बच्चों के प्रोजेक्ट्स और ऑफिस के नोट्स, मिनटों में होगा काम, इन प्रिंटर्स पर मिल रही भारी छूट
घर के छोटे-मोटे कामों और बच्चों के स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए अमेजन पर बेहतरीन प्रिंटर्स उपलब्ध हैं। ये किफायती और इस्तेमाल में आसान प्रिंटर्स न केवल आपका समय बचाते हैं, बल्कि मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ शानदार परफॉरमेंस भी देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
घर और ऑफिस के लिए एक सही प्रिंटर का चुनाव करना अब लग्जरी नहीं बल्कि जरूरत बन गया है। अमेज़न पर उपलब्ध Affordable Printers की रेंज ने घरेलू प्रिंटिंग को बेहद आसान और किफ़ायती बना दिया है। चाहे बच्चों के स्कूल असाइनमेंट हों, कॉलेज प्रोजेक्ट्स हों या वर्क-फॉर्म-होम के दस्तावेज, HP, Canon और Epson जैसे ब्रांड्स हर जरूरत के लिए बेहतरीन विकल्प पेश कर रहे हैं।
आजकल के आधुनिक प्रिंटर्स केवल प्रिंटिंग तक सीमित नहीं हैं, ये All-in-One सुविधाओं के साथ आते हैं, जिनमें स्कैनिंग और फोटोकॉपी भी शामिल है। बजट यूज़र्स के लिए इंकजेट प्रिंटर्स सबसे आकर्षक विकल्प हैं, क्योंकि इनकी शुरुआती कीमत बहुत कम होती है और ये कॉम्पैक्ट डिज़ाइन में आते हैं। वहीं, जो लोग भारी मात्रा में प्रिंटिंग करते हैं, उनके लिए Ink Tank टेक्नोलॉजी एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आई है। इसमें एक बार इंक भरने पर हज़ारों पेज प्रिंट किए जा सकते हैं, जिससे प्रति पेज खर्च मात्र कुछ पैसे रह जाता है।
इसके अलावा, Wi-Fi और स्मार्ट कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स ने तारों के झंझट को खत्म कर दिया है। अब आप दुनिया के किसी भी कोने से या घर के किसी भी कमरे से अपने स्मार्टफोन के जरिए एक टच पर प्रिंट निकाल सकते हैं। अमेजन सेल के दौरान मिलने वाले डिस्काउंट और बैंक ऑफर्स इन मशीनों को और भी बजट-फ्रेंडली बना देते हैं। यदि आप लंबे समय की बचत और बेहतरीन परफॉरमेंस चाहते हैं, तो यह अपनी पसंद का प्रिंटर चुनने का सबसे सही समय है।
1. HP Ultra Ink Advantage 4929 WiFi Aill-in-One Colour Printer | Additional 2 Sets of Ink | 1 Year Warranty
यह एक ऑल-इन-वन वायरलेस कलर प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाया गया है जो प्रिंटिंग की लागत को कम रखना चाहते हैं। इस प्रिंटर की सबसे बड़ी खासियत इसके साथ मिलने वाले 2 अतिरिक्त इंक सेट्स हैं, जो इसे अन्य बजट प्रिंटर्स से अलग बनाते हैं। यह प्रिंट करने, स्कैन करने और फोटोकॉपी करने की सुविधा देता है और वाई-फाई के जरिए सीधे मोबाइल से कनेक्ट हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम खर्च में ज्यादा प्रिंट
वायरलेस कनेक्टिविटी
कॉम्पैक्ट और स्टाइलिश
ऑल-इन-वन सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा धीमा
इनपुट ट्रे में केवल 60 शीट
बड़े ऑफिस या कमर्शियल काम के लिए उपयुक्त नहीं
2. Epson EcoTank L3252 Wi-Fi All-in-One Ink Tank Printer (Black)
यह एक एडवांस इंक टैंक प्रिंटर है जो इंक की बोतलों का इस्तेमाल करता है, जिससे कार्ट्रिज बदलने का झंझट खत्म हो जाता है। यह प्रिंट, स्कैन और कॉपी की सुविधा देता है और इसमें Epson Heat-Free Technology का इस्तेमाल किया गया है, जो कम बिजली की खपत के साथ लंबे समय तक बिना खराब हुए काम करता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें रोज़ाना या हफ्ते में बहुत ज़्यादा प्रिंट निकालने होते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद कम प्रिंटिंग खर्च
हाई-स्पीड प्रिंटिंग
स्मार्ट कनेक्टिविटी
हीट-फ्री टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
डिस्प्ले की कमी
3. Canon PIXMA E477 All in One (Print, Scan, Copy) WiFi Ink Efficient Colour Printer for Home
यह एक किफ़ायती ऑल-इन-वन वायरलेस इंकजेट प्रिंटर है। इसे खास तौर पर घरेलू उपयोग और छात्रों की ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। यह प्रिंटर न केवल प्रिंट, स्कैन और कॉपी करता है, बल्कि वाई-फाई के जरिए आपके स्मार्टफोन से भी जुड़ जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसके सस्ते और Ink Efficient कार्ट्रिज हैं, जो कम खर्च में अच्छी क्वालिटी के प्रिंट देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
किफ़ायती कीमत
सस्ता प्रिंटिंग खर्च
वायरलेस फ्रीडम
हल्का और कॉम्पैक्ट
क्यों खोजें विकल्प
भारी काम के लिए काफी धीमी
पेपर को पलटकर प्रिंट करने की सुविधा नहीं
4. Brother Ink Tank DCP-T535DW New Launch (Print Scan Copy) WiFi Auto Duplex Printer, 128MB Memory, Print Pages Upto 15K in Black & 5K in Color Each (CMY) Get an Extra Black Ink Bottle, Free Installation
यह एक नया लॉन्च किया गया ऑल-इन-वन इंक टैंक प्रिंटर है जो उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिनकी प्रिंटिंग की जरूरतें बहुत ज़्यादा हैं। इसकी सबसे बड़ी खूबी Auto Duplex (ऑटोमैटिक दोनों तरफ प्रिंटिंग) है, जो इस बजट में कम ही देखने को मिलती है। इसके साथ आने वाली इंक बोतलों से आप 15,000 ब्लैक और 5,000 कलर पेज प्रिंट कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिंटिंग लागत लगभग खत्म हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अपने आप पेपर के दोनों तरफ प्रिंट
भारी भरकम इंक कैपेसिटी
बड़ी पेपर ट्रे
ड्यूल बैंड वाई-फाई
मजबूत बिल्ड और 128MB मेमोरी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
होम प्रिंटर्स के मुकाबले थोड़ा भारी और बड़ा
5. HP DeskJet Ink Advantage 2338 All-in-One Printer, Print, Copy, Scan, Hi-Speed USB 2.0, Up to 7.5/5.5 ppm (Black/Color), 60-Sheet Input Tray, 25-Sheet Output Tray, 1000-page Duty Cycle, Color, 7WQ06B
यह एक ऑल-इन-वन वायर्ड प्रिंटर है, जिसे विशेष रूप से उन परिवारों के लिए बनाया गया है जिन्हें कम मात्रा में प्रिंटिंग की ज़रूरत होती है। प्रिंटर दस्तावेज़ों को प्रिंट करने, स्कैन करने और फोटोकॉपी करने की सुविधा देता है। इसका प्लग-एंड-प्ले सेटअप इसे उन लोगों के लिए आसान बनाता है जो बहुत अधिक तकनीकी झंझट नहीं चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
इस्तेमाल में आसान
कॉम्पैक्ट डिज़ाइन
सस्ता मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई नहीं
भारी प्रिंटिंग के लिए नहीं
6. SEZNIK Portable A4 Printer, Bluetooth, Inkless for Professionals,Travel | Mini Printer | USB, Bluetooth Printer Compatible with Android iOS Laptop | 1 Year Warranty (Pro-HD304dpi-Black)
SEZNIK Pro-HD304dpi एक कॉम्पैक्ट और वायरलेस थर्मल प्रिंटर है, जिसे प्रोफेशनल्स, ट्रैवलर्स और स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह इंकलेस टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसका मतलब है कि आपको कभी भी महंगे इंक कार्ट्रिज खरीदने की जरूरत नहीं होगी। यह ब्लूटूथ के जरिए आपके फोन और USB के जरिए आपके लैपटॉप से जुड़ जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंकलेस प्रिंटिंग
अल्ट्रा पोर्टेबल
दमदार बैटरी
हाई रेजोल्यूशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट
थर्मल पेपर की जरूरत
7. Xerox 3020 | 20 PPM | Monochrome Laser Printer | Wi-Fi | Hi-Speed USB 2.0 | 150-sheet Input Tray | 1-Year Warranty | Single Function Printer
यह एक सिंगल-फंक्शन मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है। यह उन यूजर्स के लिए परफेक्ट है जिन्हें केवल डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करने होते हैं और जिन्हें इंकजेट के मुकाबले लेजर प्रिंटिंग की शार्पनेस और रफ़्तार पसंद है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इसे छोटी टेबल या शेल्फ के लिए बेहतरीन बनाता है।
क्यों खरीदें
तेज रफ़्तार
लेजर क्वालिटी
वायरलेस प्रिंटिंग
बार-बार पेपर भरने की चिंता नहीं
क्यों खोजें विकल्प
केवल ब्लैक एंड व्हाइट
थोड़ा महंगा
