घर पर चाहिए थिएटर जैसा एक्सपीरियंस, 43 इंच स्क्रीन वाले ये स्मार्ट टीवी देते हैं कमाल का वीडियो और साउंड एक्सपीरियंस

Best 43 inch TV August 2025: अगर आप अपने घर के लिए एक 43 इंच की स्क्रीन वाला स्मार्ट टीवी खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो अमेजन पर कई ऐसे ऑफर्स दिए जा रहे हैं, जिसके बाद इनकी कीमत काफी कम हो जाती है।

Thu, 14 Aug 2025 06:08 PM

Best 43 inch TV August 2025: अगर आप अगस्त 2025 में सबसे अच्छे 43 इंच टीवी की तलाश में हैं, तो कुछ बढ़िया ऑप्शन मार्केट में मौजूद हैं। ये बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी, स्मार्ट फीचर्स और वैल्यू फॉर मनी का एक परफेक्ट कॉम्बो है। ये टीवी मीडियम साइज के कमरों के लिए सही रहेगा। इनमें शार्प 4K रेजोल्यूशन, ब्राइट कलर्स और बेहतरीन परफॉर्मेंस मिलती है। इनमें से ज्यादातर Google टीवी या वेबओएस जैसे स्मार्ट प्लेटफॉर्म के साथ आते हैं, जिसे आप बिना किसी किसी एक्स्ट्रा डिवाइस के Netflix, YouTube और अन्य ऐप्स को स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। ये टीवी स्टाइल, क्वालिटी और सुविधा के मामले में बेस्ट कहे जा सकते हैं।

इसकी कीमत 52,990 रुपये है, जिसे 55% डिस्काउंट के साथ 23,990ल रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K UHD स्मार्ट LED गूगल टीवी है, जो उन लोगों के लिए सही रहेगा, जिन्हें बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और दमदार साउंड का एक्सपीरियंस चाहिए। इसमें 24W डॉल्बी एटमॉस और DTS-X साउंड सिस्टम है। इसमें 2GB रैम, 16GB स्टोरेज और 64 बिट क्वाड-कोर प्रोसेसर के साथ गूगल टीवी प्लेटफॉर्म दिया गया है। इसके साथ Netflix, Prime Video जैसे ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है। इसका डिजाइन मेटालिक बेजल-लेस है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी गई है।

कीमत की बात करें तो इसे 36% डिस्काउंट के साथ 31,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 5,100 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्क्रीन के साथ आता है। यह वेबओएस स्मार्ट टीवी है, जिसकी पिक्चर क्वालिटी कमाल की है। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट, HDR10 और α5 AI प्रोसेसर 4K Gen6 के साथ यह टीवी क्लियर और ब्राइट विजुअल्स देता है। इसमें AI ThinQ, गेम ऑप्टिमाइजर और फिल्ममेकर जैसे फीचर्स भी शामिल हैं। इसमें 20W 2.0 चैनल स्पीकर हैं, जिसके साथ AI साउंड वर्चुअल सराउंड 5.1 का सपोर्ट दिया गया है। नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो आदि जैसी ऐप्स का सपोर्ट मौजूद है।

इसकी कीमत 52% डिस्काउंट के साथ 20,499 रुपये हो गई है। यह 4K अल्ट्रा एचडी (3840x2160) फायर टीवी बिल्ट-इन स्मार्ट टीवी है। इसमें शानदार पिक्चर क्वालिटी और एडवांस फीचर्स दिए गए हैं। इसमें 60Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है। इसमें ड्यूल बैंड वाई-फाई, 3 HDMI और 2 USB पोर्ट के साथ ब्लूटूथ 5.0, ईथरनेट और 3.5mm जैक जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसके साथ ही 24W स्पीकर, डॉल्बी ऑडियो और DTS वर्चुअल:एक्स आपके ऑडियो एक्सपीरियंस और कमाल का बनाएगा। इसमें कई ओटीटी ऐप्स का एक्सेस दिया गया है। इसके साथ एलेक्सा वॉइस रिमोट मौजूद है।

इसकी कीमत 24,999 रुपये है, लेकिन इस पर 42% का डिस्काउंट दिया जा रहा है जिसके बाद इसकी कीमत 14,499 रुपये हो गई है। यह फुल एचडी QLED स्मार्ट टीवी है, जिसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। 178° वाइड व्यूइंग एंगल के साथ शानदार और क्लियर पिक्चर क्वालिटी मिलती है। इसमें 2 HDMI और 2 USB पोर्ट हैं, जिससे आप सेट-टॉप बॉक्स, ब्लू-रे प्लेयर, गेमिंग कंसोल या हार्ड ड्राइव आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही 24W स्टीरियो सराउंड साउंड वाले बॉक्स स्पीकर्स और 5 साउंड मोड्स हैं, जिसके साथ दमदार ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा। 4 स्टार रेटिंग के साथ यह बिजली की बचत करता है। यह कई ओटीटी ऐप्स को सपोर्ट करता है।

इस टीवी की कीमत 34,999 रुपये है। लेकिन इस पर 37% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके साथ इसे 21,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट और HDR10 व HLG सपोर्ट के साथ आता है। इसमें क्लियर और वाइब्रेंट पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। इसमें विविड पिक्चर इंजन का इस्तेमाल किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल बैंड वाई-फाई, 2 एचडीएमआई, 2 यूएसबी, आर्क, ब्लूटूथ और इथरनेट पोर्ट मौजूद हैं, जिससे आप गेमिंग कंसोल, सेट-टॉप बॉक्स, ब्लू-रे प्लेयर और हार्ड ड्राइव आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। ऑडियो के लिए 20W स्पीकर्स के साथ डॉल्बी ऑडियो दिया गया है। स्मार्ट फीचर्स में एंड्रॉइड 14 ओएस पर चलने वाला गूगल टीवी, स्क्रीन मिररिंग, वॉइस कंट्रोल और गूगल अस्सिटेंट शामिल है।

इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा है। इसे 59,900 रुपये है, जिसे 30% डिस्काउंट के साथ 41,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसमें 4K प्रोसेसर एक्स1, लाइव कलर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कनेक्टिविटी के लिए 4 एचडीएमआई और 2 यूएसबी पोर्ट मिलते हैं, जिससे सेट-टॉप बॉक्स, ब्लू-रे प्लेयर और गेमिंग कंसोल आसानी से कनेक्ट हो जाते हैं। ऑडियो के लिए 20W 2-चैनल ओपन बैफल स्पीकर्स के साथ कमाल की साउंड टेक्नोलॉजी दी गई है। यह गूगल अस्सिटेंट के साथ काम करता है।

इसकी कीमत 25,460 रुपये है। इसे हर महीने 1,228 रुपये की ईएमआई के साथ खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्क्रीन के साथ आता है, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 1920x1080 है। इसका रिफ्रेश रेट 50Hz है। इसके साथ शानदार विजुअल एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें हाइपर रियल पिक्चर इंजन मौजूद है। साथ ही एचीऐर, मेगा कॉन्ट्रास्ट, प्योरकलर, माइक्रो डिमिंग प्रो जैसी तकनीक शामिल हैं, जो हर विजुअल को क्लियर बनाती है। यह बड़े कमरे के लिए सही रहेगा।

इसकी कीमत 56% डिस्काउंट के साथ 22,999 रुपये रह गई है। अगर आपके पास पुराना टीवी है, तो उसे एक्सचेंज करने पर 5,600 रुपये तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसे हर महीने 1,110 रुपये की ईएमआई देकर भी खरीदा जा सकेगा। यह क्यूएलईडी 4K अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है। इसका पिक्सल रेजोल्यूशन 3840 x 2160 है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। यह 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल के साथ शानदार विज़ुअल एक्सपीरियंस देता है। इसका 4K HDR डिस्प्ले HDR10-HLG, MEMC और Dolby Vision सपोर्ट क्लियर और ब्राइट इमेज देता है।

इसकी कीमत 34,990 रुपये है। इसे 43% डिस्काउंट के साथ 19,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह फुल एचडी स्मार्ट टीवी (1920x1080) बेजल-लेस डिजाइन के साथ आता है, जो इसे देखने में स्टाइलिश बनाता है। इसमें 178 डिग्री वाइड व्यूइंग एंगल और A+ ग्रेड 10-बिट एलईडी पैनल शानदार पिक्चर क्वालिटी देता है। इसका रिफ्रेश रेट 60Hz है। इसमें REGZA पिक्चर इंजन स्मूद मोशन और हाई कॉन्ट्रास्ट के साथ बेहतरीन विजुअल एक्सपीरियंस देते हैं।

इसे 51% डिस्काउंट के साथ 21,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 4के अल्ट्रा एचडी स्मार्ट टीवी है, जिसका पिक्सल रेजोल्यूशन 3840 x 2160 है। इसके साथ शानदार विजुअल और इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलता है। इसका 60Hz रिफ्रेश रेट स्मूद मोशन देता है और 178° वाइड व्यूइंग एंगल के साथ वाइड कलर गैमुट और डायनेमिक बैकलाइट कंटोल देता है। यह गेमिंग समेत मूवी एक्सपीरियंस को भी कमाल का बनाता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।