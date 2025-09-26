₹20 हजार से कम में 55 इंच का Google TV, सेल की इस डील से चूके तो पछताएंगे best 55 inch smart TV under 20000 rupees Here is the big billion days sale, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़best 55 inch smart TV under 20000 rupees Here is the big billion days sale

₹20 हजार से कम में 55 इंच का Google TV, सेल की इस डील से चूके तो पछताएंगे

ग्राहकों को 55 इंच स्क्रीन साइज वाला Smart TV ग्राहकों को 20 हजार रुपये से कम में ऑर्डर करने का मौका Flipkart Big Billion Days Sale में मिल रहा है। इस टीवी को हाल ही में लॉन्च किया गया है। 

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 26 Sep 2025 12:31 PM
share Share
Follow Us on

सम्बंधित सुझाव

discount

44% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
amazon-logo

₹11990

₹21240

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

  • checkSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
amazon-logo

₹11990

₹17900

खरीदिये

discount

56% OFF

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

  • checkRedmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)
amazon-logo

₹10999

₹24999

खरीदिये

discount

57% OFF

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K

  • checkTCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less
  • checkFHD Smart QLED Google TV 50S5K
amazon-logo

₹25990

₹59990

खरीदिये

discount

60% OFF

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

  • checkXiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
amazon-logo

₹9999

₹24999

खरीदिये

₹20 हजार से कम में 55 इंच का Google TV, सेल की इस डील से चूके तो पछताएंगे

कम कीमत पर नया स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं तो आपको 55 इंच स्क्रीन साइज वाला मॉडल अब तक की सबसे कम कीमत पर ऑर्डर करने का मौका Flipkart पर मिल रहा है। इन दिनों प्लेटफॉर्म पर Big Billion Days Sale चल रही है और इस दौरान सबसे धाकड़ डील Coocaa के बड़े Smart TV पर मिल रही है, जो Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है।

सम्बंधित सुझाव

discount

44% OFF

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

LG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA

  • checkLG 80 cms (32 inches) LR570 Series Smart webOS LED TV 32LR570B6LA
amazon-logo

₹11990

₹21240

खरीदिये

discount

33% OFF

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

Samsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL

  • checkSamsung 80 cm (32 inches) HD Smart LED TV UA32H4550FUXXL
amazon-logo

₹11990

₹17900

खरीदिये

discount

56% OFF

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

Redmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)

  • checkRedmi Xiaomi 80 cm (32 inches) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MA-FVIN (Black)
amazon-logo

₹10999

₹24999

खरीदिये

discount

57% OFF

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K

TCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less, FHD Smart QLED Google TV 50S5K

  • checkTCL 126 cm (50 inches) Metallic Bezel-Less
  • checkFHD Smart QLED Google TV 50S5K
amazon-logo

₹25990

₹59990

खरीदिये

discount

60% OFF

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

Xiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN

  • checkXiaomi 80 cm (32 inch) F Series HD Ready Smart LED Fire TV L32MB-FIN
amazon-logo

₹9999

₹24999

खरीदिये

अक्सर यूजर्स को कम बजट के चलते या तो स्क्रीन साइज या फिर फीचर्स से समझौता करते हैं। खास बात यह है कि आपको दोनों से ही समझौता करने की जरूरत नहीं है और CooCaa का Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने वाला स्मार्ट टीवी हाल ही में 2025 में लॉन्च हुआ है। इसमें पावरफुल ऑडियो के अलावा 4K रेजॉल्यूशन का सपोर्ट मिलता है। आइए इसपर मिल रहे ऑफर्स के बारे में बताते हैं।

सम्बंधित सुझाव

discount

49% OFF

Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN

Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN

  • checkXiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN
amazon-logo

₹19499

₹37999

खरीदिये

discount

58% OFF

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

VW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S

  • checkVW 80 cm (32 inches) Frameless Series HD Ready Android Smart LED TV VW32S
amazon-logo

₹7199

₹16999

खरीदिये

discount

41% OFF

Samsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black)

Samsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black)

  • checkSamsung 108 cm (43 inches) Full HD Smart LED TV UA43T5450AKXXL (Black)
amazon-logo

₹21990

₹37200

खरीदिये

discount

63% OFF

TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65T8C

TCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65T8C

  • checkTCL 164 cm (65 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 65T8C
amazon-logo

₹55490

₹149990

खरीदिये

ये भी पढ़ें:iPhone 16 ऑर्डर पर Big Billion Days Sale में गड़बड़ी! यूजर ने बताया मामला

इन ऑफर्स के साथ खरीदें Coocaa स्मार्ट टीवी

Coocaa Y74 Plus को ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Flipkart पर सेल के दौरान 20,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदा जा सकता है। इस डिवाइस के लिए चुनिंदा बैंक कार्ड्स की मदद से भुगतान करने की स्थिति में 20 हजार रुपये से कम कीमत पर ऑर्डर करने का मौका दिया जा रहा है। ग्राहकों को पुराना एक्सचेंज डिस्काउंट की स्थिति में 4,650 रुपये तक का अधिकतम डिस्काउंट मिल सकता है।

बता दें, आप बैंक या एक्सचेंज डिस्काउंट में से किसी एक का फायदा ही एक बार में ले सकते हैं। एक्सचेंज डिस्काउंट की वैल्यू पुराने फोन के मॉडल और उसकी कंडीशन पर निर्भर करती है।

ये भी पढ़ें:GST में कटौती से Samsung Smart TV सस्ते! केवल ₹9891 से शुरू; टॉप डील्स

ऐसे हैं Coocaa Y74 Plus के स्पेसिफिकेशंस

स्मार्ट टीवी के फीचर्स की बात करें तो Coocaa Y74 Plus स्मार्ट टीवी में 55 इंच स्क्रीन साइज वाला 4K Ultra HD रेजॉल्यूशन के साथ मिलता है। इसमें Google TV 5.0 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है और 32GB स्टोरेज दिया गया है। HDR10 सपोर्ट ऑफर करने वाले इस टीवी में 20W Dolby Atmos सपोर्ट वाले स्पीकर्स मिलते हैं। इस टीवी में Prime Video, Netflix, JioHotstar और Youtube जैसे OTT ऐप्स का सपोर्ट दिया गया है।

Smart TV Gadgets Hindi News Flipkart अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.