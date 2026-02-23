बजट है कम पर स्क्रीन चाहिए बड़ी? Amazon पर इन 43 इंच स्मार्ट टीवी ने मचाया तहलका, देखें सबसे कम दाम

बजट है कम पर स्क्रीन चाहिए बड़ी? Amazon पर इन 43 इंच स्मार्ट टीवी ने मचाया तहलका, देखें सबसे कम दाम
अमेजन पर टॉप ब्रांड्स के 43 इंच 4K स्मार्ट टीवी अब तक की सबसे कम कीमत और भारी डिस्काउंट पर उपलब्ध हैं। बेहतरीन सिनेमाई अनुभव के लिए इन बजट-फ्रेंडली डील्स और बैंक ऑफर्स का फायदा उठाएं।
अगर आप अपने घर या बेडरूम के लिए एक शानदार स्मार्ट टीवी खरीदने की योजना बना रहे हैं, लेकिन भारी खर्च नहीं करना चाहते, तो अमेज़न की वर्तमान डील्स आपके लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं हैं। 2026 की शुरुआत के साथ ही, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर 43 इंच (108 cm) स्मार्ट टीवी की कीमतों में भारी गिरावट देखी जा रही है। अब ग्राहक Xiaomi, Samsung, Acer और OnePlus जैसे टॉप ब्रांड्स के 4K अल्ट्रा एचडी टीवी को मात्र 18,000 रुपये से 25,000 रुपये की शुरुआती रेंज में अपना बना सकते हैं।
इन टीवी मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनका बेजल-लेस (बिना फ्रेम वाला) डिजाइन और 4K रिज़ॉल्यूशन है, जो सिनेमा हॉल जैसा अनुभव आपके ड्राइंग रूम में लाता है। तकनीकी तौर पर देखें तो ये टीवी Google TV OS पर चलते हैं, जिससे नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स इस्तेमाल करना बेहद आसान हो जाता है। साथ ही, Dolby Atmos और 30W तक के दमदार स्पीकर्स आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी का अहसास कराते हैं।
1. Haier 108 cm (43) S800 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 43S800QT-P (Grey)
Haier S800 Series 4K Ultra HD Smart QLED Google TV एक प्रीमियम डिस्प्ले और स्मार्ट फीचर्स का बेहतरीन मिश्रण है। इसे 33,569 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह टीवी QLED डिस्प्ले तकनीक के साथ आता है, जो साधारण LED के मुकाबले कहीं ज्यादा जीवंत और सटीक कलर्स प्रदान करता है। इसमें मौजूद Google TV का इंटरफेस और Dolby Atmos साउंड इसे आपके घर के लिए एक कम्पलीट एंटरटेनमेंट हब बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
QLED डिस्प्ले
बड़ी स्टोरेज
स्मार्ट कनेक्टिविटी
हैंड्स-फ्री वॉइस कंट्रोल
2 साल की लंबी मैन्युफैक्चरर वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग केवल 2 स्टार
60Hz का रिफ्रेश रेट
2. LG 108 cm (43 inches) UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS LED TV 43UA82006LA
LG UA82 Series 4K Ultra HD Smart webOS TV भरोसेमंद ब्रांड LG की ओर से आने वाला एक प्रीमियम टीवी है, जो अपनी बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी और स्मार्ट फीचर्स के लिए जाना जाता है। इसे अमेज़न पर 29,990 रुपये की सीमित समय की डील में खरीदा जा सकता है। इस टीवी में लगा α7 AI Processor 4K Gen8 और webOS 25 इसे न केवल स्मार्ट बनाते हैं, बल्कि आपके घर को एक निजी थिएटर में बदल देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल प्रोसेसर
लेटेस्ट सॉफ्टवेयर
स्मार्ट AI फीचर्स
गेमिंग के लिए बेस्ट
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 स्टार रेटिंग
केवल 1 USB पोर्ट
3. Sony 108 cm (43 inches) BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart LED Google TV K-43S22BM2
Sony BRAVIA 2M2 Series 4K Ultra HD Smart Google TV उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो पिक्चर क्वालिटी और ब्रांड वैल्यू से समझौता नहीं करना चाहते। अमेज़न पर यह 37,490 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। सोनी का सिग्नेचर 4K Processor X1 और Live Color तकनीक इसे साधारण टीवी से कोसों आगे ले जाती है, जिससे आपको हर दृश्य में नेचुरल कलर्स और क्रिस्प डिटेल्स मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
शक्तिशाली प्रोसेसर
प्रीमियम डिस्प्ले
शानदार साउंड
गेमिंग के लिए खास
एप्पल इकोसिस्टम
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
पीक ब्राइटनेस थोड़ी कम
केवल 2 स्टार रेटिंग
4. acerpure 109 cms (43 inch) Elevate (2024 Series) QLED TV Smart Google TV with Google OS | Dolby Atmos |AP43UG51QEVTD
acerpure Elevate QLED TV बजट सेगमेंट में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट है, जो बेहद कम कीमत में प्रीमियम QLED (Quantum Dot) टेक्नोलॉजी ऑफर करता है। अमेज़न पर इसे 22,199 रुपये की धमाकेदार कीमत (56% डिस्काउंट) पर खरीदा जा सकता है। यह उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो कम बजट में हाई-एंड डिस्प्ले और Google TV का अनुभव चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सबसे किफायती QLED
लेटेस्ट Google TV OS
प्रीमियम ऑडियो
बेहतरीन डिजाइन
मल्टीपल पोर्ट्स
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 स्टार रेटिंग
60Hz का रिफ्रेश रेट बेसिक
5. TCL 108 cm (43 inches) 4K Ultra HD Smart QLED Google TV 43P7K (Black)
TCL P7K Series 4K Ultra HD Smart QLED TV उन लोगों के लिए एक परफेक्ट डील है जो कम बजट में QLED तकनीक और दमदार साउंड चाहते हैं। अमेज़न पर यह 27,990 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है, और साथ ही इस पर 1000 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस टीवी का Metallic Bezel-Less Design और 30 Watts का साउंड आउटपुट इसे अपने सेगमेंट में सबसे अलग बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
4K QLED डिस्प्ले
दमदार साउंड
बेहतरीन वारंटी
AiPQ प्रोसेसर
क्यों खोजें विकल्प
USB पोर्ट
रेटिंग 2 स्टार
6. VW 109 cm (43 inches) OptimaX Series Full HD Smart QLED Android TV VW43AQ1
VW OptimaX Series Full HD Smart QLED TV उन लोगों के लिए एक चौंकाने वाली डील है जो बेहद कम बजट में बड़ी स्क्रीन और QLED तकनीक का अनुभव लेना चाहते हैं। अमेज़न पर इसकी कीमत मात्र 13,499 रुपये है, जो इसे बाजार में उपलब्ध सबसे सस्ते 43 इंच के स्मार्ट टीवी में से एक बनाती है। यह टीवी बजट उपभोक्ताओं के लिए "वैल्यू फॉर मनी" का बेहतरीन उदाहरण है।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
QLED डिस्प्ले
एनर्जी एफिशिएंट
एक्सेसरीज के साथ
क्यों खोजें विकल्प
केवल Full HD
सर्विस नेटवर्क सीमित
7. Samsung 108 cm (43 inches) Crystal 4K Vista Ultra HD Smart LED TV UA43UE81AFULXL
Samsung Crystal 4K Vista Series टीवी उन लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो एक विश्वसनीय ग्लोबल ब्रांड, प्रीमियम डिजाइन और शानदार सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम चाहते हैं। अमेजन पर यह 25,990 रुपये में उपलब्ध है। सैमसंग का Crystal Processor 4K और Pur Color तकनीक साधारण कंटेंट को भी सजीव और स्पष्ट विजुअल्स में बदल देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Crystal Processor 4K
Samsung TV Plus
Apple AirPlay
1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
50 Hz का रिफ्रेश रेट
केवल 1 USB पोर्ट
1. स्मार्ट टीवी के लिए एक आम समस्या क्या है?
स्मार्ट टीवी के साथ सबसे आम समस्याएं निम्नलिखित हैं,
वाई-फाई कनेक्टिविटी: टीवी का इंटरनेट से बार-बार डिस्कनेक्ट होना या धीमी स्पीड मिलना।
ऐप्स का क्रैश होना या धीमा चलना: ज्यादा ऐप्स इंस्टॉल होने पर टीवी का 'हैंग' होना या धीमा काम करना।
सॉफ्टवेयर अपडेट: पुराने स्मार्ट टीवी में नए ऐप्स का सपोर्ट खत्म हो जाना।
स्क्रीन बर्निंग या डेड पिक्सल: स्क्रीन पर स्थायी दाग या छोटे काले धब्बे दिखाई देना।
2. 43 इंच के टीवी के आगे क्या है?
अगर आप 43 इंच से बड़े साइज की तलाश में हैं, तो स्टैंडर्ड मार्केट साइज के हिसाब से अगला पायदान 50 इंच (126 cm) और उसके बाद 55 इंच (139 cm) का आता है। आजकल 55 इंच का साइज लिविंग रूम के लिए सबसे लोकप्रिय 'अपग्रेड' माना जाता है।
3. 43 इंच का टीवी किस साइज का होता है?
43 इंच के टीवी का वास्तविक माप कुछ इस तरह होता है,
चौड़ाई: लगभग 37 से 38 इंच।
ऊंचाई: लगभग 21 से 22 इंच।
सेंटीमीटर में: यह लगभग 108 से 109 cm का होता है।
यह साइज मीडियम साइज के कमरों (10x12 फीट) के लिए एकदम सही माना जाता है।
4. What is the meaning of 43-inch TV?
जब हम किसी टीवी को 43-इंच कहते हैं, तो इसका मतलब उसकी स्क्रीन की तिरछी लंबाई से होता है। यानी स्क्रीन के एक कोने (ऊपर) से उसके विपरीत कोने (नीचे) तक की दूरी 43 इंच होती है। यह टीवी की पूरी बॉडी की चौड़ाई नहीं होती, बल्कि केवल डिस्प्ले का साइज होता है।
|43 इंच स्मार्ट टीवी टॉप 5 फीचर्स
|क्र.सं.
|फीचर
|क्यों जरूरी है?
|क्या चेक करें?
|1
|4K UHD + Dolby Vision
|यह साधारण कंटेंट को भी सिनेमा जैसा शार्प और रंगीन बनाता है।
|4K (3840x2160) रेजोल्यूशन और HDR10+ या Dolby Vision सपोर्ट।
|2
|स्मार्ट OS (Google TV)
|यह आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो और यूट्यूब जैसे ऐप्स का स्मूथ अनुभव देता है।
|Google TV या लेटेस्ट WebOS/Tizen और साथ में Built-in Chromecast।
|3
|AI प्रोसेसर और RAM
|टीवी को हैंग होने से बचाता है और पुरानी धुंधली वीडियो को साफ करता है।
|कम से कम 2GB RAM और सोनी का X1 या सैमसंग का Crystal 4K जैसा प्रोसेसर।
|4
|Dolby Atmos साउंड
|बिना बाहरी स्पीकर के भी भारी और चारों तरफ से आने वाली आवाज (Surround Sound) देता है।
|कम से कम 24W - 30W का साउंड आउटपुट और Dolby Atmos सपोर्ट।
|5
|कनेक्टिविटी और गेमिंग
|गेमिंग कंसोल (PS5/Xbox) और साउंडबार को आसानी से कनेक्ट करने के लिए।
|कम से कम 3 HDMI पोर्ट्स, Dual-band Wi-Fi, और गेमिंग के लिए ALLM फीचर।
