50 इंच 4K स्मार्ट टीवी, कीमत 30 हजार से कम, दनादन हो रही बुकिंग

50 inch 4k Smart TV: अगर आपका बजट 30 हजार से कम हैं, तो भी आप 50 इंच स्क्रीन साइज वाली बड़ी टीवी खरीद सकते हैं....

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानMon, 1 Sep 2025 10:41 AM
स्मार्ट टीवी खरीदने का सबसे शानदार मौका है, क्योंकि हम आपके लिए 30 हजार रुपये से कम कीमत में आने वाली बेस्ट स्मार्ट टीवी डील लेकर आए हैं, जहां से आप सबसे कम कीमत में 43 इंच से लेकर 50 इंच स्मार्ट टीवी को खरीद पाएंगे। यह स्मार्ट टीवी 4K पिक्चर क्वॉलिटी के साथ आती हैं। साथ ही में दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। इतना ही नहीं यह टीवी कम एनर्जी की खपत करती हैं। इसके अलावा इन स्मार्ट टीवो को ई-कॉमर्स साइट अमेजन से बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकेगा।

50 इंच 4K स्मार्ट टीवी, कीमत 30 हजार से कम, दनादन हो रही बुकिंग
यह एक बेहतरीन क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स से लैस स्मार्ट टीवी है। इसमें 4K रेजोल्यूशन HDR 10 और AiPQ प्रोसेसर सपोर्ट दिया गया है, जो आपको शानदार पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन कलर्स प्रदान करता है। इसमें Google TV और Dolby Atmos जैसे स्मार्ट फीचर्स भी हैं, जिससे आप अपनी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। साथ ही, यह टीवी 2GB RAM और 16GB ROM के साथ आता है, जो स्मूथ और फास्ट ऑपरेशन सुनिश्चित करता है।

Specifications

रैजॉल्यूशन
4K LED
रिफ्रेश रेट
60Hz
कनेक्टिविटी
3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, 1 LAN पोर्ट,
साउंड
24W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन पिक्चर क्लैरिटी और डिटेल्स

...

उच्च गुणवत्ता वाली इमेज और कलर

...

सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस

...

फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

कुछ गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी

...

24W साउंड आउटपुट

...

बेसिक रिमोट कंट्रोल

यह टीवी 4K रिजॉल्यूशन, HDR-10, और QLED तकनीक के साथ आती है, जिससे आपको बेहतरीन ब्राइटनेस और कलर्स के साथ एक सिनेमाई एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें Google TV और Dolby Atmos साउंड जैसी स्मार्ट और एडवांस फीचर्स भी शामिल हैं, जो इसे एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट डिवाइस बनाते हैं।

Specifications

रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड आउटपुट
30W
रेजॉल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
30W आउटपुट
डिस्प्ले
QLED 10-बिट पैनल

क्यों खरीदें

...

4K QLED डिस्प्ले

...

क्रिस्प और नेचुरल कलर्स के साथ इमेज क्वालिटी

...

Dolby Atmos और Dolby Digital

...

स्मार्ट कंट्रोल और ऐप्स एक्सेस

क्यों खोजें विकल्प

...

रिफ्रेश रेट 60Hz

...

साउंड आउटपुट 30W

...

रिमोट में एडवांस्ड कंट्रोल की कमी

यह टीवी Crystal Processor 4K और 4K Upscaling जैसी तकनीकों से लैस है, जो आपको शानदार पिक्चर और वीडियो गुणवत्ता प्रदान करती है। टीवी में HDR 10+ सपोर्ट और Motion Xcelerator जैसे फीचर्स आपको बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट फीचर्स के लिए इसमें Bixby, Alexa, और Google Assistant का सपोर्ट भी है, जिससे टीवी को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications

रेजॉल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
50Hz
साउंड
20W आउटपुट
डिस्प्ले
Crystal Processor 4K

क्यों खरीदें

...

बेहतरीन पिक्चर क्लैरिटी और 4K अपस्केलिंग

...

उच्च गुणवत्ता वाले रंग और ब्राइटनेस

...

स्मूथ मूवमेंट और बिना किसी लैग के विज़ुअल्स

...

स्मार्ट वॉयस कंट्रोल के लिए सपोर्ट

...

गेमिंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस

क्यों खोजें विकल्प

...

रिफ्रेश रेट 50Hz

...

साउंड आउटपुट 20W

...

रिमोट कंट्रोल की लिमिटेड फीचर्स

इसमें 4K रिजोल्यूशन और Dolby Vision, HDR10 जैसे बेहतरीन डिस्प्ले फीचर्स शामिल हैं, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी देते हैं। इसके अलावा, यह Google TV के साथ आता है और इसमें 2GB रैम और 8GB स्टोरेज के साथ बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।

Specifications

रिजॉल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
30W आउटपुट
डिस्प्ले
4K HDR, Dolby Vision, HDR10, HLG

क्यों खरीदें

...

शानदार पिक्चर क्वालिटी और शानदार कलर्स

...

स्मार्ट कंट्रोल के लिए आसान ऑप्शन

...

DTS-X साउंड के साथ बेहतरीन ऑडियो अनुभव

...

गेमिंग के लिए बेहतरीन प्रदर्शन और साउंड ट्रांसफर

...

स्मार्ट एप्लिकेशन और कंटेंट के लिए पर्याप्त स्टोरेज

क्यों खोजें विकल्प

...

रिफ्रेश रेट 60Hz

...

साउंड आउटपुट 30W

...

रेज़ोल्यूशन: 4K Ultra HD

यह एक शानदार पिक्चर क्वॉलिटी वाली एक बेहतरीन स्मार्ट टीवी है, जो आपको शानदार पिक्चर और साउंड अनुभव प्रदान करती है। इसके 4K QLED डिस्प्ले के साथ, इसमें Dolby Vision और HDR10 जैसी तकनीकें हैं जो बेहतरीन रंग और कंट्रास्ट प्रदान करती हैं। इसके अलावा, इसमें एंटरटेनमेंट के लिए स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन साउंड आउटपुट शामिल हैं।

Specifications

रिजॉल्यूशन
4K QLED
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
88W इंटीग्रेटेड साउंडबार

क्यों खरीदें

...

4K QLED डिस्प्ले

...

88W साउंड आउटपुट

...

Google TV OS

क्यों खोजें विकल्प

...

ऊंचा साउंड आउटपुट

...

ब्लूटूथ 5.3 का इस्तेमाल सीमित

यह Smart LED TV का एक बेहतरीन एंट्री-लेवल स्मार्ट टीवी है, जिसमें 1080p FHD डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स हैं। यह एक Wi-Fi, Bluetooth, और HDR सपोर्ट वाली एक स्मार्ट टीवी है। इसमें Samsung Tizen OS है, जो आपको एप्लिकेशन और कंटेंट तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है।

Specifications

रिजॉल्यूशन
FHD
रिफ्रेश रेट
50Hz
साउंड
20W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

अच्छे पिक्चर क्वालिटी के लिए हाई-डेफिनिशन डिस्प्ले।

...

बेहतर कंट्रास्ट और रंगों के लिए हाई डायनेमिक रेंज।

...

बेहतर कंट्रास्ट और रंगों के लिए हाई डायनेमिक रेंज।

...

स्मार्ट टीवी फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

कुछ लोगों को 50Hz हर्ट्ज कम लग सकता है

...

साउंड आउटपुट 20W

यह एक 4K Ultra HD Smart TV है, जो किफायती दाम में बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। यह टीवी Google TV पर बेस्ड है और स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है। इसमें गूगल असिस्टेंट, वॉइस कमांड और स्क्रीन मिररिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें Dolby Vision और HDR 10 जैसी बेहतरीन पिक्चर टेक्नोलॉजी भी शामिल है।

Specifications

रिजॉल्यूशन
4K Ultra HD
रिफ्रेश रेट
60Hz
साउंड
24W आउटपुट

क्यों खरीदें

...

4K Ultra HD डिस्प्ले

...

साउंड की बेहतरीन क्वालिटी

...

गेमिंग के लिए बेहतर प्रदर्शन और स्मूथ विजुअल्स

क्यों खोजें विकल्प

...

साउंड आउटपुट 24W

...

लिमिटेड स्मार्ट फीचर्स सपोर्ट

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

