धूम मचा रहे हैं ये बेस्ट 43-इंच स्मार्ट टीवी, फीचर्स देखकर कहेंगे, अभी ऑर्डर करना है

Feb 26, 2026 12:21 am IST

अमेजन पर उपलब्ध ये 43-इंच स्मार्ट टीवी बेजल-लेस 4K डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आते हैं, जो आपके घर को सिनेमा हॉल जैसा बना देंगे। शानदार बैंक ऑफर्स और भारी डिस्काउंट के चलते ये प्रीमियम टीवी अब 35,000 रुपए के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाले और पसंदीदा विकल्प बन गए हैं।

Samsung Crystal 4K Vivid Pro अपनी Brighter Crystal डिस्प्ले और AI अपस्केलिंग के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है, जिसकी कीमत करीब 29,490 रुपए से 32,990 रुपए के बीच रहती है। वहीं, LG अपने WebOS और α7 AI प्रोसेसर के साथ एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस और मैजिक रिमोट की सुविधा देता है, जो इसे 30,000 रुपए के आसपास एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।

बजट के शौकीनों के लिए Xiaomi X Pro QLED और Acer I Pro Series गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। शाओमी का QLED मॉडल 28,999 रुपए में शानदार कलर एक्यूरेसी और 32GB स्टोरेज देता है, जबकि एसर का I Pro मॉडल मात्र 21,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर 30W डॉल्बी ऑडियो और Android 14 जैसे लेटेस्ट फीचर्स प्रदान कर रहा है।

कुल मिलाकर, आज का ग्राहक सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि 4K रेजोल्यूशन, डॉल्बी विजन, और AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन जैसे फीचर्स को प्राथमिकता दे रहा है। बैंक ऑफर्स और अमेजन के कूपन डिस्काउंट इन प्रीमियम टीवी को मिड-रेंज बजट वाले परिवारों के लिए भी सुलभ बना रहे हैं।

Acer 108 cm (43 inches) Ultra V Series एक हाई-परफॉरमेंस स्मार्ट टीवी है जो QLED टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत रंग और बेहतर ब्राइटनेस प्रदान करता है। सबसे खास बात यह है कि यह Android 14 OS पर आधारित Google TV है, जो 2026 में सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अनुभव सुनिश्चित करता है।

Specifications वॉरंटी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI 2.1 पोर्ट्स, Dual-band Wifi, Bluetooth 5.2 रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 30 Watts आउटपुट क्यों खरीदें QLED डिस्प्ले लेटेस्ट सॉफ्टवेयर गेमिंग फीचर्स डॉल्बी विजन और एटमॉस 62% के भारी डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प एसर की रीसेल वैल्यू और प्रीमियम ब्रांडिंग थोड़ी कम रिफ्रेश रेट 60Hz बेसिक केवल 2 USB पोर्ट्स

सैमसंगका यह मॉडल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो 4K के भारी-भरकम बजट के बजाय Full HD (1080p) में बेहतरीन कलर्स और क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। इसमें Tizen OS का सपोर्ट मिलता है, जो इसे चलाने में बेहद आसान और स्मूथ बनाता है। 22,490 रुपए की कीमत पर यह एक प्रीमियम ब्रांड का किफायती हिस्सा है।

Specifications वॉरंटी 1 साल पूरी मशीन + 1 साल अतिरिक्त पैनल पर स्मार्ट फीचर्स Voice Search Remote, AirPlay रेजोल्यूशन Full HD (1920 x 1080) डिस्प्ले टेक Hyper Real Engine साउंड 20 Watts क्यों खरीदें पैनल की वारंटी स्मार्ट इकोसिस्टम पिक्चर इंजन पर्सनल डेटा और टीवी की सेटिंग्स को हैकर्स से सुरक्षित क्यों खोजें विकल्प केवल 2 HDMI पोर्ट्स रिफ्रेश रेट 50 Hz बेसिक

LG 43-inch UA82 AI Series को 2026 के हिसाब से फ्यूचर-प्रूफ बनाया गया है। इसमें α7 AI Processor 4K Gen8 का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर पर एलजी के महंगे टीवी में मिलता है। यह प्रोसेसर साधारण एचडी कंटेंट को भी 4K जैसी स्पष्टता में बदलने में माहिर है। 29,990 रुपए की कीमत पर यह प्रीमियम अनुभव और बजट के बीच का सही मेल है।

Specifications कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, Ethernet साउंड 20W Output ऑपरेटिंग सिस्टम webOS 25 गेमिंग ALLM, HGiG Mode, Game Optimizer क्यों खरीदें बेहतरीन प्रोसेसर Virtual 9.1.2 साउंड WebOS 25 गेमिंग के लिए बेस्ट क्यों खोजें विकल्प पैनल थोड़ा कम ब्राइट रेटिंग 1-Star

Xiaomi FX 4K Fire TV की सबसे बड़ी खासियत इसका Fire TV Built-in होना है। यह उन लोगों के लिए शानदार है जो पहले से Fire TV Stick इस्तेमाल कर रहे हैं। 21,999 रुपए की कीमत पर यह 4K डिस्प्ले और बेजल-लेस डिज़ाइन का एक बेहतरीन पैकेज है, जो अमेजन प्राइम वीडियो और अलेक्सा के साथ बहुत स्मूथ काम करता है।

Specifications वॉरंटी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Dual-band Wi-Fi, Bluetooth रिमोट Alexa Voice Remote रिफ्रेश रेट 60 Hz साउंड 24 Watts Output ऑपरेटिंग सिस्टम Fire TV OS क्यों खरीदें DTH और OTT का संगम MEMC टेक्नोलॉजी रंगों की गहराई अलेक्सा इंटीग्रेशन बेज़ल-लेस डिज़ाइन क्यों खोजें विकल्प इसका इंटरफेस समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है पीक ब्राइटनेस थोड़ी कम

VW 43-inch Glow Series (VW43PRO+) उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो बहुत कम कीमत में प्रीमियम QLED डिस्प्ले का अनुभव लेना चाहते हैं। यह एक भारतीय ब्रांड है जो किफ़ायती कीमतों पर हाई-एंड फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। इसका Frameless Design और Quantum Lucent Technology इसे देखने में काफी महंगा और आधुनिक लुक देते हैं।

Specifications कीमत 15,999 रुपए कनेक्टिविटी 2 HDMI पोर्ट्स, 2 USB पोर्ट्स, Wifi, LAN प्रोसेसर Quad Core Processor साउंड 24 Watts ऑपरेटिंग सिस्टम Cloud TV क्यों खरीदें अविश्वसनीय कीमत QLED टेक्नोलॉजी बेज़ल-लेस डिज़ाइन Cloud TV इंटरफेस PC कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प Cloud TV' इंटरफेस कभी-कभी धीमा VW का सर्विस नेटवर्क छोटा केवल 2 HDMI पोर्ट्स

Optima 43S-ULT-AED एक अल्ट्रा-बजट स्मार्ट टीवी है जो अपनी कीमत के हिसाब से चौंकाने वाले फीचर्स देता है। 13,000 रुपए से कम में यह 43-इंच की बड़ी स्क्रीन, 30W के पावरफुल स्पीकर और वॉयस कमांड जैसे फीचर्स के साथ आता है। यह उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी पुरानी CRT टीवी या छोटी 32-इंच टीवी से कम से कम खर्च में अपग्रेड करना चाहते हैं।

Specifications वॉरंटी 1 साल की वारंटी कनेक्टिविटी Dual HDMI, Dual USB, Wi-Fi स्मार्ट कंट्रोल Voice Command और Mobile Remote ऑपरेटिंग सिस्टम Android OS साउंड 30W Sonic Boom Speakers क्यों खरीदें सबसे कम कीमत 30W साउंड फ्री मूवीज लाइब्रेरी वॉयस कमांड फ्री वॉल माउंट क्यों खोजें विकल्प एक नया और बहुत छोटा ब्रांड पिक्चर क्वालिटी या एसर जैसी QLED ब्राइटनेस की उम्मीद न करें रिफ्रेश रेट 60Hz बेसिक

1. Best 43 inch 4K TV under 20000 (₹20,000 के अंदर बेस्ट 4K टीवी) इस बजट में आपको बेहतरीन 'Value-for-Money' ब्रांड्स मिलते हैं:

Acer Ultra I Series (4K LED): यह टीवी अक्सर ₹17,999 - ₹19,999 के आसपास मिल जाता है। इसमें Dolby Vision और 30W के पावरफुल स्पीकर मिलते हैं।

Samsung Crystal 4K (DUE76): सेल के दौरान यह मॉडल ₹19,999 की कीमत को टच करता है। इसका 'Crystal Processor' पिक्चर क्वालिटी को शार्प बनाता है।

VW Glow Series (4K QLED): अगर आप QLED पैनल चाहते हैं, तो यह ब्रांड ₹18,000 के आसपास 4K QLED ऑफर करता है।

2. Best 43 inch 4K Smart TV in India (भारत के सबसे बेहतरीन 4K स्मार्ट टीवी)

अगर बजट की ज्यादा चिंता न हो और क्वालिटी प्राथमिकता हो:

Sony Bravia 2/3 Series (4K Google TV): ₹35,000 - ₹40,000 के बीच। इसकी कलर एक्यूरेसी और अपस्केलिंग (Upscaling) सबसे टॉप क्लास होती है।

LG UA82 Series: यह 2026 का नया मॉडल है जो webOS 25 पर चलता है, इसकी स्मूदनेस और मैजिक रिमोट लाजवाब है।

Xiaomi X Pro QLED: मिड-रेंज में यह सबसे संतुलित टीवी है जो प्रीमियम QLED रंगों के साथ आता है।

3. 43 inch Smart TV Clearance (क्लीयरेंस सेल डील्स) अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अक्सर पिछले साल (2025) के मॉडल्स पर भारी छूट मिलती है:

TCL और Hisense: इनके पुराने 4K मॉडल्स क्लीयरेंस में ₹18,000 के आसपास मिल सकते हैं।

Kodak और Thomson: ये ब्रांड्स फ्लिपकार्ट पर क्लीयरेंस के दौरान 43-इंच 4K टीवी को ₹16,000 तक ले आते हैं।

4. 43 inch Smart TV under 15000 (₹15,000 के अंदर) इस बजट में आपको मुख्य रूप से Full HD (1080p) टीवी मिलेंगे:

VW Playwall Series: लगभग ₹13,499 में। यह सबसे ज्यादा बिकने वाला बजट टीवी है।

Coocaa 43S3U Plus: लगभग ₹14,499 में। यह 'Eye Care Technology' के साथ आता है।

Foxsky Full HD Smart TV: लगभग ₹13,499 में।

5. 43 inch Smart TV under 10000 (₹10,000 के अंदर) ईमानदारी से कहें तो ₹10,000 में एक ब्रांडेड 43-इंच टीवी मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ खास विकल्प हैं:

Uniboom/Optima: जैसा कि आपने पहले देखा, कुछ बहुत छोटे ब्रांड्स ₹9,999 के आसपास 43-इंच टीवी लिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी सर्विस रिस्की हो सकती है।

IndiaMART (B2B): दिल्ली या नोएडा के थोक विक्रेताओं से असेंबल्ड (बिना ब्रांड वाले) टीवी ₹9,000-₹10,000 में मिल सकते हैं, पर इनमें वारंटी का भरोसा कम होता है।

Refurbished: Amazon Renewed पर कभी-कभी पुराने 43-इंच टीवी ₹10,000 के नीचे मिल जाते हैं।

बजट बेस्ट मॉडल (2026) रेजोल्यूशन ₹10,000 से कम Optima / Uniboom HD/FHD ₹10,000 - ₹15,000 VW Playwall / Kodak SE Full HD ₹15,000 - ₹20,000 Acer Ultra I / Xiaomi A Series 4K Ultra HD ₹30,000+ Sony Bravia / Samsung Crystal 4K (Premium)

