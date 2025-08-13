किचन में बेहद काम आएंगे ये मिक्सर ग्राइंडर, अमेजन से बजट में खरीदने का शानदार मौका Best 750 Watts Mixer Grinder On Amazon From Philips To Havells Check Great Deals, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Best 750 Watts Mixer Grinder On Amazon From Philips To Havells Check Great Deals

किचन में बेहद काम आएंगे ये मिक्सर ग्राइंडर, अमेजन से बजट में खरीदने का शानदार मौका

Best 750 Watts Mixer Grinder (2025): किचन में मदद करने के लिए मिक्सर ग्राइंडर एक अहम अप्लायंस है। यहां हम आपको कुछ अच्छे ब्रांड्स के मिक्सर ग्राइंडर की जानकारी दे रहे हैं, जो किचन में फटाफट आपकी मदद करेगा।

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानWed, 13 Aug 2025 10:05 PM
share Share
Follow Us on

प्रोडक्ट्स के सुझाव

Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...
Loading Suggestions...

Best 750 Watts Mixer Grinder (2025): अगर आप अपनी रसोई के लिए पावरफुल मिक्सर ग्राइंडर ढूंढ रहे हैं, तो 2025 के बेस्ट 750 वाट मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए हैं। इनमें 750W की पावरफुल मोटर दी गई है, जो मसाले, नट्स और अनाज जैसी चीजों को भी आसानी से पीस देता है। इनमें अलग-अलग जार मिलते हैं, जो गीले और सूखे दोनों तरह की ग्राइंडिंग कर सकते हैं। ये ओवरलोड प्रोटेक्शन, स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स और ईजी क्लीनिंग जैसी सुविधाओं के साथ आते हैं। ये बेहद ही स्टाइलिश औऱ कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ बनाए गए हैं। ये खाना बनाने के प्रोसेस को आसान बनाते हैं।

किचन में बेहद काम आएंगे ये मिक्सर ग्राइंडर, अमेजन से बजट में खरीदने का शानदार मौका
Loading Suggestions...

इसकी कीमत 9,499 रुपये है, जिसे 37% डिस्काउंट के साथ 5,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 750 वॉट मिक्सर ग्राइंडर काफी पावरफुल है। यह 4 मल्टीपर्पज जार के साथ आता है, जिसमें एक चॉपर जार भी शामिल है। इसमें एक कोर्स मोड दिया गया है, जिससे खाना सिलबट्टे पर पिसे हुए मसाले का स्वाद देता है। इसमें 750 वॉट का इंटेलिजेंट मोटर लगा है जो सामग्री की मात्रा के अनुसार स्पीड को एडजस्ट करता है। यह अत्याधुनिक सेफ्टी फीचर्स के साथ आता है और इसका Pebble Grey रंग इसे स्टाइलिश लुक देता है।

Specifications

मोटर
750 वॉट
जार
4 मल्टीपर्पज
फीचर
कोर्स मोड
फीचर्स
एडवांस्ड सेफ्टी

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट स्पीड कंट्रोल

...

कोर्स मोड

...

मल्टीपर्पज इस्तेमाल

...

स्टाइलिश और सिक्योर डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है

...

कोर्स मोड सभी सामान पर एक तरह से काम नहीं करता

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 62% डिस्काउंट के साथ 1,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह बेहद ड्यूरेबल मिक्सर ग्राइंडर है, जो 4 जार के साथ आता है। इसकी हैवी ड्यूटी मोटर तेज ग्राइंडिग की सुविधा देती है। इसमें नैनो-ग्राइंडिंग तकनीक है, जो सामान को बारीक पीसने में मदद करती है। इसकी बॉडी एबीएस मैटेरियल से बनी है, जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाती है। 304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड लंबे समय तक साथ देंगे। यह मिक्सर 80-90 DB शोर करता है और 1 साल की वारंटी के साथ आता है।

Specifications

मोटर
750 वॉट हैवी ड्यूटी
जार
4 मल्टीपर्पज
बॉडी
ABS
तकनीक
नैनो-ग्राइंडिंग
ब्लेड
304 ग्रेड स्टेनलेस स्टील
नॉइस लेवल
80-90 DB
वारंटी
1 साल

क्यों खरीदें

...

पावरफुल मोटर और बारीक ग्राइंडिंग

...

मजबूत और ड्यूरेबल डिजाइन

...

ब्लेड की क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

शोर ज्यादा हो सकता है

...

वारंटी केवल 1 साल

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 2,999 रुपये है। हर महीने 145 रुपये की ईएमआई के साथ इसे खरीदा जा सकेगा। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील मल्टीपर्पज जार दिए गए हैं। इसकी 750 वॉट मोटर तेज ग्राइंडिंग के लिए सही रहेगी। इसमें 3 स्पीड कंट्रोल के साथ पल्स फंक्शन भी दिया गया है, जिससे सामग्री को अपने अनुसार टेक्सचर में पीसा जा सकता है। इसका ब्लैक कलर लुक को और भी प्रीमियम बनाता है। जार काफी मजबूत हैं, जिससे यह ड्यूरेबल बन जाता है।

Specifications

मोटर
750 वॉट
जार
3 स्टेनलेस स्टील मल्टीपर्पज
फंक्शन
3 स्पीड कंट्रोल + पल्स
डिजाइन
एंटी-स्लिप फीट और मजबूत

क्यों खरीदें

...

फास्ट ग्राइंडिंग

...

ड्यूरेबल और मजबूत जार

...

स्पीड और टेक्सचर पर बेहतर कंट्रोल

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 जार, चॉपर जार नहीं है

...

लंबे समय तक इस्तेमाल पर आवाज थोड़ी ज्यादा

...

कोई खास इनोवेटिव तकनीक नहीं

Loading Suggestions...

कीमत की बात करें तो इसे 47% डिस्काउंट के साथ 2,799 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। इसके ब्लेड स्टेनलेस स्टील के बने हैं। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जो मजबूत, टिकाऊ और मिरर फिनिश के साथ आते हैं। यह जूसर जार ट्रांसपेरेंट क्वालिटी का है, जो जूस निकालने में मदद करते हैं। साथ ही, एर्गोनॉमिकली डिजाइन किए गए हैंडल्स ग्रिप को बेहतर बनाते हैं।

Specifications

जार
3 स्टेनलेस स्टील
ब्लेड्स
4 हाई-क्वालिटी स्टेनलेस
हैंडल्स
मजबूत और एर्गोनॉमिक

क्यों खरीदें

...

बेहतर ग्राइप और टिकाऊ हैंडल

...

फाइन ग्राइंडिंग के लिए शार्प ब्लेड्स

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्ट या डिजिटल फंक्शंस नहीं

...

ब्लेड डिटेच करना कुछ लोगों के लिए कठिन

Loading Suggestions...

एक प्रीमियम और पावरफुल अप्लायंस है, जो 5 जार के साथ आता है, जिसमें जूसर और ब्लेंडर जार भी शामिल हैं। इसमें टॉर्नेडो ब्लेड और यूनिफॉर्म लिड डिजाइन दिया गया है, जिससे ग्राइंडिंग आसान और तेज हो जाती है। इसके स्टेनलेस स्टील जा लंबे समय तक ड्यूरेबल करते हैं। यह हाई परफॉर्मेंस देता है। इसके साथ 5 साल की मोटर वारंटी दी गई है। यह किचन में आपकी मदद कर सकता है।

Specifications

मोटर
750 वॉट
जार
5 मल्टीपर्पज
डिजाइन
टॉर्नेडो ब्लेड और यूनिफॉर्म लिड
जार
स्टेनलेस स्टील
वारंटी
5 साल

क्यों खरीदें

...

तेज और स्मूद ग्राइंडिंग

...

मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले जार

...

लंबी वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

5 जार होने के कारण स्टोरेज की जरूरत ज्यादा

...

टॉर्नेडो ब्लेड सफाई में थोड़ा कठिन

...

कीमत बजट से थोड़ी अधिक

Loading Suggestions...

यह 750 वॉट मिक्सर ग्राइंडर है, जिसकी मोटर काफी पावरफुल है। यह ग्राइंडर 4 जार के साथ आता है, जिसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार और 1 जूसर जार शामिल है। इसकी ABS बॉडी मजबूत और टिकाऊ है। वहीं, इसकी हैवी ड्यूटी मोटर तेज और बढ़िया ग्राइंडिंग सुनिश्चित करता है। यह मिक्सर ग्राइंडर रोजमर्रा के किचन टास्क को आसान बनाता है। इसके साथ ही 2 साल की वारंटी भी दी जा रही है।

Specifications

मोटर
750 वॉट
जार
3 स्टेनलेस स्टील जार + 1 ट्रांसपेरेंट जूसर
बॉडी
मजबूत ABS
वारंटी
2 साल की मैन्युफैक्चरर

क्यों खरीदें

...

फास्ट परफॉर्मेंस

...

मजबूत और टिकाऊ जार

...

जूसिंग की सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 2 साल की वारंटी

...

इस्तेमाल के समय आवाज थोड़ी ज्यादा

...

बेसिक फीचर्स, स्मार्ट टेक्नोलॉजी नहीं

Loading Suggestions...

वैसे तो इसकी कीमत 8,090 रुपये है, लेकिन इसे 59% डिस्काउंट के साथ 3,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 4 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जो काफी तेजी से काम करते हैं। यह जार ड्राई और वेट ग्राइंडिंग दोनों के लिए सही रहते हैं। इसमें ड्यूराकट ब्लेड्स हाई परफॉर्मेंस देते हैं। इसकी 750 वॉट मोटर तेज परफॉर्मेंस सुनिश्चित करती है। यह मिक्सर ग्राइंडर ब्लैक/ब्राउन कलर में आता है और 2 साल की वारंटी के साथ मिलता है।

क्यों खरीदें

...

पावरफुल परफॉर्मेंस

...

सभी प्रकार की ग्राइंडिंग के लिए सही

...

मजबूत और टिकाऊ जार व ब्लेड

क्यों खोजें विकल्प

...

कोई एडवांस फीचर्स नहीं

...

आवाज ज्यादा

...

जूसर जार नहीं

Loading Suggestions...

यह एक पावरफुल और स्टाइलिश किचन अप्लायंस है। इसमें 4 जार दिए गए हैं। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार और 1 ट्रांसपेरेंट जूसर जार शामिल हैं। इसकी 750 वॉट पावरफुल मोटर फास्ट और स्मूद ग्राइंडिंग की सुविधा देता है। इसकी हेवी ड्यूटी ABS बॉडी मजबूत और ड्यूरेबल है। इसमें लगे हैंडल्स इस्तेमाल में बढ़िया हैं। इसका शानदार टील कलर, इसे मॉर्डन टच देता है। यह मिक्सर 2 साल की वारंटी के साथ आता है।

Specifications

मोटर
750 वॉट
जार
3 स्टेनलेस स्टील जार + 1 जूसर
ब्लेड्स
वाइड माउथ
बॉडी
मजबूत ABS
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

फास्ट और स्मूद ग्राइंडिंग

...

जूसिंग के लिए अलग जार

...

मजबूत बिल्ड क्वालिटी

क्यों खोजें विकल्प

...

स्मार्ट या डिजिटल फीचर्स नहीं

...

लंबे समय तक इस्तेमाल में ज्यादा आवाज

...

वारंटी केवल 2 साल की

Loading Suggestions...

इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 1,899 रुपये है। यह एक किफायती और मल्टीफंक्शनल किचन अप्लायंस है, जो 3 मल्टीपर्पज जार के साथ आता है। यह जार जूसिंग, चटनी बनाने, सूखी और गीली ग्राइंडिंग, मिंसिंग और ब्लेंडिंग जैसे सभी काम आसानी से कर सकता है। इसका 750 वॉट मोटर काफी फास्ट काम करता है। यह मशीन रोजमर्रा के किचन यूज़ के लिए डिजाइन की गई है। साथ ही 2 साल की वारंटी भी दी जा रही है। यह ऑल-इन-वन मिक्सर है।

Specifications

मोटर
750 वॉट पावरफुल
जार
3 मल्टीपर्पज
डिजाइन
ऑल-राउंड किचन यूसेज
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

सभी प्रकार के इस्तेमाल के लिए एक ही मशीन

...

पावरफुल और तेज मोटर

...

कॉम्पैक्ट और यूजर-फ्रेंडली डिजाइन

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल 3 जार, सीमित एक्सेसरीज

...

भारी इस्तेमाल में मोटर जल्दी गरम हो सकती है

Loading Suggestions...

यह 750 वॉट मिक्सर ग्राइंडर है, जो पावरफुल किचन अप्लायंस है। इसके साथ 3 जार दिए गए हैं। यह ब्लू/व्हाइट कलर में आता है। इसमें फ्लेक्सी लिड है, जो जार को अच्छी तरह से सील करता है। यह मिक्सर FBT मोटर से लैस है, जो लंबे समय तक ड्यूरेबल रहती है। इस मॉडल के साथ 2 साल की गारंटी दी जा रही है। साथ ही लाइफलॉन्ग फ्री सर्विस भी मिलती है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Gadgets Hindi News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।