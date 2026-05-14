Best 4K QLED Deals: बजट है कम और चाहिए थिएटर जैसी स्क्रीन? Amazon पर Xiaomi और Samsung के इन मॉडल्स ने मचाया तहलका
अमेजन सेल 2026 में Samsung और Xiaomi जैसे बड़े ब्रांड्स के बेहतरीन 4K स्मार्ट टीवी 30,000 रुपये से भी कम कीमत में मिल रहे हैं। इस सेल में ग्राहकों को प्रीमियम QLED डिस्प्ले, डॉल्बी विजन और दमदार साउंड फीचर्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स का लाभ मिल रहा है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न सेल 2026 भारतीय ग्राहकों के लिए बजट श्रेणी में प्रीमियम एंटरटेनमेंट का शानदार मौका लेकर आई है। इस बार मुख्य आकर्षण 30,000 रुपये के अंदर मिलने वाले 4K स्मार्ट टीवी हैं, जहाँ Samsung, Xiaomi, Acer और Hisense जैसे बड़े ब्रांड्स के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। मध्यमवर्गीय परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, इन टीवी मॉडल्स में अब केवल 4K रेजोल्यूशन ही नहीं, बल्कि QLED पैनल और डॉल्बी विजन जैसे हाई-एंड फीचर्स भी शामिल किए गए हैं।
Xiaomi और Hisense जैसे ब्रांड्स ने अपनी F Pro और U6K सीरीज के जरिए इस बजट में QLED तकनीक को सुलभ बना दिया है, जो बेहतरीन कलर कंट्रास्ट और ब्राइटनेस प्रदान करते हैं। वहीं, Samsung का Crystal 4K सीरीज अपनी बेहतरीन अपस्केलिंग तकनीक और भरोसेमंद सर्विस नेटवर्क के कारण आज भी ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है। सेल के दौरान इन टीवी पर 5,000 रुपये से 8,000 रुपये तक की सीधी कटौती देखी जा रही है।
इसके अलावा, बैंक ऑफर्स (जैसे SBI और ICICI कार्ड्स पर 10% इंस्टेंट डिस्काउंट) और पुराने टीवी पर मिलने वाले एक्सचेंज बोनस ने इन 4K टीवी की प्रभावी कीमत को 22,000 रुपये से 25,000 रुपये के करीब ला दिया है। यदि आप भी अपने होम सिनेमा के अनुभव को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो 43-इंच और 50-इंच के ये विकल्प इस साल की सबसे वैल्यू-फॉर-मनी डील साबित हो रहे हैं।
1. Vu 108cm (43 inches) Vibe Series 4K QLED Smart Google TV 43VIBE-DV
Vu Vibe Series 4K QLED एक प्रीमियम बजट स्मार्ट टीवी है जो 2025-26 के लेटेस्ट फीचर्स से लैस है। इसमें QLED पैनल का उपयोग किया गया है जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत और सटीक रंग प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 88-वॉल्ट का इंटीग्रेटेड साउंडबार है, जो आपको अलग से स्पीकर खरीदने के झंझट से बचाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
दमदार साउंड
स्मूथ परफॉर्मेंस
गेमिंग फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल 60Hz रिफ्रेश रेट
स्लिम मॉडल्स के मुकाबले थोड़ा भारी और चौड़ा
2. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ2
VW Pro Series 4K QLED एक बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी है जो QLED डिस्प्ले तकनीक के साथ आता है। यह उन चुनिंदा टीवी में से है जो 20,000 रुपये से कम कीमत में 32GB की बड़ी स्टोरेज और गूगल टीवी (Google TV) इंटरफेस प्रदान करते हैं। इसका बेजल-लेस डिज़ाइन इसे एक आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
बड़ी स्टोरेज
शानदार साउंड
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
डिस्प्ले फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
नया और कम जाना-माना ब्रांड
पीक ब्राइटनेस बहुत महंगे मॉडल्स जितनी नहीं
3. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
Samsung Crystal 4K Vista सैमसंग की सबसे लोकप्रिय बजट 4K सीरीज का हिस्सा है। इसमें Crystal Processor 4K का उपयोग किया गया है, जो साधारण वीडियो कंटेंट को भी हाई-डेफिनिशन 4K क्वालिटी में बदल देता है। इसका Slim-look और Bezel-less डिजाइन आपके लिविंग रूम को एक आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार पिक्चर क्वालिटी
स्मार्ट फीचर्स
Samsung Knox Security
बेहतरीन कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
अलग से साउंडबार की जरूरत
केवल 50Hz रिफ्रेश रेट
4. TCL 101 cms (40 inches) V5C Series Full HD Smart QLED TV Google TV 40V5C
TCL V5C Series QLED टीवी उन ग्राहकों के लिए बनाया गया है जिनके पास जगह कम है (जैसे छोटा बेडरूम या किचन) लेकिन वे पिक्चर क्वालिटी से समझौता नहीं करना चाहते। हालांकि यह 4K नहीं बल्कि Full HD है, लेकिन QLED पैनल होने के कारण इसके रंग और कंट्रास्ट साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा बेहतर और जीवंत हैं। इसका Metallic Bezel-Less डिजाइन इसे काफी प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सस्ते में QLED
शानदार डिजाइन
आंखों की सुरक्षा
स्मार्ट गूगल टीवी
क्यों खोजें विकल्प
केवल Full HD (1080p)
केवल 1GB RAM और 8GB स्टोरेज
5. Acer 100 cm (40 inches) Ultra I Series FHD Smart LED Google TV AR40FDGGU2841BD
Acer Ultra I Series FHD TV एक बजट स्मार्ट टीवी है जो शानदार विजुअल्स और स्मूथ परफॉर्मेंस का संतुलन प्रदान करता है। इसमें Frameless Design दिया गया है, जो आपकी स्क्रीन को बड़ा दिखाता है और देखने के अनुभव को बेहतर बनाता है। यह नवीनतम Google TV (Android 14) पर चलता है, जो आपको व्यक्तिगत कंटेंट सुझाव और एक आधुनिक इंटरफेस देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
डिस्प्ले फीचर्स
अच्छी साउंड क्वालिटी
Eye Care Protect फीचर
क्यों खोजें विकल्प
केवल Full HD (1080p) है, 4K नहीं
बहुत सारे भारी ऐप्स डाउनलोड करने पर यह धीमा
6. Xiaomi 108 cm (43 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L43MB-AIN
Xiaomi X Series 4K TV शाओमी की नवीनतम 2025 सीरीज का हिस्सा है। यह टीवी 4K Dolby Vision और Vivid Picture Engine 2 तकनीक के साथ आता है, जो कलर्स को बहुत ही वाइब्रेंट और गहरा बनाता है। इसमें Google TV (Android 14) का सपोर्ट दिया गया है, जो आपको दुनिया भर के ऐप्स और कंटेंट तक आसान पहुंच प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमैटिक डिस्प्ले
स्मूथ मोशन
दमदार साउंड
प्रीमियम डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
केवल 8GB स्टोरेज
60Hz के मानक रिफ्रेश रेट
7. Toshiba 108 cm (43 inches) E36RP Series Full HD Smart QLED Google TV 43E36RP
Toshiba E36RP Series QLED टीवी Full HD रेजोल्यूशन के साथ आता है, लेकिन इसमें QLED पैनल का उपयोग किया गया है जो साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा वाइब्रेंट और शुद्ध रंग प्रदान करता है। इसकी 300 निट्स की ब्राइटनेस और Super Bright Panel इसे उन कमरों के लिए आदर्श बनाते हैं जहाँ रोशनी ज्यादा रहती है। यह गूगल टीवी पर चलता है, जो आपको एक सहज स्मार्ट अनुभव देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन डिस्प्ले
ब्राइट पैनल
स्मार्ट कनेक्टिविटी
आई केयर
क्यों खोजें विकल्प
केवल Full HD
अलग से साउंडबार की आवश्यकता महसूस
1. कौन सा बेहतर है, 4K या QLED?
यह समझना जरूरी है कि 4K रेजोल्यूशन है और QLED एक डिस्प्ले तकनीक है। ये दोनों अलग चीजें हैं,
1. कौन सा बेहतर है, 4K या QLED?
यह समझना जरूरी है कि 4K रेजोल्यूशन (Resolution) है और QLED एक डिस्प्ले तकनीक (Panel Technology) है। ये दोनों अलग चीजें हैं:
4K: यह आपको पिक्चर की क्लैरिटी बताता है। 4K का मतलब है कि स्क्रीन पर लगभग 8 मिलियन पिक्सल हैं, जिससे तस्वीर बहुत साफ और शार्प दिखती है।
QLED: यह रंगों और ब्राइटनेस को बेहतर बनाने के लिए 'क्वांटम डॉट्स' का उपयोग करता है। एक QLED टीवी साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत (Vibrant) रंग और बेहतर ब्राइटनेस देता है।
बेहतर क्या है? आजकल ज्यादातर QLED टीवी 4K रेजोल्यूशन के साथ ही आते हैं। इसलिए, यदि आपको चुनना हो, तो 4K QLED सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें क्लैरिटी (4K) और बेहतरीन रंग (QLED) दोनों मिलते हैं।
2. 30,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा टीवी कौन सा है?
मई 2026 की सेल और फीचर्स के आधार पर, ₹30,000 के अंदर ये टीवी सबसे बेस्ट हैं:
Xiaomi X Pro Series (43-inch QLED): यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में QLED और लेटेस्ट Android 14 का अनुभव चाहते हैं।
Samsung Crystal 4K Vista (43-inch): अगर आपको बेहतरीन पिक्चर कलर्स (PurColor) और ब्रांड की विश्वसनीयता चाहिए, तो यह सबसे सुरक्षित विकल्प है।
Vu Vibe Series (43-inch QLED): यदि आपको अलग से साउंडबार नहीं खरीदना, तो इसका 88W इन-बिल्ट साउंडबार इसे सबसे बेस्ट बनाता है।
3. 4K टीवी के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
ब्रांड का चुनाव आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है:
पिक्चर क्वालिटी और सर्विस के लिए: Samsung और LG। इनके पैनल बहुत टिकाऊ होते हैं और सर्विस नेटवर्क काफी बड़ा है।
कम बजट में ज्यादा फीचर्स के लिए: Xiaomi (Mi) और Acer। ये ब्रांड कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज और बेहतर सॉफ्टवेयर देते हैं।
बेहतरीन साउंड और वैल्यू के लिए: Vu और Toshiba। ये ब्रांड अक्सर बजट रेंज में बेहतर साउंडबार और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी (जैसे QLED) प्रदान करते हैं।
4. खरीदने के लिए सबसे अच्छा 4K टीवी कौन सा है?
यदि आप आज एक नया टीवी खरीदना चाहते हैं, तो Xiaomi X Series (2025/26 Model) या Samsung Crystal 4K Series सबसे संतुलित विकल्प हैं।
खरीदने से पहले ये 3 चीजें जरूर देखें:
पैनल: कोशिश करें कि QLED ही लें, क्योंकि अब ये बजट में उपलब्ध हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम: Google TV सबसे आसान और ऐप्स के लिए बेस्ट है।
साउंड: कम से कम 24W या 30W का आउटपुट देखें।यह आपको पिक्चर की क्लैरिटी बताता है। 4K का मतलब है कि स्क्रीन पर लगभग 8 मिलियन पिक्सल हैं, जिससे तस्वीर बहुत साफ और शार्प दिखती है।
QLED: यह रंगों और ब्राइटनेस को बेहतर बनाने के लिए 'क्वांटम डॉट्स' का उपयोग करता है। एक QLED टीवी साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत रंग और बेहतर ब्राइटनेस देता है।
बेहतर क्या है? आजकल ज्यादातर QLED टीवी 4K रेजोल्यूशन के साथ ही आते हैं। इसलिए, यदि आपको चुनना हो, तो 4K QLED सबसे बेहतर है क्योंकि इसमें क्लैरिटी (4K) और बेहतरीन रंग (QLED) दोनों मिलते हैं।
2. 30,000 रुपये के अंदर सबसे अच्छा टीवी कौन सा है?
मई 2026 की सेल और फीचर्स के आधार पर, 30,000 रुपये के अंदर ये टीवी सबसे बेस्ट हैं,
Xiaomi X Pro Series (43-inch QLED): यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम बजट में QLED और लेटेस्ट Android 14 का अनुभव चाहते हैं।
Samsung Crystal 4K Vista (43-inch): अगर आपको बेहतरीन पिक्चर कलर्स (PurColor) और ब्रांड की विश्वसनीयता चाहिए, तो यह सबसे सुरक्षित विकल्प है।
Vu Vibe Series (43-inch QLED): यदि आपको अलग से साउंडबार नहीं खरीदना, तो इसका 88W इन-बिल्ट साउंडबार इसे सबसे बेस्ट बनाता है।
3. 4K टीवी के लिए कौन सा ब्रांड सबसे अच्छा है?
ब्रांड का चुनाव आपकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है,
पिक्चर क्वालिटी और सर्विस के लिए: Samsung और LG। इनके पैनल बहुत टिकाऊ होते हैं और सर्विस नेटवर्क काफी बड़ा है।
कम बजट में ज्यादा फीचर्स के लिए: Xiaomi (Mi) और Acer। ये ब्रांड कम कीमत में ज्यादा स्टोरेज और बेहतर सॉफ्टवेयर देते हैं।
बेहतरीन साउंड और वैल्यू के लिए: Vu और Toshiba। ये ब्रांड अक्सर बजट रेंज में बेहतर साउंडबार और डिस्प्ले टेक्नोलॉजी (जैसे QLED) प्रदान करते हैं।
4. खरीदने के लिए सबसे अच्छा 4K टीवी कौन सा है?
यदि आप आज एक नया टीवी खरीदना चाहते हैं, तो Xiaomi X Series (2025/26 Model) या Samsung Crystal 4K Series सबसे संतुलित विकल्प हैं।
खरीदने से पहले ये 3 चीजें जरूर देखें:
पैनल: कोशिश करें कि QLED ही लें, क्योंकि अब ये बजट में उपलब्ध हैं।
ऑपरेटिंग सिस्टम: Google TV सबसे आसान और ऐप्स के लिए बेस्ट है।
साउंड: कम से कम 24W या 30W का आउटपुट देखें।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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