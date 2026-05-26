बड़ी फैमिली के लिए वरदान है यह 9 Kg AI Smart Washing Machine, PuriSteam तकनीक से मिनटों में गायब होंगे जिद्दी दाग

यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली AI स्मार्ट वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो कपड़ों के फैब्रिक के अनुसार खुद धुलाई तय करती है। इसकी एडवांस्ड PuriSteam तकनीक गर्म भाप की मदद से कपड़ों में छिपे जिद्दी दागों और 99.9% कीटाणुओं को मिनटों में पूरी तरह गायब कर देती है।

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आधुनिक तकनीक और बेहतरीन कार्यक्षमता से लैस 9 किलोग्राम की यह AI स्मार्ट वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भारी और ज्यादा मात्रा में कपड़े धोने की दैनिक झंझट को खत्म करने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक (कपड़े के प्रकार) को खुद पहचानकर सबसे सुरक्षित और सटीक वॉश साइकिल चुनती है। इससे न सिर्फ कपड़ों की उम्र बढ़ती है, बल्कि पानी और बिजली की भी भारी बचत होती है।

लॉन्ड्री को आसान बनाने के लिए इसमें एडवांस्ड PuriSteam (पावर स्टीम) तकनीक दी गई है। यह तकनीक ड्रम के निचले हिस्से से गर्म भाप छोड़ती है, जो कपड़ों के रेशों में गहराई तक जाकर चाय, कॉफी, सॉस और तेल जैसे सबसे जिद्दी दागों को मिनटों में ढीला कर गायब कर देती है। इसके साथ ही, यह स्टीम केयर साइकिल कपड़ों में छिपे 99.9% हानिकारक बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को पूरी तरह खत्म कर देती है, जिससे कपड़े पूरी तरह सैनिटाइज और सुरक्षित हो जाते हैं।

BEE द्वारा 5-स्टार एनर्जी रेटिंग प्रमाणित यह फुली-ऑटोमैटिक मशीन वाई-फाई कनेक्टिविटी और इनबिल्ट हीटर के साथ आती है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हाई स्पिन स्पीड कपड़ों को तेजी से सुखाती है। यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक ऐसी वाशिंग मशीन तलाश रहे हैं जो कपड़ों की नई जैसी चमक बनाए रखे और जिद्दी दागों का नामोनिशान मिटा दे, तो यह प्रीमियम AI स्मार्ट वाशिंग मशीन आपके लिए सबसे उत्तम और किफायती निवेश है।

IFB EXECUTIVE MXN 9014K CMS एक प्रीमियम, पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है, जो 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। यह मशीन बड़े परिवारों या भारी कपड़ों को धोने के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। यह एडवांस्ड AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक, वाई-फाई कनेक्टिविटी और डीपक्लीन (DeepClean®) तकनीक से लैस है, जो कपड़ों के फैब्रिक और वजन को खुद पहचानकर सबसे बेहतरीन धुलाई देती है। मोचा रंग के आकर्षक डिजाइन, इनबिल्ट हीटर, और इको इन्वर्टर मोटर के साथ आने वाली यह मशीन बिजली और पानी दोनों की बचत करती है, जिसे BEE द्वारा 5-स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है।

Specifications कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल और मैकेनिकल नॉब ड्रम का प्रकार स्टेनलेस स्टील क्रेसेंट मून ड्रम ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार क्षमता 9 किलोग्राम (Kilograms) क्यों खरीदें पावर स्टीम और स्टीम रिफ्रेश हार्ड वाटर ट्रीटमेंट स्मार्ट कनेक्टिविटी हाई स्पिन स्पीड (1400 RPM) क्यों खोजें विकल्प महंगा विकल्प इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज का अतिरिक्त खर्च

Bosch WGA1420TIN एक प्रीमियम और बेहद टिकाऊ फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है, जो 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। यह मशीन बड़े परिवारों के कपड़ों को आसानी से और बेहतरीन तरीके से धोने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग की भरोसेमंद EcoSilence Drive ब्रशलेस मोटर दी गई है, जो बिना शोर किए लंबे समय तक चलती है। यह मशीन 5-स्टार ऊर्जा रेटिंग, AI ActiveWater Plus तकनीक और एंटी-बैक्टीरिया स्टीम साइकिल से लैस है, जो कपड़ों से 99.9% कीटाणुओं को खत्म कर उन्हें बिना उलझाए और बिना सिलवटों के साफ करती है। इसका ब्लैक ग्रे लुक इसे बेहद आधुनिक और स्टाइलिश बनाता है।

Specifications दरवाजे की सामग्री मजबूत टफन ग्लास ड्रम का प्रकार Rust-resistant स्टेनलेस स्टील ड्रम मोटर का प्रकार EcoSilence Drive अधिकतम स्पिन गति 1200 RPM क्यों खरीदें AI ActiveWater Plus एंटी-टैंगल और एंटी-रिंकल सॉफ्टकेयर पैडल एंटी-वाइब्रेशन साइड पैनल्स क्यों खोजें विकल्प कम स्पिन स्पीड स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी

LG FHP1209Z5M एक अत्याधुनिक, प्रीमियम और पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है। 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Direct Drive (AI DD) तकनीक और 6 Motion DD सिस्टम है, जो बेल्ट के बिना सीधे ड्रम से जुड़ी मोटर पर काम करता है। यह तकनीक कपड़ों के वजन और उनके फैब्रिक (कपड़े के प्रकार) की कोमलता को खुद पहचानकर ड्रम को छह अलग-अलग दिशाओं में घुमाती है, जिससे कपड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए बेहतरीन धुलाई मिलती है। वाई-फाई कनेक्टिविटी, हाइजीन स्टीम और आकर्षक मिडिल ब्लैक फिनिश के साथ आने वाली यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग से प्रमाणित है, जो बिजली और पानी दोनों की बचत सुनिश्चित करती है।

Specifications अधिकतम स्पिन गति 1200 RPM मोटर तकनीक इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव ड्रम और लिफ्टर्स फुल स्टेनलेस स्टील ड्रम वारंटी उत्पाद पर 2 साल की व्यापक वारंटी और मोटर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें AI डायरेक्ट ड्राइव 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव तकनीक कम शोर और कम कंपन हाइजीन स्टीम और बेबी स्टीम केयर क्यों खोजें विकल्प 1200 RPM की स्पिन स्पीड सीमित व्यापक वारंटी

Samsung WW90DG6U24ASTL एक अत्याधुनिक, इंटेलिजेंट और पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है। 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों की दैनिक धुलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Ecobubble™ और AI Control तकनीक है। यह डिटर्जेंट को बुलबुलों (Bubbles) में बदल देती है, जिससे वह कम तापमान में भी कपड़ों के भीतर गहराई तक जाकर जिद्दी दागों को आसानी से साफ कर देता है। नेवी रंग के बेहद आकर्षक लुक, 1400 RPM की हाई स्पिन स्पीड, वाई-फाई कनेक्टिविटी और स्मार्ट थिंग्स ऐप सपोर्ट के साथ यह मशीन कपड़ों की बेहतरीन देखभाल के साथ-साथ 5-स्टार रेटिंग के कारण भारी बिजली और पानी की बचत भी सुनिश्चित करती है।

Specifications मोटर तकनीक डिजिटल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ड्रम का प्रकार दूसरी पीढ़ी का डायमंड ड्रम वॉश प्रोग्राम कुल 23 प्रोग्राम क्यों खरीदें AI Ecobubble™ तकनीक AI कंट्रोल और स्मार्ट कनेक्टिविटी सुपर स्पीड साइकिल हाई स्पिन स्पीड हाइजीन स्टीम क्यों खोजें विकल्प सीमित वारंटी महंगा विकल्प

Bosch WGA244ZPIN एक प्रीमियम, बेहद कुशल और पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है, जो 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। यह मशीन बड़े परिवारों की भारी और दैनिक धुलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। गहरे आकर्षक डार्क लेक रंग और जर्मन इंजीनियरिंग की मजबूत EcoSilence Drive मोटर के साथ आने वाली यह मशीन चलते समय बेहद शांत रहती है। इसमें विशेष रूप से Anti Stain और Anti Wrinkle तकनीक दी गई है, जो कपड़ों से बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के जिद्दी दागों को हटाती है और धुलाई के बाद सिलवटों को 50% तक कम कर देती है। 1400 RPM की हाई स्पिन स्पीड और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग इसे एक अत्यधिक पावर-एफिशिएंट और समय बचाने वाला विकल्प बनाती है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 5 स्टार अधिकतम स्पिन गति 1400 RPM मोटर का प्रकार EcoSilence Drive क्यों खरीदें एंटी-स्टेन तकनीक 50% तक कम सिलवटें हाइजीन स्टीम केयर हाई स्पिन स्पीड आकर्षक लुक क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट कनेक्टिविटी (Wi-Fi) की कमी पानी का अच्छा दबाव जरूरी

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