Amazon पर इन 4K मॉनिटर्स की कीमतों में भारी गिरावट, एडिटिंग और गेमिंग के लिए हैं बेस्ट

Apr 30, 2026 06:31 pm IST

2026 में ऑफिस के लिए बेहतरीन 4K मॉनिटर्स BenQ और LG जैसे ब्रांड्स के हैं, जो ब्राइटनेस इंटेलिजेंस और TUV-सर्टिफाइड आई-केयर टेक्नोलॉजी के साथ आंखों की थकान कम करते हैं।

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2026 में डिजिटल कामकाज की बढ़ती जरूरतों को देखते हुए, एक अच्छा 4K मॉनिटर केवल विजुअल क्वालिटी ही नहीं बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य, खासकर आंखों की सुरक्षा के लिए अनिवार्य हो गया है। ऑफिस और प्रोडक्टिविटी के लिए अमेज़न पर उपलब्ध लेटेस्ट मॉनिटर्स अब TUV-सर्टिफाइड आई-केयर टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो हानिकारक नीली रोशनी और स्क्रीन की झिलमिलाहट को काफी हद तक कम कर देते हैं।

प्रमुख विकल्प और उनकी विशेषताएं, इस श्रेणी में BenQ EW-Series और LG Ultrafine टॉप पर हैं। BenQ के मॉनिटर्स में 'Brightness Intelligence' सेंसर होता है, जो आसपास की रोशनी के हिसाब से स्क्रीन की ब्राइटनेस को अपने आप एडजस्ट कर देता है, जिससे आंखों पर दबाव नहीं पड़ता। वहीं, ASUS ProArt सीरीज उन प्रोफेशनल्स के लिए बेहतरीन है जिन्हें कलर एक्यूरेसी के साथ-साथ 'एंटी-ग्लेयर' कोटिंग की जरूरत होती है, जो खिड़की से आने वाली रोशनी के परावर्तन को रोकता है।

उत्पादकता में सुधार, इन मॉनिटर्स में USB-C सिंगल केबल सॉल्यूशन मिलता है, जिससे आपका लैपटॉप चार्ज भी होता है और डेटा ट्रांसफर भी, जिससे डेस्क साफ-सुथरी रहती है। इनका एर्गोनोमिक स्टैंड आपको हाइट और टिल्ट एडजस्ट करने की सुविधा देता है, जिससे गर्दन और पीठ के दर्द से बचाव होता है। यदि आप 2026 में अपने वर्क-फ्रॉम-होम या ऑफिस सेटअप को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इन एडवांस 4K मॉनिटर्स में निवेश करना न केवल आपके काम की गति बढ़ाएगा, बल्कि आपकी आंखों की सेहत को भी सुरक्षित रखेगा।

Dell P2425H एक प्रोफेशनल ग्रेड का फुल एचडी मॉनिटर है, जो काम और मनोरंजन दोनों के लिए बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है। इसमें 100Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो साधारण 60Hz मॉनिटरों की तुलना में बहुत स्मूथ स्क्रॉलिंग और विजुअल्स देता है। यह मॉनिटर खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो लंबे समय तक स्क्रीन के सामने काम करते हैं, क्योंकि इसमें 'फ्लिकर-फ्री' तकनीक और बेहतरीन कलर एक्यूरेसी (99% sRGB) मिलती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका एर्गोनोमिक स्टैंड है, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार ऊपर-नीचे, दाएं-बाएं और यहाँ तक कि वर्टिकल भी घुमा सकते हैं।

Specifications मॉडल P2425H स्क्रीन साइज 23.8 इंच पैनल टाइप IPS (In-Plane Switching) रेज़ोल्यूशन Full HD रिफ्रेश रेट 100Hz क्यों खरीदें शानदार कलर एक्यूरेसी फुल एर्गोनोमिक स्टैंड बेहतर कनेक्टिविटी बेहतर कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प मध्यम ब्राइटनेस गेमिंग के लिए सीमित

Zebronics का यह 32-इंच का मॉनिटर उन गेमर्स के लिए एक पावरहाउस है जो कम बजट में प्रीमियम अनुभव चाहते हैं। इसमें WQHD (2K) रेजोल्यूशन और 180Hz का सुपर-फास्ट रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो गेमिंग के दौरान किसी भी लैग को खत्म करता है। इसकी 1800R कर्व्ड स्क्रीन यूजर को विजुअल्स के बीच ले जाती है, जिससे मूवी देखने और गेम खेलने का अनुभव काफी इमर्सिव हो जाता है। यह फ्रीसिंक और HDR10 सपोर्ट के साथ आता है, जो कलर्स को और भी जीवंत बनाता है।

Specifications स्क्रीन साइज 31.5 इंच (80 cm) पैनल टाइप 1800R कर्व्ड डिस्प्ले रेजोल्यूशन WQHD (2560 x 1440) रिफ्रेश रेट 180Hz ब्राइटनेस 280 nits क्यों खरीदें WQHD रेजोल्यूशन अल्ट्रा-स्मूथ गेमिंग इमर्सिव कर्व्ड डिस्प्ले बिल्ट-इन स्पीकर्स क्यों खोजें विकल्प ब्राइटनेस बहुत अधिक रोशनी वाले कमरे में थोड़ी कम स्टैंड और प्लास्टिक की क्वालिटी औसत

MSI का यह प्रो सीरीज मॉनिटर खास तौर पर ऑफिस वर्क, कोडिंग और कंटेंट क्रिएशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 4-साइडेड फ्रेमलेस डिज़ाइन है, जो इसे बेहद आधुनिक और बेज़ल-लेस लुक देता है। 120Hz के हाई रिफ्रेश रेट के साथ, यह साधारण ऑफिस मॉनिटर्स की तुलना में बहुत स्मूथ विजुअल्स प्रदान करता है। इसमें आँखों की सुरक्षा के लिए MSI की EyesErgo तकनीक और TÜV सर्टिफिकेशन दिया गया है, जो लंबे समय तक काम करने के दौरान आँखों की थकान को कम करता है।

Specifications स्क्रीन साइज 24.5 इंच (62.23 cm) पैनल टाइप IPS (इन-प्लेन स्विचिंग) कंट्रास्ट रेश्यो 1500:1 कलर कवरेज 99% sRGB क्यों खरीदें 120Hz रिफ्रेश रेट 4-साइडेड फ्रेमलेस शानदार डिस्प्ले टूल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प स्टैंड केवल टिल्ट (झुकने) के लिए एडजस्टेबल औसत ब्राइटनेस

Acer का यह 27-इंच मॉनिटर अपने अल्ट्रा-थिन (6.9mm) और बेहद स्टाइलिश लुक के लिए जाना जाता है। इसमें 'ड्यूल ग्लास डिजाइन' और मेटल फ्रेम का उपयोग किया गया है, जो इसे अन्य प्लास्टिक बॉडी वाले मॉनिटर्स से अलग और प्रीमियम बनाता है। इस मॉनिटर की एक अनोखी खासियत इसके पीछे दी गई कलर पैटर्न्ड मूड लाइट है, जो आपके वर्कस्पेस या गेमिंग सेटअप में एक बेहतरीन माहौल बनाती है। यह पर्यावरण के अनुकूल भी है क्योंकि इसमें मानक मॉनिटर्स की तुलना में 67% कम प्लास्टिक का उपयोग किया गया है।

Specifications स्क्रीन साइज 27 इंच (68.58 cm) विशेष फीचर्स बैक मूड लाइट, ड्यूल ग्लास डिजाइन, मेटल फ्रेम ऑडियो 2W x 2 स्टीरियो स्पीकर्स क्यों खरीदें अल्ट्रा-थिन और स्टाइलिश मूड लाइटिंग स्मूथ विजुअल्स पर्यावरण के अनुकूल क्यों खोजें विकल्प केवल 1 HDMI और 1 VGA पोर्ट नाज़ुक बनावट

Geonix का यह 19.5-इंच LED मॉनिटर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन बजट विकल्प है जिन्हें बुनियादी कंप्यूटर कार्यों के लिए एक सस्ते और भरोसेमंद डिस्प्ले की जरूरत है। यह मॉनिटर मुख्य रूप से ऑफिस वर्क, स्कूल प्रोजेक्ट्स, CCTV सर्विलांस और बिलिंग काउंटर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। 1600 x 900 के HD रेजोल्यूशन के साथ, यह साफ और स्पष्ट टेक्स्ट प्रदान करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी बहुत ही कम कीमत और 3 साल की लंबी वारंटी है।

Specifications एस्पेक्ट रेश्यो 16:9 ब्राइटनेस/सरफेस ग्लॉसी बिजली की खपत 21W (अधिकतम) वारंटी 3 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी क्यों खरीदें अत्यंत किफायती कम बिजली की खपत कनेक्टिविटी छोटा होने के कारण यह कम जगह क्यों खोजें विकल्प फुल एचडी (1080p) नहीं बनावट और प्लास्टिक की क्वालिटी बड़े ब्रांड्स के मुकाबले साधारण नॉन-रिटर्नेबल

LG का यह 29-इंच का अल्ट्रा-वाइड मॉनिटर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक साथ कई विंडोज़ पर काम करना पसंद है। इसका 21:9 एस्पेक्ट रेश्यो साधारण मॉनिटर्स की तुलना में 33% अधिक स्क्रीन स्पेस प्रदान करता है, जो इसे वीडियो एडिटिंग, कोडिंग और ऑफिस वर्क के लिए शानदार बनाता है। इसमें WFHD (2560x1080) रेजोल्यूशन और 100Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो न केवल काम बल्कि गेमिंग के अनुभव को भी बहुत स्मूथ बनाता है। USB-C कनेक्टिविटी और इन-बिल्ट मैक्स ऑडियो स्पीकर्स इसे एक आधुनिक वर्क-फ्रॉम-होम सेटअप के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

Specifications स्क्रीन साइज 29 इंच (73 cm) रेजोल्यूशन WFHD (2560 x 1080) WFHD (2560 x 1080) रिफ्रेश रेट 100Hz क्यों खरीदें अल्ट्रा-वाइड डिस्प्ले शानदार IPS पैनल स्मूथ रिफ्रेश रेट आधुनिक कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प हाइट एडजस्टमेंट की कमी मध्यम ब्राइटनेस

Lapcare का यह 22-इंच का मॉनिटर बजट श्रेणी में एक बेहतरीन विकल्प है, जो Full HD (1920x1080) रेजोल्यूशन के साथ आता है। यह मॉनिटर खास तौर पर उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें पढ़ाई, सामान्य ऑफिस वर्क या घरेलू मनोरंजन के लिए एक किफायती स्क्रीन की तलाश है। इसका स्लिम डिज़ाइन और वॉल-माउंट की सुविधा इसे छोटे डेस्क या ऑफिस कैबिन्स के लिए बहुत उपयुक्त बनाती है। यह 'प्लग एंड प्ले' फीचर के साथ आता है, जिससे इसे सेटअप करना बेहद आसान है।

Specifications स्क्रीन साइज 22 इंच (54.61 cm) रेजोल्यूशन Full HD (1920 x 1080) रिफ्रेश रेट 75Hz क्यों खरीदें Full HD डिस्प्ले बेहतरीन रिफ्रेश रेट बेहतरीन रिफ्रेश रेट बेहतरीन रिफ्रेश रेट क्यों खोजें विकल्प लिमिटेड कनेक्टिविटी केवल 1 साल की वारंटी

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1. Rtings के अनुसार सबसे अच्छा 4K मॉनिटर कौन सा है? Rtings (एक प्रसिद्ध रिव्यु वेबसाइट) आमतौर पर Dell UltraSharp U2723QE को ऑफिस वर्क के लिए और Samsung Odyssey Neo G8 या LG 27GP950-B को गेमिंग के लिए बेहतरीन 4K मॉनिटर मानता है। हालाँकि, यदि आप 'बेस्ट ओवरऑल' की बात करें, तो Gigabyte M32U को उसकी कीमत और फीचर्स के संतुलन के लिए अक्सर टॉप रेटिंग मिलती है।

2. भारत में कौन से मॉनिटर सबसे अच्छे हैं? भारत में उपयोग के आधार पर कुछ टॉप ब्रांड्स और मॉडल निम्नलिखित हैं,

प्रोफेशनल/ऑफिस वर्क: Dell (P और U सीरीज) और HP।

गेमिंग: LG UltraGear, Acer Nitro, और ASUS ROG/TUF सीरीज।

कंटेंट क्रिएशन: BenQ (PD सीरीज) और ASUS ProArt।

बजट विकल्प: Zebronics, Acer, और LG के किफायती मॉडल।

3. LG 18 इंच मॉनिटर की कीमत क्या है? LG अब मुख्य रूप से 18 इंच के बजाय 19 इंच (18.5 या 19.5) के मॉनिटर बनाता है।

LG 19-इंच (जैसे 19M38HB मॉडल): इसकी भारत में कीमत लगभग 4,800 रूपये से 5,500 रूपये के बीच है।

यह आमतौर पर बेसिक ऑफिस वर्क और छोटे सेटअप के लिए इस्तेमाल होते हैं।

4. सबसे अच्छा 27-इंच 4K मॉनिटर कौन सा है? 27-इंच सेगमेंट में 4K रेजोल्यूशन के लिए ये बेहतरीन विकल्प हैं:

Dell UltraSharp U2723QE: यह अपनी IPS Black तकनीक के कारण कंटेंट डिजाइनरों और ऑफिस यूजर्स के लिए नंबर 1 पसंद है।

LG 27GN950-B: यदि आपको गेमिंग के लिए 27-इंच 4K चाहिए, तो यह 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ सबसे अच्छा है।

BenQ PD2700U: यह फोटोग्राफर्स और डिजाइनर्स के लिए सटीक रंगों (Color Accuracy) के साथ आता है।

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