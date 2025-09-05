₹25 हजार से कम में 50 इंच के Smart TV, इन मॉडल्स पर मिल रही सबसे बड़ी छूट

25 हजार रुपये से कम कीमत में अब आप 50 इंच का स्मार्ट टीवी खरीद सकते हैं। इन टॉप मॉडल्स पर मिल रही भारी छूट से बड़ी स्क्रीन और दमदार फीचर्स बजट में मिलेंगे।

Fri, 5 Sep 2025 11:40 AM

अगर आपको लगता है कि कम कीमत में बड़ी स्क्रीन वाला TV नहीं खरीदा जा सकता तो आप गलत हैं। ब्रैंडेड प्रीमियम स्मार्ट टीवी ग्राहक 25 हजार रुपये से भी कम में ऑर्डर कर सकते हैं और आपको 32 इंच या 45 इंच की स्क्रीन से समझौता भी नहीं करना होगा। हम उन स्मार्ट टीवी मॉडल्स की लिस्ट लेकर आए हैं, जो 50 इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ आते हैं और ऑफर्स के चलते जिनकी कीमत अब 25 हजार रुपये से भी कम हो गई है।

VW 50 inches Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV भरोसेमंद ब्रैंड VW के 50 इंच स्मार्ट टीवी को Amazon पर 24,999 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्ट किया गया है। आप बैंक कार्ड्स के साथ 1500 रुपये की एक्सट्रा छूट भी ले सकते हैं। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम के अलावा इसमें Dolby Audio सपोर्ट वाले 48W स्पीकर दिए गए हैं। इस टीवी में खास AI पिक्चर इनहैंसिंग फीचर मिलता है, जिससे रिच पिक्चर क्वॉलिटी का फायदा मिल जाता है।

Kodak 50 inches Matrix Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म Amazon पर कोडक का यह टीवी 24,999 रुपये में मिल रहा है। यही नहीं, बैंक ऑफर्स के साथ 1500 रुपये की अतिरिक्त छूट भी मिल सकती है। पावरफुल ऑडियो आउटपुट के लिए इसमें 40W क्षमता वाले स्पीकर्स दिए गए हैं। यह स्मार्ट फीचर्स और 4-स्टार एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग के साथ आता है। साथ ही फ्रेमलेस डिजाइन के चलते यह बेहद प्रीमियम लगता है।