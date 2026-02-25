Hindustan Hindi News
3-Star रेटिंग वाले इन डबल डोर फ्रिज ने मचाया गदर, कम बजट में हाई-टेक फीचर्स, बिजली की होगी बचत

Feb 25, 2026 12:08 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अपने किचन को मॉडर्न और लग्जरी लुक देने के लिए Amazon पर 3-Star डबल डोर फ्रिज पर मिल रही है तगड़ी डील। इन फ्रॉस्ट-फ्री रेफ्रिजरेटर्स में कम बिजली खपत के साथ मिलते हैं हाई-टेक फीचर्स और जबरदस्त कूलिंग क्षमता।

एक आधुनिक किचन केवल खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि आपके घर की स्टाइल स्टेटमेंट भी होती है। अगर आप अपने पुराने और साधारण फ्रिज को अपग्रेड करने की सोच रहे हैं, तो Amazon पर उपलब्ध 3-Star Frost Free Top Mount Double Door रेफ्रिजरेटर आपके लिए बेहतरीन विकल्प हैं। ये फ्रिज न केवल आपके किचन को एक प्रीमियम और 'लग्जरी लुक' देते हैं, बल्कि इनकी परफॉर्मेंस भी लाजवाब है। इनकी सबसे बड़ी खासियत इनका 'फ्रॉस्ट-फ्री' (Frost Free) होना है, जिसका मतलब है कि आपको अब फ्रीजर में जमी बर्फ को बार-बार साफ करने की झंझट नहीं होगी।

3-Star रेटिंग वाले इन डबल डोर फ्रिज ने मचाया गदर, कम बजट में हाई-टेक फीचर्स, बिजली की होगी बचत

तकनीकी रूप से, ये 3-स्टार रेटिंग वाले रेफ्रिजरेटर बिजली की भारी बचत करते हैं, जिससे महीने के अंत में आपके बिजली बिल पर बोझ कम पड़ता है। Amazon पर इस समय Samsung, LG और Whirlpool जैसे बड़े ब्रांड्स के मॉडल्स पर भारी छूट मिल रही है। इन फ्रिजों में Convertible 5-in-1 मोड, डिजिटल इनवर्टर कंप्रेसर और Smart Connect जैसे हाई-टेक फीचर्स मिलते हैं, जो इन्हें साधारण फ्रिज से अलग बनाते हैं। इनके टफन ग्लास शेल्फ और आकर्षक मेटालिक फिनिश आपके किचन की खूबसूरती में चार चाँद लगा देते हैं। कम बजट में एडवांस कूलिंग और प्रीमियम डिजाइन चाहने वालों के लिए Amazon की ये डील्स इस समय इंटरनेट पर 'गदर' मचा रही हैं।

अगर आप अपने घर के लिए एक ऐसा फ्रिज ढूंढ रहे हैं जो दिखने में प्रीमियम हो और फीचर्स में स्मार्ट, तो Samsung का यह 236 लीटर मॉडल एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर चल रही 38% की भारी छूट इसे इस बजट सेगमेंट का 'वैल्यू फॉर मनी' प्रोडक्ट बनाती है। यह न केवल आपके खाने को फ्रेश रखता है, बल्कि इसमें मौजूद 'कन्वर्टिबल' मोड आपकी स्टोरेज जरूरतों को चुटकियों में हल कर देता है।

Specifications

क्षमता
236 Litres
एनर्जी रेटिंग
3 Star Energy Efficiency
कंप्रेसर
Digital Inverter
कूलिंग टाइप
Frost Free, All Round Cooling
डाइमेंशन्स
64D x 55.5W x 154.5H Centimeters
शेल्फ टाइप
Toughened Glass Shelves

क्यों खरीदें

...

Convertible Modes

...

Digital Inverter Technology

...

Modern Design

...

Voltage Protection

क्यों खोजें विकल्प

...

बड़े परिवारों (5+ सदस्य) के लिए छोटा

...

Manual Light Control

Whirlpool का यह 308 लीटर मॉडल उन लोगों के लिए बेहतरीन है जिन्हें ज्यादा स्टोरेज और एडवांस फीचर्स की तलाश है। Titan Steel फिनिश के साथ आने वाला यह फ्रिज न केवल प्रीमियम दिखता है, बल्कि इसमें मौजूद 5-in-1 कनवर्टिबल मोड इसे बेहद वर्सटाइल बनाते हैं। Amazon पर 27% की छूट और 1000 रुपए के एक्स्ट्रा कूपन के साथ, यह 44,580 रुपए के बजाय सिर्फ 32,490 रुपए में मिल रहा है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
3 Star
कनवर्टिबल मोड
5-in-1 Convertible
कंप्रेसर
Intellisense Inverter
डाइमेंशन्स
71.6D x 61.5W x 167.6H Centimeters
कूलिंग रिटेंशन
12 घंटे

क्यों खरीदें

...

5-in-1 Convertible Modes

...

Intellisense Inverter Technology

...

12 Hours Cooling Retention

...

Vitamin Preservation

...

Stabilizer Free Operation

क्यों खोजें विकल्प

...

Compressor Warranty

अगर आपका परिवार बड़ा है और आप एक ऐसे फ्रिज की तलाश में हैं जो बिजली बचाए और जगह की कमी न होने दे, तो LG 343L Smart Inverter Refrigerator एक शानदार विकल्प है। Amazon पर 23% की छूट और 2000 रुपए के बम्पर कूपन के साथ, यह 50,799 रुपए के बजाय केवल 38,990 रुपए में उपलब्ध है। इसका Dazzle Steel फिनिश आपके किचन को एक मॉडर्न और हाई-एंड लुक देता है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
3 Star
कंप्रेसर
Smart Inverter
स्पेशल फीचर्स
Convertible, Express Freeze, Smart Diagnosis
सब्जी बॉक्स
28 Litres
डाइमेंशन्स
71D x 60W x 172H Centimeters

क्यों खरीदें

...

Massive Capacity

...

Convertible Mode

...

Smart Inverter Compressor

...

Express Freeze

...

Smart Diagnosis

क्यों खोजें विकल्प

...

साइज के हिसाब से इसमें केवल 2 मुख्य शेल्फ

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

अगर आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो न केवल टिकाऊ हो बल्कि जिसमें कूलिंग के सबसे एडवांस फीचर्स हों, तो Bosch 243L Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर यह 35% की छूट के साथ 27,990 रुपए में उपलब्ध है। इसका Shiny Silver लुक और डिजिटल डिस्प्ले इसे किसी भी आधुनिक किचन के लिए परफेक्ट बनाता है।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
3 Star
कंप्रेसर
Vario Inverter
स्पेशल फीचर्स
6-in-1 Convertible, 18H Cooling Retention, 6 Sensors
डाइमेंशन्स
66D x 60.5W x 156.2H Centimeters

क्यों खरीदें

...

6-in-1 Convertible Modes

...

80 Min Quick Conversion

...

18 Hours Cooling Retention

...

VitaFresh Technology

...

Door Ajar Alarm

क्यों खोजें विकल्प

...

Freezer Capacity कुछ यूजर्स के लिए थोड़ी कम

...

सर्विस सेंटर छोटे शहरों में थोड़े कम

IFB ने न केवल वाशिंग मशीन, बल्कि रेफ्रिजरेटर सेगमेंट में भी अपनी धाक जमा ली है। इसका 241L Advanced Inverter मॉडल उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जो लंबे समय तक चलने वाले और सुरक्षित निवेश की तलाश में हैं। Amazon पर यह 34% की छूट के साथ 24,990 रुपए में मिल रहा है, और 1000 रुपए के कूपन के बाद इसकी कीमत और भी कम हो जाती है।

Specifications

क्षमता
241 Litres
एनर्जी रेटिंग
3 Star
वारंटी
4 साल मशीन / 10 साल कंप्रेसर / 10 साल स्पेयर पार्ट्स
स्पेशल फीचर्स
360 Degree Cooling, 7-in-1 Mode, XL Bottle Bin
शेल्फ टाइप
Toughened Glass Shelves

क्यों खरीदें

...

4 साल की पूरी मशीन वारंटी और 10 साल की स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट

...

7-in-1 Multi Mode

...

360 Degree Cooling

...

XL Bottle Bin

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ा छोटा

...

Brand Awareness

अगर आपका परिवार बड़ा है (5 या उससे अधिक सदस्य) और आप एक ऐसा फ्रिज चाहते हैं जो स्टाइलिश होने के साथ-साथ स्मार्ट भी हो, तो LG GL-S412SPZX एक टॉप चॉइस है। Amazon पर यह 44,990 रुपए में मिल रहा है, लेकिन 2500 रुपए के डिस्काउंट कूपन और बैंक ऑफर्स के बाद आप इसे बेहद किफायती कीमत पर घर ला सकते हैं।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
3 Star Energy Efficiency
कंप्रेसर
Smart Inverter
शल फीचर्स
Convertible, Express Freeze, Smart Connect
बर्फ बनाने की क्षमता
Twist Ice Maker
डाइमेंशन्स
68D x 70W x 172H Centimeters

क्यों खरीदें

...

Massive 380L Capacity

...

Smart Inverter Compressor

...

Express Freeze

...

Smart Connect

...

33 लीटर की बड़ी सब्जी ट्रे

...

तकनीकी समस्या को आप फोन के जरिए ही डिटेक्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

प्रीमियम निवेश

...

250 यूनिट सालाना खपत 300L से कम वाले मॉडल्स की तुलना में थोड़ी ज्यादा

अगर आप 25,000 रुपए से कम के बजट में एक भरोसेमंद और एडवांस फीचर्स वाला फ्रिज ढूंढ रहे हैं, तो Godrej EON 244L एक बेहतरीन चुनाव है। Amazon पर यह 21% की छूट के साथ मात्र 23,490 रुपए में मिल रहा है। Fossil Steel फिनिश और 6-इन-1 कनवर्टिबल मोड इसे अपनी श्रेणी में सबसे प्रतिस्पर्धी बनाते हैं।

Specifications

एनर्जी रेटिंग
3 Star
कंप्रेसर
Variable Speed Inverter
विशेष टेक्नोलॉजी
Cool Shower Technology & Nano Shield
कनवर्टिबल मोड
6-in-1 Convertible Freezer
डाइमेंशन्स
60.5W x 60.7D x 147H Centimeters

क्यों खरीदें

...

Cool Shower Technology

...

6-in-1 Convertible Freezer

...

Energy Efficient

...

Inverter Compressor

...

विशेष कूलिंग तकनीक सब्जियों और फलों को लंबे समय तक ताजा रखती है

क्यों खोजें विकल्प

...

Brand Perception

...

डिजाइन बहुत ही सिंपल और पारंपरिक

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma
सौरभ वर्मा, एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में लंबा अनुभव है। इन्होंने ऑटो, टेक और बिजनेस समेत कई सेक्शन में काम किया। इन्हें टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल और बिजनेस से जुड़ी काफी न्यूज लिखना, पढ़ना काफी पसंद है। सौरभ वर्मा ने अपनी स्किल्स और नॉलेज से इस फील्ड में अलग ही पहचान बनाई है। ऑटो और टेक के अलावा फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। और पढ़ें
