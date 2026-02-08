बच्चों के प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के नोट्स, मिनटों में होगा काम, इन प्रिंटर्स पर मिल रही भारी छूट

संक्षेप: घर के छोटे-मोटे कामों और बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए अमेजन पर बेहतरीन प्रिंटर्स उपलब्ध हैं। ये किफायती और इस्तेमाल में आसान प्रिंटर्स न केवल आपका समय बचाते हैं, बल्कि मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ शानदार परफॉरमेंस भी देते हैं।

Feb 08, 2026 12:34 pm IST

घर और ऑफिस के लिए एक सही प्रिंटर का चुनाव करना अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। अमेज़न पर उपलब्ध Affordable Printers की रेंज ने घरेलू प्रिंटिंग को बेहद आसान और किफ़ायती बना दिया है। चाहे बच्चों के स्कूल असाइनमेंट हों, कॉलेज प्रोजेक्ट्स हों या वर्क-फॉर्म-होम के दस्तावेज, HP, Canon और Epson जैसे ब्रांड्स हर जरूरत के लिए बेहतरीन विकल्प पेश कर रहे हैं।

आजकल के आधुनिक प्रिंटर्स केवल प्रिंटिंग तक सीमित नहीं हैं, ये All-in-One सुविधाओं के साथ आते हैं, जिनमें स्कैनिंग और फोटोकॉपी भी शामिल है। बजट यूज़र्स के लिए इंकजेट प्रिंटर्स सबसे आकर्षक विकल्प हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती कीमत बहुत कम होती है और ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आते हैं। वहीं, जो लोग भारी मात्रा में प्रिंटिंग करते हैं, उनके लिए Ink Tank टेक्नोलॉजी एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। इसमें एक बार इंक भरने पर हज़ारों पेज प्रिंट किए जा सकते हैं, जिससे प्रति पेज खर्च मात्र कुछ पैसे रह जाता है।

इसके अलावा, Wi-Fi और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स ने तारों के झंझट को खत्म कर दिया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से या घर के किसी भी कमरे से अपने स्मार्टफोन के जरिए एक टच पर प्रिंट निकाल सकते हैं। अमेजन सेल के दौरान मिलने वाले डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स इन मशीनों को और भी बजट-फ्रेंडली बना देते हैं। यदि आप लंबे समय की बचत और बेहतरीन परफॉरमेंस चाहते हैं, तो यह अपनी पसंद का प्रिंटर चुनने का सबसे सही समय है।

यह एक ऑल-इन-वन वायरलेस कलर प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो प्रिंटिंग की लागत को कम रखना चाहते हैं। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले 2 अतिरिक्त इंक सेट्स हैं, जो इसे अन्य बजट प्रिंटर्स से अलग बनाते हैं। यह प्रिंट करने, स्कैन करने और फोटोकॉपी करने की सुविधा देता है और वाई-फाई के जरिए सीधे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है।

Specifications मॉडल HP Ultra Ink Advantage 4929 फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB 2.0, HP Smart App वजन 3.42 किलोग्राम वॉरंटी 1 साल की लिमिटेड वॉरंटी क्यों खरीदें कम खर्च में ज्यादा प्रिंट वायरलेस कनेक्टिविटी कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश ऑल-इन-वन सुविधा क्यों खोजें विकल्प थोड़ा धीमा इनपुट ट्रे में केवल 60 शीट बड़े ऑफिस या कमर्शियल काम के लिए उपयुक्त नहीं

यह एक एडवांस इंक टैंक प्रिंटर है जो इंक की बोतलों का इस्तेमाल करता है, जिससे कार्ट्रिज बदलने का झंझट खत्म हो जाता है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है और इसमें Epson Heat-Free Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो कम बिजली की खपत के साथ लंबे समय तक बिना खराब हुए काम करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें रोज़ाना या हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रिंट निकालने होते हैं।

Specifications टाइप All-in-One टेक्नोलॉजी Heat-Free Ink Tank कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB, Wi-Fi Direct, App Support वजन 5.6 किलोग्राम वॉरंटी 1 साल की वारंटी क्यों खरीदें बेहद कम प्रिंटिंग खर्च हाई-स्पीड प्रिंटिंग स्मार्ट कनेक्टिविटी हीट-फ्री टेक्नोलॉजी क्यों खोजें विकल्प शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा डिस्प्ले की कमी

यह एक किफ़ायती ऑल-इन-वन वायरलेस इंकजेट प्रिंटर है। इसे खास तौर पर घरेलू उपयोग और छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, बल्कि वाई-फाई के जरिए आपके स्मार्टफोन से भी जुड़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके सस्ते और Ink Efficient कार्ट्रिज हैं, जो कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के प्रिंट देते हैं।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी कनेक्टिविटी Wi-Fi, USB, Google Cloud Print स्कैनर रेजोल्यूशन 600 x 1200 dpi वजन 3.5 किलोग्राम इंक मॉडल PG-47 और CL-57s क्यों खरीदें किफ़ायती कीमत सस्ता प्रिंटिंग खर्च वायरलेस फ्रीडम हल्का और कॉम्पैक्ट क्यों खोजें विकल्प भारी काम के लिए काफी धीमी पेपर को पलटकर प्रिंट करने की सुविधा नहीं

यह एक नया लॉन्च किया गया ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी प्रिंटिंग की जरूरतें बहुत ज़्यादा हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी Auto Duplex (ऑटोमैटिक दोनों तरफ प्रिंटिंग) है, जो इस बजट में कम ही देखने को मिलती है। इसके साथ आने वाली इंक बोतलों से आप 15,000 ब्लैक और 5,000 कलर पेज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिंटिंग लागत लगभग खत्म हो जाती है।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी प्रिंट स्पीड 27 ppm, 11 ppm इंक यील्ड 15,000 ब्लैक पेज कनेक्टिविटी Wi-Fi (Dual Band), USB मेमोरी 128 MB क्यों खरीदें अपने आप पेपर के दोनों तरफ प्रिंट भारी भरकम इंक कैपेसिटी बड़ी पेपर ट्रे ड्यूल बैंड वाई-फाई मजबूत बिल्ड और 128MB मेमोरी क्यों खोजें विकल्प थोड़ा महंगा होम प्रिंटर्स के मुकाबले थोड़ा भारी और बड़ा

यह एक ऑल-इन-वन वायर्ड प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिन्हें कम मात्रा में प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। प्रिंटर दस्तावेज़ों को प्रिंट करने, स्कैन करने और फोटोकॉपी करने की सुविधा देता है। इसका प्लग-एंड-प्ले सेटअप इसे उन लोगों के लिए आसान बनाता है जो बहुत अधिक तकनीकी झंझट नहीं चाहते।

Specifications फंक्शन प्रिंट, स्कैन, कॉपी कनेक्टिविटी Hi-Speed USB 2.0 7.5 ppm (Black), 5.5 ppm (Color) प्रिंट स्पीड इंक कार्ट्रिज HP 682 Black & Tri-color ड्यूटी साइकिल 1000 पेज प्रति महीना क्यों खरीदें किफायती कीमत इस्तेमाल में आसान कॉम्पैक्ट डिज़ाइन सस्ता मेंटेनेंस क्यों खोजें विकल्प वाई-फाई नहीं भारी प्रिंटिंग के लिए नहीं

SEZNIK Pro-HD304dpi एक कॉम्पैक्ट और वायरलेस थर्मल प्रिंटर है, जिसे प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इंकलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका मतलब है कि आपको कभी भी महंगे इंक कार्ट्रिज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यह ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन और USB के जरिए आपके लैपटॉप से जुड़ जाता है।

Specifications प्रिंटिंग तकनीक Inkless Thermal Printing रेजोल्यूशन 304 x 304 DPI बैटरी 2600 mAh वजन 780 ग्राम सपोर्टेड साइज A4, A5, Legal, US Letter क्यों खरीदें इंकलेस प्रिंटिंग अल्ट्रा पोर्टेबल दमदार बैटरी हाई रेजोल्यूशन क्यों खोजें विकल्प केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट थर्मल पेपर की जरूरत

यह एक सिंगल-फंक्शन मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें केवल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं और जिन्हें इंकजेट के मुकाबले लेजर प्रिंटिंग की शार्पनेस और रफ़्तार पसंद है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे छोटी टेबल या शेल्फ के लिए बेहतरीन बनाता है।

क्यों खरीदें तेज रफ़्तार लेजर क्वालिटी वायरलेस प्रिंटिंग बार-बार पेपर भरने की चिंता नहीं क्यों खोजें विकल्प केवल ब्लैक एंड व्हाइट थोड़ा महंगा

