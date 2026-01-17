Amazon सेल में 14,000 रुपये सस्ती मिल रही 7Kg वॉशिंग मशीन, स्टॉक खत्म होने से पहले करें ऑर्डर
Amazon Great Republic Day Sale 2026: अगर आप अपने घर के लिए एक नई वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं, जिन्हें 51% तक डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकेगा।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Republic Day Sale 2026: आज के समय में वॉशिंग मशीन बेहद जरूरी हो गई है। ऑफिस और बाकी कामों के बीच कई बार कपड़े धोने का समय नहीं मिल पाता है, ऐसे में वॉशिंग मशीन मदद करती है। अगर आपकी फैमिली मीडियम साइज की है, तो 7 किलोग्राम क्षमता वाला ऑप्शन आपके लिए परफेक्ट रहेगा। यह क्षमता 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार की रोजमर्रा की धुलाई जरूरतों को आसानी से पूरा करती है। इनमें कई वॉश प्रोग्राम, मजबूत मोटर और प्रीमियम डिजाइन मिलता है, जिससे कपड़े जल्दी और सही तरह से धुलते हैं। इन्हें 51% तक के डिस्काउंट के साथ उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके साथ ही एसबीआई कार्ड डिस्काउंट भी दिया जा रहा है।
1. Whirlpool 7 kg Magic Clean 5 Star Fully Automatic Top Load Washing Machine Grey (MAGIC CLEAN 7.0 GENX GREY 5YMW)
इसकी कीमत 19,550 रुपये है। इसे 26% डिस्काउंट के साथ 14,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसे हर महीने 509 रुपये देकर भी घर लाया जा सकता है। इसके साथ ही 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है। यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन छोटे से मीडियम परिवार के लिए एक किफायती विकल्प है। इसमें हार्ड वॉटर वॉश टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे कठोर पानी में भी कपड़े अच्छी तरह साफ होते हैं। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के कारण यह बिजली की बचत करती है। 740 RPM की स्पिन स्पीड तेज सुखाने में मदद करती है। 12 अलग-अलग वॉश प्रोग्राम हर तरह के कपड़ों की जरूरत को पूरा करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की अच्छी बचत
हार्ड पानी में भी बढ़िया धुलाई
कई वॉश प्रोग्राम उपलब्ध
मजबूत और टिकाऊ बॉडी
तेज सुखाने में मदद
क्यों खोजें विकल्प
ड्रायर पूरी तरह ऑटो नहीं
बड़े परिवार के लिए क्षमता कम
गर्म पानी वॉश का विकल्प नहीं
2. Samsung 7 kg, 5 Star, Eco Bubble Technology, Digital Inverter Motor, Soft Closing Door, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WA70BG4441YYTL, Lavender Gray)
इसकी एमआरपी 22,500 रुपये है। इस पर 23% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 17,290 रुपये हो जाती है। आप इसे हर महीने 608 रुपये देकर भी ऑर्डर कर सकते हैं। यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन EcoBubble टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कम पानी और कम बिजली में भी बेहतरीन धुलाई देती है। इसका इस्तेमाल करना आसान है और यह 3-4 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर बिजली की अच्छी बचत करती है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी धोने और सुखाने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली और पानी की बचत
EcoBubble से बेहतर सफाई
लंबी मोटर वारंटी
इस्तेमाल में आसान
जल्दी वॉश और ड्राइंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवार के लिए क्षमता कम
वॉश प्रोग्राम सीमित
हॉट वॉटर वॉश का विकल्प नहीं
3. LG 7 Kg 5 Star Wind Jet Dry Semi-Automatic Top Loading Washing Machine (P7020NGAZ, Dark Gray, Rat Away Feature)
इसकी कीमत 16,090 रुपये से कम होकर 10,490 रुपये हो गई है। हर महीने महज 369 रुपये देकर इसे घर लाया जा सकता है। यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन उन परिवारों के लिए एक किफायती विकल्प है जो कम बिजली और पानी की खपत चाहते हैं। इसमें रैट अवे फीचर दिया गया है, जो चूहों से मशीन को सुरक्षित रखने में मदद करता है। वॉश और स्पिन दोनों टब अलग-अलग होने के कारण कपड़ों की धुलाई और सुखाना आसान रहता है, हालांकि इसमें थोड़ा मैनुअल प्रयास करना पड़ता है। 1300 RPM की तेज स्पिन स्पीड कपड़ों को जल्दी सुखाने में मदद करती है। 3 वॉश प्रोग्राम रोजमर्रा की जरूरतों को अच्छे से पूरा करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली और पानी की खपत
रैट अवे फीचर से अतिरिक्त सुरक्षा
तेज स्पिन से कपड़े जल्दी सूखते हैं
किफायती और टिकाऊ
छोटे परिवार के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल मेहनत करनी पड़ती है
फुली-ऑटोमैटिक जैसी सुविधा नहीं
प्लास्टिक बॉडी, प्रीमियम फील नहीं
4. Samsung 7 kg, 5 Star, AI Control, Wi-Fi, Digital Inverter, Motor, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (WW70T502NAN1TL, Hygiene Steam, Inox)
इसकी कीमत 48,500 रुपये है। इस पर 39% डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 29,490 रुपये हो जाती है। हर महीने 1,037 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आधुनिक AI कंट्रोल और Wi-Fi टेक्नोलॉजी के साथ आती है, जो कपड़ों की बेहतरीन धुलाई सुनिश्चित करती है। 7 किलोग्राम क्षमता इसे 3-4 सदस्यों के परिवार के लिए उपयुक्त बनाती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और डिजिटल इन्वर्टर मोटर के कारण यह बिजली और पानी दोनों की बचत करती है। 1200 RPM की तेज स्पिन स्पीड से कपड़े जल्दी सूखते हैं। हाइजीन स्टीम जैसे एडवांस फीचर्स कपड़ों से 99.9% जर्म्स हटाने में मदद करते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन वॉश क्वालिटी
बिजली और पानी की ज्यादा बचत
हाइजीन स्टीम से जर्म्स खत्म
Wi-Fi और AI से स्मार्ट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है
इंस्टॉलेशन के लिए सही वाटर प्रेशर जरूरी
फ्रंट लोड में वॉश टाइम अधिक होता है
5. IFB 7 Kg 5 Star, DeepClean® Technology, AI Powered, WiFi, Fully Automatic Front Load Washing Machine (SERENA GXN 7012 CMS, PowerSteam®, 9 Swirl, Steam Refresh, Inbuilt Heater, Eco Inverter, Grey)
वैसे तो इस वॉशिंग मशीन की कीमत 36,590 रुपये है। इस पर 24% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसकी कीमत 27,700 रुपये हो जाती है। 974 रुपये की ईएमआई देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह 7 किलोग्राम फुली-ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन आधुनिक डीपक्लीन टेक्नोलॉजी और AI पावर्ड सिस्टम के साथ आती है, जो कपड़ों को गहराई से साफ करती है। इसकी 5 स्टार एनर्जी रेटिंग बिजली की बचत सुनिश्चित करती है। पावरस्टीम और स्टीम रिफ्रेश फीचर कपड़ों से जिद्दी दाग और बदबू हटाने में मदद करते हैं। इनबिल्ट हीटर और 9 स्विरल वॉश एक्शन से हर कपड़े की सही देखभाल होती है। वाई-फाई कनेक्टिविटी इसे स्मार्ट और आसान बनाती है, जो छोटे परिवारों के लिए एक बढ़िया विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
गहरी और प्रभावी सफाई
स्टीम से जर्म्स व बदबू हटाने में मदद
बिजली और पानी की अच्छी बचत
स्मार्ट WiFi कंट्रोल
मजबूत और टिकाऊ मोटर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है
फ्रंट लोड में वॉश टाइम अधिक
सही वाटर प्रेशर की जरूरत
6. Godrej Smart Choice 7 Kg 5 Star, AI Tech, Fabrisafe Steel Drum, Magic Lint Filter, Fills Tub At ~0 Water Pressure, Fully-Automatic Top Load Washing Machine (WTEON ALP 70 5.0 FDUN GPGR, Graphite Grey)
इसकी कीमत 51% डिस्काउंट के साथ 13,490 रुपये हो जाती है। इसके साथ ही 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। हर महीने 474 रुपये देकर भी इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें दी गई AI टेक्नोलॉजी कपड़ों के अनुसार पानी और समय को अपने आप एडजस्ट करती है। फैब्रिसेफ स्टील ड्रम कपड़ों को नुकसान से बचाता है, जबकि मैजिक लिंट फिल्टर धूल-मिट्टी और रेशों को अच्छी तरह पकड़ लेता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन बिजली की बचत करती है और रोजमर्रा की जरूरतों को आसान बनाती है।
7. LG Smart Choice, 7 Kg, 5 Star, Steam, Inverter Direct Drive Technology, 6 Motion DD, Fully-Automatic Front Load Washing Machine (FHB1207Z2W, Remove Allergens & Stain, In-Built Heater, Essence White)
Specifications
क्यों खरीदें
कम पानी के प्रेशर में भी बढ़िया परफॉर्मेंस
AI टेक्नोलॉजी से स्मार्ट और आसान वॉश
कपड़ों के लिए सुरक्षित स्टील ड्रम
बिजली की अच्छी बचत
टॉप लोड होने से उपयोग आसान
क्यों खोजें विकल्प
फ्रंट लोड की तुलना में पानी की खपत अधिक
स्टीम वॉश फीचर नहीं
बहुत बड़े परिवार के लिए क्षमता सीमित
इसकी एमआरपी 42,490 रुपये है। इसे 38% डिस्काउंट के साथ 26,490 रुपये हो जाती है। 1,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट दिया जाएगा। इसे 931 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। इसमें दी गई स्टीम टेक्नोलॉजी कपड़ों से एलर्जन, कीटाणु और जिद्दी दाग हटाने में मदद करती है। इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर मशीन को कम आवाज, कम वाइब्रेशन और ज्यादा टिकाऊ बनाती है। 6 मोशन डीडी टेक्नोलॉजी अलग-अलग तरह की धुलाई देकर कपड़ों की बेहतर देखभाल करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन बिजली और पानी दोनों की बचत करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Steam वॉश से बेहतर हाइजीन और साफ कपड़े
कम आवाज और कम वाइब्रेशन
बिजली और पानी की अच्छी बचत
कपड़ों की बेहतर देखभाल
मजबूत और टिकाऊ मोटर
क्यों खोजें विकल्प
कीमत टॉप लोड मशीन से ज्यादा
वॉश साइकिल समय थोड़ा लंबा
शुरुआती उपयोग में फ्रंट लोड समझने में समय लग सकता है
अगर आप 10 किलोग्राम की क्षमता वाली वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां आप इसके भी कुछ ऑप्शन्स देख सकते हैं। इन पर 66% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
अगर आप 9 किलोग्राम की क्षमता वाली वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां आप इसके भी कुछ ऑप्शन्स देख सकते हैं। इन पर 42% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।