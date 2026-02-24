हाथों की मेहनत को कहें बाय-बाय, अमेजन पर इन 7 Kg 5-Star वाशिंग मशीनों ने मचाया तहलका, देखें अमेजन टॉप डील्स

Follow Us on

Feb 24, 2026 02:53 pm IST

अमेजन पर 7 Kg 5-Star फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीनों पर धमाकेदार डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ आप भारी बिजली बचत के साथ कपड़ों को हाथों जैसी सफाई दे सकते हैं। मात्र 13,690 रुपये की शुरुआती कीमत और बैंक ऑफर्स के साथ, ये टॉप-रेटेड मशीनें आपकी लॉन्ड्री को आसान बनाने के लिए इस समय की सबसे बेस्ट डील्स हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कपड़ों की धुलाई एक थका देने वाला काम है, लेकिन अमेज़न इंडिया की लेटेस्ट सेल ने इसे बेहद आसान बना दिया है। 7 Kg क्षमता वाली 5-Star फुली ऑटोमैटिक टॉप लोड वाशिंग मशीनें इस समय बाजार में तहलका मचा रही हैं। ये मशीनें न केवल आपके समय और मेहनत को बचाती हैं, बल्कि अपनी आधुनिक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के जरिए बिजली और पानी के बिल को भी काफी कम कर देती हैं।

सैमसंग, एलजी और Haier जैसे बड़े ब्रांड्स पर इस समय अमेज़न पर जबरदस्त डील्स मिल रही हैं। विशेष रूप से Haier की मशीनें अपनी Oceanus Wave ड्रम तकनीक और Near Zero Pressure फीचर के कारण ग्राहकों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही हैं, जो कम पानी के दबाव में भी कपड़ों को बेजोड़ सफाई देती हैं। इन मशीनों की शुरुआती कीमत मात्र 13,690 रुपये से शुरू होती है। इसके अलावा, अमेजन पर मिलने वाले बैंक डिस्काउंट और नो-कॉस्ट EMI के विकल्पों ने इन्हें एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए और भी किफायती बना दिया है। अगर आप भी पुराने ढर्रे की धुलाई को छोड़कर एक स्मार्ट और आरामदायक विकल्प की तलाश में हैं, तो अमेज़न की ये टॉप डील्स आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका हैं। स्टॉक खत्म होने से पहले अपने घर लाएं एक भरोसेमंद वाशिंग पार्टनर।

अगर आप हाथों की थका देने वाली धुलाई से आजादी चाहते हैं, तो Haier की यह नई 7 किलो फुली ऑटोमैटिक मशीन आपके लिए एक स्मार्ट चॉइस हो सकती है। अमेज़न पर चल रही इस Limited Time Deal में यह मशीन 5-स्टार रेटिंग और 10 साल की मोटर वारंटी के साथ उपलब्ध है। इसकी Oceanus Wave Drum तकनीक आपके कपड़ों को बिना नुकसान पहुँचाए गहराई से साफ करती है, जबकि इसका 15 मिनट का 'क्विक वॉश' फीचर व्यस्त लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर स्पीड 780 RPM ड्रम स्टेनलेस स्टील वॉश प्रोग्राम 8 अलग-अलग प्रोग्राम विशेष फीचर Near Zero Pressure क्यों खरीदें वैल्यू फॉर मनी NZP टेक्नोलॉजी शानदार बिल्ड 15 मिनट क्विक वॉश क्यों खोजें विकल्प बेसिक कंट्रोल्स इन-बिल्ट हीटर नहीं

सैमसंग ने अपनी Eco Bubble™ तकनीक के साथ कपड़ों की धुलाई के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। 17,490 रुपये की आकर्षक कीमत और अमेज़न पर उपलब्ध 750 रुपये के कूपन डिस्काउंट के साथ, यह मशीन न केवल बिजली बचाती है बल्कि कपड़ों के रेशों की सुरक्षा भी करती है। लैवेंडर ग्रे रंग और सॉफ्ट क्लोजिंग डोर इसे आपके घर के लिए एक मॉडर्न और स्टाइलिश गैजेट बनाते हैं।

Specifications टेक्नोलॉजी Eco Bubble™ मोटर डिजिटल इन्वर्टर मोटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार ड्रम टाइप डायमंड ड्रम वॉश प्रोग्राम 9 प्रोग्राम डिजाइन सॉफ्ट क्लोजिंग डोर क्यों खरीदें Eco Bubble™ 20 साल की वारंटी सॉफ्ट क्लोजिंग डोर चूहों से सुरक्षा के लिए जाली और जंग-रोधी बॉडी क्यों खोजें विकल्प स्पिन स्पीड कंट्रोल पैनल

व्हर्लपूल ने अपनी नई GenX सीरीज के साथ भारतीय घरों की सबसे बड़ी समस्या खारे पानी का समाधान निकाल लिया है। अमेज़न पर Limited Time Deal के तहत उपलब्ध यह 7 किलो मशीन न केवल आपके कपड़ों से जिद्दी दाग निकालती है, बल्कि 5-स्टार रेटिंग के साथ बिजली की भी भारी बचत करती है। इसकी Spiro Wash तकनीक कपड़ों को एक अनोखे गोलाकार तरीके से धोती है, जिससे सफाई और भी गहरी होती है।

Specifications हार्ड वॉटर वॉश खारे पानी में भी डिटर्जेंट को प्रभावी ढंग से घोलने की क्षमता एनर्जी रेटिंग 5 स्टार मोटर 740 RPM वारंटी उत्पाद पर 2 साल और मोटर पर 5 साल की वारंटी क्यों खरीदें Hard Water Wash 12 वॉश प्रोग्राम Aqua Store वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प 5 साल की वारंटी कम लुक काफी पारंपरिक पैनल अन्य प्रीमियम ब्रांड्स जितना फैंसी नहीं

लॉन्ड्री के काम को स्मार्ट बनाने के लिए LG ने अपनी TurboDrum तकनीक वाली नई 7 किलो फुली ऑटोमैटिक मशीन अमेज़न पर पेश की है। 17,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मशीन अपनी Smart Diagnosis खूबी के लिए जानी जाती है, जिससे मशीन की छोटी-मोटी समस्या को आप फोन के जरिए ही समझ सकते हैं। मिडिल ब्लैक कलर और एलईडी डिस्प्ले के साथ यह आपके घर को एक प्रीमियम लुक देती है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 740 RPM वॉश प्रोग्राम 8 प्रोग्राम वारंटी 2 साल उत्पाद पर और 10 साल मोटर पर टेक्नोलॉजी Smart Inverter क्यों खरीदें Smart Diagnosis Auto Pre-wash Auto Restart Silent Operation क्यों खोजें विकल्प सेमी स्टेनलेस स्टील' ड्रम थोड़ी महंगी

भारतीय ब्रांड Godrej ने बजट सेगमेंट में तहलका मचाने के लिए अपनी नई AI-टेक आधारित वाशिंग मशीन पेश की है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी Zero Pressure Technology है, जो पानी का दबाव शून्य होने पर भी टब को आसानी से भर देती है। 13,990 की कीमत पर 12 वॉश प्रोग्राम्स और ग्राफाइट ग्रे फिनिश के साथ यह मशीन उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में स्वदेशी और मजबूत तकनीक चाहते हैं।

Specifications टेक्नोलॉजी AI-Tech और Tidal Wash ड्रम Acu-Wash Drum स्पेशल फीचर Zero Pressure Technology वॉश प्रोग्राम 12 अलग-अलग प्रोग्राम वारंटी 10 साल मोटर पर और 2 साल उत्पाद पर क्यों खरीदें Zero Pressure Tech Acu-Wash Drum अफोर्डेबिलिटी मजबूत जाली की सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प मशीन थोड़ी चौड़ी रीसेल वैल्यू और प्रीमियम इमेज कम इन्वर्टर मशीनों से थोड़ी ज्यादा आवाज

प्रीमियम धुलाई और भरोसेमंद सर्विस के शौकीनों के लिए IFB ने अपनी AI-Powered वाशिंग मशीन अमेज़न पर पेश की है। यह मशीन Neural Network-based Algorithms का उपयोग करती है, जो कपड़ों के वजन और फैब्रिक को खुद पहचान कर सबसे बेहतर धुलाई का तरीका चुनती है। 17,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध यह मशीन अपनी Deep Clean® और Aqua Energie तकनीक के कारण उन घरों के लिए बेस्ट है जहाँ खारे पानी की समस्या है।

Specifications AI तकनीक कपड़ों के प्रकार और वजन के अनुसार पानी का स्तर और धुलाई का समय खुद तय करती Aqua Energie खारे पानी को 'ट्रीट' वारंटी 4 साल की फुल वारंटी एनर्जी रेटिंग 5 स्टार स्पिन स्पीड 720 RPM क्यों खरीदें सर्वश्रेष्ठ वारंटी Aqua Energie Triadic Pulsator ActivMix क्यों खोजें विकल्प टच की जगह पुश बटन दिए थोड़ी महंगी

प्रीमियम होम अप्लायंसेज के लिए मशहूर Bosch ने अपनी PowerWave तकनीक वाली नई 7 किलो फुली ऑटोमैटिक वाशिंग मशीन के साथ भारतीय बाजार में हलचल मचा दी है। यह मशीन न केवल कपड़ों से जिद्दी दागों को हटाती है, बल्कि इसके VarioDrum डिजाइन की वजह से नाजुक कपड़ों को भी नुकसान नहीं पहुँचता। अमेज़न पर 1,500 रुपये तक के बैंक ऑफर्स और 500 रुपये के एक्स्ट्रा कूपन के साथ, यह आपके घर के लिए एक स्मार्ट और टिकाऊ इन्वेस्टमेंट हो सकता है।

Specifications वॉश प्रोग्राम 10 प्रोग्राम सुरक्षा रैट मेश प्रोटेक्शन और टेम्पर्ड ग्लास टॉप। वारंटी 2 साल उत्पाद पर और 10 साल मोटर पर डिस्प्ले रेड एलईडी डिजिटल डिस्प्ले क्यों खरीदें VarioDrum Dual Lint Filter Water Save Mode बिल्ड क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प स्पिन स्पीड 700 RPM औसत टच के बजाय फेदर-लाइट बटन सर्विस नेटवर्क अन्य ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा सीमित

1. वॉशिंग मशीन में 7kg का क्या मतलब होता है? 7kg का मतलब मशीन के सूखे कपड़ों को धोने की क्षमता से है। इसका मतलब यह नहीं है कि मशीन का वजन 7 किलो है, बल्कि यह है कि वह एक बार में 7 किलो तक के सूखे कपड़े सुरक्षित रूप से धो सकती है।

2. 7 किलो वॉशिंग मशीन में कितने कपड़े आ सकते हैं? एक 7kg की मशीन में आप एक बार में लगभग 30 से 35 टी-शर्ट या निम्नलिखित का कॉम्बिनेशन धो सकते हैं,

2 जोड़ी जींस और 4-5 शर्ट।

या 1 डबल बेड की चादर और 2-3 तौलिये।

या लगभग 5-7 किलो वजन के मिक्स कपड़े। ध्यान दें: मशीन को कभी भी ऊपर तक ठूस-ठूस कर न भरें, हमेशा थोड़ी जगह (करीब एक हाथ की चौड़ाई) खाली छोड़ें ताकि कपड़े ठीक से घूम सकें।

3. 7kg की धुलाई कैसी दिखती है? अगर आप कपड़ों का ढेर लगायें, तो 7kg की धुलाई एक मध्यम आकार की लॉन्ड्री बास्केट के बराबर होती है। यह 3 से 4 सदस्यों वाले परिवार के एक दिन के कपड़ों के लिए पर्याप्त है।

4. एक 7kg की मशीन कितना पानी इस्तेमाल करती है? टॉप लोड: लगभग 100 से 140 लीटर प्रति साइकिल।

फ्रंट लोड: लगभग 45 से 60 लीटर प्रति साइकिल।

(फ्रंट लोड मशीनें पानी बचाने में बहुत ज्यादा कारगर होती हैं।)

5. वॉशिंग मशीन की सबसे आम समस्या क्या है? सबसे आम समस्या है पानी का न निकलना। यह अक्सर इसलिए होता है क्योंकि,

कपड़ों की जेब में रह गए सिक्के या पिन ड्रेन पाइप में फंस जाते हैं।

फिल्टर में बहुत ज्यादा कचरा जमा हो जाता है।

इसके अलावा, मशीन का बहुत ज्यादा शोर करना (अनबैलेंस लोड के कारण) भी एक बड़ी समस्या है।

टॉप लोड वॉशिंग मशीन के 5 सबसे जरूरी फीचर्स क्र.सं. फीचर यह क्या करता है? मुख्य फायदे 1. इन्वर्टर टेक्नोलॉजी कपड़ों के वजन के हिसाब से मोटर की स्पीड को खुद कंट्रोल करता है। बिजली के बिल में भारी बचत और मशीन चलते समय कम शोर। 2. हार्ड वॉटर वॉश खारे पानी में डिटर्जेंट को बेहतर तरीके से घोलने के लिए पानी को ट्रीट करता है। कपड़ों की चमक बनी रहती है और ड्रम के अंदर गंदगी नहीं जमती। 3. AI और स्मार्ट सेंसर कपड़ों के फैब्रिक और वजन को पहचान कर पानी का स्तर और धुलाई का समय तय करता है। कपड़ों के फटने का डर नहीं रहता और पानी की बर्बादी कम होती है। 4. जीरो प्रेशर टेक्नोलॉजी बहुत कम पानी के दबाव में भी टब को तेजी से भरता है। ऊंचे अपार्टमेंट्स या पानी की कमी वाले इलाकों में समय की बचत। 5. इन-बिल्ट हीटर (In-built Heater) धुलाई के दौरान पानी को गर्म करता है (आमतौर पर 40°C से 60°C तक)। जिद्दी दागों की सफाई और कीटाणुओं का खात्मा (Hygiene Wash)।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।