AI Washing Machines: अब खुद मशीन तय करेगी कपड़ों की धुलाई, फीचर्स जानकर रह जाएंगे दंग

Feb 25, 2026 04:52 pm IST

कपड़ों का वजन और फैब्रिक पहचानकर अब वॉशिंग मशीन खुद तय करेगी बेस्ट धुलाई, Amazon पर AI-Powered मशीनों पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट, जो आपकी मेहनत और बिजली बिल दोनों को आधा कर देंगी।

तकनीक की दुनिया में अब वॉशिंग मशीनें सिर्फ पानी और सर्फ घुमाने वाला डिब्बा नहीं रह गई हैं। Artificial Intelligenceके आने से कपड़ों की धुलाई अब पूरी तरह से 'स्मार्ट' हो गई है। Amazon पर उपलब्ध लेटेस्ट AI-Powered वॉशिंग मशीनें ऐसे फीचर्स के साथ आ रही हैं, जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे।

इन मशीनों की सबसे बड़ी खूबी इनका AI Sensor सिस्टम है। जब आप मशीन में कपड़े डालते हैं, तो यह न केवल उनका वजन मापती है, बल्कि कपड़ों की कोमलता को भी पहचान लेती है। इसके बाद, मशीन खुद तय करती है कि कपड़ों को कितनी देर धोना है, कितना पानी चाहिए और डिटर्जेंट की मात्रा कितनी होनी चाहिए। इससे आपके महंगे कपड़ों का फैब्रिक खराब नहीं होता और वे लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं।

Samsung, LG और Bosch जैसे दिग्गज ब्रांड्स की इन मशीनों में WiFi और SmartThings जैसे फीचर्स मिलते हैं, जिससे आप ऑफिस में बैठकर भी अपने फोन से वॉश साइकिल शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा, AI Energy Mode के जरिए ये मशीनें बिजली की भारी बचत करती हैं। फिलहाल Amazon पर इन फ्यूचरिस्टिक मशीनों पर 30% से 50% तक की छूट और शानदार बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। यदि आप अपनी पुरानी मशीन को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो यह 'दिमाग वाली मशीन' घर लाने का सबसे सही समय है।

यह वॉशिंग मशीन Amazon पर अपनी 48% की भारी छूट के कारण छाई हुई है। 60,990 रुपए की एमआरपी वाली यह मशीन इस डील में मात्र 31,990 रुपए में मिल रही है। यह बड़े परिवारों के लिए एक पावरहाउस है जो न केवल कपड़े धोती है, बल्कि AI Active Water Plus और Steam तकनीक से उनकी सुरक्षा भी करती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 Star स्पिन स्पीड 1200 RPM वॉश प्रोग्राम 14 प्रोग्राम वारंटी 2 साल प्रोडक्ट / 12 साल मोटर मोटर टाइप EcoSilence Drive क्यों खरीदें AI Active Water Plus Anti Stain & Pretreatment Hygiene Steam with Anti-Bacteria EcoSilence Drive Motor 9kg Massive Capacity क्यों खोजें विकल्प एक्स्ट्रा पाइप या टैप एडॉप्टर के लिए अतिरिक्त पैसे खर्च थोड़े बड़े और मजबूत स्टैंड की जरूरत

सैमसंग का यह Navy कलर वाला प्रीमियम मॉडल Amazon पर 33% की छूट और 1750 रुपए के एक्स्ट्रा कूपन के साथ मिल रहा है। 57,990 रुपए की कीमत वाली यह मशीन प्रभावी रूप से आपको 37,240 रुपए कूपन के बाद में मिल सकती है। इसमें न केवल AI कंट्रोल है, बल्कि यह कपड़ों के फैब्रिक के हिसाब से झाग बनाकर गहरी सफाई सुनिश्चित करती है।

Specifications स्पिन स्पीड 1400 RPM एनर्जी रेटिंग 5 Star विशेष तकनीक AI Control, Ecobubble, WiFi Connectivity वारंटी 2 साल प्रोडक्ट / 20 साल मोटर वॉश प्रोग्राम 23 क्यों खरीदें AI Ecobubble™ AI Control & WiFi Super Speed 20 Years Motor Warranty SpaceMax Design क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा स्मार्ट फीचर्स के लिए स्थिर इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत

LG का यह Middle Black फिनिश वाला मॉडल Amazon पर 23% की छूट के साथ 32,990 रुपए में मिल रहा है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Direct Drive तकनीक है, जो आमतौर पर सिर्फ महंगे फ्रंट लोड मशीनों में देखी जाती थी। यह बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है।

Specifications स्मार्ट फीचर्स ThinQ Wi-Fi, Smart Diagnosis एनर्जी रेटिंग 5 Star वारंटी 2 साल कॉम्प्रीहेंसिव / 10 साल मोटर डाइमेंशन्स 56D x 54W x 94.5H Centimeters क्यों खरीदें AI Direct Drive™ Hygiene Steam (Inbuilt Heater) ThinQ Wi-Fi Stainless Steel Pulsator Direct Drive Motor क्यों खोजें विकल्प स्पिन स्पीड कम थोड़ा अधिक पानी

यह मशीन Amazon पर 26% की छूट के साथ मात्र 17,990 रुपए में मिल रही है। जहाँ LG और Samsung के AI मॉडल 30,000 रुपए के पार जाते हैं, वहीं IFB ने इसे बेहद किफायती बजट में पेश किया है। यह छोटे और मध्यम परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है।

Specifications वारंटी 4 साल प्रोडक्ट / 10 साल मोटर स्पेशल फीचर्स AI Powered, Aqua Energie, ActivMi वॉश प्रोग्राम 8+1 एनर्जी रेटिंग 5 Star स्पिन स्पीड 720 RPM क्यों खरीदें Powered by AI 4-Year Comprehensive Warranty Aqua Energie DeepClean Technology क्यों खोजें विकल्प स्पिन स्पीड कम स्मार्टफोन कनेक्टिविटी नहीं

गोदरेज की यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन (मॉडल: WFEON ZUS 9014) आधुनिक फीचर्स और शानदार डिज़ाइन का मिश्रण है। 9 किलोग्राम क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों (5-7 सदस्यों) के लिए उपयुक्त है। इसमें 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर दी गई है जो कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। AI-पावर्ड फीचर्स और Steam Wash के कारण यह जिद्दी दागों को हटाने और कीटाणुओं को मारने में सक्षम है।

Specifications क्षमता 9 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1400 RPM मोटर टाइप डिजी इन्वर्टर मोटर वॉश प्रोग्राम 12 अलग-अलग प्रोग्राम ड्रम मटेरियल स्टेनलेस स्टील वारंटी 2 साल प्रोडक्ट पर, 10 साल मोटर पर क्यों खरीदें Steam Wash AI Technology कम शोर 5-स्टार रेटिंग क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा जगह की जरूरत

सैमसंग 8 kg (WW80T504DAX1TL) एक अत्याधुनिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो AI Control और Wi-Fi सुविधाओं के साथ आती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत Eco Bubble तकनीक है, जो डिटर्जेंट को बुलबुलों में बदल देती है, जिससे वह कम तापमान पर भी कपड़ों की गहराई तक जाकर सफाई करता है। यह मशीन 3 से 5 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एकदम सही है।

Specifications स्पिन स्पीड 1400 RPM मोटर डिजिटल इन्वर्टर मोटर वॉश प्रोग्राम 21 प्रोग्राम स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi कनेक्टिविटी, AI Control ड्रम टाइप 2nd Diamond Drum क्यों खरीदें AI Control & Wi-Fi EcoBubble™ Technology लंबी वारंटी प्रीमियम फिनिश क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक टच कंट्रोल पैनल बहुत ही सेंसिटिव

Ionstar 7 KG 5 Star एक फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। 12,990 रुपए की कीमत में यह उन छोटे और मध्यम परिवारों (3-4 सदस्य) के लिए बनाई गई है जो एक सेमी-ऑटोमैटिक मशीन के बजट में पूरी तरह से ऑटोमैटिक अनुभव चाहते हैं। इसमें भारतीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए Hard Water Wash और High-Pressure वाटर बैलेंसर जैसे फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications स्पेशल फीचर हार्ड वॉटर वॉश ऑप्टिमाइज्ड, ऑटो बैलेंसर डिजाइन हाइड्रो वेव ड्रम और चूहों से बचाव के लिए मेश फिल्टर ड्यूल एक्शन मैजिक फिल्टर मोटर पावरफुल कॉपर मोटर क्यों खरीदें किफायती कीमत Hard Water Wash आसान इंस्टालेशन मैजिक फिल्टर कॉम्पैक्ट साइज क्यों खोजें विकल्प केवल 1 साल की वारंटी धुलाई में थोड़ी कम प्रभावी नया या कम जाना-पहचाना ब्रांड

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।