कम दाम में प्रीमियम वाइब, हमने खुद टेस्ट किया, ये ईयरफोन हैं सबसे स्मार्ट चॉइस
अगर आपका बजट कम है और आप अच्छे ईयरफोन खरीदना चाहते हैं, जो दिखने में प्रीमयम और बजट में कम हों, तो अमेजन आपके लिए शानदार ऑफर लेकर आया है।
कम बजट में अच्छे ईयरफोन ढूंढना अक्सर मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। हमने अमेजन पर उपलब्ध कई पॉपुलर ब्रांड्स के ईयरफोन को खुद टेस्ट किया और पाया कि कुछ मॉडल्स कीमत के मुकाबले शानदार साउंड क्वालिटी, क्लियर कॉलिंग और आरामदायक फिट ऑफर करते हैं। चाहे आप ऑनलाइन मीटिंग्स करें, म्यूजिक सुनें या रोज़ाना ट्रैवल के दौरान इस्तेमाल करें, ये ईयरफोन हर जरूरत पर खरे उतरते हैं।
खास बात यह है कि बजट रेंज में होने के बावजूद इन ईयरफोन में प्रीमियम फीचर्स जैसे दमदार बास, लंबी बैटरी लाइफ और स्टाइलिश डिजाइन देखने को मिलते हैं। यही वजह है कि कम दाम में भी ये ईयरफोन प्रीमियम वाइब देते हैं और डेली यूज के लिए स्मार्ट चॉइस बनते हैं। अगर आप अपने पुराने ईयरफोन को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं या पहली बार बजट में बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की हो सकती है…
1. Oraimo in-Ear Wired Earphones with Mic | 3.5mm Audio Jack | 12 mm Drivers | Airing Design | Phone/Tablet Compatible (Black)
यह खास एयरिंग डिजाइन और बड़े 12mm ड्राइवर्स के लिए जाने जाते हैं। यह बजट इयरफोन गहरी बास और क्रिस्टल क्लियर साउंड देने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इसे 13 फीसद की छूट के साथ मात्र 259 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसका अर्गोनोमिक डिज़ाइन कानों के आकार के अनुसार पूरी तरह फिट बैठता है, जिससे लंबे समय तक पहनने पर भी दर्द नहीं होता। इन-लाइन माइक्रोफोन के साथ आने वाला यह इयरफोन कॉलिंग और म्यूजिक के लिए एक सरल और प्रभावी ऑप्शन है।
Specifications
क्यों खरीदें
12mm के शक्तिशाली ड्राइवर्स
कानों में पूरी तरह बैठने वाला आरामदायक डिज़ाइन
म्यूजिक और कॉल्स के बीच आसानी से स्विच करने की सुविधा
हल्का वजन
यूनिवर्सल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
6 महीने की वारंटी
डिस्काउंट प्रतिशत अन्य ब्रांडेड डील्स के मुकाबले काफी कम
2. Kratos E02 Red Wired Earphones with 3.5mm Jack in-line Mic Control for Clear Calling & Music, Multi-Functional Controller,Sweat Resistant,Comfort Fit Wired Ear Phones,Compatibility with All Mobiles
यह वायर्ड इन-ईयर इयरफोन है, जो बजट सेगमेंट में अपनी बेजोड़ कीमत और साफ़ कॉलिंग अनुभव के लिए जाना जाता है। इसमें 3.5mm का मानक जैक दिया गया है, जो इसे सभी पुराने और मध्यम श्रेणी के स्मार्टफोन्स व लैपटॉप्स के साथ संगत बनाता है। अमेजन पर इसे 50 फीसद की छूट और 50% के अतिरिक्त कूपन के साथ मात्र 100 रुपये के करीब (डिस्काउंट के बाद) खरीदा जा सकता है।
इसमें इन-लाइन माइक कंट्रोल और स्वेट रेजिस्टेंट डिजाइन दिया गया है, जो इसे वर्कआउट और रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। इसका वाइब्रेंट रेड कलर और आरामदायक फिट इसे स्टाइलिश और व्यावहारिक दोनों बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफायती
पसीने और हल्की नमी से सुरक्षित, जिम और दौड़ने के लिए उपयुक्त
मल्टी-फंक्शन बटन
आरामदायक फिट
क्लियर कॉलिंग
क्यों खोजें विकल्प
3.8 स्टार की औसत रेटिंग
पूरी तरह से प्लास्टिक बॉडी
3. Hitage EB-13 Stereo Color Bass Series Earphone Wired Headset (Pink, in The Ear)
यह एक colored और किफायती वायर्ड इयरफ़ोन है, जो विशेष रूप से कलर बास सीरीज का हिस्सा है। इसमें 10mm के डायनेमिक ड्राइवर्स और नियोडिमियम मैग्नेट दिए गए हैं, जो पूरे रेंज का बेहतरीन साउंड आउटपुट प्रदान करते हैं। अमेजन पर इसे 79 फीसद की भारी छूट के साथ 699 रुपये की जगह मात्र 149 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसका 'पिंक' कलर और लाइटवेट मेटल डिज़ाइन इसे युवाओं के बीच आकर्षक बनाता है। इसमें एचडी माइक्रोफोन और वन-क्लिक कंट्रोल की सुविधा दी गई है, जो इसे कॉलिंग और संगीत सुनने के लिए एक बेहद किफायती बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफायती
लाइटवेट मेटल डिज़ाइन
यूनिवर्सल कम्पैटिबिलिटी
HD माइक्रोफोन
पैसिव नॉइज कैंसलेशन
एक बटन से म्यूजिक प्ले/पॉज और कॉल अटेंड करने की सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
केवल 7 दिन की वारंटी
4. pTron Tangentbeat V2 w/ 50Hrs Playtime, Pristine Sound, Dual-Device Pairing, Bluetooth 5.4 Wireless In-Ear Earphones with Mic, Hall Switch Feature, Magnetic Earbuds, Type-C Fast Charging & IPX5(Black)
यह एक हाई-टेक वायरलेस नेकबैंड है, जो अपनी 50 घंटे की विशाल बैटरी लाइफ और लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4 तकनीक के लिए जाना जाता है। इसमें हॉल स्विच का अनोखा फीचर दिया गया है, जिससे बड्स को आपस में चिपकाने पर वे अपने आप बंद हो जाते हैं और अलग करने पर तुरंत चालू हो जाते हैं। अमेजन पर इसे 74 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 599 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें 13mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो गहरी बेस और साफ़ वोकल्स सुनिश्चित करते हैं। ड्यूल-डिवाइस पेयरिंग और फास्ट चार्जिंग जैसी सुविधाओं के साथ आने वाला यह नेकबैंड मल्टीटास्किंग के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
50 घंटे का प्लेटाइम
हॉल स्विच फीचर
लेटेस्ट ब्लूटूथ 5.4
ड्यूल पेयरिंग
दमदार ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
केवल 6 महीने की वारंटी
3.5 स्टार की औसत रेटिंग
5. Noise Airwave Bluetooth in Ear Neckband with 50H of Playtime, 3 EQ Modes, ENC for Calling, Low Latency(Upto 50ms), 10mm Driver, BT v5.3(Ice Blue)
यह ब्लूटूथ नेकबैंड है, जो अपनी वर्सेटाइल साउंड क्वालिटी और जबरदस्त 50 घंटे के प्लेटाइम के लिए मशहूर है। इसमें 3 अलग-अलग EQ मोड्स दिए गए हैं, जिससे आप अपनी पसंद के अनुसार म्यूजिक का अनुभव बदल सकते हैं। अमेजन पर इसे 60 फीसद की छूट के साथ 2,499 रुपये की जगह मात्र 999 रुपये में खरीदा जा सकता है।
साफ कॉलिंग के लिए इसमें Environmental Noise Cancellation तकनीक दी गई है, जो बाहरी शोर को कम करती है। साथ ही, गेमर्स के लिए इसमें 50ms की लो-लेटेंसी दी गई है, जो गेमिंग के दौरान बिना किसी रुकावट के ऑडियो प्रदान करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
50 घंटे की लंबी बैटरी
3 कस्टमाइजेबल EQ मोड्स
क्लियर कॉलिंग
गेमिंग मोड
प्रीमियम और स्पोर्टी डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़े छोटे महसूस हो सकते हैं
3.8 स्टार की औसत रेटिंग
मैग्नेटिक हॉल स्विच जैसे फीचर्स की जानकारी स्पष्ट नहीं
6. Ambrane Stringz 38 Wired Headphones with Mic, Powerful HD Sound with High Bass, Tangle Free Cable, Comfort in Ear Fit, 3.5mm Jack (Purple)
यह अपने पंची बास और आरामदायक फिट के लिए जाना जाता है। इसमें 3.5mm का मानक ऑडियो जैक दिया गया है, जो इसे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टैबलेट्स के साथ आसानी से संगत बनाता है। अमेजन पर इसे 47 फीसद की छूट के साथ मात्र 237 रुपये में खरीदा जा सकता है।
इसमें टंगल-फ्री केबल दी गई है, जो तारों के उलझने की समस्या को काफी हद तक कम करती है। इन-लाइन माइक्रोफोन और एचडी साउंड क्वालिटी के साथ आने वाला यह इयरफोन रोजाना के इस्तेमाल और कॉलिंग के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
म्यूजिक प्रेमियों के लिए हाई बास और क्लियर एचडी साउंड अनुभव
टंगल-फ्री केबल
आरामदायक एर्गो-फिट:
इन-बिल्ट माइक
अत्यधिक किफायती
यूनिवर्सल कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
6 महीने की वारंटी
बिना हेडफोन जैक वाले लेटेस्ट स्मार्टफोन्स के लिए अलग से टाइप-सी अडैप्टर की जरूरत
प्लास्टिक बॉडी होने के कारण इसे बहुत सावधानी से हैंडल करना होगा
7. GOBOULT Y1 Ear Buds Wireless with 50H Playtime, Clear Calling ENC Mic, Low Latency Gaming, Made in India, 10mm Bass Drivers Earbuds Buds TWS Bluetooth (Green)
अमेजन में वायरलेस ईयरबड्स पर 84 फीसद की अविश्वसनीय छूट मिल रही है। 5,499 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम मेड इन इंडिया ईयरबड्स सेल में मात्र 899 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह ईयरबड्स 51 घंटे के जबरदस्त प्लेबैक समय और साफ़ कॉलिंग के लिए Zen™ ENC तकनीक के साथ आते हैं। गेमर्स के लिए लो-लेटेंसी मोड और 10mm के पावरफुल बेस ड्राइवर्स इसे म्यूजिक और गेमिंग के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर बनाते हैं।
इसमें ब्लिंक एंड पेयर तकनीक दी गई है जो ब्लूटूथ 5.3 के ज़रिए पलक झपकते ही आपके डिवाइस से कनेक्ट हो जाती है। स्टाइलिश ग्रीन कलर और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के साथ यह बाजार की सबसे हॉट डील्स में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
अभूतपूर्व डिस्काउंट
51 घंटे का लंबा बैकअप
Zen™ ENC तकनीक
गेमिंग के लिए बेस्ट
भारतीय ब्रांड और उच्च गुणवत्ता वाली स्थानीय कारीगरी का भरोसा
क्यों खोजें विकल्प
10mm के ड्राइवर्स बड़े और महंगे मॉडल्स के मुकाबले थोड़े छोटे
डिज़ाइन काफी साधारण
