Amazon सेल में 14,000 रुपये सस्ती मिल रही 7Kg वॉशिंग मशीन, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर

संक्षेप: Amazon Great Republic Day Sale 2026: अगर आप अपने घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जिन्हें 51% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।

Follow Us on

Jan 17, 2026 08:14 pm IST

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Amazon Great Republic Day Sale 2026: आज के समय में वॉशिंग मशीन बेहद जरूरी हो गई है। ऑफिस और बाकी कामों के बीच कई बार कपड़े धोने का समय नहीं मिल पाता है, ऐसे में वॉशिंग मशीन मदद करती है। अगर आपकी फैमिली मीडियम साइज की है, तो 7 किलोग्राम क्षमता वाला ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यह क्षमता 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार की रोजमर्रा की धुलाई जरूरतों को आसानी से पूरा करती है। इनमें कई वॉश प्रोग्राम, मजबूत मोटर और प्रीमियम डिजाइन मिलता है, जिससे कपड़े जल्दी और सही तरह से धुलते हैं। इन्हें 51% तक के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही एसबीआई कार्ड डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसकी कीमत 19,550 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 14,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 509 रुपये देकर भी घर लाया जा सकता है। इसके साथ ही 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन छोटे से मीडियम परिवार के लिए एक किफायती विकल्प है। इसमें हार्ड वॉटर वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कठोर पानी में भी कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण यह बिजली की बचत करती है। 740 RPM की स्पिन स्पीड तेज सुखाने में मदद करती है। 12 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम हर तरह के कपड़ों की जरूरत को पूरा करते हैं।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर स्पीड 740 RPM वॉश प्रोग्राम 12 वॉश मोड हार्ड वॉटर वॉश हां ड्रम स्टील बॉडी मटेरियल स्टेनलेस स्टील वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 5 साल मोटर क्यों खरीदें बिजली की अच्छी बचत हार्ड पानी में भी बढ़िया धुलाई कई वॉश प्रोग्राम उपलब्ध मजबूत और टिकाऊ बॉडी तेज सुखाने में मदद क्यों खोजें विकल्प ड्रायर पूरी तरह ऑटो नहीं बड़े परिवार के लिए क्षमता कम गर्म पानी वॉश का विकल्प नहीं

इसकी एमआरपी 22,500 रुपये है। इस पर 23% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 17,290 रुपये हो जाती है। आप इसे हर महीने 608 रुपये देकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन EcoBubble टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कम पानी और कम बिजली में भी बेहतरीन धुलाई देती है। इसका इस्तेमाल करना आसान है और यह 3-4 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की अच्छी बचत करती है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी धोने और सुखाने में मदद करती है।

Specifications टेक्नोलॉजी ईकोबबल एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर डिजिटल इन्वर्टर मोटर स्पिन स्पीड 700 RPM वॉश प्रोग्राम 9 मोड वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 20 साल मोटर क्यों खरीदें बिजली और पानी की बचत EcoBubble से बेहतर सफाई लंबी मोटर वारंटी इस्तेमाल में आसान जल्दी वॉश और ड्राइंग क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवार के लिए क्षमता कम वॉश प्रोग्राम सीमित हॉट वॉटर वॉश का विकल्प नहीं

इसकी कीमत 16,090 रुपये से कम होकर 10,490 रुपये हो गई है। हर महीने महज 369 रुपये देकर इसे घर लाया जा सकता है। यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन उन परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है जो कम बिजली और पानी की खपत चाहते हैं। इसमें रैट अवे फीचर दिया गया है, जो चूहों से मशीन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। वॉश और स्पिन दोनों टब अलग-अलग होने के कारण कपड़ों की धुलाई और सुखाना आसान रहता है, हालांकि इसमें थोड़ा मैनुअल प्रयास करना पड़ता है। 1300 RPM की तेज स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। 3 वॉश प्रोग्राम रोजमर्रा की जरूरतों को अच्छे से पूरा करते हैं।

Specifications स्पिन टब क्षमता 5.5 किलोग्राम एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 1300 RPM वॉश प्रोग्राम जेंटल, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग ड्रम/पल्सेटर नॉर्मल पल्सेटर बॉडी मटेरियल प्लास्टिक वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 5 साल मोटर क्यों खरीदें कम बिजली और पानी की खपत रैट अवे फीचर से अतिरिक्त सुरक्षा तेज स्पिन से कपड़े जल्दी सूखते हैं किफायती और टिकाऊ छोटे परिवार के लिए सही क्यों खोजें विकल्प मैनुअल मेहनत करनी पड़ती है फुली-ऑटोमैटिक जैसी सुविधा नहीं प्लास्टिक बॉडी, प्रीमियम फील नहीं

इसकी कीमत 48,500 रुपये है। इस पर 39% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 29,490 रुपये हो जाती है। हर महीने 1,037 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आधुनिक AI कंट्रोल और Wi-Fi टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कपड़ों की बेहतरीन धुलाई सुनिश्चित करती है। 7 किलोग्राम क्षमता इसे 3-4 सदस्यों के परिवार के लिए उपयुक्त बनाती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर के कारण यह बिजली और पानी दोनों की बचत करती है। 1200 RPM की तेज स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। हाइजीन स्टीम जैसे एडवांस फीचर्स कपड़ों से 99.9% जर्म्स हटाने में मदद करते हैं।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर डिजिटल इन्वर्टर, 1200 RPM वॉश प्रोग्राम 20 (क्विक वॉश, हाइजीन स्टीम, ड्रम क्लीन, एक्टिववियर आदि) टेक्नोलॉजी AI कंट्रोल, Wi-Fi सपोर्ट वारंटी 2 साल प्रोडक्ट, 20 साल मोटर क्यों खरीदें बेहतरीन वॉश क्वालिटी बिजली और पानी की ज्यादा बचत हाइजीन स्टीम से जर्म्स खत्म Wi-Fi और AI से स्मार्ट ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है इंस्टॉलेशन के लिए सही वाटर प्रेशर जरूरी फ्रंट लोड में वॉश टाइम अधिक होता है

वैसे तो इस वॉशिंग मशीन की कीमत 36,590 रुपये है। इस पर 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 27,700 रुपये हो जाती है। 974 रुपये की ईएमआई देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह 7 किलोग्राम फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आधुनिक डीपक्लीन टेक्नोलॉजी और AI पावर्ड सिस्टम के साथ आती है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत सुनिश्चित करती है। पावरस्टीम और स्टीम रिफ्रेश फीचर कपड़ों से जिद्दी दाग और बदबू हटाने में मदद करते हैं। इनबिल्ट हीटर और 9 स्विरल वॉश एक्शन से हर कपड़े की सही देखभाल होती है। वाई-फाई कनेक्टिविटी इसे स्मार्ट और आसान बनाती है, जो छोटे परिवारों के लिए एक बढ़िया विकल्प है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी डीपक्लीन और AI पावर्ड Steam फीचर पावरस्टीम व स्टीम रिफ्रेश वॉश सिस्टम 9 स्विरल वॉश एक्शन मोटर ईको इन्वर्टर अन्य फीचर्स WiFi कनेक्टिविटी, इनबिल्ट हीटर क्यों खरीदें गहरी और प्रभावी सफाई स्टीम से जर्म्स व बदबू हटाने में मदद बिजली और पानी की अच्छी बचत स्मार्ट WiFi कंट्रोल मजबूत और टिकाऊ मोटर क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है फ्रंट लोड में वॉश टाइम अधिक सही वाटर प्रेशर की जरूरत

इसकी कीमत 51% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। हर महीने 474 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें दी गई AI टेक्नोलॉजी कपड़ों के अनुसार पानी और समय को अपने आप एडजस्ट करती है। फैब्रिसेफ स्टील ड्रम कपड़ों को नुकसान से बचाता है, जबकि मैजिक लिंट फिल्टर धूल-मिट्टी और रेशों को अच्छी तरह पकड़ लेता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन बिजली की बचत करती है और रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी एआई टेक ड्रम फैब्रिसेफ स्टील ड्रम फिल्टर मैजिक लिंट फिल्टर वॉटर प्रेशर लगभग 0 प्रेशर पर भी टब भरने की क्षमता क्यों खरीदें कम पानी के प्रेशर में भी बढ़िया परफॉर्मेंस AI टेक्नोलॉजी से स्मार्ट और आसान वॉश कपड़ों के लिए सुरक्षित स्टील ड्रम बिजली की अच्छी बचत टॉप लोड होने से उपयोग आसान क्यों खोजें विकल्प फ्रंट लोड की तुलना में पानी की खपत अधिक स्टीम वॉश फीचर नहीं बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित

इसकी एमआरपी 42,490 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 26,490 रुपये हो जाती है। 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जाएगा। इसे 931 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें दी गई स्टीम टेक्नोलॉजी कपड़ों से एलर्जन, कीटाणु और जिद्दी दाग हटाने में मदद करती है। इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर मशीन को कम आवाज, कम वाइब्रेशन और ज्यादा टिकाऊ बनाती है। 6 मोशन डीडी टेक्नोलॉजी अलग-अलग तरह की धुलाई देकर कपड़ों की बेहतर देखभाल करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन बिजली और पानी दोनों की बचत करती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टेक्नोलॉजी इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव वॉश सिस्टम 6 मोशन डीडी स्पेशल फीचर स्टीम वॉश हीटर इन-बिल्ट हीटर क्यों खरीदें Steam वॉश से बेहतर हाइजीन और साफ कपड़े कम आवाज और कम वाइब्रेशन बिजली और पानी की अच्छी बचत कपड़ों की बेहतर देखभाल मजबूत और टिकाऊ मोटर क्यों खोजें विकल्प कीमत टॉप लोड मशीन से ज्यादा वॉश साइकिल समय थोड़ा लंबा शुरुआती उपयोग में फ्रंट लोड समझने में समय लग सकता है

अगर आप 10 किलोग्राम की क्षमता वाली वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां आप इसके भी कुछ ऑप्शन्स देख सकते हैं। इन पर 66% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आप 9 किलोग्राम की क्षमता वाली वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां आप इसके भी कुछ ऑप्शन्स देख सकते हैं। इन पर 42% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।

Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।