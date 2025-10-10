Amazon Sale: ₹6299 में 6000mAh बैटरी वाला 5G फोन, कम है बजट तो बेस्ट हैं ये मॉडल
Amazon अपनी Great Indian Festival Diwali Special Sale में अलग-अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स पर छप्परफाड़ डिस्काउंट दे रही है। अगर आप सेल से 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन बजट बेहद कम है, तो आप किन 5G फोन्स पर विचार कर सकते हैं, चलिए जानते हैं....
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Samsung Galaxy M06 5G
1. Samsung Galaxy M06 5G (Sage Green, 4GB RAM, 64GB Storage) | MediaTek Dimensity 6300 | AnTuTu Score 422K+ | 12 5G Bands| 25W Fast Charging | 4 Gen of OS Upgrades | Without Charger
यह 5G सैमसंग फोन सेल में ऑफर्स के बाद 7,499 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा, 5000 एमएएच बैटरी, बड़ा डिस्प्ले और दमदार प्रोसेसर है।
Samsung Galaxy M36 5G
2. Samsung Galaxy M36 5G (Serene Green, 6 GB RAM, 128 GB Storage)| Circle to Search| Google Gemini| Corning Gorilla Glass Victus+| 7.7mm Slim| AI Enhanced 50 MP OIS Triple Camera| Unmatched Nightography
यह 5G सैमसंग फोन सेल में ऑफर्स के बाद 13,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। यह फोन 7.7 एमएम की स्लिम प्रोफाल के साथ आता है और इसमें 50 मेगापिक्सेल का मेन रियर कैमरा है। फोन में 6.7 इंच का एमोलेड डिस्प्ले और 5000 एमएएच बैटरी है।
iQOO Z10x 5G
3. iQOO Z10x 5G (Titanium, 6GB RAM, 128GB Storage) | 6500 mAh Large Capacity Battery | Dimensity 7300 Processor | Military-Grade Durability
यह 5G आईकू फोन सेल में ऑफर्स के बाद 11,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6500 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और डाइमेंसिटी 7300 प्रोसेसर है।
iQOO Z10 Lite 5G
4. iQOO Z10 Lite 5G (Titanium Blue, 4GB RAM, 128GB Storage) | 6000 mAh Battery | Dimensity 6300 5G Processor with 433K+* AnTuTu Score | IP64 Rated & Military Grade Shock-Resistance*
यह 5G आईकू फोन सेल में ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और डाइमेंसिटी 6300 प्रोसेसर है।
Redmi A4 5G
5. Redmi A4 5G (Sparkle Purple, 4GB RAM, 128GB Storage) | Segment Largest 6.88in 120Hz | 50MP Dual Camera | 18W Fast Charging | Charger in The Box
यह 5G रेडमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 8,099 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 5160 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है।
Redmi 14C 5G
6. Redmi 14C 5G (Stardust Purple, 4GB RAM, 64GB Storage) | Superfast 4nm Snapdragon 4 Gen 2 | 120Hz 17.47cm (6.88”) Display | 5160mAh Battery | 50MP Dual Camera | Premium Starlight Design
यह 5G रेडमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 8,999 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 6.88 इंच डिस्प्ले, 5160 एमएएच की बड़ी बैटरी, 50 मेगापिक्सेल मेन रियर कैमरा और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है।
Redmi 13 5G Prime Edition
7. Redmi 13 5G Prime Edition, Orchid Pink, 8GB+128GB | India Debut SD 4 Gen 2 AE | 108MP Pro Grade Camera | 6.79in Largest Display in Segment
यह 5G रेडमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 10,624 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 108 मेगापिक्सेल कैमरा, 6.79 इंच डिस्प्ले, 5030 एमएएच की बड़ी बैटरी और स्नैपड्रैगन प्रोसेसर है।
realme NARZO 80 Lite 5G (6+128)
8. realme NARZO 80 Lite 5G (Crystal Purple, 6GB+128GB) | 6000mAh Long-Lasting Battery | MediaTek Dimensity 6300 5G | AI Assist | IP64 Rated Water & Dust Resistance | Military-Grade Durability
यह 5G रियलमी फोन सेल में ऑफर्स के बाद 6,299 रुपये की प्रभावी कीमत पर मिल रहा है। फोन में 32 मेगापिक्सेल कैमरा, 6.67 इंच डिस्प्ले, 6000 एमएएच की बड़ी बैटरी और डाइमेंसिटी प्रोसेसर है।
