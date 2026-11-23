अगर आप अपने बड़े परिवार के लिए ज्यादा स्टोरेज और कम बिजली खपत वाला नया फ्रिज खरीदने की सोच रहे हैं, तो 320 से 399 लीटर क्षमता वाले डबल डोर रेफ्रिजरेटर सबसे बेहतरीन विकल्प हैं।

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भारतीय घरों में बड़े परिवारों की रोज़मर्रा की ज़रूरतों, हफ्ते भर की सब्जियों, डेयरी प्रोडक्ट्स और बचे हुए खाने को ताज़ा रखने के लिए एक बड़े और स्मार्ट फ्रिज की जरूरत होती है। ऐसे में 320 से 399 लीटर क्षमता वाले डबल डोर रेफ्रिजरेटर स्पेस, कूलिंग और बिजली बचत का परफेक्ट संतुलन देते हैं।

Samsung Fridge

आजकल इस कैटेगरी में आने वाले आधुनिक फ्रिज सिर्फ ठंडक ही नहीं देते, बल्कि 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स, ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर और बॉटम-माउंट (नीचे फ्रीज़र) जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ आते हैं। कन्वर्टिबल तकनीक की मदद से आप ज़रूरत पड़ने पर फ्रीज़र को भी सामान्य फ्रिज में बदल सकते हैं, जिससे त्योहारों या मेहमानों के आने पर अतिरिक्त जगह की कमी नहीं पड़ती।

अगर आप भी अपने पुराने फ्रिज को अपग्रेड करने का प्लान बना रहे हैं, तो यह सही समय है। इस लेख में हम आपको Amazon पर उपलब्ध 320L से 399L रेंज के टॉप डबल डोर रेफ्रिजरेटर, उनके खास फीचर्स, कीमत और बैंक डील्स की पूरी जानकारी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी रसोई और बजट के हिसाब से सबसे सही मॉडल चुन सकें।

यह 2026 मॉडल का फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर ग्रेफाइट ब्लैक फिनिश और क्लीन बैक डिज़ाइन के साथ आता है। इसमें ट्रिपल इन्वर्टर और डुअल फैन मोटर तकनीक दी गई है, जो कम शोर के साथ एक समान कूलिंग देती है।

Specifications अन्य फीचर्स टफन्ड ग्लास शेल्फ (3), डिओडोराइज़र, R600a रेफ्रिजरेंट, और 220-240V पर स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन आकार 66.5 सेमी (गहराई) x 62.3 सेमी (चौड़ाई) x 164 सेमी (ऊंचाई) अन्य फीचर्स टफन्ड ग्लास शेल्फ (3), डिओडोराइज़र, R600a रेफ्रिजरेंट, और 220-240V पर स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें सुविधाजनक बॉटम फ्रीज़र 14-इन-1 कन्वर्टिबल मोड तेज़ बर्फ जमाने की क्षमता डिजिटल टच डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प बड़े परिवारों के लिए सीमित जगह फ्रीज़र के लिए झुकना

LG GLT3226SNDS एक 322 लीटर का 2-स्टार टॉप-माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, जो 3 से 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए उपयुक्त है। यह डैज़ल स्टील फिनिश, कन्वर्टिबल मोड और पावर कट के दौरान घर के इन्वर्टर से ऑटोमैटिक जुड़ने की सुविधा के साथ आता है।

Specifications वारंटी 1 साल उत्पाद पर और 10 साल कंप्रेसर पर आकार 71D x 60W x 166H सेंटीमीटर कंप्रेसर और कूलिंग स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर, फ्रॉस्ट-फ्री, मल्टी एयर फ्लो और एक्सप्रेस फ्री एनर्जी रेटिंग 2 स्टार (सालाना खपत: 242 यूनिट) क्यों खरीदें बड़ा स्टोरेज और कन्वर्टिबल मोड शानदार कूलिंग और इन्वर्टर कनेक्ट कम आवाज और मजबूत बनावट क्यों खोजें विकल्प फ्रीजर में लाइट की कमी सीमित वारंटी और फिक्स्ड दरवाजा

Godrej 330L Double Door Refrigerator 2026 का एक नया AI-पावर्ड फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर है, जो 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बनाया गया है। इसमें 4-इन-1 कन्वर्टिबल तकनीक और आकर्षक कर्व्ड डोर डिज़ाइन दिया गया है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 2 स्टार (सालाना खपत: लगभग 238–239 यूनिट) आकार 71D x 66.5W x 179.5H सेंटीमीटर वारंटी 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल कंप्रेसर पर खास तकनीक 4-इन-1 कन्वर्टिबल, AI टेक, नैनो शील्ड, पेटेंटेड कूल शॉवर, इन्वर्टर कंप्रेसर और स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 4-इन-1 कन्वर्टिबल और AI कूलिंग बड़ा स्टोरेज और खास कूलिंग क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार एनर्जी रेटिंग कम रिव्यू

Samsung 330L Bespoke AI Double Door Refrigerator 3 से 4 सदस्यों वाले परिवारों के लिए बनाया गया 2026 का एक स्मार्ट और आधुनिक फ्रिज है। इसमें 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स और वाई-फाई कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे आप इसे फोन के जरिए कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications वारंटी 1 साल उत्पाद पर और 10 साल डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर अंदरूनी बनावट 2 टफन्ड ग्लास शेल्फ, 1 सब्जी दराज और एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट खास तकनीक Bespoke AI, वाई-फाई (SmartThings), 5-इन-1 कन्वर्टिबल, ट्विन कूलिंग प्लस, पावर कूल और पावर फ्रीज एनर्जी रेटिंग 3 स्टार (सालाना खपत: 210 यूनिट) क्यों खरीदें बेहतर बिजली बचत 5-इन-1 कन्वर्टिबल और ट्विन कूलिंग प्लस स्मार्ट वाई-फाई कंट्रोल और शांत प्रदर्शन क्यों खोजें विकल्प फ्रीजर में लाइट नहीं अंदरूनी प्लास्टिक फिनिश ज्यादा कीमत

IFB 331L 3 Star Double Door Refrigerator (IFBFF-383CYKSETU) 2026 का एक आधुनिक और वाई-फाई कनेक्टिविटी वाला फ्रिज है, जो 5 या उससे अधिक सदस्यों वाले परिवारों के लिए बनाया गया है। इसमें 12-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स और बिजली कटौती के दौरान 30 घंटे तक कूलिंग बनाए रखने की क्षमता दी गई है।

Specifications वारंटी 4 साल मशीन पर, 10 साल कंप्रेसर पर और 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट आकार और वजन 75D x 59.4W x 178H सेंटीमीटर, वजन: 63 किलोग्राम खास तकनीक 12-इन-1 कन्वर्टिबल, वाई-फाई (MyIFB ऐप), 360° कूलिंग, मेटल कूल, एक्टिव डिओडोराइज़र और 100V–300V स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन एनर्जी रेटिंग 3 स्टार (सालाना खपत: 207 यूनिट) क्यों खरीदें 30 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन और कम बिजली खपत 4 साल की सुपर वारंटी 12-इन-1 कन्वर्टिबल और स्मार्ट फीचर्स तेज बर्फ और बड़ा स्टोरेज क्यों खोजें विकल्प ज्यादा ऊंचाई और गहराई कम ग्राहक रिव्यू

1. 320 से 399 लीटर क्षमता वाला डबल डोर फ्रिज कितने सदस्यों के परिवार के लिए सही रहता है? यह क्षमता 4 से 6 सदस्यों वाले मध्यम या बड़े परिवारों के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसमें सब्जियों, दूध, फलों और बड़े बर्तनों के साथ-साथ फ्रोजन फूड रखने के लिए भी पर्याप्त जगह मिल जाती है।

2. कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर खरीदने का क्या फायदा है? कन्वर्टिबल तकनीक की मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार फ्रीजर हिस्से को भी सामान्य फ्रिज में बदल सकते हैं। त्योहारों या पार्टी के समय ज्यादा मिठाइयां और पेय पदार्थ रखने के लिए यह फीचर बहुत काम आता है, जबकि छुट्टियों पर जाने पर आप इसे बंद करके बिजली बचा सकते हैं।

3. 2-स्टार और 3-स्टार डबल डोर फ्रिज में से किसे चुनना बेहतर है? यदि आपका फ्रिज साल भर लगातार चलता है, तो 3-स्टार मॉडल चुनना ज्यादा फायदेमंद है क्योंकि यह सालाना कम बिजली खर्च करता है और लंबे समय में बिजली बिल बचाता है। वहीं, यदि आपका शुरुआती बजट सीमित है, तो 2-स्टार मॉडल कम कीमत में समान स्टोरेज और फीचर्स दे सकता है।

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