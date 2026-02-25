AI Washing Machines: अब खुद मशीन तय करेगी कपड़ों की धुलाई, फीचर्स जानकर रह जाएंगे दंग
कपड़ों का वजन और फैब्रिक पहचानकर अब वॉशिंग मशीन खुद तय करेगी बेस्ट धुलाई, Amazon पर AI-Powered मशीनों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जो आपकी मेहनत और बिजली बिल दोनों को आधा कर देंगी।
तकनीक की दुनिया में अब वॉशिंग मशीनें सिर्फ पानी और सर्फ घुमाने वाला डिब्बा नहीं रह गई हैं। Artificial Intelligenceके आने से कपड़ों की धुलाई अब पूरी तरह से 'स्मार्ट' हो गई है। Amazon पर उपलब्ध लेटेस्ट AI-Powered वॉशिंग मशीनें ऐसे फीचर्स के साथ आ रही हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे।
इन मशीनों की सबसे बड़ी खूबी इनका AI Sensor सिस्टम है। जब आप मशीन में कपड़े डालते हैं, तो यह न केवल उनका वजन मापती है, बल्कि कपड़ों की कोमलता को भी पहचान लेती है। इसके बाद, मशीन खुद तय करती है कि कपड़ों को कितनी देर धोना है, कितना पानी चाहिए और डिटर्जेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इससे आपके महंगे कपड़ों का फैब्रिक खराब नहीं होता और वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं।
Samsung, LG और Bosch जैसे दिग्गज ब्रांड्स की इन मशीनों में WiFi और SmartThings जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप ऑफिस में बैठकर भी अपने फोन से वॉश साइकिल शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, AI Energy Mode के जरिए ये मशीनें बिजली की भारी बचत करती हैं। फिलहाल Amazon पर इन फ्यूचरिस्टिक मशीनों पर 30% से 50% तक की छूट और शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यदि आप अपनी पुरानी मशीन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह 'दिमाग वाली मशीन' घर लाने का सबसे सही समय है।
1. Bosch 9kg 5 Star Anti Stain & AI Active Water+ Fully Automatic Front Load Washing Machine (WGA14200IN, Pretreatment & Steam with Anti Bacteria, In-built Heater, White)
यह वॉशिंग मशीन Amazon पर अपनी 48% की भारी छूट के कारण छाई हुई है। 60,990 रुपए की एमआरपी वाली यह मशीन इस डील में मात्र 31,990 रुपए में मिल रही है। यह बड़े परिवारों के लिए एक पावरहाउस है जो न केवल कपड़े धोती है, बल्कि AI Active Water Plus और Steam तकनीक से उनकी सुरक्षा भी करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Active Water Plus
Anti Stain & Pretreatment
Hygiene Steam with Anti-Bacteria
EcoSilence Drive Motor
9kg Massive Capacity
क्यों खोजें विकल्प
एक्स्ट्रा पाइप या टैप एडॉप्टर के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च
थोड़े बड़े और मजबूत स्टैंड की जरूरत
2. Samsung Smart Choice 9 kg, 5 Star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG6U24ASTL, NAVY)
सैमसंग का यह Navy कलर वाला प्रीमियम मॉडल Amazon पर 33% की छूट और 1750 रुपए के एक्स्ट्रा कूपन के साथ मिल रहा है। 57,990 रुपए की कीमत वाली यह मशीन प्रभावी रूप से आपको 37,240 रुपए कूपन के बाद में मिल सकती है। इसमें न केवल AI कंट्रोल है, बल्कि यह कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से झाग बनाकर गहरी सफाई सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Ecobubble™
AI Control & WiFi
Super Speed
20 Years Motor Warranty
SpaceMax Design
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
स्मार्ट फीचर्स के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत
3. LG 10.0 Kg 5 Star AI Direct Drive Technology, ThinQ (Wi-Fi), Steam Wash for Allergy Removal Fully Automatic Top Loading Washing Machine (THD10SWM, Middle Black, More Fabric Care & Convenience)
LG का यह Middle Black फिनिश वाला मॉडल Amazon पर 23% की छूट के साथ 32,990 रुपए में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Direct Drive तकनीक है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे फ्रंट लोड मशीनों में देखी जाती थी। यह बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Direct Drive™
Hygiene Steam (Inbuilt Heater)
ThinQ Wi-Fi
Stainless Steel Pulsator
Direct Drive Motor
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड कम
थोड़ा अधिक पानी
4. IFB 7 Kg 5 Star with Deep Clean® Technology, AI Powered, Fully Automatic Top Load Washing Machine (TL701MG1, ActivMix, Aqua Energie, Med Grey)
यह मशीन Amazon पर 26% की छूट के साथ मात्र 17,990 रुपए में मिल रही है। जहाँ LG और Samsung के AI मॉडल 30,000 रुपए के पार जाते हैं, वहीं IFB ने इसे बेहद किफायती बजट में पेश किया है। यह छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
Powered by AI
4-Year Comprehensive Warranty
Aqua Energie
DeepClean Technology
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड कम
स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं
5. Godrej 9 Kg 5 Star AI Powered, Steam Wash, Digi Inverter Motor, Steam Wash, 1400 RPM Spin Motor, Add To Wash, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON ZUS 9014 5.0 IDCRM GLWH, Glacial White)
गोदरेज की यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन (मॉडल: WFEON ZUS 9014) आधुनिक फीचर्स और शानदार डिज़ाइन का मिश्रण है। 9 किलोग्राम क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों (5-7 सदस्यों) के लिए उपयुक्त है। इसमें 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर दी गई है जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। AI-पावर्ड फीचर्स और Steam Wash के कारण यह जिद्दी दागों को हटाने और कीटाणुओं को मारने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
Steam Wash
AI Technology
कम शोर
5-स्टार रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
जगह की जरूरत
6. Samsung 8 kg, 5 star, AI Control, AI Eco Bubble, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW80T504DAX1TL, Hygiene Steam, Inox)
सैमसंग 8 kg (WW80T504DAX1TL) एक अत्याधुनिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो AI Control और Wi-Fi सुविधाओं के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत Eco Bubble तकनीक है, जो डिटर्जेंट को बुलबुलों में बदल देती है, जिससे वह कम तापमान पर भी कपड़ों की गहराई तक जाकर सफाई करता है। यह मशीन 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Control & Wi-Fi
EcoBubble™ Technology
लंबी वारंटी
प्रीमियम फिनिश
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
टच कंट्रोल पैनल बहुत ही सेंसिटिव
7. ionstar 7 KG Fully Automatic Washing Machine 5 Star | 10 Ai+ Washing Modes | Heavy Duty | Dual Action Magic Filter | Deep Clean | Quick Wash | Auto Balancer | Powerful Copper Motor - 70HYDRO-P4BG-N1
Ionstar 7 KG 5 Star एक फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। 12,990 रुपए की कीमत में यह उन छोटे और मध्यम परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए बनाई गई है जो एक सेमी-ऑटोमैटिक मशीन के बजट में पूरी तरह से ऑटोमैटिक अनुभव चाहते हैं। इसमें भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए Hard Water Wash और High-Pressure वाटर बैलेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
Hard Water Wash
आसान इंस्टालेशन
मैजिक फिल्टर
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
धुलाई में थोड़ी कम प्रभावी
नया या कम जाना-पहचाना ब्रांड
