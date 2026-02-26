धूम मचा रहे हैं ये बेस्ट 43-इंच स्मार्ट टीवी, फीचर्स देखकर कहेंगे, अभी ऑर्डर करना है
अमेजन पर उपलब्ध ये 43-इंच स्मार्ट टीवी बेजल-लेस 4K डिस्प्ले और दमदार साउंड के साथ आते हैं, जो आपके घर को सिनेमा हॉल जैसा बना देंगे। शानदार बैंक ऑफर्स और भारी डिस्काउंट के चलते ये प्रीमियम टीवी अब 35,000 रुपए के अंदर सबसे ज्यादा बिकने वाले और पसंदीदा विकल्प बन गए हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Samsung Crystal 4K Vivid Pro अपनी Brighter Crystal डिस्प्ले और AI अपस्केलिंग के कारण ग्राहकों की पहली पसंद बना हुआ है, जिसकी कीमत करीब 29,490 रुपए से 32,990 रुपए के बीच रहती है। वहीं, LG अपने WebOS और α7 AI प्रोसेसर के साथ एक स्मूथ यूजर एक्सपीरियंस और मैजिक रिमोट की सुविधा देता है, जो इसे 30,000 रुपए के आसपास एक बेहतरीन विकल्प बनाता है।
बजट के शौकीनों के लिए Xiaomi X Pro QLED और Acer I Pro Series गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। शाओमी का QLED मॉडल 28,999 रुपए में शानदार कलर एक्यूरेसी और 32GB स्टोरेज देता है, जबकि एसर का I Pro मॉडल मात्र 21,990 रुपए की शुरुआती कीमत पर 30W डॉल्बी ऑडियो और Android 14 जैसे लेटेस्ट फीचर्स प्रदान कर रहा है।
कुल मिलाकर, आज का ग्राहक सिर्फ ब्रांड नहीं बल्कि 4K रेजोल्यूशन, डॉल्बी विजन, और AI पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन जैसे फीचर्स को प्राथमिकता दे रहा है। बैंक ऑफर्स और अमेजन के कूपन डिस्काउंट इन प्रीमियम टीवी को मिड-रेंज बजट वाले परिवारों के लिए भी सुलभ बना रहे हैं।
1. acer 108 cm (43 inches) Ultra V Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV AR43QDVGU2875BD
Acer 108 cm (43 inches) Ultra V Series एक हाई-परफॉरमेंस स्मार्ट टीवी है जो QLED टेक्नोलॉजी के साथ आता है। यह साधारण LED टीवी के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत रंग और बेहतर ब्राइटनेस प्रदान करता है। सबसे खास बात यह है कि यह Android 14 OS पर आधारित Google TV है, जो 2026 में सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अनुभव सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
गेमिंग फीचर्स
डॉल्बी विजन और एटमॉस
62% के भारी डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
एसर की रीसेल वैल्यू और प्रीमियम ब्रांडिंग थोड़ी कम
रिफ्रेश रेट 60Hz बेसिक
केवल 2 USB पोर्ट्स
2. Samsung 108 cm (43 inches) FHD Smart LED TV UA43F5550FUXXL
सैमसंगका यह मॉडल उन लोगों के लिए बेस्ट है जो 4K के भारी-भरकम बजट के बजाय Full HD (1080p) में बेहतरीन कलर्स और क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी चाहते हैं। इसमें Tizen OS का सपोर्ट मिलता है, जो इसे चलाने में बेहद आसान और स्मूथ बनाता है। 22,490 रुपए की कीमत पर यह एक प्रीमियम ब्रांड का किफायती हिस्सा है।
Specifications
क्यों खरीदें
पैनल की वारंटी
स्मार्ट इकोसिस्टम
पिक्चर इंजन
पर्सनल डेटा और टीवी की सेटिंग्स को हैकर्स से सुरक्षित
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 HDMI पोर्ट्स
रिफ्रेश रेट 50 Hz बेसिक
3. LG 108 cm (43 inches) UA82 AI Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA
LG 43-inch UA82 AI Series को 2026 के हिसाब से फ्यूचर-प्रूफ बनाया गया है। इसमें α7 AI Processor 4K Gen8 का इस्तेमाल किया गया है, जो आमतौर पर एलजी के महंगे टीवी में मिलता है। यह प्रोसेसर साधारण एचडी कंटेंट को भी 4K जैसी स्पष्टता में बदलने में माहिर है। 29,990 रुपए की कीमत पर यह प्रीमियम अनुभव और बजट के बीच का सही मेल है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन प्रोसेसर
Virtual 9.1.2 साउंड
WebOS 25
गेमिंग के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
पैनल थोड़ा कम ब्राइट
रेटिंग 1-Star
4. Xiaomi 108 cm (43 inch) FX Ultra HD 4K Smart LED Fire TV L43MB-FIN
Xiaomi FX 4K Fire TV की सबसे बड़ी खासियत इसका Fire TV Built-in होना है। यह उन लोगों के लिए शानदार है जो पहले से Fire TV Stick इस्तेमाल कर रहे हैं। 21,999 रुपए की कीमत पर यह 4K डिस्प्ले और बेजल-लेस डिज़ाइन का एक बेहतरीन पैकेज है, जो अमेजन प्राइम वीडियो और अलेक्सा के साथ बहुत स्मूथ काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
DTH और OTT का संगम
MEMC टेक्नोलॉजी
रंगों की गहराई
अलेक्सा इंटीग्रेशन
बेज़ल-लेस डिज़ाइन
क्यों खोजें विकल्प
इसका इंटरफेस समझने में आपको थोड़ा समय लग सकता है
पीक ब्राइटनेस थोड़ी कम
5. VW 109 cm (43 inches) Glow Series 4K UHD Smart QLED Android TV VW43PRO+ (Black)
VW 43-inch Glow Series (VW43PRO+) उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जो बहुत कम कीमत में प्रीमियम QLED डिस्प्ले का अनुभव लेना चाहते हैं। यह एक भारतीय ब्रांड है जो किफ़ायती कीमतों पर हाई-एंड फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। इसका Frameless Design और Quantum Lucent Technology इसे देखने में काफी महंगा और आधुनिक लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
QLED टेक्नोलॉजी
बेज़ल-लेस डिज़ाइन
Cloud TV इंटरफेस
PC कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
Cloud TV' इंटरफेस कभी-कभी धीमा
VW का सर्विस नेटवर्क छोटा
केवल 2 HDMI पोर्ट्स
6. Uniboom Optima 109 cm (43 inch) HD LED Smart Android TV with Voice Command App | 5000+ Free Movies | 30W Sonic Boom Speakers | 500+ Certified Apps | Mobile Remote | 43S-ULT-AED
Optima 43S-ULT-AED एक अल्ट्रा-बजट स्मार्ट टीवी है जो अपनी कीमत के हिसाब से चौंकाने वाले फीचर्स देता है। 13,000 रुपए से कम में यह 43-इंच की बड़ी स्क्रीन, 30W के पावरफुल स्पीकर और वॉयस कमांड जैसे फीचर्स के साथ आता है। यह उन यूज़र्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपनी पुरानी CRT टीवी या छोटी 32-इंच टीवी से कम से कम खर्च में अपग्रेड करना चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे कम कीमत
30W साउंड
फ्री मूवीज लाइब्रेरी
वॉयस कमांड
फ्री वॉल माउंट
क्यों खोजें विकल्प
एक नया और बहुत छोटा ब्रांड
पिक्चर क्वालिटी या एसर जैसी QLED ब्राइटनेस की उम्मीद न करें
रिफ्रेश रेट 60Hz बेसिक
1. Best 43 inch 4K TV under 20000 (₹20,000 के अंदर बेस्ट 4K टीवी)
इस बजट में आपको बेहतरीन 'Value-for-Money' ब्रांड्स मिलते हैं:
Acer Ultra I Series (4K LED): यह टीवी अक्सर ₹17,999 - ₹19,999 के आसपास मिल जाता है। इसमें Dolby Vision और 30W के पावरफुल स्पीकर मिलते हैं।
Samsung Crystal 4K (DUE76): सेल के दौरान यह मॉडल ₹19,999 की कीमत को टच करता है। इसका 'Crystal Processor' पिक्चर क्वालिटी को शार्प बनाता है।
VW Glow Series (4K QLED): अगर आप QLED पैनल चाहते हैं, तो यह ब्रांड ₹18,000 के आसपास 4K QLED ऑफर करता है।
2. Best 43 inch 4K Smart TV in India (भारत के सबसे बेहतरीन 4K स्मार्ट टीवी)
अगर बजट की ज्यादा चिंता न हो और क्वालिटी प्राथमिकता हो:
Sony Bravia 2/3 Series (4K Google TV): ₹35,000 - ₹40,000 के बीच। इसकी कलर एक्यूरेसी और अपस्केलिंग (Upscaling) सबसे टॉप क्लास होती है।
LG UA82 Series: यह 2026 का नया मॉडल है जो webOS 25 पर चलता है, इसकी स्मूदनेस और मैजिक रिमोट लाजवाब है।
Xiaomi X Pro QLED: मिड-रेंज में यह सबसे संतुलित टीवी है जो प्रीमियम QLED रंगों के साथ आता है।
3. 43 inch Smart TV Clearance (क्लीयरेंस सेल डील्स)
अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर अक्सर पिछले साल (2025) के मॉडल्स पर भारी छूट मिलती है:
TCL और Hisense: इनके पुराने 4K मॉडल्स क्लीयरेंस में ₹18,000 के आसपास मिल सकते हैं।
Kodak और Thomson: ये ब्रांड्स फ्लिपकार्ट पर क्लीयरेंस के दौरान 43-इंच 4K टीवी को ₹16,000 तक ले आते हैं।
4. 43 inch Smart TV under 15000 (₹15,000 के अंदर)
इस बजट में आपको मुख्य रूप से Full HD (1080p) टीवी मिलेंगे:
VW Playwall Series: लगभग ₹13,499 में। यह सबसे ज्यादा बिकने वाला बजट टीवी है।
Coocaa 43S3U Plus: लगभग ₹14,499 में। यह 'Eye Care Technology' के साथ आता है।
Foxsky Full HD Smart TV: लगभग ₹13,499 में।
5. 43 inch Smart TV under 10000 (₹10,000 के अंदर)
ईमानदारी से कहें तो ₹10,000 में एक ब्रांडेड 43-इंच टीवी मिलना मुश्किल है, लेकिन कुछ खास विकल्प हैं:
Uniboom/Optima: जैसा कि आपने पहले देखा, कुछ बहुत छोटे ब्रांड्स ₹9,999 के आसपास 43-इंच टीवी लिस्ट करते हैं, लेकिन इनकी सर्विस रिस्की हो सकती है।
IndiaMART (B2B): दिल्ली या नोएडा के थोक विक्रेताओं से असेंबल्ड (बिना ब्रांड वाले) टीवी ₹9,000-₹10,000 में मिल सकते हैं, पर इनमें वारंटी का भरोसा कम होता है।
Refurbished: Amazon Renewed पर कभी-कभी पुराने 43-इंच टीवी ₹10,000 के नीचे मिल जाते हैं।
|बजट
|बेस्ट मॉडल (2026)
|रेजोल्यूशन
|₹10,000 से कम
|Optima / Uniboom
|HD/FHD
|₹10,000 - ₹15,000
|VW Playwall / Kodak SE
|Full HD
|₹15,000 - ₹20,000
|Acer Ultra I / Xiaomi A Series
|4K Ultra HD
|₹30,000+
|Sony Bravia / Samsung Crystal
|4K (Premium)
