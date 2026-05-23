बिजली बिल की टेंशन खत्म, Amazon पर आ गया 7 in 1 Convertible Split AC, एडजस्ट करें कूलिंग और बचाएं पैसे
यह 7-इन-1 कन्वर्टिबल इन्वर्टर स्प्लिट एसी अमेज़न पर भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जो भीषण गर्मी में भी शानदार कूलिंग देता है। इसके एडजस्टेबल मोड्स की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग को सेट करके बिजली बिल और पैसों की बड़ी बचत कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में घर को ठंडा रखने और भारी-भरकम बिजली बिल से बचने के लिए Amazon पर उपलब्ध 7 इन 1 कन्वर्टिबल इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बेहतरीन और आधुनिक विकल्प बनकर उभरा है। इस एयर कंडीशनर की सबसे बड़ी खासियत इसकी 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक है, जो यूजर को अपनी जरूरत और कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के अनुसार कूलिंग क्षमता (कम या ज्यादा) को सात अलग-अलग मोड्स में एडजस्ट करने की सुविधा देती है।
यह एडवांस इन्वर्टर तकनीक न सिर्फ भीषण गर्मी (60 डिग्री तक के तापमान) में भी कमरे को मिनटों में सुपर कूल कर देती है, बल्कि कंप्रेसर की स्पीड को नियंत्रित कर बिजली की खपत को बेहद कम कर देती है। इससे यूजर्स के बिजली बिल की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है और पैसों की बड़ी बचत होती है।
अमेजन पर यह एसी इस समय शानदार डील्स, ऑफर्स और भारी छूट के साथ उपलब्ध है, जो इसे बजट फ्रेंडली और वैल्यू-फॉर-मनी प्रोडक्ट बनाता है। स्मार्ट फीचर्स, दमदार परफॉर्मेंस और बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी के कारण यह भारतीय परिवारों के लिए इस समर सीजन का परफेक्ट चॉइस है। अगर आप भी इस गर्मी में शिमला जैसी ठंडक और बजट के अनुकूल कूलिंग चाहते हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए बेस्ट साबित हो सकती है।
1. Sharp 1 Ton 3 star, New Star Rated,Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7in1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI12V3B-GCN, White
अगर आप अपने छोटे कमरे या केबिन के लिए एक दमदार और किफायती एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Sharp 1 Ton 3 Star Inverter Split AC आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। यह एसी आधुनिक 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और हाई-टेक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो कमरे के तापमान के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है और बिजली की भारी बचत करता है। 100% कॉपर कंडेंसर और एंटी-कोरोसिव कोटिंग के साथ आने वाला यह एसी भीषण गर्मी में भी लंबे समय तक साथ निभाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इस समय मिल रही भारी छूट इसे एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
दमदार कूलिंग
100% कॉपर और नैनो टेक कोटिंग
स्मार्ट और ऑटो क्लीन फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
2. Panasonic 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Copper Condenser, 7 in 1 Convertible with True AI Mode, 4 Way Swing, nanoe X Air Purification Technology, CS/CU-HU18BKYFM, White)
यदि आप अपने घर या दफ्तर के लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो न सिर्फ प्रीमियम हो, बल्कि बिजली की भारी बचत करे और हवा को भी शुद्ध रखे, तो Panasonic 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Smart AC एक परफेक्ट विकल्प है। यह एसी आधुनिक True AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोड और 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जो कमरे के तापमान को भांपकर कूलिंग को अपने आप एडजस्ट कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी nanoe X तकनीक है, जो एक एयर प्यूरीफायर की तरह काम करके हवा से वायरस, बैक्टीरिया और बदबू को खत्म करती है। 5-स्टार रेटिंग होने के कारण यह बिजली के बिल को बेहद कम रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
True AI मोड
शानदार बिजली बचत
nanoe X एयर प्यूरिफिकेशन
दमदार जेटस्ट्रीम एयरफ्लो
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
3. Panasonic EU 7 in 1 Convertible 1 Ton 5 Star Inverter Split Smart AC with AI Mode, 2024 Model (Copper Condenser, CS/CU-EU12AKY5FM)
यदि आप अपने छोटे कमरे, स्टडी रूम या पर्सनल केबिन के लिए एक प्रीमियम, अत्यधिक ऊर्जा-बचत करने वाले और एडवांस स्मार्ट एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Panasonic EU 1 Ton 5 Star Inverter Smart Split AC आपके लिए एक आदर्श विकल्प है। यह एसी आधुनिक 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) मोड के साथ आता है, जो कमरे के तापमान और मौसम को भांपकर अपनी कूलिंग क्षमता को खुद-बखुद एडजस्ट कर लेता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग होने के कारण यह बिजली के बिल को बेहद कम रखता है, और इसका वाई-फाई (Wi-Fi) सपोर्ट इसे पूरी तरह से हैंड्स-फ्री और वॉयस-कंट्रोल इनेबल्ड बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI मोड के साथ 7-इन-1 कन्वर्टिबल
बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
4-वे एयर स्विंग
100% कॉपर कंडेंसर
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों तक सीमित
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
4. SHARP 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (Copper, 1 Year Comprehensive Warranty, 7-in-1 Convertible, 2025 Model AH-SI18V5B-SC)
यदि आप मध्यम या बड़े आकार के कमरे के लिए जापानी तकनीक से लैस, अत्यधिक टिकाऊ और बिजली की भारी बचत करने वाला एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो SHARP 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC (2025 मॉडल) एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और दमदार ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो भीषण गर्मी में भी बिजली के बिल को बजट में रखता है। सख्त जापानी गुणवत्ता मानकों पर खरा उतरने वाला यह एसी न केवल लंबे समय तक साथ निभाता है, बल्कि इसमें दी गई नैनो कोटिंग और गोल्ड फिन तकनीक इसे जंग और प्रदूषण से पूरी तरह सुरक्षित रखती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
55°C पर भी हैवी-ड्यूटी कूलिंग
टर्बो कूल टेक्नोलॉजी
ड्यूल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त भुगतान
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
5. Sharp 2 Ton 3 star, New Star Rated, Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7 in1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI24V3B-SCN, White
यदि आपके पास एक बड़ा लिविंग रूम, बड़ा मास्टर बेडरूम या हॉल है और आप बजट में एक दमदार एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे हैं, तो Sharp 2 Ton 3 Star Inverter Split AC (2026 रेडी मॉडल) आपके लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। यह एसी 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और हाई-टेक इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ आता है, जो बड़े कमरों को भी मिनटों में ठंडा करने की क्षमता रखता है। 100% इनर ग्रूव्ड कॉपर और नैनो टेक कोटिंग जैसी खूबियों के साथ आने वाला यह हैवी-ड्यूटी एसी भीषण गर्मी में लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के बेहतरीन कूलिंग प्रदान करता है। अमेजन पर इस समय मिल रहा 56% का भारी डिस्काउंट इसे इस सीजन की सबसे आकर्षक डील्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरों के लिए परफेक्ट
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
55°C तापमान में भी कूलिंग
4-वे एयर स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
इंस्टॉलेशन चार्ज अतिरिक्त
6. Acerpure Chill Neo 1 Ton 5 star, New star rated, AC5IPG61TN5W 7 in 1 Convertible split AC,(copper, Ice Blast Mode, 4 way swing, Cooling @ 58 degree, white)
तकनीक की दुनिया के जाने-माने ब्रांड Acer के घरेलू उपकरण विंग Acerpure ने भारतीय बाज़ार में अपना नया Chill Neo 1 Ton 5 Star Inverter Split AC पेश किया है। यह एसी विशेष रूप से नए बीईई (BEE) स्टार रेटिंग नियमों के अनुसार अत्यधिक ऊर्जा दक्षता प्रदान करने के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई 7-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और आइस ब्लास्ट मोड भीषण से भीषण गर्मी में भी कमरे को कुछ ही मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा कर देते हैं। छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए यह एक बेहद आधुनिक, बजट-फ्रेंडली और पर्यावरण के अनुकूल एयर कंडीशनर है।
Specifications
क्यों खरीदें
रिकॉर्ड तोड़ बिजली बचत
58°C के अत्यधिक तापमान पर भी कूलिंग
7-इन-1 कन्वर्टिबल और ईको मोड
4-वे एयर स्विंग
पर्यावरण के अनुकूल
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे/मध्यम कमरों के लिए
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
1. 7-इन-1 कन्वर्टिबल AC का असल में क्या मतलब होता है?
इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत के अनुसार रिमोट या ऐप का उपयोग करके AC की क्षमता को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कमरे में कम लोग हैं या मौसम सुहावना है, तो आप AC को 40% या 60% की क्षमता पर चला सकते हैं। वहीं, भीषण गर्मी में आप इसे 100% या उससे अधिक पर चला सकते हैं।
2. क्या 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड से बिजली की बचत होती है?
हाँ, जब आप AC को कम क्षमता (जैसे 40% या 60%) पर चलाते हैं, तो कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है और यह कम बिजली की खपत करता है।
3. क्या यह सामान्य इन्वर्टर AC से अलग होता है?
सभी कन्वर्टिबल AC इन्वर्टर AC होते हैं, लेकिन सभी इन्वर्टर AC कन्वर्टिबल नहीं होते सामान्य। इन्वर्टर AC कमरे के तापमान के अनुसार ऑटोमैटिक लोड कम/ज्यादा करते हैं, जबकि 7-इन-1 कन्वर्टिबल AC में आपको मैन्युअल रूप से कूलिंग क्षमता सेट करने की सुविधा भी मिलती है।
4. इसके 7 मोड्स क्या-क्या होते हैं?
अलग-अलग ब्रांड्स के अनुसार इसके स्तर अलग हो सकते हैं, लेकिन आमतौर पर इसमें ये 7 चरण शामिल होते हैं,
40% या 50% Mode: जब कमरे में केवल 1-2 लोग हों या बाहर का मौसम अच्छा हो।
60% से 80% Mode: सामान्य दिनों या रात के समय आराम से सोने के लिए।
100% Mode: सामान्य दोपहर या जब कमरे में 3-4 लोग हों।
110% या Turbo Mode: चिलचिलाती गर्मी या जल्दी कूलिंग करने के लिए।
5. क्या यह बड़े कमरों के लिए अच्छा है?
हाँ, लेकिन आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि AC का टन आपके कमरे के आकार के अनुकूल हो। बड़े कमरों के लिए आप इसे 100% या Turbo Mode पर सेट करके तेज़ ठंडक प्राप्त कर सकते हैं।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
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