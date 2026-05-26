बड़ी फैमिली के लिए वरदान है यह 9 Kg AI Smart Washing Machine, PuriSteam तकनीक से मिनटों में गायब होंगे जिद्दी दाग
यह 9 किलोग्राम क्षमता वाली AI स्मार्ट वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए बेहतरीन विकल्प है, जो कपड़ों के फैब्रिक के अनुसार खुद धुलाई तय करती है। इसकी एडवांस्ड PuriSteam तकनीक गर्म भाप की मदद से कपड़ों में छिपे जिद्दी दागों और 99.9% कीटाणुओं को मिनटों में पूरी तरह गायब कर देती है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आधुनिक तकनीक और बेहतरीन कार्यक्षमता से लैस 9 किलोग्राम की यह AI स्मार्ट वाशिंग मशीन बड़े परिवारों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। भारी और ज्यादा मात्रा में कपड़े धोने की दैनिक झंझट को खत्म करने के लिए इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक (कपड़े के प्रकार) को खुद पहचानकर सबसे सुरक्षित और सटीक वॉश साइकिल चुनती है। इससे न सिर्फ कपड़ों की उम्र बढ़ती है, बल्कि पानी और बिजली की भी भारी बचत होती है।
लॉन्ड्री को आसान बनाने के लिए इसमें एडवांस्ड PuriSteam (पावर स्टीम) तकनीक दी गई है। यह तकनीक ड्रम के निचले हिस्से से गर्म भाप छोड़ती है, जो कपड़ों के रेशों में गहराई तक जाकर चाय, कॉफी, सॉस और तेल जैसे सबसे जिद्दी दागों को मिनटों में ढीला कर गायब कर देती है। इसके साथ ही, यह स्टीम केयर साइकिल कपड़ों में छिपे 99.9% हानिकारक बैक्टीरिया और एलर्जी पैदा करने वाले तत्वों को पूरी तरह खत्म कर देती है, जिससे कपड़े पूरी तरह सैनिटाइज और सुरक्षित हो जाते हैं।
BEE द्वारा 5-स्टार एनर्जी रेटिंग प्रमाणित यह फुली-ऑटोमैटिक मशीन वाई-फाई कनेक्टिविटी और इनबिल्ट हीटर के साथ आती है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी हाई स्पिन स्पीड कपड़ों को तेजी से सुखाती है। यदि आप अपने बड़े परिवार के लिए एक ऐसी वाशिंग मशीन तलाश रहे हैं जो कपड़ों की नई जैसी चमक बनाए रखे और जिद्दी दागों का नामोनिशान मिटा दे, तो यह प्रीमियम AI स्मार्ट वाशिंग मशीन आपके लिए सबसे उत्तम और किफायती निवेश है।
1. IFB 9 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (EXECUTIVE MXN 9014K CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)
IFB EXECUTIVE MXN 9014K CMS एक प्रीमियम, पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है, जो 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। यह मशीन बड़े परिवारों या भारी कपड़ों को धोने के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। यह एडवांस्ड AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) तकनीक, वाई-फाई कनेक्टिविटी और डीपक्लीन (DeepClean®) तकनीक से लैस है, जो कपड़ों के फैब्रिक और वजन को खुद पहचानकर सबसे बेहतरीन धुलाई देती है। मोचा रंग के आकर्षक डिजाइन, इनबिल्ट हीटर, और इको इन्वर्टर मोटर के साथ आने वाली यह मशीन बिजली और पानी दोनों की बचत करती है, जिसे BEE द्वारा 5-स्टार एनर्जी रेटिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावर स्टीम और स्टीम रिफ्रेश
हार्ड वाटर ट्रीटमेंट
स्मार्ट कनेक्टिविटी
हाई स्पिन स्पीड (1400 RPM)
क्यों खोजें विकल्प
महंगा विकल्प
इंस्टॉलेशन एक्सेसरीज का अतिरिक्त खर्च
2. Bosch 9 kg 5 Star Front Load Fully-Automatic Washing Machine, AI ActiveWater, 14 Wash Programs, Removes 99.9% Germs with Steam, No Tangle or Wrinkle, SoftCare Paddle, Black Grey, WGA1420TIN
Bosch WGA1420TIN एक प्रीमियम और बेहद टिकाऊ फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है, जो 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। यह मशीन बड़े परिवारों के कपड़ों को आसानी से और बेहतरीन तरीके से धोने के लिए डिजाइन की गई है। इसमें जर्मन इंजीनियरिंग की भरोसेमंद EcoSilence Drive ब्रशलेस मोटर दी गई है, जो बिना शोर किए लंबे समय तक चलती है। यह मशीन 5-स्टार ऊर्जा रेटिंग, AI ActiveWater Plus तकनीक और एंटी-बैक्टीरिया स्टीम साइकिल से लैस है, जो कपड़ों से 99.9% कीटाणुओं को खत्म कर उन्हें बिना उलझाए और बिना सिलवटों के साफ करती है। इसका ब्लैक ग्रे लुक इसे बेहद आधुनिक और स्टाइलिश बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI ActiveWater Plus
एंटी-टैंगल और एंटी-रिंकल
सॉफ्टकेयर पैडल
एंटी-वाइब्रेशन साइड पैनल्स
क्यों खोजें विकल्प
कम स्पिन स्पीड
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
3. LG Smart Choice, 9 Kg, 5 Star, AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHP1209Z5M, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
LG FHP1209Z5M एक अत्याधुनिक, प्रीमियम और पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है। 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Direct Drive (AI DD) तकनीक और 6 Motion DD सिस्टम है, जो बेल्ट के बिना सीधे ड्रम से जुड़ी मोटर पर काम करता है। यह तकनीक कपड़ों के वजन और उनके फैब्रिक (कपड़े के प्रकार) की कोमलता को खुद पहचानकर ड्रम को छह अलग-अलग दिशाओं में घुमाती है, जिससे कपड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए बेहतरीन धुलाई मिलती है। वाई-फाई कनेक्टिविटी, हाइजीन स्टीम और आकर्षक मिडिल ब्लैक फिनिश के साथ आने वाली यह मशीन 5-स्टार एनर्जी रेटिंग से प्रमाणित है, जो बिजली और पानी दोनों की बचत सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI डायरेक्ट ड्राइव
6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव तकनीक
कम शोर और कम कंपन
हाइजीन स्टीम और बेबी स्टीम केयर
क्यों खोजें विकल्प
1200 RPM की स्पिन स्पीड
सीमित व्यापक वारंटी
4. Samsung Smart Choice 9 kg, 5 Star, AI Control, AI Ecobubble, Super Speed, Wi-Fi, Hygiene Steam with Inbuilt Heater, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW90DG6U24ASTL, NAVY)
Samsung WW90DG6U24ASTL एक अत्याधुनिक, इंटेलिजेंट और पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है। 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों की दैनिक धुलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। इस मशीन की सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Ecobubble™ और AI Control तकनीक है। यह डिटर्जेंट को बुलबुलों (Bubbles) में बदल देती है, जिससे वह कम तापमान में भी कपड़ों के भीतर गहराई तक जाकर जिद्दी दागों को आसानी से साफ कर देता है। नेवी रंग के बेहद आकर्षक लुक, 1400 RPM की हाई स्पिन स्पीड, वाई-फाई कनेक्टिविटी और स्मार्ट थिंग्स ऐप सपोर्ट के साथ यह मशीन कपड़ों की बेहतरीन देखभाल के साथ-साथ 5-स्टार रेटिंग के कारण भारी बिजली और पानी की बचत भी सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Ecobubble™ तकनीक
AI कंट्रोल और स्मार्ट कनेक्टिविटी
सुपर स्पीड साइकिल
हाई स्पिन स्पीड
हाइजीन स्टीम
क्यों खोजें विकल्प
सीमित वारंटी
महंगा विकल्प
5. Bosch 9kg 5 Star Anti Wrinkle & Steam Care Fully Automatic Front Load Washing Machine with Built in Heater (WGA244ZPIN, Dark lake)
Bosch WGA244ZPIN एक प्रीमियम, बेहद कुशल और पूरी तरह से स्वचालित फ्रंट लोड वाशिंग मशीन है, जो 9 किलोग्राम की बड़ी क्षमता के साथ आती है। यह मशीन बड़े परिवारों की भारी और दैनिक धुलाई की जरूरतों को पूरा करने के लिए एकदम सही है। गहरे आकर्षक डार्क लेक रंग और जर्मन इंजीनियरिंग की मजबूत EcoSilence Drive मोटर के साथ आने वाली यह मशीन चलते समय बेहद शांत रहती है। इसमें विशेष रूप से Anti Stain और Anti Wrinkle तकनीक दी गई है, जो कपड़ों से बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के जिद्दी दागों को हटाती है और धुलाई के बाद सिलवटों को 50% तक कम कर देती है। 1400 RPM की हाई स्पिन स्पीड और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग इसे एक अत्यधिक पावर-एफिशिएंट और समय बचाने वाला विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एंटी-स्टेन तकनीक
50% तक कम सिलवटें
हाइजीन स्टीम केयर
हाई स्पिन स्पीड
आकर्षक लुक
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट कनेक्टिविटी (Wi-Fi) की कमी
पानी का अच्छा दबाव जरूरी
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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