बिजली बिल की टेंशन खत्म! Amazon पर मिल रहे हैं ये 6-in-1 Convertible AC, भीषण गर्मी में भी होगी भारी बचत
6-in-1 Convertible AC अपनी एडजस्टेबल कूलिंग तकनीक से बिजली के बिल को 40% तक कम कर सकते हैं। LG, Lloyd और Carrier जैसे ब्रांड्स के 5-स्टार मॉडल्स 2026 में सबसे अधिक ऊर्जा-कुशल और किफायती विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
आधुनिक तकनीक के इस दौर में 6-in-1 Convertible AC उन उपभोक्ताओं के लिए एक वरदान साबित हुए हैं जो भारी बिजली बिल से समझौता किए बिना बेहतरीन कूलिंग चाहते हैं। इस एसी की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 'कनवर्टिबल तकनीक' है, जो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार एसी की कूलिंग क्षमता (टन भार) को छह अलग-अलग स्तरों पर एडजस्ट करने की सुविधा देती है।
बिजली की बचत के मामले में यह तकनीक क्रांतिकारी है। यदि कमरे में केवल एक व्यक्ति है, तो आप एसी को उसकी कुल क्षमता के 40% या 60% पर चला सकते हैं, जिससे बिजली की खपत काफी कम हो जाती है। वहीं, मेहमानों के आने पर इसे 100% या 110% (विराट/टर्बो मोड) पर सेट किया जा सकता है। यह लचीलापन पारंपरिक एसी की तुलना में बिजली के बिल में 30% से 40% तक की सीधी कटौती करता है।
2026 में LG, Samsung, Lloyd और Carrier जैसे प्रमुख ब्रांड्स ने अपने 6-in-1 मॉडल्स में AI-इनवर्टर तकनीक को जोड़ा है, जो कमरे के तापमान और इंसानों की मौजूदगी को भांपकर खुद ही कूलिंग मोड बदल लेते हैं। इसके अलावा, इनमें लगे 5-स्टार रेटिंग वाले कंप्रेसर कम ऊर्जा में अधिक ठंडक प्रदान करते हैं। यदि आप मध्यम बजट में एक ऐसा एयर कंडीशनर खोज रहे हैं जो टिकाऊ हो और जिसकी रनिंग कॉस्ट कम हो, तो 6-in-1 कनवर्टिबल एसी एक स्मार्ट और पैसा-वसूली निवेश है। यह न केवल चिलचिलाती गर्मी से राहत देता है, बल्कि पर्यावरण और आपकी जेब दोनों का ख्याल रखता है।
1. Carrier 1 Ton 3 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI12EE3R36W0, White)
Carrier का यह स्मार्ट एयर कंडीशनर आधुनिक तकनीक और ऊर्जा दक्षता का एक शानदार मिश्रण है। यह Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने और 50% तक बिजली बचाने की सुविधा देता है। Wi-Fi और Geo-Fencing जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ, यह आपके घर आने से पहले ही कमरे को ठंडा कर सकता है। छोटे कमरों (110 sq. ft. तक) के लिए यह एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-in-1 Flexicool
स्मार्ट कनेक्टिविटी
टिकाऊपन
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली
अधिकृत सेंटर से ही इंस्टॉलेशन कराना अनिवार्य
2. LG 1 Ton 4 Star,New star rated,DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode,Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection,AS-Q13JNYE,White)
LG का यह 2026 मॉडल अपनी बेहतरीन AI Convertible 6-in-1 तकनीक के साथ आता है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके कमरे की स्थिति के अनुसार कूलिंग को खुद एडजस्ट करता है। इसमें दिया गया VIRAAT Mode चिलचिलाती गर्मी में 110% क्षमता पर काम करके तुरंत ठंडक देता है। 4-स्टार रेटिंग और हाई ISEER वैल्यू (5.25) के कारण यह बिजली की बचत के मामले में बहुत प्रभावी है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI कूलिंग
अत्यधिक टिकाऊ
शांत संचालन
बहुत कम शोर
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई की कमी
फ्री गैस चार्जिंग केवल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी पीरियड
कीमत थोड़ी अधिक
3. Midea 1.5Ton 3Star,New Star rated, Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,Santis Max DLX-MAI18SD3R36F0,White)
Midea का यह 1.5 टन मॉडल बड़े कमरों (150 sq. ft. तक) के लिए एक किफायती और शक्तिशाली विकल्प है। इसमें Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है। इसके Auto Intelligence फीचर के साथ, यह बाहरी तापमान और कमरे की स्थिति को समझकर खुद को एडजस्ट कर लेता है, जिससे 50% तक बिजली की बचत हो सकती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन वैल्यू
दमदार कूलिंग
स्मार्ट फीचर्स
कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
1 टन के मॉडल्स के मुकाबले अधिक बिजली
वाई-फाई की कमी
4. Blue Star 2 Ton 3 Star Heavy Duty, Inverter Split AC (Copper, Convertible 6 in 1 Cooling, Multi Sensors, Dust Filter, Blue Fins, Self Diagnosis, IC324DCUHD, White)
Blue Star का यह Heavy Duty मॉडल विशेष रूप से बड़े कमरों (200 से 240 sq. ft.) और उन क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ भीषण गर्मी पड़ती है। यह Convertible 6-in-1 कूलिंग के साथ आता है, जो आपको बिजली बचाने और ज़रूरत के अनुसार कूलिंग चुनने की सुविधा देता है। इसमें लगे Multi Sensors और Blue Fins इसे टिकाऊ और स्मार्ट बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली कूलिंग
6-in-1 कनवर्टिबल
हैवी ड्यूटी परफॉरमेंस
कंप्रेसर पर 10 साल और PCB पर 5 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
उच्च बिजली खपत
स्टार रेटिंग कम
5. Hitachi 1 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, ice Clean, 4 Way Swing, Anti-Bacterial Filter,RAS.V512PCDIBT, White)
Hitachi का यह 5-स्टार एयर कंडीशनर अपनी श्रेणी में सबसे बेहतरीन ऊर्जा दक्षता प्रदान करता है। इसमें Xpandable Plus तकनीक दी गई है, जो कमरे में लोगों की संख्या और गर्मी के आधार पर अपनी कूलिंग क्षमता को बढ़ा या घटा सकता है। Ice Clean जैसी आधुनिक तकनीक के साथ, यह न केवल ठंडी बल्कि स्वच्छ और गंध-रहित हवा भी सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक बिजली बचत
Ice Clean तकनीक
4-Way Swing
कम शोर स्तर के साथ
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
थोड़ा सीमित
6. Lloyd 1.5 Ton 5 Star Top Throw Inverter Window AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, Voice & WiFi Enabled, Opti Breeze, Super Silent, 4 Way Air Swing, White, GLW18V5AGTPR)
Lloyd का यह मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो विंडो एसी की सुविधा के साथ स्प्लिट एसी जैसे स्मार्ट फीचर्स चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 'Top Throw' डिज़ाइन है, जो हवा को सीधे ऊपर की ओर फेंकता है ताकि कमरे में ठंडक समान रूप से फैले। यह Wi-Fi और Voice Control से लैस है, जिसे आप अपने स्मार्टफोन या एलेक्सा/गूगल होम से नियंत्रित कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
Top Throw डिज़ाइन
6-in-1 कनवर्टिबल
आसान मेंटेनेंस
क्यों खोजें विकल्प
विंडो एसी की सीमा
सालाना खपत
7. Carrier 1.5 Ton 3 Star 19k XPERT EDGE Fxi Star Split AC| Coppper| 6 in 1 Flexicool Cooling| PM 2.5 Filter |Sleep Mode, Auto Restart, INSTA COOL/TURBO | 4-Way swing, Cools upto 55°C(White)
Carrier का यह XPERT EDGE मॉडल मध्यम आकार के कमरों (110-150 sq. ft.) के लिए एक शक्तिशाली और किफायती विकल्प है। इसमें Flexicool 6-in-1 तकनीक दी गई है, जो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता बदलने और 50% तक बिजली बचाने की सुविधा देती है। यह एसी 55°C जैसी भीषण गर्मी में भी स्थिर कूलिंग प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Insta Cool/Turbo Mode
Intelligent CRF Alert
4-Way Swing
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल 5 साल की वारंटी
वाई-फाई या वॉयस कंट्रोल की सुविधा नहीं
1. एसी के लिए 3 मिनट का नियम क्या है?
एसी का 3 मिनट का नियम असल में इसके कंप्रेसर की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक सुरक्षा तंत्र है।
नियम क्या है: यदि आप अपना एसी बंद करते हैं, तो उसे दोबारा चालू करने से पहले कम से कम 3 मिनट तक इंतज़ार करना चाहिए।
क्यों ज़रूरी है: जब एसी चलता है, तो कंप्रेसर के अंदर गैस का दबाव बहुत अधिक होता है। यदि आप इसे तुरंत बंद करके फिर से चालू कर देते हैं, तो कंप्रेसर पर बहुत अधिक लोड पड़ता है जिससे वह ओवरहीट हो सकता है या जल सकता है।
फायदा: 3 मिनट का समय प्रेशर को बराबर (Equalize) होने का मौका देता है, जिससे कंप्रेसर की उम्र बढ़ती है और बिजली की खपत भी कंट्रोल रहती है।
नोट: आजकल के आधुनिक Inverter AC में यह फीचर इन-बिल्ट होता है, यानी अगर आप तुरंत बटन दबा भी दें, तो कंप्रेसर 3 मिनट बाद ही खुद चालू होगा।
2. 6-इन-1 कन्वर्टिबल एसी क्या है?
6-इन-1 कन्वर्टिबल एसी एक ऐसी स्मार्ट तकनीक है जो आपको एक ही एसी को 6 अलग-अलग कूलिंग क्षमताओं पर चलाने की सुविधा देती है। इसे 'फ्लेक्सिबल कूलिंग' भी कहा जाता है।
एसी में 6-इन-वन कूलिंग के 6 मोड आमतौर पर इस प्रकार होते हैं,
40% मोड: जब कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति हो या रात का समय हो (भारी बिजली बचत)।
60% मोड: हल्की गर्मी में या जब 2 लोग कमरे में हों।
80% मोड: मध्यम गर्मी के लिए।
100% (Full) मोड: सामान्य चिलचिलाती गर्मी और कमरे में 3-4 लोग होने पर।
Viraat/Turbo/110% मोड: जब बाहर 45°C-50°C तापमान हो और आपको तुरंत ठंडक चाहिए हो। यह मोड अपनी क्षमता से 10% अधिक पर काम करता है।
AI/Auto मोड: इसमें एसी के सेंसर्स खुद तय करते हैं कि कमरे में कितने लोग हैं और कितनी गर्मी है, और फिर वो अपने आप सही मोड चुन लेता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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