₹20 हजार से कम में 55 इंच का Google TV, सेल की इस डील से चूके तो पछताएंगे

ग्राहकों को 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV ग्राहकों को 20 हजार रुपये से कम में ऑर्डर करने का मौका Flipkart Big Billion Days Sale में मिल रहा है। इस टीवी को हाल ही में लॉन्च किया गया है।

Fri, 26 Sep 2025 12:31 PM

कम कीमत पर नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको 55 इंच स्क्रीन साइज वाला मॉडल अब तक की सबसे कम कीमत पर ऑर्डर करने का मौका Flipkart पर मिल रहा है। इन दिनों प्लेटफॉर्म पर Big Billion Days Sale चल रही है और इस दौरान सबसे धाकड़ डील Coocaa के बड़े Smart TV पर मिल रही है, जो Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है।

अक्सर यूजर्स को कम बजट के चलते या तो स्क्रीन साइज या फिर फीचर्स से समझौता करते हैं। खास बात यह है कि आपको दोनों से ही समझौता करने की जरूरत नहीं है और CooCaa का Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला स्मार्ट टीवी हाल ही में 2025 में लॉन्च हुआ है। इसमें पावरफुल ऑडियो के अलावा 4K रेजॉल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। आइए इसपर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Coocaa स्मार्ट टीवी Coocaa Y74 Plus को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर सेल के दौरान 20,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 20 हजार रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर करने का मौका दिया जा रहा है। ग्राहकों को पुराना एक्सचेंज डिस्काउंट की स्थिति में 4,650 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है।

बता दें, आप बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ही एक बार में ले सकते हैं। एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।