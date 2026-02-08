Hindustan Hindi News
बच्चों के प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के नोट्स, मिनटों में होगा काम, इन प्रिंटर्स पर मिल रही भारी छूट

संक्षेप:

घर के छोटे-मोटे कामों और बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए अमेजन पर बेहतरीन प्रिंटर्स उपलब्ध हैं। ये किफायती और इस्तेमाल में आसान प्रिंटर्स न केवल आपका समय बचाते हैं, बल्कि मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ शानदार परफॉरमेंस भी देते हैं।

Feb 08, 2026 12:34 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
घर और ऑफिस के लिए एक सही प्रिंटर का चुनाव करना अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। अमेज़न पर उपलब्ध Affordable Printers की रेंज ने घरेलू प्रिंटिंग को बेहद आसान और किफ़ायती बना दिया है। चाहे बच्चों के स्कूल असाइनमेंट हों, कॉलेज प्रोजेक्ट्स हों या वर्क-फॉर्म-होम के दस्तावेज, HP, Canon और Epson जैसे ब्रांड्स हर जरूरत के लिए बेहतरीन विकल्प पेश कर रहे हैं।

बच्चों के प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के नोट्स, मिनटों में होगा काम, इन प्रिंटर्स पर मिल रही भारी छूट

आजकल के आधुनिक प्रिंटर्स केवल प्रिंटिंग तक सीमित नहीं हैं, ये All-in-One सुविधाओं के साथ आते हैं, जिनमें स्कैनिंग और फोटोकॉपी भी शामिल है। बजट यूज़र्स के लिए इंकजेट प्रिंटर्स सबसे आकर्षक विकल्प हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती कीमत बहुत कम होती है और ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आते हैं। वहीं, जो लोग भारी मात्रा में प्रिंटिंग करते हैं, उनके लिए Ink Tank टेक्नोलॉजी एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। इसमें एक बार इंक भरने पर हज़ारों पेज प्रिंट किए जा सकते हैं, जिससे प्रति पेज खर्च मात्र कुछ पैसे रह जाता है।

इसके अलावा, Wi-Fi और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स ने तारों के झंझट को खत्म कर दिया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से या घर के किसी भी कमरे से अपने स्मार्टफोन के जरिए एक टच पर प्रिंट निकाल सकते हैं। अमेजन सेल के दौरान मिलने वाले डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स इन मशीनों को और भी बजट-फ्रेंडली बना देते हैं। यदि आप लंबे समय की बचत और बेहतरीन परफॉरमेंस चाहते हैं, तो यह अपनी पसंद का प्रिंटर चुनने का सबसे सही समय है।

यह एक ऑल-इन-वन वायरलेस कलर प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो प्रिंटिंग की लागत को कम रखना चाहते हैं। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले 2 अतिरिक्त इंक सेट्स हैं, जो इसे अन्य बजट प्रिंटर्स से अलग बनाते हैं। यह प्रिंट करने, स्कैन करने और फोटोकॉपी करने की सुविधा देता है और वाई-फाई के जरिए सीधे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है।

Specifications

मॉडल
HP Ultra Ink Advantage 4929
फंक्शन
प्रिंट, स्कैन, कॉपी
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App
वजन
3.42 किलोग्राम
वॉरंटी
1 साल की लिमिटेड वॉरंटी

क्यों खरीदें

...

कम खर्च में ज्यादा प्रिंट

...

वायरलेस कनेक्टिविटी

...

कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश

...

ऑल-इन-वन सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा धीमा

...

इनपुट ट्रे में केवल 60 शीट

...

बड़े ऑफिस या कमर्शियल काम के लिए उपयुक्त नहीं

यह एक एडवांस इंक टैंक प्रिंटर है जो इंक की बोतलों का इस्तेमाल करता है, जिससे कार्ट्रिज बदलने का झंझट खत्म हो जाता है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है और इसमें Epson Heat-Free Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो कम बिजली की खपत के साथ लंबे समय तक बिना खराब हुए काम करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें रोज़ाना या हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रिंट निकालने होते हैं।

Specifications

टाइप
All-in-One
टेक्नोलॉजी
Heat-Free Ink Tank
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB, Wi-Fi Direct, App Support
वजन
5.6 किलोग्राम
वॉरंटी
1 साल की वारंटी

क्यों खरीदें

...

बेहद कम प्रिंटिंग खर्च

...

हाई-स्पीड प्रिंटिंग

...

स्मार्ट कनेक्टिविटी

...

हीट-फ्री टेक्नोलॉजी

क्यों खोजें विकल्प

...

शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

...

डिस्प्ले की कमी

यह एक किफ़ायती ऑल-इन-वन वायरलेस इंकजेट प्रिंटर है। इसे खास तौर पर घरेलू उपयोग और छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, बल्कि वाई-फाई के जरिए आपके स्मार्टफोन से भी जुड़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके सस्ते और Ink Efficient कार्ट्रिज हैं, जो कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के प्रिंट देते हैं।

Specifications

फंक्शन
प्रिंट, स्कैन, कॉपी
कनेक्टिविटी
Wi-Fi, USB, Google Cloud Print
स्कैनर रेजोल्यूशन
600 x 1200 dpi
वजन
3.5 किलोग्राम
इंक मॉडल
PG-47 और CL-57s

क्यों खरीदें

...

किफ़ायती कीमत

...

सस्ता प्रिंटिंग खर्च

...

वायरलेस फ्रीडम

...

हल्का और कॉम्पैक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

भारी काम के लिए काफी धीमी

...

पेपर को पलटकर प्रिंट करने की सुविधा नहीं

यह एक नया लॉन्च किया गया ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी प्रिंटिंग की जरूरतें बहुत ज़्यादा हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी Auto Duplex (ऑटोमैटिक दोनों तरफ प्रिंटिंग) है, जो इस बजट में कम ही देखने को मिलती है। इसके साथ आने वाली इंक बोतलों से आप 15,000 ब्लैक और 5,000 कलर पेज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिंटिंग लागत लगभग खत्म हो जाती है।

Specifications

फंक्शन
प्रिंट, स्कैन, कॉपी
प्रिंट स्पीड
27 ppm, 11 ppm
इंक यील्ड
15,000 ब्लैक पेज
कनेक्टिविटी
Wi-Fi (Dual Band), USB
मेमोरी
128 MB

क्यों खरीदें

...

अपने आप पेपर के दोनों तरफ प्रिंट

...

भारी भरकम इंक कैपेसिटी

...

बड़ी पेपर ट्रे

...

ड्यूल बैंड वाई-फाई

...

मजबूत बिल्ड और 128MB मेमोरी

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा महंगा

...

होम प्रिंटर्स के मुकाबले थोड़ा भारी और बड़ा

यह एक ऑल-इन-वन वायर्ड प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिन्हें कम मात्रा में प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। प्रिंटर दस्तावेज़ों को प्रिंट करने, स्कैन करने और फोटोकॉपी करने की सुविधा देता है। इसका प्लग-एंड-प्ले सेटअप इसे उन लोगों के लिए आसान बनाता है जो बहुत अधिक तकनीकी झंझट नहीं चाहते।

Specifications

फंक्शन
प्रिंट, स्कैन, कॉपी
कनेक्टिविटी
Hi-Speed USB 2.0
7.5 ppm (Black), 5.5 ppm (Color)
प्रिंट स्पीड
इंक कार्ट्रिज
HP 682 Black & Tri-color
ड्यूटी साइकिल
1000 पेज प्रति महीना

क्यों खरीदें

...

किफायती कीमत

...

इस्तेमाल में आसान

...

कॉम्पैक्ट डिज़ाइन

...

सस्ता मेंटेनेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

वाई-फाई नहीं

...

भारी प्रिंटिंग के लिए नहीं

SEZNIK Pro-HD304dpi एक कॉम्पैक्ट और वायरलेस थर्मल प्रिंटर है, जिसे प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इंकलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका मतलब है कि आपको कभी भी महंगे इंक कार्ट्रिज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यह ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन और USB के जरिए आपके लैपटॉप से जुड़ जाता है।

Specifications

प्रिंटिंग तकनीक
Inkless Thermal Printing
रेजोल्यूशन
304 x 304 DPI
बैटरी
2600 mAh
वजन
780 ग्राम
सपोर्टेड साइज
A4, A5, Legal, US Letter

क्यों खरीदें

...

इंकलेस प्रिंटिंग

...

अल्ट्रा पोर्टेबल

...

दमदार बैटरी

...

हाई रेजोल्यूशन

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट

...

थर्मल पेपर की जरूरत

यह एक सिंगल-फंक्शन मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें केवल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं और जिन्हें इंकजेट के मुकाबले लेजर प्रिंटिंग की शार्पनेस और रफ़्तार पसंद है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे छोटी टेबल या शेल्फ के लिए बेहतरीन बनाता है।

क्यों खरीदें

...

तेज रफ़्तार

...

लेजर क्वालिटी

...

वायरलेस प्रिंटिंग

...

बार-बार पेपर भरने की चिंता नहीं

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल ब्लैक एंड व्हाइट

...

थोड़ा महंगा

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
