सस्ते हो गए टॉप-ब्रांड LED Smart TV, Sony और Acer पर 60% तक की छूट, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर

Feb 26, 2026 08:19 pm IST

अमेजन पर आज टॉप-ब्रांड Smart LED Google TVs की कीमतों में भारी गिरावट आई है, जहाँ प्रीमियम मॉडल्स पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। बैंक ऑफर्स और एक्सचेंज डील्स के साथ Acer, Samsung और Hisense जैसे बड़े ब्रांड्स को अब बेहद कम कीमत में खरीदने का शानदार मौका है।

फरवरी 2026 के अंत में अमेज़न इंडिया पर Smart LED Google TV की कीमतों में ऐतिहासिक गिरावट आई है। Amazon Prime Upgrade Days और आगामी Holi Sale के चलते सैमसंग, सोनी, एसर, और शाओमी जैसे दिग्गज ब्रांड्स अपने प्रीमियम मॉडल्स पर 50% से 65% तक का भारी डिस्काउंट दे रहे हैं।

आज की डील्स की मुख्य बातें इस प्रकार हैं, टॉप ब्रांड्स पर बड़ी बचत: Samsung Vision AI QLED और Sony Bravia 2 जैसे हाई-एंड मॉडल्स पर सीधी कटौती देखी गई है। वहीं Acer Ultra V Series और Xiaomi X Pro QLED बजट सेगमेंट में 'गेम चेंजर' साबित हो रहे हैं, जो लेटेस्ट Android 14 और Google TV इंटरफेस के साथ आते हैं।

लेटेस्ट फीचर्स: इन टीवी में केवल अच्छी डिस्प्ले ही नहीं, बल्कि AI Upscaling, Dolby Atmos, और 120Hz HSR जैसी तकनीकें भी शामिल हैं, जो गेमिंग और मूवी देखने के अनुभव को शानदार बनाती हैं।

यह एसर की आधुनिक बजट टीवी है। यह टीवी उन यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है, जो कम कीमत में लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ऑफर करती है। इसमें लेटेस्ट Android 14 OS और AI-पावर्ड 2875 चिपसेट दिया गया है, जो इसे चलाने में बहुत स्मूथ और फास्ट बनाता है। यह केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि इसमें मौजूद वीडियो कॉलिंग और मीटिंग मोड इसे वर्क-फ्रॉम-होम के लिए भी एक बेहतरीन टूल बनाते हैं।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD (3840 x 2160) LED सॉफ्टवेयर Android 14 (Google TV) प्रोसेसर AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट साउंड 30 Watts आउटपुट रिफ्रेश रेट 60 Hz क्यों खरीदें लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 लेटेस्ट AI 2875 चिपसेट ऐप्स 30W साउंड आउटपुट टीवी गूगल मीटिंग और वीडियो कॉलिंग सपोर्ट फ्रेमलेस डिजाइन क्यों खोजें विकल्प LED पैनल सीमित स्टोरेज

फिलिप्स की 6100 Series उन ग्राहकों के लिए है जो कम बजट में एक भरोसेमंद ब्रांड और स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। 32-इंच की साइज और बेज़ल-लेस (Frameless) डिज़ाइन के साथ यह टीवी आपके कमरे को आधुनिक लुक देता है। जहाँ अधिकतर सस्ते 32-इंच टीवी साधारण Android पर चलते हैं, फिलिप्स आपको Google TV OS दे रहा है, जो चलाने में बहुत आसान और स्मूथ है।

Specifications डिस्प्ले 32 इंच HD Ready ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV साउंड 24 Watts कनेक्टिविटी 2 HDMI, 2 USB, Dual-band Wi-Fi, Bluetooth क्यों खरीदें Google TV OS 24W के स्पीकर्स प्रीमियम लुक Dual-band Wi-Fi क्यों खोजें विकल्प 8GB स्टोरेज केवल HD Ready

सोनी ब्राविया 2 एक ऐसा टीवी है जो सिर्फ फीचर्स के पीछे नहीं भागता, बल्कि उन्हें परफेक्शन के साथ पेश करता है। इसमें लगा 4K Processor X1 साधारण कंटेंट को भी अपस्केल करके 4K जैसा बना देता है। यह उन यूज़र्स के लिए बेस्ट है जो स्पोर्ट्स और मूवीज़ के दीवाने हैं और जिन्हें असली जैसे रंग पसंद हैं।



Specifications डिस्प्ले 43 इंच 4K Ultra HD LED प्रोसेसर 4K Processor X1 सॉफ्टवेयर Google TV साउंड 20 Watts कनेक्टिविटी 4 HDMI क्यों खरीदें लाजवाब पिक्चर 4 HDMI पोर्ट्सक्वालिटी 4K X-Reality PRO क्लैरिटी 4 HDMI पोर्ट्स AirPlay 2 और HomeKit का सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प स्टैंडर्ड LED पैनल ही देता है। 20W साउंड आउटपुट

TCL का यह 55-इंच मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में होम थिएटर जैसा अनुभव चाहते हैं। इसका Metallic Bezel-Less डिज़ाइन इसे बहुत महंगा और प्रीमियम लुक देता है। इसमें मौजूद AiPQ प्रोसेसर वीडियो की क्वालिटी को रियल-टाइम में सुधारता है, जिससे साधारण कंटेंट भी 4K जैसा साफ़ और जीवंत नजर आता है।

Specifications डिस्प्ले 55 इंच 4K Ultra HD (3840x2160) HVA पैनल प्रोसेसर AiPQ Processor सॉफ्टवेयर Google TV डिस्प्ले टेक्नोलॉजी HDR 10, Micro Dimming, क्यों खरीदें 2 साल की वारंटी शानदार कंट्रास्ट HVA Panel बड़ी स्क्रीन, कम दाम इंटरफ़ेस बहुत ही स्मूथ क्यों खोजें विकल्प केवल 1 USB पोर्ट 24W साउंड औसत

वोबल (Wobble) का यह टीवी बजट सेगमेंट में धमाका कर रहा है। जहाँ अधिकतर ब्रांड्स ₹13,000 में 32-इंच का HD टीवी देते हैं, वहीं वोबल आपको 40 इंच का बड़ा Full HD (1080p) डिस्प्ले दे रहा है। इसमें लेटेस्ट Google TV 5.0 के साथ Android 14 मिलता है, जो इसे 2026 के हिसाब से पूरी तरह अपडेटेड बनाता है।

क्यों खरीदें 12,999 रु में 40-इंच की स्क्रीन लेटेस्ट Android 14 आधारित Google TV 30W के स्पीकर्स 1 साल की अतिरिक्त पैनल वारंटी क्यों खोजें विकल्प 1.5GB RAM बेसिक यूज़ के लिए ठीक बिजली खर्च ज्यादा

Hisense E43N एक बजट-फ्रेंडली Google TV है जो बेहतरीन विजुअल्स के लिए ADS पैनल का उपयोग करता है। यह पैनल साधारण LED के मुकाबले बेहतर व्यूइंग एंगल और ब्राइटनेस देता है। इसका 'True Bezel-less' डिज़ाइन इसे देखने में आधुनिक बनाता है, जिससे यह आपके लिविंग रूम या बेडरूम की दीवार पर बहुत प्रीमियम लगता है।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच Full HD (1920x1080) ADS पैनल सॉफ्टवेयर Google TV साउंड 30 Watts आउटपुट कनेक्टिविटी 3 HDMI पिक्चर क्वालिटी HDR 10 क्यों खरीदें ADS पैनल तकनीक शक्तिशाली 30W साउंड स्मार्ट गूगल टीवी 3 HDMI पोर्ट्स कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प सिर्फ Full HD डिस्प्ले रेजोल्यूशन नॉर्मल

यह एक मॉडर्न Google TV है जो फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ आता है। ओनिडा ने इस टीवी में Eye Protect Plus तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो लंबे समय तक टीवी देखने पर आँखों पर पड़ने वाले तनाव को कम करती है। यह उन लोगों के लिए एक संतुलित विकल्प है जो बहुत जटिल फीचर्स के बजाय आसान यूजर इंटरफेस और अच्छी बिल्ड क्वालिटी पसंद करते हैं।

Specifications डिस्प्ले 43 इंच Full HD (1920 x 1080) LED इंजन Pixa Visual Engine सॉफ्टवेयर Google TV साउंड 20 Watts आउटपुट कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Wi-Fi क्यों खरीदें ओनिडा Pixa Visual Engine टेक्नोलॉजी गूगल टीवी का अनुभव 3 HDMI पोर्ट्स कनेक्टिविटी 'Eye Protect Plus' फीचर क्यों खोजें विकल्प सिर्फ 1 साल वारंटी 20W आउटपुट बड़े कमरों के लिए थोड़ा कम

क्या गूगल टीवी खरीदना बेहतर है? हाँ, बिल्कुल। गूगल टीवी खरीदना बेहतर है क्योंकि यह एंड्रॉइड टीवी का ही एक आधुनिक और अपडेटेड वर्जन है। इसका इंटरफ़ेस बहुत सरल है और यह आपकी पसंद (जैसे आप क्या देखते हैं) के आधार पर आपको फिल्में और शो सजेस्ट करता है। इसमें गूगल असिस्टेंट और क्रोमकास्ट जैसे फीचर्स इन-बिल्ट होते हैं, जो आपके अनुभव को आसान बनाते हैं।

2. क्या हम गूगल टीवी को सामान्य टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, आप इसे सामान्य टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।

आप इसमें सेट-टॉप बॉक्स (जैसे Tata Play, Airtel Digital TV) को HDMI के जरिए जोड़कर सामान्य चैनल देख सकते हैं।

गूगल टीवी में एक "Basic TV" mode भी होता है। इसे चालू करने पर स्मार्ट फीचर्स बंद हो जाते हैं और टीवी एक साधारण टीवी की तरह काम करता है, जो इंटरनेट न होने पर या बुजुर्गों के इस्तेमाल के लिए काफी अच्छा है।

3. कौन सा सबसे अच्छा है: गूगल टीवी, एंड्रॉइड टीवी या फायर टीवी? यह आपकी पसंद पर निर्भर करता है, लेकिन यहाँ तुलना दी गई है:

गूगल टीवी (Google TV): यह सबसे बेस्ट है अगर आपको एक साफ इंटरफ़ेस और पर्सनल सजेशन चाहिए। यह गूगल के ईकोसिस्टम (Phone, Photos, Home) के साथ बेहतरीन तरीके से काम करता है।

एंड्रॉइड टीवी (Android TV): यह गूगल टीवी का पुराना वर्जन है। इसमें ऐप्स की भरमार है, लेकिन इसका इंटरफ़ेस गूगल टीवी जितना स्मार्ट और सुंदर नहीं है।

फायर टीवी (Fire TV): अगर आप Amazon Prime Video ज्यादा देखते हैं और घर में Alexa इस्तेमाल करते हैं, तो फायर टीवी आपके लिए अच्छा है। इसका इंटरफ़ेस थोड़ा भारी (Heavy) हो सकता है।

गूगल टीवी और एंड्रॉइड टीवी में क्या अंतर है? गूगल टीवी और एंड्रॉइड टीवी दोनों गूगल द्वारा ही बनाए गए हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं:

अंतर एंड्रॉइड टीवी (Android TV) गूगल टीवी (Google TV) इंटरफ़ेस इसमें ऐप्स पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है (जैसे मोबाइल की तरह)। इसमें 'कंटेंट' पर ध्यान दिया जाता है (फिल्मों और शो के पोस्टर पहले दिखते हैं)। पर्सनलाइजेशन यह कम पर्सनलाइज्ड है। यह आपकी पसंद को सीखता है और बेहतरीन सुझाव देता है। स्मार्ट फीचर्स गूगल असिस्टेंट बेसिक काम करता है। इसमें 'वॉचलिस्ट' फीचर है, जिसे आप अपने फोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर यह पुराना प्लेटफॉर्म है। यह नया और आधुनिक प्लेटफॉर्म है।

