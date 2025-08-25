मोती की तरह गंदे से गंदे कपड़े चमका देंगी ये वॉशिंग मशीन, 5 स्टार रेटिंग के साथ बिजली भी कम होगी खर्च
Best 5 Star Washing Machine: अगर आप अपने घर के लिए एक वॉशिंग मशीन खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन के ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं, जो बिजली बचाने का साथ-साथ कमाल की परफॉर्मेंस देती हैं।
Best 5 Star Washing Machine: अगर आप ऐसी वॉशिंग मशीन ढूंढ रहे हैं, जो कपड़े अच्छी तरह धोने के साथ-साथ बिजली की बचत भी करे, तो 5 स्टार रेटिंग वाली वॉशिंग मशीन आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन रहेगा। ये मशीनें कम बिजली खर्च करती हैं और लंबे समय तक चलती हैं। इनमें स्मार्ट फीचर्स जैसे इन्वर्टर तकनीक, फास्ट स्पिन और अलग-अलग वॉश मोड के साथ आती हैं। यहां हमने आपके लिए एक लिस्ट तैयार की है, जिसमें एलजी, सैमसंग, र्व्हलपूल जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये न केवल समय की बचत करती हैं बल्कि आपके कपड़ों का भी खास ध्यान रखती हैं।
इसकी कीमत 28,990 रुपये है, लेकिन इसे डिस्काउंट के साथ 19,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 8 किग्रा की 5 स्टार स्मार्ट इन्वर्टर टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो मॉर्डन फैमिली के लिए सही रहेगी। इसकी स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बिजली की बचत करती है। इसमें टर्बोडर्म तकनीक दी गई है, जो जिद्दी दागों को भी हटाने में मदद करती है। स्टेनलेस स्टील ड्रम और स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर इसे और भी ड्यूरेबल बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
TurboDrum और Auto Pre-Wash
मजबूत स्टेनलेस स्टील ड्रम
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
क्यों खोजें विकल्प
केवल टॉप लोड
Wi-Fi कंट्रोल नहीं
IFB की इस वॉशिंग मशीन की कीमत 50,990 रुपये है। हर महीने 4,249 रुपये देकर इसे खरीदा जा सकेगा। यह 9/6/3 किग्रा वाला फुली ऑटोमैटिक वॉशर ड्रायर रिफ्रेशर के साथ आती है, जो धुलाई, सुखाना और कपड़ों को रिफ्रेश करने जैसे 3 काम एक ही मशीन में करता है। इसकी AI-पावर्ड टेक्नोलॉजी हर वॉश को स्मार्ट बनाती है, जबकि स्टीम रिफ्रेश फीचर कपड़ों से बदबू को हटाता है। इको इन्वर्टर मोटर बिजली की बचत करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1: वॉशिंग, ड्राइंग और रिफ्रेशिंग
AI और WiFi से स्मार्ट कंट्रोल
स्टीम से कपड़ों को रिफ्रेश
Eco Inverter मोटर
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम प्राइस रेंज
Steam Refresh क्षमता
इसकी कीमत 13,990 रुपये है। यह 7 किलोग्राम क्षमता वाली फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। यह काफी किफायती है। यह कपड़ों को सही से साफ करने में मदद करती है। इसमें Monsoon Dry और Eco Wash जैसी तकनीक दी गई है। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, जिससे यह बिजली कम खर्च करती है। 700 RPM की स्पिन स्पीड कपड़ों से ज्यादा पानी निकालने में मदद करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती दाम
10 अलग-अलग वॉश मोड्स
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
स्टेनलेस स्टील ड्रम
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
वाई-फाई या स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं
यह काफी किफायती ऑप्शन है। इसकी कीमत 6,690 रुपये है। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है। यह टॉप लोड मशीन है। इसमें जेट प्लस्टर दिया गया है और मैजिक फिल्टर भी मौजूद है। इसके साथ ही स्पेशल एयर ड्रायर भी दिया गया है। इसमें पावरफुल कॉपर मोटर दी गई है, जो काफी ड्यूरेबल है। इसमें 1500 आरपीएम की स्पीड है, जिससे कपड़े जल्दी सूखते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5 स्टार
1500 RPM तेज स्पिन
Jet Pulsator + Hydro Wash तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
प्लास्टिक बॉडी
चाइल्ड लॉक नहीं
इसकी कीमत 23,180 रुपये है, लेकिन इसे 21% डिस्काउंट के साथ 18,240 रुपये में खरीदा जा सकेगा। हर महीने 3,040 रुपये देकर भी इसे घर लाया जा सकता है। इसमें इन-बिल्ट हीटर है, जिससे कपड़े सही से साफ हो जाते हैं। इसकी क्षमता 7.5 किलो है, जो मीडियम साइज की फैमिली के लिए सही रहेगी। इसके साथ ही यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आती है, जो कम बिजली खर्च करती है। साथ ही जेपीएफ टेक्नोलॉजी के साथ एक्सप्रेस वॉश तकनीक भी मौजूद है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर
हार्ड वॉटर वॉश
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
ऑटो टब क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्टफोन कंट्रोल नहीं
ग्लास टॉप या टच पैनल विकल्प नहीं
कीमत की बात करें तो इसे 16,740 रुपये में खरीदा जा सकेगा। 6.5 किग्रा क्षमता वाली यह फुली-ऑटोमैटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन उन लोगों के लिए सही रहेगी, जो किफायती कीमत में बेहतरीन वॉश क्वालिटी चाहते हैं। इसकी इन-बिल्ट हीटर तकनीक गर्म पानी से 48 घंटे पुराने और 50 तक के जिद्दी दागों को भी सही से साफ करने में मदद करती है। इसमें 3 हॉट वॉटर मोड्स, हाईड वॉटर वॉश और स्पायरो वॉश तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
इन-बिल्ट हीटर
5 स्टार एनर्जी रेटिंग
हार्ड वॉटर वॉश
एक्सप्रेस और डिले वॉश
क्यों खोजें विकल्प
Wi-Fi या स्मार्ट कनेक्टिविटी नहीं
ग्लास टच पैनल की कमी
इसकी कीमत 26,990 रुपये है। यह 7 किग्रा की फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन है, जो उन लोगों के लिए सही रहेगा, जो हर धुलाई में सफाई चाहते हैं। इसकी AI Active Water+ तकनीक पानी की खपत को कंट्रोल करती है। इसमें इन-बिल्ट हीटर और एंटी बैक्टिरीया स्टीम फीचर 99.9% कीटाणुओं को मारकर कपड़ों को हाइजीनिक बनाता है। 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ यह मशीन बिजली की बचत भी करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एआई एक्टिव वॉटर प्लस
एंटी बैक्टीरिया स्टीम
एंटी रिंकल और एंटी टैंगल
क्यों खोजें विकल्प
फ्रंट लोड मशीन
Wi-Fi कनेक्टिविटी नहीं
