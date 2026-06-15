थिएटर का मज़ा अब ड्रॉइंग रूम में, अमेजन के इन 75 inch TVs के आगे फीके हैं बाकी सारे ब्रांड्स, देखें लिस्ट
अमेजन पर Sony, Samsung और Philips जैसे टॉप ब्रांड्स के 75-इंच स्मार्ट टीवी भारी डिस्काउंट और प्रीमियम 4K डिस्प्ले फीचर्स के साथ उपलब्ध हैं। दमदार साउंड और सिनेमाई पिक्चर क्वालिटी से लैस इन चुनिंदा बड़े स्क्रीन्स की लिस्ट ग्राहकों को घर बैठे थिएटर का बेहतरीन मज़ा दे रही है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय 75-इंच के प्रीमियम स्मार्ट टीवी की रेंज पर धमाकेदार डील्स और डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो ग्राहकों को घर बैठे सिनेमाघर (थिएटर) जैसा शानदार अनुभव दे रहे हैं। यदि आप अपने ड्रॉइंग रूम के लिए एक बड़ा और दमदार टीवी तलाश रहे हैं, तो अमेज़न की यह लिस्ट बाकी सभी साधारण ब्रांड्स को पीछे छोड़ देती है। इस लिस्ट में दुनिया के टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड्स जैसे Sony, Samsung और Philips के प्रीमियम मॉडल्स शामिल हैं।
Samsung के टीवी अपनी Crystal UHD तकनीक, Crystal Processor 4K और स्लिम मैटेलिक डिज़ाइन के लिए पसंद किए जा रहे हैं, जो घर को एक मॉडर्न और लग्जरी लुक देते हैं। वहीं, Sony Bravia सीरीज़ अपने दमदार X1 4K HDR प्रोसेसर, ट्रिल्युमिनोस डिस्प्ले और डॉल्बी एटमॉस साउंड के साथ विजुअल और ऑडियो के मामले में सबसे आगे है। इसके अलावा, LG के 75-इंच टीवी अपनी NanoCell तकनीक और मैजिक रिमोट के साथ यूजर्स को बेहद स्मूथ और स्मार्ट इंटरफेस प्रदान करते हैं।
इन सभी टीवी में 4K अल्ट्रा एचडी रेजोल्यूशन, गूगल टीवी/टाइजन ओएस सपोर्ट, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और वॉयस असिस्टेंट जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। अमेजन पर चल रहे एक्सचेंज ऑफर्स, नो-कॉस्ट EMI और बैंक डिस्काउंट के चलते इन महंगे और बड़े टीवी को अब बेहद किफायती कीमत या 1 लाख रुपये के बजट के अंदर खरीदा जा सकता है। बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, सराउंड साउंड और बड़े स्क्रीन साइज के कारण ये टीवी इस समय ग्राहकों की पहली पसंद बने हुए हैं।
1. Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94
यदि आप अपने घर के लिए एक विशाल और सिनेमाई अनुभव देने वाला टीवी तलाश रहे हैं, तो Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन और QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो आपको बेहद शानदार और जीवंत विजुअल्स देता है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस होने के कारण इसमें नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और प्राइम वीडियो जैसे लाखों ऐप्स का सपोर्ट मिलता है। 74,999 रुपये की आकर्षक कीमत (37% छूट के बाद) पर, यह बड़े स्क्रीन साइज में एक वैल्यू फॉर मनी डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा और ब्राइट डिस्प्ले
Google TV का सपोर्ट
दमदार साउंड
शानदार ऑफर
क्यों खोजें विकल्प
दीवार पर लगाने का अतिरिक्त खर्च
सीमित वारंटी
2. Samsung 75 inches Crystal UHD 4K Samsung Vision AI Smart TV UA75UE85AHULXL
यदि आप एक प्रीमियम और भरोसेमंद ब्रांड का बड़ा टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Samsung 75 inches Crystal UHD 4K Vision AI Smart TV (2026 सीरीज़) एक शानदार विकल्प है। यह टीवी सैमसंग के शक्तिशाली Crystal Processor 4K और Vision AI Companion के साथ आता है, जो सामान्य वीडियो को भी अपस्केल करके शानदार 4K क्वालिटी में बदल देता है। 86,990 रुपये की कीमत पर आने वाले इस टीवी पर 7,500 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है, जो इसे और भी किफायती डील बनाता है। इसमें आपको Samsung TV Plus के जरिए 150 से ज़्यादा मुफ्त चैनल देखने को मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
विशाल विज़न और AI डिस्प्ले
शानदार कीमत व ऑफर्स
स्मार्ट कनेक्टिविटी
गेमिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट
केवल 1 USB-A पोर्ट
3. TCL 189 cm (75 inches) 4K UHD Smart QLED Google TV 75T6D
टीसीएल का यह 75-इंच का 4K UHD स्मार्ट QLED गूगल टीवी T6D सीरीज का एक बेहद दमदार और बड़े साइज़ का प्रीमियम टेलीविज़न है। यह टीवी बेहतरीन QLED डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और AiPQ प्रोसेसर के साथ आता है, जो शानदार कलर्स और डीप कंट्रास्ट प्रदान करता है। इसमें सामान्य टीवी की तुलना में बेहतर 30 वॉट का साउंड आउटपुट और गूगल टीवी का स्मूथ यूजर इंटरफेस मिलता है। 47% की भारी छूट के साथ, यह टीवी बड़ी स्क्रीन और QLED विजुअल्स चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम QLED डिस्प्ले
शानदार साउंड क्वालिटी
लंबी वारंटी
स्मूथ परफॉर्मेंस और Google TV
प्रीमियम QLED डिस्प्ले
बेहतर गेमिंग
शानदार साउंड क्वालिटी
लंबी वारंटी
मेटैलिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
सीमित USB पोर्ट
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
सीमित USB पोर्ट
सशुल्क सेटअप
4. Philips 190 cm (75 inch) 8100 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 75PQT8100/94
फिलिप्स का यह 75-इंच का 8100 सीरीज़ स्मार्ट QLED गूगल टीवी बड़े स्क्रीन सेगमेंट में एक बेहतरीन और किफायती प्रीमियम विकल्प है। यह टीवी 120Hz HSR रिफ्रेश रेट और A+ ग्रेड ड्यूरेबल डीएलईडी पैनल के साथ आता है, जो काफी ब्राइट और इमर्सिव विज़ुअल्स देता है। 74,999 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह टीवी गूगल टीवी प्लेटफॉर्म, 30 वॉट डॉल्बी एटमॉस साउंड और शानदार कनेक्टिविटी विकल्पों से लैस है, जो इसे घर पर थिएटर जैसा अनुभव देने के लिए तैयार करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
120Hz HSR रिफ्रेश रेट
अल्ट्रा ब्राइट A+ Grade पैनल
दमदार साउंड आउटपुट
बेहतर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
वॉल-माउंट का अतिरिक्त चार्ज
वॉल-माउंट का अतिरिक्त चार्ज
केवल 1 वर्ष की ब्रांड वारंटी
5. VW 190 cm (75 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW75GQ1
वीडब्ल्यू का यह 75-इंच का प्रो सीरीज 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट QLED गूगल टीवी (मॉडल: VW75GQ1) बड़े स्क्रीन सेगमेंट में सबसे आक्रामक और बजट-फ्रेंडली विकल्पों में से एक है। 55,199 रुपये की अविश्वसनीय रूप से कम कीमत पर मिलने वाला यह टीवी QLED पैनल, गूगल टीवी प्लेटफॉर्म और फुल एरे लोकल डिमिंग जैसी प्रीमियम डिस्प्ले तकनीकों से लैस है। इसके साथ ही, इसमें थिएटर जैसा बेस और साउंड देने के लिए सबवूफर के साथ 48 वॉट का ऑडियो सेटअप दिया गया है, जो इस बजट में मिलना बेहद दुर्लभ है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय रूप से किफायती
सबवूफर के साथ दमदार साउंड
प्रीमियम विज़ुअल्स
हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
बेस रिफ्रेश रेट 60 हर्ट्ज़
एक नया या टियर-2 ब्रांड
6. Vu 189cm (75 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 75VIBE-DV
वीयू का यह 75-इंच का वाइब सीरीज 4K QLED स्मार्ट गूगल टीवी बड़ी स्क्रीन के शौकीनों के लिए एक बेहतरीन ऑल-राउंडर टेलीविजन है। यह टीवी अपनी 400 निट्स की ज़बरदस्त ब्राइटनेस, A+ ग्रेड QLED पैनल और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आता है, जो पिक्चर क्वालिटी को थिएटर जैसा क्रिस्प और वाइब्रेंट बनाता है। इस टीवी की सबसे बड़ी यूएसपी इसका 88-वॉट का इन बिल्ट साउंडबार है, जो आपको अलग से कोई ऑडियो सिस्टम खरीदे बिना ही धमाकेदार साउंड और डीप बेस का अनुभव कराता है। 63,990 रुपये की कीमत पर यह फीचर्स का एक बहुत ही आकर्षक पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-पावरफुल ऑडियो
बेहतरीन डिस्प्ले व ब्राइटनेस
सॉलिड गेमिंग फीचर्स
कनेक्टिविटी के बेहतरीन विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
1 वर्ष की वारंटी
कस्टमाइज्ड स्टैंड के लिए अलग से चार्ज
7. Sony BRAVIA 3 Series 189 cm (75 inches) 4K Ultra HD AI Smart LED Google TV K-75S30B (Black)
सोनी का यह 75-इंच का ब्राविया 3 सीरीज़ 4K अल्ट्रा एचडी एआई स्मार्ट एलईडी गूगल टीवी प्रीमियम सेगमेंट का एक बेहद शानदार और भरोसेमंद टेलीविजन है। यह टीवी सोनी के सिग्नेचर 4K HDR प्रोसेसर X1 और Triluminos PRO डिस्प्ले तकनीक के साथ आता है, जो वास्तविक और प्राकृतिक रंगों के साथ बेजोड़ पिक्चर क्वालिटी देता है। इसमें Dolby Vision और Dolby Atmos जैसी बेहतरीन सिनेमाई तकनीकों का सपोर्ट मिलता है। हालाँकि इसकी कीमत बजट ब्रांड्स से अधिक है, लेकिन इसकी प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी, पिक्चर प्रोसेसिंग और बेहतरीन गूगल टीवी एक्सपीरियंस इसे एक टॉप-टियर विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण पिक्चर प्रोसेसिंग
त्रिलोमिनोस प्रो
4 HDMI पोर्ट्स और 2 USB पोर्ट्स
प्रीमियम स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
काफी महंगा
केवल 20 वॉट का साउंड आउटपुट
8. coocaa 190 cm (75 inches) 4K Ultra HD Smart Mini LED QLED Google TV 75MINI75Q
कूका का यह 75-इंच का 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट मिनी एलईडी QLED गूगल टीवी डिस्प्ले टेक्नोलॉजी के मामले में इस बजट सेगमेंट का सबसे एडवांस टेलीविजन है। यह टीवी आम एलईडी या सामान्य QLED से एक कदम आगे QD-Mini LED टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो अविश्वसनीय ब्राइटनेस और डीप कंट्रास्ट प्रदान करता है। 63,999 रुपये की बेहद आक्रामक कीमत पर उपलब्ध यह टीवी 120Hz HSR रिफ्रेश रेट, गूगल टीवी प्लेटफॉर्म और 30 वॉट डॉल्बी एटमॉस साउंड जैसे दमदार फीचर्स से लैस है, जो इसे होम एंटरटेनमेंट के लिए एक प्रीमियम और पैसा वसूल विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम मिनी एलईडी तकनीक
स्मूथ 120Hz HSR रिफ्रेश रेट
शानदार कीमत व बम्पर डिस्काउंट
दमदार ऑडियो
क्यों खोजें विकल्प
वॉल-माउंट का अतिरिक्त चार्ज
सीमित वारंटी
1. क्या 75 इंच का टीवी एक अच्छा आकार है?
- हाँ, 75 इंच का टीवी एक बेहतरीन आकार है, बशर्ते आपके पास इसे रखने के लिए पर्याप्त जगह हो।
सिनेमा जैसा अनुभव: यदि आप घर पर ही थिएटर या सिनेमा जैसा इमर्सिव अनुभव चाहते हैं, तो 75 इंच एक परफेक्ट साइज है। मूवी देखने, गेम खेलने और स्पोर्ट्स (जैसे क्रिकेट या फुटबॉल) देखने के लिए यह आकार कमाल का है।
कमरे का आकार और दूरी: इस टीवी को लगाने के लिए आपके कमरे का आकार थोड़ा बड़ा होना चाहिए। टीवी देखने की आदर्श दूरी लगभग 7.5 से 9.5 फीट होनी चाहिए। अगर आप टीवी के बहुत करीब बैठेंगे, तो आँखों पर ज़ोर पड़ सकता है।
2. खरीदने के लिए सबसे अच्छा 75 इंच का स्मार्ट टीवी कौन सा है?
यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपका बजट क्या है और आपकी प्राथमिकता क्या है। आपके द्वारा ऊपर देखे गए मॉडल्स के आधार पर यहाँ सबसे अच्छे विकल्प दिए गए हैं,
सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंडर और साउंड के लिए : Vu Vibe Series (75VIBE-DV)
क्यों खरीदें: इसमें 88 वॉट का इन-बिल्ट साउंडबार मिलता है, जिससे आपको अलग से होम थिएटर पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा। साथ ही, इसकी ब्राइटनेस (400 Nits) और Dolby Vision पिक्चर क्वालिटी को शानदार बनाते हैं।
बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी और गेमिंग के लिए: Coocaa QD-Mini LED (75MINI75Q)
क्यों खरीदें: 63,999 रुपये के बजट में Mini LED टेक्नोलॉजी और 120Hz रिफ्रेश रेट मिलना एक बड़ी बात है। इसका कंट्रास्ट और ब्राइटनेस सबसे आधुनिक है।
भरोसेमंद और प्राकृतिक कलर्स के लिए : Sony BRAVIA 3 (K-75S30B)
क्यों खरीदें: यदि बजट की कोई चिंता नहीं है, तो सोनी का X1 प्रोसेसर और Triluminos PRO डिस्प्ले सबसे सटीक और नेचुरल कलर्स देता है। इसका सॉफ्टवेयर और लाइफ-स्पैन (टिकाऊपन) सबसे बेस्ट है।
3. 75 इंच के टीवी के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
मार्केट को तीन श्रेणियों में बांटा जा सकता है:
प्रीमियम और सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स (Top-Tier): Sony और Samsung
Sony: पिक्चर प्रोसेसिंग, नेचुरल कलर्स और टिकाऊपन (Durability) के मामले में नंबर-1 है।
Samsung: ब्राइटनेस, इनोवेटिव फीचर्स (जैसे Vision AI) और बेहतरीन रीसेल व सर्विस नेटवर्क के लिए जाना जाता है।
वैल्यू-फॉर-मनी ब्रांड्स : TCL और Vu
TCL: यह दुनिया का सबसे बड़ा डिस्प्ले पैनल बनाने वाले ब्रांड्स में से है। इसके QLED टीवी कम कीमत में बेहतरीन चलते हैं (यह 2 साल की वारंटी भी देता है)।
Vu: यह ब्रांड भारतीय मार्केट में अपने दमदार साउंड (साउंडबार इंटीग्रेटेड टीवी) और बेहतरीन पैनल ब्राइटनेस के लिए बहुत लोकप्रिय है।
सुपर बजट ब्रांड्स : VW (Visio World) और Coocaa
यदि आपका बजट बेहद सीमित है (55,000 रुपये - 64,000 रुपये) और आप QLED या Mini LED जैसी महंगी तकनीक चाहते हैं, तो ये ब्रांड्स सबसे सस्ते विकल्प देते हैं।
4. क्या 75 इंच का टीवी खरीदना सही है?
- हाँ, यह खरीदना बिल्कुल सही है, अगर,
- आपके लिविंग रूम या बेडरूम में दीवार पर इतनी जगह है और आप कम से कम 8 फीट की दूरी से इसे देख सकते हैं।
- आप 4K कंटेंट (जैसे Netflix, Prime Video, Hotstar या 4K Gaming) ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन पर कम रेजोल्यूशन (जैसे सामान्य केबल टीवी) थोड़ा धुंधला दिख सकता है।
- आज के समय में (साल 2026 में) 75 इंच के QLED टीवी की कीमतें काफी कम हो चुकी हैं (लगभग 55,000 रुपये से 65,000 रुपये के बीच), इसलिए बड़े स्क्रीन पर अपग्रेड करना अब एक घाटे का सौदा नहीं है।
निष्कर्ष :
अगर बजट की कमी नहीं है, तो Sony या Samsung के साथ जाएं। अगर बजट सीमित है और धमाकेदार आवाज और ब्राइट स्क्रीन चाहिए, तो Vu 75-inch Vibe Series इस समय की सबसे प्रैक्टिकल और बेस्ट चॉइस है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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