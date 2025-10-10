Amazon Sale: ₹6299 में 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, कम है बजट तो बेस्ट हैं ये मॉडल best 5g phone in low budget during amazon great indian festival diwali special sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Amazon Sale: ₹6299 में 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, कम है बजट तो बेस्ट हैं ये मॉडल

Amazon अपनी Great Indian Festival Diwali Special Sale में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर छप्परफाड़ डिस्काउंट दे रही है। अगर आप सेल से 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन बजट बेहद कम है, तो आप किन 5G फोन्स पर विचार कर सकते हैं, चलिए जानते हैं....

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तानFri, 10 Oct 2025 08:39 PM
Amazon अपनी Great Indian Festival Diwali Sale में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर छप्परफाड़ डिस्काउंट दे रही है। हम आपको 32 सले 85 इंच के ब्रांडेड टीवी पर मिल रहे डिस्काउंट बता चुके हैं। अगर आप सेल से 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन बजट बेहद कम है, तो भी सेल में आपके लिए बहुत कुछ है। कम बजट वाले ग्राहक किन 5G फोन्स पर विचार कर सकते हैं, चलिए जानते हैं....

Amazon Sale: ₹6299 में 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, कम है बजट तो बेस्ट हैं ये मॉडल

Samsung Galaxy M06 5G

यह 5G सैमसंग फोन सेल में ऑफर्स के बाद 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर है।

Samsung Galaxy M36 5G

यह 5G सैमसंग फोन सेल में ऑफर्स के बाद 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन 7.7 एमएम की स्लिम प्रोफाल के साथ आता है और इसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और 5000 एमएएच बैटरी है।

ये भी पढ़ें:32 से 85 इंच के इन TV पर छप्परफाड़ डिस्काउंट, लिस्ट में सोनी, सैमसंग, LG भी

iQOO Z10x 5G

यह 5G आईकू फोन सेल में ऑफर्स के बाद 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6500 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर है।

iQOO Z10 Lite 5G

यह 5G आईकू फोन सेल में ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है।

Redmi A4 5G

यह 5G रेडमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 8,099 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 5160 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है।

ये भी पढ़ें:₹6799 में घर लाएं TV, सबसे सस्ते मिल रहे 32 से 75 इंच तक के ये मॉडल, लिस्ट

Redmi 14C 5G

यह 5G रेडमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 5160 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है।

Redmi 13 5G Prime Edition

यह 5G रेडमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 10,624 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 108 मेगापिक्सेल कैमरा, 6.79 इंच डिस्प्ले, 5030 एमएएच की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है।

realme NARZO 80 Lite 5G (6+128)

यह 5G रियलमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 6,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 32 मेगापिक्सेल कैमरा, 6.67 इंच डिस्प्ले, 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी और डाइमेंसिटी प्रोसेसर है।

ये भी पढ़ें:1100W स्पीकर सिस्टम पार्टी में धूम मचा देगा, 81 फीसदी तक सस्ते मिल रहे ये मॉडल

इन 5G स्मार्टफोन्स पर भी बड़ा डिस्काउंट

