फ्रिज बदलने का सही मौका! Haier और Samsung के बड़े डबल डोर मॉडल्स पर मिल रहा बड़ा डिस्काउंट
अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए ज्यादा स्टोरेज और कम बिजली खपत वाला नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो 320 से 399 लीटर क्षमता वाले डबल डोर रेफ्रिजरेटर सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारतीय घरों में बड़े परिवारों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों, हफ्ते भर की सब्जियों, डेयरी प्रोडक्ट्स और बचे हुए खाने को ताज़ा रखने के लिए एक बड़े और स्मार्ट फ्रिज की जरूरत होती है। ऐसे में 320 से 399 लीटर क्षमता वाले डबल डोर रेफ्रिजरेटर स्पेस, कूलिंग और बिजली बचत का परफेक्ट संतुलन देते हैं।
आजकल इस कैटेगरी में आने वाले आधुनिक फ्रिज सिर्फ ठंडक ही नहीं देते, बल्कि 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स, ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर और बॉटम-माउंट (नीचे फ्रीज़र) जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं। कन्वर्टिबल तकनीक की मदद से आप ज़रूरत पड़ने पर फ्रीज़र को भी सामान्य फ्रिज में बदल सकते हैं, जिससे त्योहारों या मेहमानों के आने पर अतिरिक्त जगह की कमी नहीं पड़ती।
अगर आप भी अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही समय है। इस लेख में हम आपको Amazon पर उपलब्ध 320L से 399L रेंज के टॉप डबल डोर रेफ्रिजरेटर, उनके खास फीचर्स, कीमत और बैंक डील्स की पूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी रसोई और बजट के हिसाब से सबसे सही मॉडल चुन सकें।
1. Haier 325 L 3 Star Frost Free Triple Inverter Bottom Mount Refrigerator, Digital Touch Display & 2X Bigger Fresh Storage (HEB-333GBA-P, Graphite Black, 14 In 1 Convertible Modes, 2026 Model)
यह 2026 मॉडल का फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश और क्लीन बैक डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें ट्रिपल इन्वर्टर और डुअल फैन मोटर तकनीक दी गई है, जो कम शोर के साथ एक समान कूलिंग देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सुविधाजनक बॉटम फ्रीज़र
14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
तेज़ बर्फ जमाने की क्षमता
डिजिटल टच डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों के लिए सीमित जगह
फ्रीज़र के लिए झुकना
2. LG 322 L, 2 Star, Convertible, Smart Inverter, Frost Free Double Door Refrigerator (GLT3226SNDS, Dazzle Steel, Express Freeze & Multi Air Flow)
LG GLT3226SNDS एक 322 लीटर का 2-स्टार टॉप-माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो 3 से 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त है। यह डैज़ल स्टील फिनिश, कन्वर्टिबल मोड और पावर कट के दौरान घर के इन्वर्टर से ऑटोमैटिक जुड़ने की सुविधा के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ा स्टोरेज और कन्वर्टिबल मोड
शानदार कूलिंग और इन्वर्टर कनेक्ट
कम आवाज और मजबूत बनावट
क्यों खोजें विकल्प
फ्रीजर में लाइट की कमी
सीमित वारंटी और फिक्स्ड दरवाजा
3. Godrej 330L 2 Star New Launch | 5 Years Comprehensive Warranty | 4-in-1 Convertible | Frost Free Inverter Refrigerator (2026 Model, RT EONINSPIRE 366BN HCIT IC BL, Icy Blue)
Godrej 330L Double Door Refrigerator 2026 का एक नया AI-पावर्ड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर है, जो 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बनाया गया है। इसमें 4-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और आकर्षक कर्व्ड डोर डिज़ाइन दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
4-इन-1 कन्वर्टिबल और AI कूलिंग
बड़ा स्टोरेज और खास कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
कम रिव्यू
4. Samsung 330 L, 3 Star, Convertible 5-in-1, Digital Inverter, Frost Free Double Door, WiFi Bespoke AI Refrigerator (RT34HG5A23S8HL, Silver, Elegant Inox, 2026 Model)
Samsung 330L Bespoke AI Double Door Refrigerator 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बनाया गया 2026 का एक स्मार्ट और आधुनिक फ्रिज है। इसमें 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स और वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे आप इसे फोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतर बिजली बचत
5-इन-1 कन्वर्टिबल और ट्विन कूलिंग प्लस
स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल और शांत प्रदर्शन
क्यों खोजें विकल्प
फ्रीजर में लाइट नहीं
अंदरूनी प्लास्टिक फिनिश
ज्यादा कीमत
5. IFB 331L 3 Star 12-in-1 Convertible, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, WiFi & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-383CYKSETU, Metal Black)
IFB 331L 3 Star Double Door Refrigerator (IFBFF-383CYKSETU) 2026 का एक आधुनिक और वाई-फाई कनेक्टिविटी वाला फ्रिज है, जो 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए बनाया गया है। इसमें 12-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स और बिजली कटौती के दौरान 30 घंटे तक कूलिंग बनाए रखने की क्षमता दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
30 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन और कम बिजली खपत
4 साल की सुपर वारंटी
12-इन-1 कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स
तेज बर्फ और बड़ा स्टोरेज
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा ऊंचाई और गहराई
कम ग्राहक रिव्यू
1. 320 से 399 लीटर क्षमता वाला डबल डोर फ्रिज कितने सदस्यों के परिवार के लिए सही रहता है?
यह क्षमता 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम या बड़े परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें सब्जियों, दूध, फलों और बड़े बर्तनों के साथ-साथ फ्रोजन फूड रखने के लिए भी पर्याप्त जगह मिल जाती है।
2. कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर खरीदने का क्या फायदा है?
कन्वर्टिबल तकनीक की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर हिस्से को भी सामान्य फ्रिज में बदल सकते हैं। त्योहारों या पार्टी के समय ज्यादा मिठाइयां और पेय पदार्थ रखने के लिए यह फीचर बहुत काम आता है, जबकि छुट्टियों पर जाने पर आप इसे बंद करके बिजली बचा सकते हैं।
3. 2-स्टार और 3-स्टार डबल डोर फ्रिज में से किसे चुनना बेहतर है?
यदि आपका फ्रिज साल भर लगातार चलता है, तो 3-स्टार मॉडल चुनना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यह सालाना कम बिजली खर्च करता है और लंबे समय में बिजली बिल बचाता है। वहीं, यदि आपका शुरुआती बजट सीमित है, तो 2-स्टार मॉडल कम कीमत में समान स्टोरेज और फीचर्स दे सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।