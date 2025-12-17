Hindustan Hindi News
2026 में बार-बार Recharge का झंझट खत्म, पूरे 365 दिन चलेंगे ये रिचार्ज, कीमत 2000 रुपये से कम

2026 में बार-बार Recharge का झंझट खत्म, पूरे 365 दिन चलेंगे ये रिचार्ज, कीमत 2000 रुपये से कम

संक्षेप:

नया साल 2026 अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। अगर आप नए साल में बार-बार रिचार्ज के झंझट से टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आज हम आपको 2,000 रुपये से कम के ऐसे प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं, जो पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं।

Dec 17, 2025 04:43 pm ISTArpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
नया साल 2026 अब बस कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है। अगर आप नए साल में बार-बार रिचार्ज के झंझट से टेंशन फ्री रहना चाहते हैं, तो आज हम आपको 2,000 रुपये से कम के ऐसे प्रीपेड प्लान्स बता रहे हैं, जो पूरे 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आते हैं। लिस्ट में देखें आपको कौन सा प्लान पसंद आ रहा है...

एयरटेल का 1849 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। लेकिन यह एक वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है, इसलिए इसमें डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। प्लान में कुल 3600 एसएमएस भी शामिल हैं। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में स्पैम कॉल और एसएमएस अलर्ट, फ्री हैलोट्यून्स और 12 महीनों के लिए परप्लेक्सिटी प्रो एआई सब्सक्रिप्शन शामिल है, जिसकी वास्तविक कीमत 17 हजार रुपये है। (नोट- एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।)

अगर आपको डेटा भी चाहिए, तो आप एयरटेल के 2249 रुपये के प्लान पर विचार कर सकते हैं, जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स और कुल 3600 एसएमएस के साथ एकमुश्त 30GB डेटा भी मिलता है। इसमें 1849 रुपये प्लान जैसे ही एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं।

Vi का 1849 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। यह भी एक वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है, इसलिए इसमें डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। प्लान में कुल 3600 एसएमएस भी शामिल हैं। वीआई के इस प्लान में कोई भी एडिशनल बेनिफिट शामिल नहीं है। (नोट- एसएमएस कोटा समाप्त हो जाने के बाद 1 रुपये प्रति लोकल और 1.5 रुपये प्रति एसटीडी एसएमएस की दर से चार्ज देना होगा।)

जियो का 1748 रुपये का प्रीपेड प्लान

यह प्लान 336 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। लेकिन यह एक वॉयस और एसएमएस ओनली प्लान है, इसलिए इसमें डेटा बेनिफिट शामिल नहीं है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिलती है। प्लान में कुल 3600 एसएमएस भी शामिल हैं। एडिशनल बेनिफिट्स के तौर पर प्लान में जियो टीवी और जियो एआई क्लाउड का एक्सेस शामिल है।

बीएसएनएल का 1999 रुपये का प्लान

यह प्लान 330 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है। इस प्लान में ग्राहकों को सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ डेली 1.5GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं। डेली डेटा कोटा समाप्त हो जाने के बाद इंटरनेट स्पीड घटकर 40kbps रह जाती है। कंपनी के पास 365 दिनों की वैलिडिटी वाला 2399 रुपये का सस्ता प्लान भी है, जिसमें अनलिमिटेड कॉल्स के साथ डेली 2GB डेटा और डेली 100 एसएमएस मिलते हैं।

