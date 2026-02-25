3-Star रेटिंग वाले इन डबल डोर फ्रिज ने मचाया गदर, कम बजट में हाई-टेक फीचर्स, बिजली की होगी बचत
अपने किचन को मॉडर्न और लग्जरी लुक देने के लिए Amazon पर 3-Star डबल डोर फ्रिज पर मिल रही है तगड़ी डील। इन फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर्स में कम बिजली खपत के साथ मिलते हैं हाई-टेक फीचर्स और जबरदस्त कूलिंग क्षमता।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
एक आधुनिक किचन केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि आपके घर की स्टाइल स्टेटमेंट भी होती है। अगर आप अपने पुराने और साधारण फ्रिज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर उपलब्ध 3-Star Frost Free Top Mount Double Door रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। ये फ्रिज न केवल आपके किचन को एक प्रीमियम और 'लग्जरी लुक' देते हैं, बल्कि इनकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका 'फ्रॉस्ट-फ्री' (Frost Free) होना है, जिसका मतलब है कि आपको अब फ्रीजर में जमी बर्फ को बार-बार साफ करने की झंझट नहीं होगी।
तकनीकी रूप से, ये 3-स्टार रेटिंग वाले रेफ्रिजरेटर बिजली की भारी बचत करते हैं, जिससे महीने के अंत में आपके बिजली बिल पर बोझ कम पड़ता है। Amazon पर इस समय Samsung, LG और Whirlpool जैसे बड़े ब्रांड्स के मॉडल्स पर भारी छूट मिल रही है। इन फ्रिजों में Convertible 5-in-1 मोड, डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर और Smart Connect जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं, जो इन्हें साधारण फ्रिज से अलग बनाते हैं। इनके टफन ग्लास शेल्फ और आकर्षक मेटालिक फिनिश आपके किचन की खूबसूरती में चार चाँद लगा देते हैं। कम बजट में एडवांस कूलिंग और प्रीमियम डिजाइन चाहने वालों के लिए Amazon की ये डील्स इस समय इंटरनेट पर 'गदर' मचा रही हैं।
1. Samsung 236 L, 3 Star, Convertible, Digital Inverter with Display Frost Free Double Door Refrigerator (RT28C3733S8/HL, Silver, Elegant Inox)
अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और फीचर्स में स्मार्ट, तो Samsung का यह 236 लीटर मॉडल एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर चल रही 38% की भारी छूट इसे इस बजट सेगमेंट का 'वैल्यू फॉर मनी' प्रोडक्ट बनाती है। यह न केवल आपके खाने को फ्रेश रखता है, बल्कि इसमें मौजूद 'कन्वर्टिबल' मोड आपकी स्टोरेज जरूरतों को चुटकियों में हल कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Convertible Modes
Digital Inverter Technology
Modern Design
Voltage Protection
क्यों खोजें विकल्प
बड़े परिवारों (5+ सदस्य) के लिए छोटा
Manual Light Control
2. Whirlpool 308 L 3 Star Convertible Frost Free inverter Double Door Refrigerator (IF INV 355 TITAN STEEL(3S) CONV-TL)
Whirlpool का यह 308 लीटर मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें ज्यादा स्टोरेज और एडवांस फीचर्स की तलाश है। Titan Steel फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल प्रीमियम दिखता है, बल्कि इसमें मौजूद 5-in-1 कनवर्टिबल मोड इसे बेहद वर्सटाइल बनाते हैं। Amazon पर 27% की छूट और 1000 रुपए के एक्स्ट्रा कूपन के साथ, यह 44,580 रुपए के बजाय सिर्फ 32,490 रुपए में मिल रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-in-1 Convertible Modes
Intellisense Inverter Technology
12 Hours Cooling Retention
Vitamin Preservation
Stabilizer Free Operation
क्यों खोजें विकल्प
Compressor Warranty
3. LG Smart Choice, 343 L, 3 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S382SDSX, Dazzle Steel, Convertible with Express Freeze)
अगर आपका परिवार बड़ा है और आप एक ऐसे फ्रिज की तलाश में हैं जो बिजली बचाए और जगह की कमी न होने दे, तो LG 343L Smart Inverter Refrigerator एक शानदार विकल्प है। Amazon पर 23% की छूट और 2000 रुपए के बम्पर कूपन के साथ, यह 50,799 रुपए के बजाय केवल 38,990 रुपए में उपलब्ध है। इसका Dazzle Steel फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और हाई-एंड लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Massive Capacity
Convertible Mode
Smart Inverter Compressor
Express Freeze
Smart Diagnosis
क्यों खोजें विकल्प
साइज के हिसाब से इसमें केवल 2 मुख्य शेल्फ
कीमत थोड़ी ज्यादा
4. Bosch 243L 3 Star Inverter Frost free Double Door Refrigerator (CTC27S031I, 6-in-1 Convertible, 18 Hours Cooling Retention, Digital Display, Super Freeze, 80min Convert,Shiny Silver)
अगर आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो न केवल टिकाऊ हो बल्कि जिसमें कूलिंग के सबसे एडवांस फीचर्स हों, तो Bosch 243L Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर यह 35% की छूट के साथ 27,990 रुपए में उपलब्ध है। इसका Shiny Silver लुक और डिजिटल डिस्प्ले इसे किसी भी आधुनिक किचन के लिए परफेक्ट बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-in-1 Convertible Modes
80 Min Quick Conversion
18 Hours Cooling Retention
VitaFresh Technology
Door Ajar Alarm
क्यों खोजें विकल्प
Freezer Capacity कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी कम
सर्विस सेंटर छोटे शहरों में थोड़े कम
5. IFB 241L 3 Star Frost Free Advanced Inverter Double Door Refrigerator (Eco Cool IFBFF-2913DBSE, Brush Grey, 7 in 1 Multi Mode with 360 Degree Cooling)
IFB ने न केवल वाशिंग मशीन, बल्कि रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में भी अपनी धाक जमा ली है। इसका 241L Advanced Inverter मॉडल उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो लंबे समय तक चलने वाले और सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। Amazon पर यह 34% की छूट के साथ 24,990 रुपए में मिल रहा है, और 1000 रुपए के कूपन के बाद इसकी कीमत और भी कम हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4 साल की पूरी मशीन वारंटी और 10 साल की स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट
7-in-1 Multi Mode
360 Degree Cooling
XL Bottle Bin
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा छोटा
Brand Awareness
6. LG Smart Choice, 380 L, 3 Star, Frost-Free Smart Inverter Double Door Refrigerator (GL-S412SPZX, Shiny Steel, Convertible with Express Freeze)
अगर आपका परिवार बड़ा है (5 या उससे अधिक सदस्य) और आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ स्मार्ट भी हो, तो LG GL-S412SPZX एक टॉप चॉइस है। Amazon पर यह 44,990 रुपए में मिल रहा है, लेकिन 2500 रुपए के डिस्काउंट कूपन और बैंक ऑफर्स के बाद आप इसे बेहद किफायती कीमत पर घर ला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Massive 380L Capacity
Smart Inverter Compressor
Express Freeze
Smart Connect
33 लीटर की बड़ी सब्जी ट्रे
तकनीकी समस्या को आप फोन के जरिए ही डिटेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम निवेश
250 यूनिट सालाना खपत 300L से कम वाले मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा
7. Godrej 244 L 3 Star Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator Appliance (RF EON 244C 35 RCIF FS ST, Fossil Steel, 6 in 1 Convertible Freezer, Patented Cool Shower Technology)
अगर आप 25,000 रुपए से कम के बजट में एक भरोसेमंद और एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Godrej EON 244L एक बेहतरीन चुनाव है। Amazon पर यह 21% की छूट के साथ मात्र 23,490 रुपए में मिल रहा है। Fossil Steel फिनिश और 6-इन-1 कनवर्टिबल मोड इसे अपनी श्रेणी में सबसे प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Cool Shower Technology
6-in-1 Convertible Freezer
Energy Efficient
Inverter Compressor
विशेष कूलिंग तकनीक सब्जियों और फलों को लंबे समय तक ताजा रखती है
क्यों खोजें विकल्प
Brand Perception
डिजाइन बहुत ही सिंपल और पारंपरिक
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।