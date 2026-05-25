Smart TV Offers, कौड़ियों के दाम मिल रहा है 108 cm का ये 4K Ultra HD TV, हाथ से न जाने दें मौका

भारी डिस्काउंट के चलते 108 cm का यह धांसू 4K Ultra HD Smart LED Google TV बेहद सस्ती कीमत पर मिल रहा है। अगर आप कम बजट में सिनेमा हॉल जैसा मज़ा और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, तो इस बेहतरीन डील को हाथ से न जाने दें।

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अगर आप अपने घर के लिए एक नया और बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। इस समय मार्केट में 108 cm (43 इंच) के 4K Ultra HD Smart LED Google TV पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट लाइव हो चुका है। भारी गिरावट के बाद यह प्रीमियम टीवी बेहद किफायती यानी कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, जिसे देखते हुए टेक एक्सपर्ट्स इसे इस साल की सबसे बड़ी डील मान रहे हैं।यह स्मार्ट टीवी न सिर्फ आपके बजट में फिट बैठता है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी बड़े-बड़े प्रीमियम स्क्रीन्स को टक्कर देता है। इसमें आपको 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन मिलता है, जो हर एक विजुअल को क्रिस्टल क्लियर और बेहद जीवंत बनाता है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से इसका इंटरफेस बेहद स्मूथ है, जहां नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब जैसे ऐप्स को चलाना बहुत आसान है। इसके अलावा, इसमें इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप इसे अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिनेमाई साउंड और बेज़ल-लेस डिस्प्ले आपके लिविंग रूम को थिएटर में बदल देंगे। सीमित समय के इस शानदार ऑफर को हाथ से बिल्कुल न जाने दें और आज ही इस डील का फायदा उठाएं।

यदि आप बजट सेगमेंट में एक प्रीमियम और थिएटर जैसा अनुभव देने वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो TCL V6C 43-inch 4K Google TV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी आधुनिक मेटालिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके लिविंग रूम को बेहद स्टाइलिश लुक देता है। शानदार 4K रिज़ॉल्यूशन और दमदार साउंड टेक्नोलॉजी के साथ यह टीवी आपके मनोरंजन के अनुभव को दोगुना कर देता है। अमेजन पर 52,990 रुपये की एमआरपी वाले इस मॉडल पर भारी छूट मिल रही है।

Specifications पैनल टाइप HVA पैनल ऑपरेटिंग सिस्टम Google TV प्रोसेसर 64-बिट क्वाड कोर प्रोसेसर कनेक्टिविटी 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, वाई-फाई 5, ईथरनेट (LAN) वारंटी टीवी पर 2 साल और रिमोट पर 6 महीने की वारंटी क्यों खरीदें दमदार साउंड स्मूथ गूगल टीवी OS बड़ी स्टोरेज और रैम शानदार डिस्प्ले क्वालिटी क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट केवल 60 हर्ट्ज़ केवल 1 USB पोर्ट

यदि आप अपने लिविंग रूम के लिए धांसू साउंड और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Xiaomi 43-Inch X Series 4K Google TV (L43MB-AIN) एक परफेक्ट चॉइस है। यह नया X GTV 2025 मॉडल लेटेस्ट Android 14 OS पर काम करता है। इसमें आपको बेजल-लेस प्रीमियम डिज़ाइन के साथ Dolby Vision जैसी बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलती है। अमेजन पर 37,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी इस समय 26,499 रुपये की शानदार डील प्राइस पर मिल रहा है।

Specifications डिस्प्ले फीचर्स Dolby Vision, HDR 10, HLG, Vivid Picture Engine 2 विशेष मोड्स Filmmaker Mode, Eye Comfort Mode, Reality Flow MEMC स्मार्ट फीचर्स गूगल असिस्टेंट, इन-बिल्ट गूगल कास्ट, पैचवॉल वारंटी 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव ब्रांड वारंटी क्यों खरीदें सिनेमाई साउंड आउटपुट बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस क्यों खोजें विकल्प 60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट कम स्टोरेज

भारतीय बाजार के सबसे भरोसेमंद और पुराने ब्रांड्स में से एक, ओनिडा अपने यूजर्स के लिए बजट रेंज में एक शानदार विकल्प लेकर आया है। Onida Nexg Series 43-inch 4K Google TV (43UIG) एक बेहतरीन लिमिटेड टाइम डील के साथ अमेज़न पर उपलब्ध है। यह टीवी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में 4K HDR डिस्प्ले और Google TV OS की स्मूथनेस का मजा लेना चाहते हैं। 32,290 रुपये की एमआरपी वाला यह स्मार्ट टीवी इस समय केवल 23,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।

Specifications डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160 पिक्सल्स) पिक्चर इंजन Pixa Visual Engine (4K HDR, Live Colour) साउंड आउटपुट 20 वॉट (Hifi Speaker Box Pro, Dolby Audio) कनेक्टिविटी वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट, 3 HDMI पोर्ट, 1 USB पोर्ट, AV इन एडॉप्टर क्यों खरीदें बेहतरीन व्यूइंग एंगल स्मार्ट पैरेंटल कंट्रोल मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स आंखों की सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प सीमित ऑडियो आउटपुट केवल 1 USB पोर्ट

यदि आपका बजट अच्छा है और आप बिना किसी समझौते के प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, बेजोड़ वीडियो प्रोसेसिंग और लॉन्ग-लास्टिंग लाइफ चाहते हैं, तो Sony BRAVIA 2M2 Series 43-inch 4K Google TV (K-43S22BM2) मार्केट का सबसे बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है। सोनी का यह मॉडल अपने दमदार 4K Processor X1 के लिए जाना जाता है, जो साधारण वीडियो को भी क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स में बदल देता है। अमेजन पर 59,900 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी इस समय 20% की बचत के साथ 47,990 रुपये के प्राइस पर उपलब्ध है।

Specifications डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन 4K Ultra HD (3840 x 2160 पिक्सल्स) पिक्चर प्रोसेसर 4K Processor X1 (4K X-Reality PRO अपस्केलिंग) साउंड आउटपुट 20 वॉट कनेक्टिविटी वाई-फाई, ब्लूटूथ, ईथरनेट, 4 HDMI पोर्ट (eARC कम्पैटिबल), 2 USB पोर्ट क्यों खरीदें धांसू विजुअल प्रोसेसिंग नेचुरल कलर्स अल्ट्रा-प्रीमियम ऑडियो शानदार इकोसिस्टम क्यों खोजें विकल्प ऊर्जा रेटिंग केवल 2 स्टार काफी महंगा

कम कीमत में सबसे लेटेस्ट और एडवांस्ड फीचर्स चाहने वालों के लिए एसर का यह मॉडल एक बड़ा धमाका है। Acer Ultra I Series 43-inch 4K Google TV मार्केट में अपनी धांसू स्पेसिफिकेशन्स के साथ अन्य बजट ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। यह टीवी लेटेस्ट Android 14 OS और AI एनेबल्ड 2875 चिपसेट के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। अमेजन पर 47,999 रुपये की एमआरपी वाला यह स्मार्ट टीवी इस समय 52% की भारी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है।

Specifications ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 OS आधारित Google TV प्रोसेसर लेटेस्ट AI इनेबल्ड 2875 चिपसेट मेमोरी & स्टोरेज 2GB RAM | 16GB Storage क्यों खरीदें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और पावरफुल प्रोसेसर बेहतरीन मेमोरी कॉम्बिनेशन दमदार साउंड क्वालिटी लेटेस्ट वाई-फाई, 2-वे ब्लूटूथ और USB 3.0 का पोर्ट क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क बाकी बड़े ब्रांड्स जितना मजबूत नहीं जट टीवी आमतौर पर बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा

यदि आप अपने टीवी में बेहतरीन ब्राइटनेस, बेहतरीन पिक्चर कंट्रास्ट और ढेर सारे ऐप सपोर्ट की तलाश में हैं, तो Hisense E6S Series 43-inch 4K Google TV एक बहुत ही प्रीमियम और फीचर-पैक विकल्प है। यह टीवी अपने Super Bright Panel और दमदार विजुअल इंजनों के लिए जाना जाता है। अमेजन पर 44,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी इस समय 38% की बचत के साथ 27,990 रुपये की कीमत पर मिल रहा है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डिस्प्ले कलर्स और कंट्रास्ट से कोई समझौता नहीं करना चाहते।

Specifications डिस्प्ले रिज़ॉल्यूशन 4K Ultra HD ब्राइटनेस & कंट्रास्ट 350 nits ब्राइटनेस | 5000:1 डायनेमिक कंट्रास्ट डिस्प्ले टेक्नोलॉजी Dolby Vision, HDR 10, AI PQ, AI Smooth Motion विशेष फीचर्स Karaoke Mode, Google Meet, वॉइस कंट्रोल, इन-बिल्ट क्रोमकास्ट क्यों खरीदें अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले बेहतरीन पिक्चर टेक्नोलॉजी दमदार साउंड और ऑडियो स्मूथ विजुअल्स क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा साधारण एलईडी टीवी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत

यदि आप 21,000 रुपये से कम के बजट में बेहतरीन डिस्प्ले पैनल और लाउड साउंड ढूंढ रहे हैं, तो VW (Visio World) Pro Series 43-inch QLED TV मार्केट में इस समय की सबसे बड़ी बजट-ब्रेकिंग डील है। यह इकलौता ऐसा टीवी है जो इस प्राइस रेंज में साधारण LED की जगह एडवांस QLED डिस्प्ले दे रहा है। अमेजन पर 54,999 रुपये की एमआरपी वाला यह मॉडल 62% की भारी छूट के साथ मात्र 20,999 रुपये में मिल रहा है।

Specifications स्क्रीन साइज़ 109 cm (43 इंच) डिस्प्ले टेक्नोलॉजी QLED (10-बिट पैनल, 1 बिलियन कलर्स) ऑपरेटिंग सिस्टम Android 14 OS आधारित Google TV मेमोरी & स्टोरेज 2GB RAM | 32GB ROM (सबसे ज्यादा) क्यों खरीदें शानदार QLED डिस्प्ले अल्ट्रा लाउड साउंड बड़ी स्टोरेज और मेमोरी लेटेस्ट सॉफ्टवेयर क्यों खोजें विकल्प रिफ्रेश रेट कंफ्यूजन ब्रांड वैल्यू और सर्विस

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1. क्या 43 इंच का 4K टीवी खरीदने लायक है ? हाँ, बिल्कुल खरीदने लायक है। आज के समय में YouTube, Netflix, Prime Video और यहाँ तक कि सेट-अप बॉक्स पर भी ज्यादातर कंटेंट 4K में आ रहा है। 43 इंच की स्क्रीन पर 4K रिज़ॉल्यूशन होने से पिक्सल्स इतने पास-पास होते हैं कि आपको बेहद क्रिस्प और शार्प पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यदि आप टीवी को 4 से 6 फीट की दूरी से भी देखते हैं, तो आपको सिनेमा जैसा अनुभव मिलेगा।

2. क्या 43 इंच के टीवी के लिए फुल एचडी अच्छा है? शॉर्ट आंसर: अगर बजट बहुत कम है तो काम चल जाएगा, लेकिन यह अब पुराना हो चुका है।

अगर बजट बहुत कम है तो काम चल जाएगा, लेकिन यह अब पुराना हो चुका है। डिटेल: 43 इंच के साइज पर Full HD (1080p) बुरा नहीं दिखता, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको इमेज में उतनी शार्पनेस नहीं मिलेगी जितनी 4K में मिलती है। चूंकि अब 4K और Full HD टीवी की कीमतों में केवल 3,000 रुपये से 4,000 रुपये का अंतर रह गया है, इसलिए Full HD की जगह 4K चुनना ही समझदारी है। 3. भारत में 43 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत क्या है? भारतीय बाजार में 43 इंच के स्मार्ट टीवी को तीन प्राइस ब्रैकेट में देखा जा सकता है,

बजट रेंज : इस रेंज में आपको मुख्य रूप से Full HD टीवी मिलते हैं (जैसे Thomson, Kodak, या कोका)।

इस रेंज में आपको मुख्य रूप से Full HD टीवी मिलते हैं (जैसे Thomson, Kodak, या कोका)। वैल्यू फॉर मनी रेंज : इस रेंज में आपको बेहतरीन 4K UHD या QLED टीवी मिल जाते हैं (जैसे VW, Xiaomi X Series, TCL)।

इस रेंज में आपको बेहतरीन 4K UHD या QLED टीवी मिल जाते हैं (जैसे VW, Xiaomi X Series, TCL)। प्रीमियम रेंज : इसमें आपको टॉप ब्रांड्स की बेहतरीन पिक्चर प्रोसेसिंग और ब्रांड वैल्यू मिलती है (जैसे Sony, Samsung, LG)।

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