 Star
स्पिन स्पीड
720 RPM

क्यों खरीदें

...

Powered by AI

...

4-Year Comprehensive Warranty

...

Aqua Energie

...

DeepClean Technology

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पिन स्पीड कम

...

स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं

गोदरेज की यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन (मॉडल: WFEON ZUS 9014) आधुनिक फीचर्स और शानदार डिज़ाइन का मिश्रण है। 9 किलोग्राम क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों (5-7 सदस्यों) के लिए उपयुक्त है। इसमें 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर दी गई है जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। AI-पावर्ड फीचर्स और Steam Wash के कारण यह जिद्दी दागों को हटाने और कीटाणुओं को मारने में सक्षम है।

Specifications

क्षमता
9 किलोग्राम
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
स्पिन स्पीड
1400 RPM
मोटर टाइप
डिजी इन्वर्टर मोटर
वॉश प्रोग्राम
12 अलग-अलग प्रोग्राम
ड्रम मटेरियल
स्टेनलेस स्टील
वारंटी
2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल मोटर पर

क्यों खरीदें

...

Steam Wash

...

AI Technology

...

कम शोर

...

5-स्टार रेटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

जगह की जरूरत

सैमसंग 8 kg (WW80T504DAX1TL) एक अत्याधुनिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो AI Control और Wi-Fi सुविधाओं के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत Eco Bubble तकनीक है, जो डिटर्जेंट को बुलबुलों में बदल देती है, जिससे वह कम तापमान पर भी कपड़ों की गहराई तक जाकर सफाई करता है। यह मशीन 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम सही है।

Specifications

स्पिन स्पीड
1400 RPM
मोटर डिजिटल
इन्वर्टर मोटर
वॉश प्रोग्राम
21 प्रोग्राम
स्मार्ट फीचर्स
Wi-Fi कनेक्टिविटी, AI Control
ड्रम टाइप
2nd Diamond Drum

क्यों खरीदें

...

AI Control & Wi-Fi

...

EcoBubble™ Technology

...

लंबी वारंटी

...

प्रीमियम फिनिश

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी अधिक

...

टच कंट्रोल पैनल बहुत ही सेंसिटिव

Ionstar 7 KG 5 Star एक फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। 12,990 रुपए की कीमत में यह उन छोटे और मध्यम परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए बनाई गई है जो एक सेमी-ऑटोमैटिक मशीन के बजट में पूरी तरह से ऑटोमैटिक अनुभव चाहते हैं। इसमें भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए Hard Water Wash और High-Pressure वाटर बैलेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications

स्पेशल फीचर
हार्ड वॉटर वॉश ऑप्टिमाइज्ड, ऑटो बैलेंसर
डिजाइन
हाइड्रो वेव ड्रम और चूहों से बचाव के लिए मेश
फिल्टर
ड्यूल एक्शन मैजिक फिल्टर
मोटर
पावरफुल कॉपर मोटर

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत

...

Hard Water Wash

...

आसान इंस्टालेशन

...

मैजिक फिल्टर

...

कॉम्पैक्ट साइज

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 1 साल की वारंटी

...

धुलाई में थोड़ी कम प्रभावी

...

नया या कम जाना-पहचाना ब्रांड

