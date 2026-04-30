Amazon पर इन 4K मॉनिटर्स की कीमतों में भारी गिरावट, एडिटिंग और गेमिंग के लिए हैं बेस्ट
2026 में ऑफिस के लिए बेहतरीन 4K मॉनिटर्स BenQ और LG जैसे ब्रांड्स के हैं, जो ब्राइटनेस इंटेलिजेंस और TUV-सर्टिफाइड आई-केयर टेक्नोलॉजी के साथ आंखों की थकान कम करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
2026 में डिजिटल कामकाज की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, एक अच्छा 4K मॉनिटर केवल विजुअल क्वालिटी ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, खासकर आंखों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गया है। ऑफिस और प्रोडक्टिविटी के लिए अमेज़न पर उपलब्ध लेटेस्ट मॉनिटर्स अब TUV-सर्टिफाइड आई-केयर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो हानिकारक नीली रोशनी और स्क्रीन की झिलमिलाहट को काफी हद तक कम कर देते हैं।
प्रमुख विकल्प और उनकी विशेषताएं,
इस श्रेणी में BenQ EW-Series और LG Ultrafine टॉप पर हैं। BenQ के मॉनिटर्स में 'Brightness Intelligence' सेंसर होता है, जो आसपास की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस को अपने आप एडजस्ट कर देता है, जिससे आंखों पर दबाव नहीं पड़ता। वहीं, ASUS ProArt सीरीज उन प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन है जिन्हें कलर एक्यूरेसी के साथ-साथ 'एंटी-ग्लेयर' कोटिंग की जरूरत होती है, जो खिड़की से आने वाली रोशनी के परावर्तन को रोकता है।
उत्पादकता में सुधार,
इन मॉनिटर्स में USB-C सिंगल केबल सॉल्यूशन मिलता है, जिससे आपका लैपटॉप चार्ज भी होता है और डेटा ट्रांसफर भी, जिससे डेस्क साफ-सुथरी रहती है। इनका एर्गोनोमिक स्टैंड आपको हाइट और टिल्ट एडजस्ट करने की सुविधा देता है, जिससे गर्दन और पीठ के दर्द से बचाव होता है। यदि आप 2026 में अपने वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इन एडवांस 4K मॉनिटर्स में निवेश करना न केवल आपके काम की गति बढ़ाएगा, बल्कि आपकी आंखों की सेहत को भी सुरक्षित रखेगा।
1. Dell 24 inch P2425H Monitor IPS FHD|100Hz| 99% sRGB | 250 cd/m2 (Typical) 5ms| 1500:1 Contrast Ratio| 5X USB 3.2 Gen1 1x HDMI 1.4 1xDP 1xVGA| Height Tilt Swivel Pivot |USB-C Downstream | Flicker Free
Dell P2425H एक प्रोफेशनल ग्रेड का फुल एचडी मॉनिटर है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो साधारण 60Hz मॉनिटरों की तुलना में बहुत स्मूथ स्क्रॉलिंग और विजुअल्स देता है। यह मॉनिटर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करते हैं, क्योंकि इसमें 'फ्लिकर-फ्री' तकनीक और बेहतरीन कलर एक्यूरेसी (99% sRGB) मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका एर्गोनोमिक स्टैंड है, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं और यहाँ तक कि वर्टिकल भी घुमा सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार कलर एक्यूरेसी
फुल एर्गोनोमिक स्टैंड
बेहतर कनेक्टिविटी
बेहतर कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
मध्यम ब्राइटनेस
गेमिंग के लिए सीमित
2. ZEBRONICS S32A, 1800R Curved Gaming Monitor, 32 inch (80cm), 280 nits, 180Hz, WQHD, 2560x1440, FreeSync, 1ms MPRT, HDMI, DP, HDR10, Bezel Less, Built-in Speakers, Wall Mountable
Zebronics का यह 32-इंच का मॉनिटर उन गेमर्स के लिए एक पावरहाउस है जो कम बजट में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। इसमें WQHD (2K) रेजोल्यूशन और 180Hz का सुपर-फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान किसी भी लैग को खत्म करता है। इसकी 1800R कर्व्ड स्क्रीन यूजर को विजुअल्स के बीच ले जाती है, जिससे मूवी देखने और गेम खेलने का अनुभव काफी इमर्सिव हो जाता है। यह फ्रीसिंक और HDR10 सपोर्ट के साथ आता है, जो कलर्स को और भी जीवंत बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
WQHD रेजोल्यूशन
अल्ट्रा-स्मूथ गेमिंग
इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले
बिल्ट-इन स्पीकर्स
क्यों खोजें विकल्प
ब्राइटनेस बहुत अधिक रोशनी वाले कमरे में थोड़ी कम
स्टैंड और प्लास्टिक की क्वालिटी औसत
3. MSI PRO MP251L E2 24.5-Inch FHD Office Monitor - 1920 x 1080 IPS Panel, 4-Sided Frameless, 120 Hz Refresh Rate, Eye-Friendly Screen, Tilt-Adjustable - HDMI 1.4b, D-sub
MSI का यह प्रो सीरीज मॉनिटर खास तौर पर ऑफिस वर्क, कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 4-साइडेड फ्रेमलेस डिज़ाइन है, जो इसे बेहद आधुनिक और बेज़ल-लेस लुक देता है। 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ, यह साधारण ऑफिस मॉनिटर्स की तुलना में बहुत स्मूथ विजुअल्स प्रदान करता है। इसमें आँखों की सुरक्षा के लिए MSI की EyesErgo तकनीक और TÜV सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो लंबे समय तक काम करने के दौरान आँखों की थकान को कम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
120Hz रिफ्रेश रेट
4-साइडेड फ्रेमलेस
शानदार डिस्प्ले
टूल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
स्टैंड केवल टिल्ट (झुकने) के लिए एडजस्टेबल
औसत ब्राइटनेस
4. acer RS272 27 Inch Full HD IPS Ultra-Thin (6.9mm) Backlit LED Monitor I Color Patterned Back Mood Light I Dual Glass Design, Sleek Metal Frame I 1 MS, 120Hz I 1xHDMI 1xVGA I Speakers I Eye Care
Acer का यह 27-इंच मॉनिटर अपने अल्ट्रा-थिन (6.9mm) और बेहद स्टाइलिश लुक के लिए जाना जाता है। इसमें 'ड्यूल ग्लास डिजाइन' और मेटल फ्रेम का उपयोग किया गया है, जो इसे अन्य प्लास्टिक बॉडी वाले मॉनिटर्स से अलग और प्रीमियम बनाता है। इस मॉनिटर की एक अनोखी खासियत इसके पीछे दी गई कलर पैटर्न्ड मूड लाइट है, जो आपके वर्कस्पेस या गेमिंग सेटअप में एक बेहतरीन माहौल बनाती है। यह पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि इसमें मानक मॉनिटर्स की तुलना में 67% कम प्लास्टिक का उपयोग किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-थिन और स्टाइलिश
मूड लाइटिंग
स्मूथ विजुअल्स
पर्यावरण के अनुकूल
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 HDMI और 1 VGA पोर्ट
नाज़ुक बनावट
5. GEONIX PC Monitor (49.53 cm/19.5 Inch) | Display Output-VGA & HDMI | LED Display | Resolution 1600 x 900 | Power Consumption 21W(Max) | 3 Years Warranty
Geonix का यह 19.5-इंच LED मॉनिटर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जिन्हें बुनियादी कंप्यूटर कार्यों के लिए एक सस्ते और भरोसेमंद डिस्प्ले की जरूरत है। यह मॉनिटर मुख्य रूप से ऑफिस वर्क, स्कूल प्रोजेक्ट्स, CCTV सर्विलांस और बिलिंग काउंटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1600 x 900 के HD रेजोल्यूशन के साथ, यह साफ और स्पष्ट टेक्स्ट प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुत ही कम कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यंत किफायती
कम बिजली की खपत
कनेक्टिविटी
छोटा होने के कारण यह कम जगह
क्यों खोजें विकल्प
फुल एचडी (1080p) नहीं
बनावट और प्लास्टिक की क्वालिटी बड़े ब्रांड्स के मुकाबले साधारण
नॉन-रिटर्नेबल
6. LG 29U531A Smartchoice 73 cm (29 Inch) UltraWide WFHD (2560x1080) IPS Monitor, 100Hz, 5ms(GtG), Anti-Glare, HDR10, 3-Side Virtually Borderless, HDMI, DP, USB-C, Speakers, Tilt Adjustable (Black)
LG का यह 29-इंच का अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक साथ कई विंडोज़ पर काम करना पसंद है। इसका 21:9 एस्पेक्ट रेश्यो साधारण मॉनिटर्स की तुलना में 33% अधिक स्क्रीन स्पेस प्रदान करता है, जो इसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और ऑफिस वर्क के लिए शानदार बनाता है। इसमें WFHD (2560x1080) रेजोल्यूशन और 100Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो न केवल काम बल्कि गेमिंग के अनुभव को भी बहुत स्मूथ बनाता है। USB-C कनेक्टिविटी और इन-बिल्ट मैक्स ऑडियो स्पीकर्स इसे एक आधुनिक वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-वाइड डिस्प्ले
शानदार IPS पैनल
स्मूथ रिफ्रेश रेट
आधुनिक कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
हाइट एडजस्टमेंट की कमी
मध्यम ब्राइटनेस
7. LAPCARE ZOOY 22-Inch Full HD LED Monitor with 1920x1080, 75Hz, 5ms Response, VGA & HD-TV Input, Wall Mountable, Power Saver, Slim Design – Plug & Play
Lapcare का यह 22-इंच का मॉनिटर बजट श्रेणी में एक बेहतरीन विकल्प है, जो Full HD (1920x1080) रेजोल्यूशन के साथ आता है। यह मॉनिटर खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें पढ़ाई, सामान्य ऑफिस वर्क या घरेलू मनोरंजन के लिए एक किफायती स्क्रीन की तलाश है। इसका स्लिम डिज़ाइन और वॉल-माउंट की सुविधा इसे छोटे डेस्क या ऑफिस कैबिन्स के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। यह 'प्लग एंड प्ले' फीचर के साथ आता है, जिससे इसे सेटअप करना बेहद आसान है।
Specifications
क्यों खरीदें
Full HD डिस्प्ले
बेहतरीन रिफ्रेश रेट
बेहतरीन रिफ्रेश रेट
बेहतरीन रिफ्रेश रेट
क्यों खोजें विकल्प
लिमिटेड कनेक्टिविटी
केवल 1 साल की वारंटी
1. Rtings के अनुसार सबसे अच्छा 4K मॉनिटर कौन सा है?
Rtings (एक प्रसिद्ध रिव्यु वेबसाइट) आमतौर पर Dell UltraSharp U2723QE को ऑफिस वर्क के लिए और Samsung Odyssey Neo G8 या LG 27GP950-B को गेमिंग के लिए बेहतरीन 4K मॉनिटर मानता है। हालाँकि, यदि आप 'बेस्ट ओवरऑल' की बात करें, तो Gigabyte M32U को उसकी कीमत और फीचर्स के संतुलन के लिए अक्सर टॉप रेटिंग मिलती है।
2. भारत में कौन से मॉनिटर सबसे अच्छे हैं?
भारत में उपयोग के आधार पर कुछ टॉप ब्रांड्स और मॉडल निम्नलिखित हैं,
प्रोफेशनल/ऑफिस वर्क: Dell (P और U सीरीज) और HP।
गेमिंग: LG UltraGear, Acer Nitro, और ASUS ROG/TUF सीरीज।
कंटेंट क्रिएशन: BenQ (PD सीरीज) और ASUS ProArt।
बजट विकल्प: Zebronics, Acer, और LG के किफायती मॉडल।
3. LG 18 इंच मॉनिटर की कीमत क्या है?
LG अब मुख्य रूप से 18 इंच के बजाय 19 इंच (18.5 या 19.5) के मॉनिटर बनाता है।
LG 19-इंच (जैसे 19M38HB मॉडल): इसकी भारत में कीमत लगभग 4,800 रूपये से 5,500 रूपये के बीच है।
यह आमतौर पर बेसिक ऑफिस वर्क और छोटे सेटअप के लिए इस्तेमाल होते हैं।
4. सबसे अच्छा 27-इंच 4K मॉनिटर कौन सा है?
27-इंच सेगमेंट में 4K रेजोल्यूशन के लिए ये बेहतरीन विकल्प हैं:
Dell UltraSharp U2723QE: यह अपनी IPS Black तकनीक के कारण कंटेंट डिजाइनरों और ऑफिस यूजर्स के लिए नंबर 1 पसंद है।
LG 27GN950-B: यदि आपको गेमिंग के लिए 27-इंच 4K चाहिए, तो यह 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ सबसे अच्छा है।
BenQ PD2700U: यह फोटोग्राफर्स और डिजाइनर्स के लिए सटीक रंगों (Color Accuracy) के साथ आता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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