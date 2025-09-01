50 इंच 4K स्मार्ट टीवी, कीमत 30 हजार से कम, दनादन हो रही बुकिंग
50 inch 4k Smart TV: अगर आपका बजट 30 हजार से कम हैं, तो भी आप 50 इंच स्क्रीन साइज वाली बड़ी टीवी खरीद सकते हैं....
स्मार्ट टीवी खरीदने का सबसे शानदार मौका है, क्योंकि हम आपके लिए 30 हजार रुपये से कम कीमत में आने वाली बेस्ट स्मार्ट टीवी डील लेकर आए हैं, जहां से आप सबसे कम कीमत में 43 इंच से लेकर 50 इंच स्मार्ट टीवी को खरीद पाएंगे। यह स्मार्ट टीवी 4K पिक्चर क्वॉलिटी के साथ आती हैं। साथ ही में दमदार साउंड आउटपुट मिलता है। इतना ही नहीं यह टीवी कम एनर्जी की खपत करती हैं। इसके अलावा इन स्मार्ट टीवो को ई-कॉमर्स साइट अमेजन से बंपर डिस्काउंट ऑफर के साथ खरीदा जा सकेगा।
यह एक बेहतरीन क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स से लैस स्मार्ट टीवी है। इसमें 4K रेजोल्यूशन HDR 10 और AiPQ प्रोसेसर सपोर्ट दिया गया है, जो आपको शानदार पिक्चर क्वालिटी और बेहतरीन कलर्स प्रदान करता है। इसमें Google TV और Dolby Atmos जैसे स्मार्ट फीचर्स भी हैं, जिससे आप अपनी एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस को अगले लेवल पर ले जा सकते हैं। साथ ही, यह टीवी 2GB RAM और 16GB ROM के साथ आता है, जो स्मूथ और फास्ट ऑपरेशन सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन पिक्चर क्लैरिटी और डिटेल्स
उच्च गुणवत्ता वाली इमेज और कलर
सिनेमैटिक साउंड एक्सपीरियंस
फास्ट और स्मूथ परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
कुछ गेमिंग परफॉर्मेंस में थोड़ी कमी
24W साउंड आउटपुट
बेसिक रिमोट कंट्रोल
यह टीवी 4K रिजॉल्यूशन, HDR-10, और QLED तकनीक के साथ आती है, जिससे आपको बेहतरीन ब्राइटनेस और कलर्स के साथ एक सिनेमाई एक्सपीरिएंस मिलता है। इसमें Google TV और Dolby Atmos साउंड जैसी स्मार्ट और एडवांस फीचर्स भी शामिल हैं, जो इसे एक परफेक्ट एंटरटेनमेंट डिवाइस बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED डिस्प्ले
क्रिस्प और नेचुरल कलर्स के साथ इमेज क्वालिटी
Dolby Atmos और Dolby Digital
स्मार्ट कंट्रोल और ऐप्स एक्सेस
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz
साउंड आउटपुट 30W
रिमोट में एडवांस्ड कंट्रोल की कमी
यह टीवी Crystal Processor 4K और 4K Upscaling जैसी तकनीकों से लैस है, जो आपको शानदार पिक्चर और वीडियो गुणवत्ता प्रदान करती है। टीवी में HDR 10+ सपोर्ट और Motion Xcelerator जैसे फीचर्स आपको बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं। इसके अलावा, स्मार्ट फीचर्स के लिए इसमें Bixby, Alexa, और Google Assistant का सपोर्ट भी है, जिससे टीवी को स्मार्ट तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन पिक्चर क्लैरिटी और 4K अपस्केलिंग
उच्च गुणवत्ता वाले रंग और ब्राइटनेस
स्मूथ मूवमेंट और बिना किसी लैग के विज़ुअल्स
स्मार्ट वॉयस कंट्रोल के लिए सपोर्ट
गेमिंग के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 50Hz
साउंड आउटपुट 20W
रिमोट कंट्रोल की लिमिटेड फीचर्स
इसमें 4K रिजोल्यूशन और Dolby Vision, HDR10 जैसे बेहतरीन डिस्प्ले फीचर्स शामिल हैं, जो शानदार पिक्चर क्वालिटी देते हैं। इसके अलावा, यह Google TV के साथ आता है और इसमें 2GB रैम और 8GB स्टोरेज के साथ बेहतरीन स्मार्ट फीचर्स का सपोर्ट भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी और शानदार कलर्स
स्मार्ट कंट्रोल के लिए आसान ऑप्शन
DTS-X साउंड के साथ बेहतरीन ऑडियो अनुभव
गेमिंग के लिए बेहतरीन प्रदर्शन और साउंड ट्रांसफर
स्मार्ट एप्लिकेशन और कंटेंट के लिए पर्याप्त स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट 60Hz
साउंड आउटपुट 30W
रेज़ोल्यूशन: 4K Ultra HD
यह एक शानदार पिक्चर क्वॉलिटी वाली एक बेहतरीन स्मार्ट टीवी है, जो आपको शानदार पिक्चर और साउंड अनुभव प्रदान करती है। इसके 4K QLED डिस्प्ले के साथ, इसमें Dolby Vision और HDR10 जैसी तकनीकें हैं जो बेहतरीन रंग और कंट्रास्ट प्रदान करती हैं। इसके अलावा, इसमें एंटरटेनमेंट के लिए स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन साउंड आउटपुट शामिल हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED डिस्प्ले
88W साउंड आउटपुट
Google TV OS
क्यों खोजें विकल्प
ऊंचा साउंड आउटपुट
ब्लूटूथ 5.3 का इस्तेमाल सीमित
यह Smart LED TV का एक बेहतरीन एंट्री-लेवल स्मार्ट टीवी है, जिसमें 1080p FHD डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स हैं। यह एक Wi-Fi, Bluetooth, और HDR सपोर्ट वाली एक स्मार्ट टीवी है। इसमें Samsung Tizen OS है, जो आपको एप्लिकेशन और कंटेंट तक आसानी से पहुंच प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अच्छे पिक्चर क्वालिटी के लिए हाई-डेफिनिशन डिस्प्ले।
बेहतर कंट्रास्ट और रंगों के लिए हाई डायनेमिक रेंज।
स्मार्ट टीवी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
कुछ लोगों को 50Hz हर्ट्ज कम लग सकता है
साउंड आउटपुट 20W
यह एक 4K Ultra HD Smart TV है, जो किफायती दाम में बेहतरीन फीचर्स के साथ आती है। यह टीवी Google TV पर बेस्ड है और स्मार्ट फीचर्स के साथ आती है। इसमें गूगल असिस्टेंट, वॉइस कमांड और स्क्रीन मिररिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें Dolby Vision और HDR 10 जैसी बेहतरीन पिक्चर टेक्नोलॉजी भी शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K Ultra HD डिस्प्ले
साउंड की बेहतरीन क्वालिटी
गेमिंग के लिए बेहतर प्रदर्शन और स्मूथ विजुअल्स
क्यों खोजें विकल्प
साउंड आउटपुट 24W
लिमिटेड स्मार्ट फीचर्स सपोर्ट
