कम दाम में प्रीमियम वाइब, हमने खुद टेस्ट किया, ये ईयरफोन हैं सबसे स्मार्ट चॉइस

संक्षेप: अगर आपका बजट कम है और आप अच्छे ईयरफोन खरीदना चाहते हैं, जो दिखने में प्रीमयम और बजट में कम हों, तो अमेजन आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आया है।

Follow Us on

Feb 03, 2026 12:56 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

कम बजट में अच्छे ईयरफोन ढूंढना अक्सर मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हमने अमेजन पर उपलब्ध कई पॉपुलर ब्रांड्स के ईयरफोन को खुद टेस्ट किया और पाया कि कुछ मॉडल्स कीमत के मुकाबले शानदार साउंड क्वालिटी, क्लियर कॉलिंग और आरामदायक फिट ऑफर करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग्स करें, म्यूजिक सुनें या रोज़ाना ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करें, ये ईयरफोन हर जरूरत पर खरे उतरते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

खास बात यह है कि बजट रेंज में होने के बावजूद इन ईयरफोन में प्रीमियम फीचर्स जैसे दमदार बास, लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि कम दाम में भी ये ईयरफोन प्रीमियम वाइब देते हैं और डेली यूज के लिए स्मार्ट चॉइस बनते हैं। अगर आप अपने पुराने ईयरफोन को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं या पहली बार बजट में बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है…

यह खास एयरिंग डिजाइन और बड़े 12mm ड्राइवर्स के लिए जाने जाते हैं। यह बजट इयरफोन गहरी बास और क्रिस्टल क्लियर साउंड देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इसे 13 फीसद की छूट के साथ मात्र 259 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसका अर्गोनोमिक डिज़ाइन कानों के आकार के अनुसार पूरी तरह फिट बैठता है, जिससे लंबे समय तक पहनने पर भी दर्द नहीं होता। इन-लाइन माइक्रोफोन के साथ आने वाला यह इयरफोन कॉलिंग और म्यूजिक के लिए एक सरल और प्रभावी ऑप्शन है।

Specifications ड्राइवर्स 12mm डायनेमिक ड्राइवर्स कनेक्टिविटी 3.5mm ऑडियो जैक इम्पीडेंस 15.93 Ohms माइक्रोफोन इन-बिल्ट वारंटी 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर एयरिंग डिज़ाइन और डीप बास क्यों खरीदें 12mm के शक्तिशाली ड्राइवर्स कानों में पूरी तरह बैठने वाला आरामदायक डिज़ाइन म्यूजिक और कॉल्स के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा हल्का वजन यूनिवर्सल कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 6 महीने की वारंटी डिस्काउंट प्रतिशत अन्य ब्रांडेड डील्स के मुकाबले काफी कम

यह वायर्ड इन-ईयर इयरफोन है, जो बजट सेगमेंट में अपनी बेजोड़ कीमत और साफ़ कॉलिंग अनुभव के लिए जाना जाता है। इसमें 3.5mm का मानक जैक दिया गया है, जो इसे सभी पुराने और मध्यम श्रेणी के स्मार्टफोन्स व लैपटॉप्स के साथ संगत बनाता है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की छूट और 50% के अतिरिक्त कूपन के साथ मात्र 100 रुपये के करीब (डिस्काउंट के बाद) खरीदा जा सकता है।

इसमें इन-लाइन माइक कंट्रोल और स्वेट रेजिस्टेंट डिजाइन दिया गया है, जो इसे वर्कआउट और रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। इसका वाइब्रेंट रेड कलर और आरामदायक फिट इसे स्टाइलिश और व्यावहारिक दोनों बनाता है।

Specifications कनेक्टिविटी 3.5mm ऑडियो जैक माइक्रोफोन इन-बिल्ट इन-लाइन माइक कंट्रोल वन-बटन मल्टी-फंक्शन रिमोट सुरक्षा स्वेट रेजिस्टेंट डिज़ाइन वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट और कम्फर्ट फिट क्यों खरीदें अत्यंत किफायती पसीने और हल्की नमी से सुरक्षित, जिम और दौड़ने के लिए उपयुक्त मल्टी-फंक्शन बटन आरामदायक फिट क्लियर कॉलिंग क्यों खोजें विकल्प 3.8 स्टार की औसत रेटिंग पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी

यह एक colored और किफायती वायर्ड इयरफ़ोन है, जो विशेष रूप से कलर बास सीरीज का हिस्सा है। इसमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स और नियोडिमियम मैग्नेट दिए गए हैं, जो पूरे रेंज का बेहतरीन साउंड आउटपुट प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 79 फीसद की भारी छूट के साथ 699 रुपये की जगह मात्र 149 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसका 'पिंक' कलर और लाइटवेट मेटल डिज़ाइन इसे युवाओं के बीच आकर्षक बनाता है। इसमें एचडी माइक्रोफोन और वन-क्लिक कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जो इसे कॉलिंग और संगीत सुनने के लिए एक बेहद किफायती बनाती है।

Specifications मटेरियल लाइटवेट मेटल माइक्रोफोन इन-बिल्ट एचडी माइक वारंटी 7 दिन की मैन्युफैक्चरर वारंटी विशेष फीचर नियोडिमियम मैग्नेट और स्टाइलिश पिंक कलर क्यों खरीदें अत्यंत किफायती लाइटवेट मेटल डिज़ाइन यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी HD माइक्रोफोन पैसिव नॉइज कैंसलेशन एक बटन से म्यूजिक प्ले/पॉज और कॉल अटेंड करने की सुविधा क्यों खोजें विकल्प केवल 7 दिन की वारंटी

यह एक हाई-टेक वायरलेस नेकबैंड है, जो अपनी 50 घंटे की विशाल बैटरी लाइफ और लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें हॉल स्विच का अनोखा फीचर दिया गया है, जिससे बड्स को आपस में चिपकाने पर वे अपने आप बंद हो जाते हैं और अलग करने पर तुरंत चालू हो जाते हैं। अमेजन पर इसे 74 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 599 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें 13mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गहरी बेस और साफ़ वोकल्स सुनिश्चित करते हैं। ड्यूल-डिवाइस पेयरिंग और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाओं के साथ आने वाला यह नेकबैंड मल्टीटास्किंग के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।

Specifications बैटरी बैकअप 50 घंटे तक ब्लूटूथ वर्जन 5.4 ड्राइवर्स 13mm डायनेमिक सुरक्षा IPX5 रेटिंग वारंटी 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें 50 घंटे का प्लेटाइम हॉल स्विच फीचर लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 ड्यूल पेयरिंग दमदार ऑडियो क्यों खोजें विकल्प केवल 6 महीने की वारंटी 3.5 स्टार की औसत रेटिंग

यह ब्लूटूथ नेकबैंड है, जो अपनी वर्सेटाइल साउंड क्वालिटी और जबरदस्त 50 घंटे के प्लेटाइम के लिए मशहूर है। इसमें 3 अलग-अलग EQ मोड्स दिए गए हैं, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार म्यूजिक का अनुभव बदल सकते हैं। अमेजन पर इसे 60 फीसद की छूट के साथ 2,499 रुपये की जगह मात्र 999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

साफ कॉलिंग के लिए इसमें Environmental Noise Cancellation तकनीक दी गई है, जो बाहरी शोर को कम करती है। साथ ही, गेमर्स के लिए इसमें 50ms की लो-लेटेंसी दी गई है, जो गेमिंग के दौरान बिना किसी रुकावट के ऑडियो प्रदान करती है।

Specifications साउंड ड्राइवर 10mm डायनेमिक लेटेंसी 50ms माइक्रोफोन इन-बिल्ट वारंटी 1 साल की ब्रांड वारंटी विशेष फीचर 3 EQ मोड्स और स्वेट रेजिस्टेंट डिज़ाइन क्यों खरीदें 50 घंटे की लंबी बैटरी 3 कस्टमाइजेबल EQ मोड्स क्लियर कॉलिंग गेमिंग मोड प्रीमियम और स्पोर्टी डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प थोड़े छोटे महसूस हो सकते हैं 3.8 स्टार की औसत रेटिंग मैग्नेटिक हॉल स्विच जैसे फीचर्स की जानकारी स्पष्ट नहीं

यह अपने पंची बास और आरामदायक फिट के लिए जाना जाता है। इसमें 3.5mm का मानक ऑडियो जैक दिया गया है, जो इसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स के साथ आसानी से संगत बनाता है। अमेजन पर इसे 47 फीसद की छूट के साथ मात्र 237 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसमें टंगल-फ्री केबल दी गई है, जो तारों के उलझने की समस्या को काफी हद तक कम करती है। इन-लाइन माइक्रोफोन और एचडी साउंड क्वालिटी के साथ आने वाला यह इयरफोन रोजाना के इस्तेमाल और कॉलिंग के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।

Specifications कनेक्टिविटी 3.5mm ऑडियो जैक साउंड एचडी साउंड विथ हाई बास केबल टंगल-फ्री माइक्रोफोन इन-बिल्ट माइक्रोफोन रंग स्टाइलिश पर्पल वारंटी 6 महीने की मैन्युफैक्चरर वारंटी क्यों खरीदें म्यूजिक प्रेमियों के लिए हाई बास और क्लियर एचडी साउंड अनुभव टंगल-फ्री केबल आरामदायक एर्गो-फिट: इन-बिल्ट माइक अत्यधिक किफायती यूनिवर्सल कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प 6 महीने की वारंटी बिना हेडफोन जैक वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के लिए अलग से टाइप-सी अडैप्टर की जरूरत प्लास्टिक बॉडी होने के कारण इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा

अमेजन में वायरलेस ईयरबड्स पर 84 फीसद की अविश्वसनीय छूट मिल रही है। 5,499 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम मेड इन इंडिया ईयरबड्स सेल में मात्र 899 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह ईयरबड्स 51 घंटे के जबरदस्त प्लेबैक समय और साफ़ कॉलिंग के लिए Zen™ ENC तकनीक के साथ आते हैं। गेमर्स के लिए लो-लेटेंसी मोड और 10mm के पावरफुल बेस ड्राइवर्स इसे म्यूजिक और गेमिंग के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर बनाते हैं।

इसमें ब्लिंक एंड पेयर तकनीक दी गई है जो ब्लूटूथ 5.3 के ज़रिए पलक झपकते ही आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है। स्टाइलिश ग्रीन कलर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ यह बाजार की सबसे हॉट डील्स में से एक है।

Specifications मॉडल GOBOULT Y1 ड्राइवर्स 10mm डीप बेस ड्राइवर्स माइक्रोफोन Zen™ ENC चार्जिंग Type-C फास्ट चार्जिंग क्यों खरीदें अभूतपूर्व डिस्काउंट 51 घंटे का लंबा बैकअप Zen™ ENC तकनीक गेमिंग के लिए बेस्ट भारतीय ब्रांड और उच्च गुणवत्ता वाली स्थानीय कारीगरी का भरोसा क्यों खोजें विकल्प 10mm के ड्राइवर्स बड़े और महंगे मॉडल्स के मुकाबले थोड़े छोटे डिज़ाइन काफी साधारण

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।