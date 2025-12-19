आधी से कम कीमत में लें 55 inch TV; Sony, Samsung समेत इन 6 मॉडल पर ऑफर, देखें लिस्ट

संक्षेप: आज हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अमेजन पर अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौनसा मॉडल आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

साल 2026 शुरू होने में अब बस कुछ दिन रह गए हैं। अगर आप नए साल में TV अपग्रेड करने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। Amazon पर इस समय कई ब्रांडेड टीवी बिना किसी सेल के ही बड़े डिस्काउंट के साथ मिल रहे हैं। आज हम आपको 55 inch के ऐसे Smart TV बता रहे हैं, जो अमेजन पर अपनी एमआरपी से आधी से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। लिस्ट में देखें आपके बजट में कौनसा मॉडल आ रहा है और तुरंत यहीं से ऑर्डर करें...

VW 140 cm (55 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW55GQ1

59,999 एमआरपी वाला यह टीवी 58 फीसदी छूट के साथ मात्र 24,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 30W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Acerpure 140 cm (55 inch) Swift Series UHD LED Smart Google TV AP55UG51ASFTD Model (Black)

69,990 एमआरपी वाला यह टीवी 61 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस के साथ 24W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

BLACK+DECKER 139 cm (55 inches) A1 Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV BXTVGU55UD2875ATIN (Black)

74,999 एमआरपी वाला यह टीवी 64 फीसदी छूट के साथ मात्र 26,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी LED डिस्प्ले पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 36W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

acer 139 cm (55 inches) Ultra V Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR55QDVGU2875BD

78,999 एमआरपी वाला यह टीवी 62 फीसदी छूट के साथ मात्र 29,999 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है। इसमें डोल्बी एटमॉस सपोर्ट के साथ 36W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Samsung 138 cm (55 inches) Vision AI 4K Ultra HD Smart QLED TV QA55QEF1AULXL

81,900 एमआरपी वाला यह टीवी 46 फीसदी छूट के साथ मात्र 43,990 रुपये में मिल रहा है। बैंक ऑफर का लाभ लेकर इसकी कीमत को और कम किया जा सकता है। ऑफर का लाभ लेकर सैमसंग के इस टीवी को एमआरपी से लगभग आधी कीमत में खरीदा जा सकता है। टीवी में 55 इंच का 4K अल्ट्रा एचडी QLED डिस्प्ले पैनल है। इसमें 20W का साउंड, ढेर सारे कनेक्टिविटी पोर्ट और ढेर सारे प्री-इंस्टॉल ऐप्स का सपोर्ट मिलता है।

Sony 139 cm (55 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-55S25BM2