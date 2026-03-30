अब छोटे स्क्रीन को कहें अलविदा! Amazon पर मिल रहे हैं सबसे सस्ते 32-inch Gaming Monitors, फीचर्स देख रह जाएंगे दंग
अगर आप बेहतरीन विजुअल्स और सुपर-फास्ट रिफ्रेश रेट वाले 32-इंच गेमिंग मॉनिटर की तलाश में हैं, तो 2026 के ये टॉप-रेटेड मॉडल्स आपके गेमिंग अनुभव को अगले स्तर पर ले जाएंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गेमिंग के शौकीनों के लिए एक बड़ा और पावरफुल मॉनिटर न केवल जरूरत है, बल्कि एक शानदार अनुभव की गारंटी भी है। साल 2026 की Amazon Electronics Premier League सेल के दौरान 32-इंच गेमिंग मॉनिटर्स पर मिलने वाले ऑफर्स ने गेमर्स के बीच हलचल पैदा कर दी है। इस साइज के मॉनिटर न केवल बड़ी स्क्रीन का आनंद देते हैं, बल्कि QHD और 4K रेजोल्यूशन के साथ बारीक से बारीक डिटेल्स को भी जीवंत कर देते हैं।
तकनीकी रूप से देखें तो Samsung Odyssey, LG UltraGear, और Acer Predator जैसे ब्रांड्स अब 144Hz से लेकर 240Hz तक के हाई रिफ्रेश रेट और 1ms के रिस्पॉन्स टाइम के साथ आ रहे हैं। कर्व्ड डिस्प्ले वाले मॉडल्स गेमिंग के दौरान एक इमर्सिव अनुभव प्रदान करते हैं, जिससे आपको महसूस होता है कि आप खेल के अंदर ही हैं। इसके अलावा, NVIDIA G-Sync और AMD FreeSync जैसी तकनीकें स्क्रीन टियरिंग को रोककर गेमप्ले को बेहद स्मूथ बनाती हैं।
यदि आप एक प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हैं या सिर्फ मनोरंजन के लिए गेम खेलते हैं, तो 32-इंच का डिस्प्ले मल्टीटास्किंग और हाई-ग्राफिक्स गेम्स के लिए सबसे सटीक बैलेंस है। बजट सेगमेंट में भी अब IPS और VA पैनल वाले कई बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जो शानदार कलर एक्यूरेसी और वाइड व्यूइंग एंगल देते हैं। इस सेल में सही मॉनिटर चुनना आपके गेमिंग सेटअप को पूरी तरह बदल सकता है।
1. GEONIX Argon 32 Inch/ 80.01cm Curved LED Gaming Monitor – Full HD 1080p, 75Hz Refresh Rate, 4.5ms Response Time, 4000:1 Contrast, 16.7M Colors, Built-in Speakers, HDMI/VGA- Black (3-Year Warranty)
यदि आप बजट में एक बड़ी स्क्रीन वाला इमर्सिव गेमिंग अनुभव चाहते हैं, तो GEONIX Argon 32-Inch Curved Monitor एक आकर्षक विकल्प है। वर्तमान में Amazon पर 59% की भारी छूट के साथ उपलब्ध यह मॉनिटर अपनी 3000R कर्व्ड डिजाइन के लिए जाना जाता है, जो न केवल आँखों के तनाव को कम करता है बल्कि गेमिंग और मूवी देखते समय एक सजीव अनुभव भी प्रदान करता है। 12,359 रुपये की किफ़ायती कीमत पर 32-इंच की बड़ी स्क्रीन और इन-बिल्ट स्पीकर्स इसे उन यूज़र्स के लिए बेहतरीन बनाते हैं जो कम खर्च में प्रीमियम लुक वाला सेटअप चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
इमर्सिव कर्व्ड डिजाइन
बजट-फ्रेंडली
वाइब्रेंट विजुअल्स
इन-बिल्ट स्पीकर्स
लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
रेजोल्यूशन औसत
औसत रिफ्रेश रेट
2. Predator XB253Q F3 24.5 Inch IPS FHD Gaming Monitor | 320Hz Refresh | 1 ms VRB | FreeSync Premium | sRGB 99%, HDR10 | ErgoStand Tilt/Swivel/Height | 2×HDMI 2.0 + DP 1.4 | Eye Care | Dual Speakers
यदि आप एक प्रोफेशनल ई-स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, तो Acer Predator XB253Q F3 आपके गेमिंग सेटअप को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। 24.5-इंच की स्क्रीन और 320Hz की अल्ट्रा-फास्ट रिफ्रेश रेट के साथ आने वाला यह मॉनिटर खास तौर पर उन गेम्स के लिए बनाया गया है जहाँ हर मिलीसेकंड मायने रखता है। Amazon पर 12,999 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह मॉनिटर न केवल बेहतरीन स्पीड देता है, बल्कि इसके IPS पैनल और HDR10 सपोर्ट की वजह से विजुअल्स भी बेहद शानदार नजर आते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर-फास्ट स्पीड
शानदार कलर
पूरी तरह एडजस्टेबल
स्मूथ गेमप्ले
क्यों खोजें विकल्प
HDMI की सीमा
बेसिक स्पीकर्स
3. LG 32GS60QC 80cm (32 Inch) Ultragear Curved (1000R) QHD (2560x1440) Gaming Monitor, 180Hz, 1ms, 3-Side Virtually Borderless, Anti-Glare, DP, HDMI X 2, HP Out, AMD FreeSync™, Tilt Adjustment (Black)
यदि आप एक बड़े स्क्रीन वाले इमर्सिव गेमिंग अनुभव की तलाश में हैं, तो LG UltraGear 32GS60QC एक शानदार विकल्प है। 32-इंच की QHD (2K) डिस्प्ले और 1000R कर्व्ड डिजाइन के साथ आने वाला यह मॉनिटर आपको गेमिंग की दुनिया के बिल्कुल बीच में ले जाता है। Amazon पर 18,815 रुपये की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध यह मॉनिटर 180Hz रिफ्रेश रेट और 1ms रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, जो फास्ट-पेस्ड गेम्स में आपको बढ़त दिलाने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले
इमर्सिव कर्व्ड अनुभव
शानदार परफॉर्मेंस
गेमिंग फीचर्स
बेहतरीन वैल्यू
क्यों खोजें विकल्प
व्यूइंग एंगल्स थोड़े सीमित
सीमित एडजस्टमेंट
कोई इन-बिल्ट स्पीकर नहीं
4. Samsung 32" Odyssey G5 Fast IPS Gaming Monitor|QHD 2560 x 1440|180 Hz|1ms|300nits|HDR10|AMD FreeSync|G-Sync|Ports-DP,HDMI,Headphone|Height-Tilt-Swivel-Pivot Adjustable Stand|LS32FG502EWXXL|Black
सैमसंग की ओडेसी सीरीज गेमिंग की दुनिया में एक बड़ा नाम है और Samsung Odyssey G5 (G50F) इसका एक पावरफुल मॉडल है। 32-इंच की विशाल स्क्रीन और QHD (2K) रेजोल्यूशन के साथ आने वाला यह मॉनिटर Fast IPS पैनल का उपयोग करता है, जो शानदार कलर्स और बेहतरीन व्यूइंग एंगल्स सुनिश्चित करता है। Amazon पर 25,699 रुपये में उपलब्ध यह मॉनिटर उन गेमर्स के लिए परफेक्ट है जो बड़ी स्क्रीन पर बिना किसी लैग के 180Hz रिफ्रेश रेट का आनंद लेना चाहते हैं। इसका पूरी तरह से एडजस्टेबल स्टैंड इसे डेस्क सेटअप के लिए बेहद आरामदायक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Fast IPS पैनल
फुल एर्गोनोमिक स्टैंड
डुअल सिंक सपोर्ट
गेमिंग फीचर्स
भरोसेमंद ब्रांड
5. ZEBRONICS AC32FHD LED, Gaming Monitor, 32 inch (81.28cm), 300 nits, 165hz, 1800R Curved wide screen, FHD, 1080p, Wall Mountable, HDMI, DisplayPort, USB Port, Metal stand, Built-in Speakers
अगर आप कम बजट में एक विशाल और स्टाइलिश गेमिंग सेटअप तैयार करना चाहते हैं, तो Zebronics AC32FHD एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। 32-इंच की बड़ी स्क्रीन और 1800R कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आने वाला यह मॉनिटर आपको गेमिंग के दौरान एक इमर्सिव अनुभव देता है। Amazon पर 15,999 रुपये की किफ़ायती कीमत पर उपलब्ध यह मॉडल 165Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है, जो फास्ट-पेस्ड गेम्स को बिना किसी लैग के चलाने में सक्षम है। इसका स्लिम बेज़ल और मेटल स्टैंड इसे एक प्रीमियम लुक देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी और कर्व्ड स्क्रीन
शानदार रिफ्रेश रेट
प्रीमियम बिल्ड
मल्टीपल पोर्ट्स
ब्राइट डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
पिक्सल डेंसिटी थोड़ी कम
काफी जगह की जरूरत
सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन थोड़ा सामान्य
6. Foxin Phantom 32 inch (80 cm) 1800R Curved Gaming Monitor, FHD 1920x1080p, 180Hz, 1ms, Adaptive Sync | 99% sRGB | DP, HDMI & DC Ports | RGB Backlight, Built-in Speakers | Wall Mountable | Black
यदि आप बहुत ही कम बजट में एक विशाल 32-इंच की स्क्रीन और हाई रिफ्रेश रेट वाला गेमिंग सेटअप चाहते हैं, तो Foxin Phantom एक जबरदस्त डील साबित हो सकती है। Amazon पर 14,339 रुपये की किफायती कीमत पर उपलब्ध यह मॉनिटर 1800R कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है, जो गेमिंग के दौरान आपको इमर्सिव अनुभव देता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 180Hz रिफ्रेश रेट और RGB बैकलाइट है, जो आपके गेमिंग डेस्क को एक प्रोफेशनल और मॉडर्न लुक प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार रिफ्रेश रेट
RGB गेमिंग एस्थेटिक्स
इमर्सिव विजुअल्स
एंटी-ग्लेयर कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
FHD रेजोल्यूशन
ब्रांड वैल्यू:
स्पीकर क्वालिटी
7. Lenovo Legion-R32qc-30 | 32" (81.2cm) QHD 180Hz Curved Gaming Monitor | 0.5ms, AMD FreeSync, 99% sRGB, 3Wx2Speaker, 2xHDMI 2.1 TMDS, 1xDP 1.4| Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust | Black | 67C8GAC1IN
अगर आप एक ऐसा मॉनिटर चाहते हैं जो गेमिंग के साथ-साथ प्रोफेशनल वर्क के लिए भी परफेक्ट हो, तो Lenovo Legion R32qc-30 एक शानदार चुनाव है। 31.5-इंच की विशाल स्क्रीन और QHD (2K) रेजोल्यूशन के साथ आने वाला यह मॉनिटर 1500R कर्व्ड डिस्प्ले के साथ आता है, जो हर कोने को आपकी नजरों के सामने स्पष्ट रखता है। Amazon पर 22,990 रुपये की कीमत में उपलब्ध यह मॉडल 180Hz रिफ्रेश रेट और 0.5ms के अविश्वसनीय रिस्पॉन्स टाइम के साथ आता है, जो इसे सबसे तेज कर्व्ड मॉनिटर्स में से एक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट रिस्पॉन्स
फुल एर्गोनोमिक कंट्रोल
HDR 400 सर्टिफाइड
आंखों की सुरक्षा
लेटेस्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
IPS पैनल के शौकीनों को व्यूइंग एंगल्स में हल्का
काफी भारी
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
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