Smart TV Offers, कौड़ियों के दाम मिल रहा है 108 cm का ये 4K Ultra HD TV, हाथ से न जाने दें मौका
भारी डिस्काउंट के चलते 108 cm का यह धांसू 4K Ultra HD Smart LED Google TV बेहद सस्ती कीमत पर मिल रहा है। अगर आप कम बजट में सिनेमा हॉल जैसा मज़ा और प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं, तो इस बेहतरीन डील को हाथ से न जाने दें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप अपने घर के लिए एक नया और बजट-फ्रेंडली स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन खबर है। इस समय मार्केट में 108 cm (43 इंच) के 4K Ultra HD Smart LED Google TV पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट लाइव हो चुका है। भारी गिरावट के बाद यह प्रीमियम टीवी बेहद किफायती यानी कौड़ियों के दाम में मिल रहा है, जिसे देखते हुए टेक एक्सपर्ट्स इसे इस साल की सबसे बड़ी डील मान रहे हैं।यह स्मार्ट टीवी न सिर्फ आपके बजट में फिट बैठता है, बल्कि फीचर्स के मामले में भी बड़े-बड़े प्रीमियम स्क्रीन्स को टक्कर देता है। इसमें आपको 4K Ultra HD रिज़ॉल्यूशन मिलता है, जो हर एक विजुअल को क्रिस्टल क्लियर और बेहद जीवंत बनाता है। Google TV ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से इसका इंटरफेस बेहद स्मूथ है, जहां नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और यूट्यूब जैसे ऐप्स को चलाना बहुत आसान है। इसके अलावा, इसमें इन-बिल्ट क्रोमकास्ट और गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप इसे अपनी आवाज़ से कंट्रोल कर सकते हैं। सिनेमाई साउंड और बेज़ल-लेस डिस्प्ले आपके लिविंग रूम को थिएटर में बदल देंगे। सीमित समय के इस शानदार ऑफर को हाथ से बिल्कुल न जाने दें और आज ही इस डील का फायदा उठाएं।
1. TCL 108 cm (43 inches) Metallic Bezel Less Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43V6C (Black)
यदि आप बजट सेगमेंट में एक प्रीमियम और थिएटर जैसा अनुभव देने वाला स्मार्ट टीवी तलाश रहे हैं, तो TCL V6C 43-inch 4K Google TV आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह टीवी आधुनिक मेटालिक बेज़ल-लेस डिज़ाइन के साथ आता है, जो आपके लिविंग रूम को बेहद स्टाइलिश लुक देता है। शानदार 4K रिज़ॉल्यूशन और दमदार साउंड टेक्नोलॉजी के साथ यह टीवी आपके मनोरंजन के अनुभव को दोगुना कर देता है। अमेजन पर 52,990 रुपये की एमआरपी वाले इस मॉडल पर भारी छूट मिल रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
दमदार साउंड
स्मूथ गूगल टीवी OS
बड़ी स्टोरेज और रैम
शानदार डिस्प्ले क्वालिटी
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट केवल 60 हर्ट्ज़
केवल 1 USB पोर्ट
2. Xiaomi 108 cm (43 inch) X Ultra HD 4K Smart Google LED TV L43MB-AIN
यदि आप अपने लिविंग रूम के लिए धांसू साउंड और बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी वाला टीवी ढूंढ रहे हैं, तो Xiaomi 43-Inch X Series 4K Google TV (L43MB-AIN) एक परफेक्ट चॉइस है। यह नया X GTV 2025 मॉडल लेटेस्ट Android 14 OS पर काम करता है। इसमें आपको बेजल-लेस प्रीमियम डिज़ाइन के साथ Dolby Vision जैसी बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी मिलती है। अमेजन पर 37,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी इस समय 26,499 रुपये की शानदार डील प्राइस पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
सिनेमाई साउंड आउटपुट
बेहतरीन डिस्प्ले टेक्नोलॉजी
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
ज्यादा कनेक्टिविटी ऑप्शंस
क्यों खोजें विकल्प
60 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट
कम स्टोरेज
3. Onida 108 cm (43 inch) Nexg Series 4K Ultra HD LED Smart Google TV 43UIG
भारतीय बाजार के सबसे भरोसेमंद और पुराने ब्रांड्स में से एक, ओनिडा अपने यूजर्स के लिए बजट रेंज में एक शानदार विकल्प लेकर आया है। Onida Nexg Series 43-inch 4K Google TV (43UIG) एक बेहतरीन लिमिटेड टाइम डील के साथ अमेज़न पर उपलब्ध है। यह टीवी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कम कीमत में 4K HDR डिस्प्ले और Google TV OS की स्मूथनेस का मजा लेना चाहते हैं। 32,290 रुपये की एमआरपी वाला यह स्मार्ट टीवी इस समय केवल 23,499 रुपये के डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन व्यूइंग एंगल
स्मार्ट पैरेंटल कंट्रोल
मल्टीपल कनेक्टिविटी पोर्ट्स
आंखों की सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
सीमित ऑडियो आउटपुट
केवल 1 USB पोर्ट
4. Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2
यदि आपका बजट अच्छा है और आप बिना किसी समझौते के प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, बेजोड़ वीडियो प्रोसेसिंग और लॉन्ग-लास्टिंग लाइफ चाहते हैं, तो Sony BRAVIA 2M2 Series 43-inch 4K Google TV (K-43S22BM2) मार्केट का सबसे बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है। सोनी का यह मॉडल अपने दमदार 4K Processor X1 के लिए जाना जाता है, जो साधारण वीडियो को भी क्रिस्टल क्लियर विजुअल्स में बदल देता है। अमेजन पर 59,900 रुपये की एमआरपी वाला यह प्रीमियम टीवी इस समय 20% की बचत के साथ 47,990 रुपये के प्राइस पर उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
धांसू विजुअल प्रोसेसिंग
नेचुरल कलर्स
अल्ट्रा-प्रीमियम ऑडियो
शानदार इकोसिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
ऊर्जा रेटिंग केवल 2 स्टार
काफी महंगा
5. Acer 108 cm (43 inches) Ultra I Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV AR43UDGGU2875BD
कम कीमत में सबसे लेटेस्ट और एडवांस्ड फीचर्स चाहने वालों के लिए एसर का यह मॉडल एक बड़ा धमाका है। Acer Ultra I Series 43-inch 4K Google TV मार्केट में अपनी धांसू स्पेसिफिकेशन्स के साथ अन्य बजट ब्रांड्स को कड़ी टक्कर दे रहा है। यह टीवी लेटेस्ट Android 14 OS और AI एनेबल्ड 2875 चिपसेट के साथ आता है, जो इस प्राइस रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है। अमेजन पर 47,999 रुपये की एमआरपी वाला यह स्मार्ट टीवी इस समय 52% की भारी छूट के साथ मात्र 22,999 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर और पावरफुल प्रोसेसर
बेहतरीन मेमोरी कॉम्बिनेशन
दमदार साउंड क्वालिटी
लेटेस्ट वाई-फाई, 2-वे ब्लूटूथ और USB 3.0 का पोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क बाकी बड़े ब्रांड्स जितना मजबूत नहीं
जट टीवी आमतौर पर बिजली की खपत थोड़ी ज्यादा
6. Hisense 108 cm (43 inches) E6S Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV 43E6S
यदि आप अपने टीवी में बेहतरीन ब्राइटनेस, बेहतरीन पिक्चर कंट्रास्ट और ढेर सारे ऐप सपोर्ट की तलाश में हैं, तो Hisense E6S Series 43-inch 4K Google TV एक बहुत ही प्रीमियम और फीचर-पैक विकल्प है। यह टीवी अपने Super Bright Panel और दमदार विजुअल इंजनों के लिए जाना जाता है। अमेजन पर 44,999 रुपये की एमआरपी वाला यह टीवी इस समय 38% की बचत के साथ 27,990 रुपये की कीमत पर मिल रहा है। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो डिस्प्ले कलर्स और कंट्रास्ट से कोई समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा ब्राइट डिस्प्ले
बेहतरीन पिक्चर टेक्नोलॉजी
दमदार साउंड और ऑडियो
स्मूथ विजुअल्स
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
साधारण एलईडी टीवी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत
7. VW 109 cm (43 inches) Pro Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV VW43GQ2
यदि आप 21,000 रुपये से कम के बजट में बेहतरीन डिस्प्ले पैनल और लाउड साउंड ढूंढ रहे हैं, तो VW (Visio World) Pro Series 43-inch QLED TV मार्केट में इस समय की सबसे बड़ी बजट-ब्रेकिंग डील है। यह इकलौता ऐसा टीवी है जो इस प्राइस रेंज में साधारण LED की जगह एडवांस QLED डिस्प्ले दे रहा है। अमेजन पर 54,999 रुपये की एमआरपी वाला यह मॉडल 62% की भारी छूट के साथ मात्र 20,999 रुपये में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार QLED डिस्प्ले
अल्ट्रा लाउड साउंड
बड़ी स्टोरेज और मेमोरी
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
क्यों खोजें विकल्प
रिफ्रेश रेट कंफ्यूजन
ब्रांड वैल्यू और सर्विस
1. क्या 43 इंच का 4K टीवी खरीदने लायक है ?
हाँ, बिल्कुल खरीदने लायक है। आज के समय में YouTube, Netflix, Prime Video और यहाँ तक कि सेट-अप बॉक्स पर भी ज्यादातर कंटेंट 4K में आ रहा है। 43 इंच की स्क्रीन पर 4K रिज़ॉल्यूशन होने से पिक्सल्स इतने पास-पास होते हैं कि आपको बेहद क्रिस्प और शार्प पिक्चर क्वालिटी मिलती है। यदि आप टीवी को 4 से 6 फीट की दूरी से भी देखते हैं, तो आपको सिनेमा जैसा अनुभव मिलेगा।
2. क्या 43 इंच के टीवी के लिए फुल एचडी अच्छा है?
- शॉर्ट आंसर: अगर बजट बहुत कम है तो काम चल जाएगा, लेकिन यह अब पुराना हो चुका है।
- डिटेल: 43 इंच के साइज पर Full HD (1080p) बुरा नहीं दिखता, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा पास से देखेंगे तो आपको इमेज में उतनी शार्पनेस नहीं मिलेगी जितनी 4K में मिलती है। चूंकि अब 4K और Full HD टीवी की कीमतों में केवल 3,000 रुपये से 4,000 रुपये का अंतर रह गया है, इसलिए Full HD की जगह 4K चुनना ही समझदारी है।
3. भारत में 43 इंच के स्मार्ट टीवी की कीमत क्या है?
भारतीय बाजार में 43 इंच के स्मार्ट टीवी को तीन प्राइस ब्रैकेट में देखा जा सकता है,
- बजट रेंज : इस रेंज में आपको मुख्य रूप से Full HD टीवी मिलते हैं (जैसे Thomson, Kodak, या कोका)।
- वैल्यू फॉर मनी रेंज : इस रेंज में आपको बेहतरीन 4K UHD या QLED टीवी मिल जाते हैं (जैसे VW, Xiaomi X Series, TCL)।
- प्रीमियम रेंज : इसमें आपको टॉप ब्रांड्स की बेहतरीन पिक्चर प्रोसेसिंग और ब्रांड वैल्यू मिलती है (जैसे Sony, Samsung, LG)।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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