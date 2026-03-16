पानी, बिजली की खपत कम, ये 8kg वाॉशिंग मशीनें हैं सबसे किफायती, मिल रहा बंपर डिस्काउंट
ये 8kg फ्रंट लोड मशीनें कम पानी और बिजली की खपत के साथ मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बजट में बेहतरीन सफाई और बचत सुनिश्चित करती हैं। इन किफायती मॉडल्स में इन्वर्टर और इको-वॉश जैसी आधुनिक तकनीकें मिलती हैं, जो कपड़ों की चमक बरकरार रखने के साथ-साथ मंथली खर्च को भी कम करती हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आज के आधुनिक दौर में, मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक ऐसी वॉशिंग मशीन चुनना अनिवार्य हो गया है जो न केवल कपड़ों की बेहतरीन सफाई करे, बल्कि जेब पर भी भारी न पड़े। 8kg क्षमता वाली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीनें इस जरूरत को पूरी तरह से पूरा करती हैं। ये मशीनें 4 से 6 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प मानी जाती हैं।
इन मशीनों की सबसे बड़ी विशेषता इनकी पानी और बिजली की बचत करने वाली तकनीक है। फ्रंट लोड मशीनें टॉप लोड की तुलना में काफी कम पानी का उपयोग करती हैं क्योंकि इनका टंबल वॉश सिस्टम गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करके कपड़ों को साफ करता है। इसके अलावा, इनमें मौजूद इनवर्टर डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी बिजली की खपत को नियंत्रित करती है, जिससे महीने के बिजली बिल में भारी गिरावट आती है।
मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए ये मशीनें इसलिए भी किफायती हैं क्योंकि ये कपड़ों के रेशों का ख्याल रखती हैं, जिससे महंगे कपड़े लंबे समय तक नए जैसे बने रहते हैं। हीटर और स्टीम वॉश जैसे फीचर्स की मदद से ये जिद्दी दागों और कीटाणुओं का खात्मा करने में सक्षम हैं। यदि आप कम बजट में प्रीमियम अनुभव और लंबे समय तक चलने वाला टिकाऊ उत्पाद चाहते हैं, तो 5-स्टार रेटिंग वाली 8kg फ्रंट लोड मशीन एक बेहतरीन निवेश साबित होगी।
1. Haier 8 Kg 5 Star Powered by AI-DBT with PuriSteam, 525mm Super Drum Fully Automatic Front Load Washing Machine (EFL80-IM12IBIEBK, Inverter Motor with In-Built Heater, Stainless Steel Drum, Black)
Haier 8 kg 5 Star Front Load Washing Machine एक पूरी तरह से स्वचालित (Fully Automatic) मशीन है जो 8 किलो क्षमता के साथ आती है, जो 5-8 सदस्यों वाले बड़े परिवारों के लिए एकदम सही है। इसमें 525mm का सुपर ड्रम दिया गया है जो कपड़ों को धुलने के लिए अतिरिक्त जगह देता है, जिससे धुलाई की गुणवत्ता बेहतर होती है और कपड़े कम उलझते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार सफाई
शांत संचालनशांत संचालन
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
पानी का दबाव
2. Bosch 8 kg, 5 Star, AI Active Water+, Anti-Tangle, Anti-Wrinkle Fully-Automatic Front Loading Washing Machine (WAJ2826BIN, Steam with Anti Bacteria, In-Built Heater, Shiny Silver)
Bosch 8 kg 5 Star Front Loading Washing Machine एक पूरी तरह से स्वचालित मशीन है जो AI Active Water Plus तकनीक के साथ आती है। यह तकनीक पानी के उपयोग को लोड के अनुसार एडजस्ट करती है, जिससे संसाधनों की बचत होती है। इसकी 1400 RPM की उच्च स्पिन गति कपड़ों को बहुत तेजी से सुखाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी
एंटी-टेंगल फीचर
हाइजीन स्टीम
शांत संचालन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़े महंगे
डीप क्लीनिंग प्रोग्राम्स पूरा होने में थोड़ा अधिक समय
3. Samsung 8 kg, 5 star, AI Control, AI Eco Bubble, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW80T504DAX1TL, Hygiene Steam, Inox)
Samsung 8 kg 5 Star AI Control Front Load एक पूरी तरह से स्वचालित वॉशिंग मशीन है जो AI Eco Bubble तकनीक के साथ आती है। यह तकनीक कम तापमान पर भी डिटर्जेंट को बुलबुलों में बदल देती है, जिससे वह कपड़ों के अंदर गहराई तक जाकर जिद्दी दागों को आसानी से साफ कर देता है। इसकी AI Control विशेषता आपकी आदतों को याद रखती है और आपके लिए सबसे उपयुक्त वॉश साइकिल का सुझाव देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट सुविधा
कोमल धुलाई
बिजली की बचत
अलग-अलग कपड़ों के लिए 21 वॉश प्रोग्राम
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी महंगी
स्थिर वाई-फाई कनेक्शन
4. Whirlpool 8 Kg 5 Star Inverter Supreme Care Front Load Fully Automatic Washing Machine with In-Built Heater (XS8014BWME, MidNight Grey, Steam Technology, 100+ Tough Stains, 6th Sense Soft Move)
Whirlpool 8 Kg 5 Star Supreme Care एक शक्तिशाली फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है जो विशेष रूप से 100+ कठिन दागों को हटाने के लिए डिज़ाइन की गई है। इसमें 1400 RPM की हाई-स्पीड मोटर दी गई है, जो न केवल कपड़ों को जल्दी सुखाती है बल्कि भारी कपड़ों (जैसे बेडशीट और पर्दे) की धुलाई के लिए भी उपयुक्त है।
Specifications
क्यों खरीदें
दागों पर प्रहार
सॉफ्ट ड्रम
इन-बिल्ट हीटर
प्रीमियम ब्रांड्स की तुलना में मॉडल बजट में अधिक
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या ऐप कंट्रोल की सुविधा नहीं
पानी का उपयोग थोड़ा अधिक
5. LG 8 Kg, 5 Star, Wi-Fi, Direct Drive Technology, Steam Wash, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1208Z4M, Allergy Care, In-Built Heater, Touch Panel, Middle Black)
LG 8 Kg 5 Star Fully-Automatic Front Load एक हाई-परफॉर्मेंस वॉशिंग मशीन है जो 6 Motion Direct Drive तकनीक के साथ आती है। यह तकनीक ड्रम को कई दिशाओं में घुमाती है, जिससे कपड़ों को हाथ से धोने जैसी सफाई मिलती है। इसमें LG ThinQ App के जरिए स्मार्ट कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है, जिससे आप नए वॉश प्रोग्राम डाउनलोड कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शांत और स्थिर
स्मार्ट डायग्नोसिस
टिकाऊ ड्रम
बेहतरीन वॉश क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
आउट ऑफ स्टॉक
टच पैनल और स्मार्ट फीचर्स को समझने में शुरुआत में थोड़ा समय
6. IFB 8 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SENATOR MBN 8012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Mocha)
IFB 8 Kg 5 Star AI Powered Front Load एक पूरी तरह से स्वचालित वॉशिंग मशीन है जो कपड़ों के प्रकार और वजन को पहचानने के लिए Neural Network-based AI का उपयोग करती है। यह ऑटोमैटिक रूप से पानी के स्तर और धुलाई के समय को एडजस्ट करती है, जिससे कपड़ों की उम्र बढ़ती है और सफाई भी गहरी होती है। इसकी Aqua Energie तकनीक कठोर पानी को नरम बनाती है, जिससे डिटर्जेंट बेहतर तरीके से घुलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कठोर पानी के लिए बेस्ट
लंबी वारंटी
क्रिसेंट मून ड्रम
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
अन्य ब्रांड्स के मुकाबले IFB की इंस्टालेशन और सर्विसिंग
एडवांस तकनीक और लंबी वारंटी के कारण इसकी कीमत मिड-रेंज
7. Godrej 8 Kg 5 Star, AI Powered, Inbuilt Heater, Fabrisafe Drum, Eco Wash, Unbalanced Load Sensor, Stain wash, Fully Automatic Front Load Washing Machine (WFEON CRS 8012 5.0 FKEDM GLWH, Glacial White)
Godrej 8 Kg 5 Star AI Powered Front Load एक पूरी तरह से स्वचालित वॉशिंग मशीन है जो i-Sense टेक्नोलॉजी के साथ आती है। यह अल्ट्रा-इंटेलिजेंट सिस्टम कपड़ों के वजन को महसूस करता है, असंतुलित भार को ठीक करता है, और बिजली कटने पर धुलाई को वहीं से शुरू करता है जहाँ से वह रुकी थी। इसका Glacial White फिनिश आपके घर को एक मॉडर्न लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट सेंसिंग
बजट के अनुकूल
सुरक्षित धुलाई
क्यों खोजें विकल्प
स्पिन स्पीड 1200 RPM
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
1. फ्रंट लोड या टॉप लोड: कौन सी बेहतर है?
i. धुलाई की गुणवत्ता
फ्रंट लोड: यह कपड़ों को टंबल वॉश तकनीक से धोती है (कपड़ों को ऊपर ले जाकर नीचे गिराना)। यह तकनीक हाथों से धोने जैसी सफाई देती है और कपड़ों के रेशों के लिए बहुत कोमल है।
टॉप लोड: यह कपड़ों को गोल-गोल घुमाकर साफ करती है। यह धुलाई अच्छी करती है, लेकिन बहुत नाजुक कपड़ों पर थोड़ी सख्त हो सकती है।
ii. बचत और संसाधन
फ्रंट लोड: ये मशीनें कम पानी और कम बिजली की खपत करती हैं। यह पर्यावरण और आपके बिजली बिल दोनों के लिए बेहतर है।
टॉप लोड: कपड़ों को डुबोने के लिए इसमें ज्यादा पानी लगता है, जिससे संसाधनों की खपत बढ़ जाती है।
iii. सुखाने की क्षमता
फ्रंट लोड: इसमें ज्यादा RPM (1200-1400) मिलता है, जिससे कपड़े बहुत जल्दी सूखते हैं।
टॉप लोड: फ्रंट लोड के मुकाबले सुखाने में थोड़ा अधिक समय लगता है।
iv. बजट और सुविधा
फ्रंट लोड: ये मशीनें महंगी होती हैं और कपड़े डालने के लिए झुकना पड़ता है।
टॉप लोड: ये किफायती होती हैं और खड़े होकर कपड़े डालना आसान होता है।
2. कितने किलो की मशीन लेनी चाहिए?
क्षमता का चुनाव आपके परिवार के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है,
- 1-2 सदस्य: 6 kg काफी है।
- 3-4 सदस्य: 7 kg से 7.5 kg तक।
- 5 या अधिक सदस्य: 8 kg या उससे ज्यादा की मशीन लेनी चाहिए।
- 3. 8 किलो की LG वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है?
LG एक प्रीमियम ब्रांड है। इसकी 8 kg फ्रंट लोड मशीनों की कीमत आमतौर पर 32,000 रुपये) से 45,000 रुपये) के बीच होती है।
4. फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन कितने की आती है?
फ्रंट लोड मशीनों की शुरुआती कीमत टॉप लोड से थोड़ी ज्यादा होती है,
- बजट मॉडल्स (6-7 kg): 22,000 – 28,000 रुपये
- मिड-रेंज मॉडल्स (7-8 kg): 28,000 – 38,000 रुपये
- प्रीमियम मॉडल्स (8 kg+): 40,000 रुपये से ऊपर
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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