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बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट 25 लीटर की क्षमता और स्लिम डिज़ाइन, देखें अमेजन ऑफर्स

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बिजली की बचत करने और बिना रुके लगातार गर्म पानी पाने के लिए गैस गीजर एक स्मार्ट और किफायती विकल्प हैं। कम पानी के प्रेशर में भी ये बेहतरीन काम करते हैं और अमेजन पर इन पर शानदार ऑफर्स मिल रहे हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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सर्दियों के मौसम में हर घर की जरूरत को पूरा करने के लिए अमेजन पर वॉटर हीटर की एक बेहतरीन और स्टाइलिश रेंज उपलब्ध है। यहाँ आपको हर परिवार के आकार और बाथरूम के स्पेस के अनुसार सही विकल्प मिल जाएगा।

बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट 25 लीटर की क्षमता और स्लिम डिज़ाइन, देखें अमेजन ऑफर्स

बड़ी फैमिली और फॉल्स सीलिंग वाले मॉडर्न बाथरूम्स के लिए 25 लीटर क्षमता वाले हॉरिजॉन्टल स्लिम गीजर सबसे बेस्ट हैं। इनका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन दीवार पर कम जगह लेता है और बाथरूम को बेहद प्रीमियम लुक देता है। इसके अलावा, मध्यम परिवारों के लिए 15 लीटर के वर्टिकल स्टोरेज गीजर एक बेहतरीन विकल्प हैं, जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखते हैं और बिजली की बचत करते हैं।

यदि आपको किचन के बर्तनों या तुरंत हाथ-मुंह धोने के लिए गर्म पानी चाहिए, तो 3 से 5 लीटर वाले इंस्टेंट गीजर सबसे किफायती और तेज़ हैं। वहीं, बिजली के बिल से राहत पाने के लिए गैस गीज़र भी एक स्मार्ट चॉइस हैं, जो कम पानी के प्रेशर में भी लगातार गर्म पानी देते हैं। अमेजन पर क्रॉम्पटन, बजाज और हैवेल्स जैसे टॉप ब्रांड्स पर शानदार डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और फ्री इंस्टॉलेशन जैसे बेहतरीन ऑफर्स मिल रहे हैं।

सुजाता 25 लीटर हॉरिजॉन्टल स्टोरेज वॉटर गीजर आपके मॉडर्न बाथरूम के लिए एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प है। यह अमेजन चॉइस प्रोडक्ट है, जिसे ग्राहकों द्वारा 4.4 स्टार की शानदार रेटिंग मिली है। 25 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह गीज़र बड़े परिवारों की दैनिक ज़रूरतों (जैसे नहाना, कपड़े धोना और किचन के काम) के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। इसका हॉरिजॉन्टल (आड़ा) और स्लिम डिज़ाइन कम जगह घेरता है, जिससे यह फॉल्स सीलिंग वाले बाथरूम के लिए परफेक्ट बन जाता है। इस पर मिल रही लंबी वारंटी और 51% तक की भारी बचत इसे एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाती है।

Specifications

खास फीचर्स
ऑटो रीस्टार्ट, फ़ास्ट हीटिंग
सुरक्षा
मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम
एलीमेंट वारंटी
3 वर्ष
कुल वारंटी
2 वर्ष की संपूर्ण वारंटी

क्यों खरीदें

...

लंबी वारंटी

...

फ्री इंस्टॉलेशन और डिलीवरी

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शानदार डिस्काउंट और ऑफर्स

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मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित यूज़र रिव्यू

रैकोल्ड ओम्निस स्लिम एक प्रीमियम और मॉडर्न हॉरिजॉन्टल वॉटर गीज़र है, जो अपने शानदार इटालियन डिज़ाइन और बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। 25 लीटर की बड़ी क्षमता के साथ यह बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही है। इसका कॉम्पैक्ट और स्लिम डिज़ाइन बाथरूम की फॉल्स सीलिंग में आसानी से फिट हो जाता है और जगह की बचत करता है। यह गीज़र हाई-राइज़ बिल्डिंग्स (बहुमंजिला इमारतों) के हाई वाटर प्रेशर को झेलने के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। अमेज़न पर यह 37% की छूट के साथ उपलब्ध है, जिसके साथ आपको फ्री स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन और इनलेट-आउटलेट पाइप भी मिलते हैं।

Specifications

प्रोडक्ट का आकार
67.8 सेमी चौड़ाई x 35.8 सेमी ऊंचाई
खास फीचर्स
ओवरहीट प्रोटेक्शन, शावर रेडी इंडिकेटर
प्रेशर क्षमता
हाई-राइज़ बिल्डिंग्स के लिए उपयुक्त
वारंटी
2 वर्ष की प्रोडक्ट वारंटी

क्यों खरीदें

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टाइटेनियम प्लस टेक्नोलॉजी

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शावर रेडी इंडिकेटर

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बेहतरीन सेफ्टी

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बिजली की बचत

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित राज्यों में फ्री इंस्टॉलेशन

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कीमत थोड़ी अधिक

रैकोल्ड सीडीआर डीएलएक्स प्लस एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद हॉरिजॉन्टल वॉटर गीजर है, जिसे अमेज़न पर ग्राहकों द्वारा 4.1 स्टार की शानदार रेटिंग मिली है और यह Amazon's Choice प्रोडक्ट भी है। 25 लीटर की बड़ी क्षमता वाला यह गीजर उन घरों के लिए एकदम परफेक्ट है जहाँ फॉल्स सीलिंग बनी हुई है और दीवार पर वर्टिकल स्पेस कम है। इसमें पानी का तापमान देखने के लिए एक डिजिटल डिस्प्ले और तापमान को नियंत्रित करने के लिए एक एडजस्टेबल नॉब दिया गया है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह गीजर बिजली की बचत भी करता है और हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए पूरी तरह उपयुक्त है।

Specifications

खास फीचर्स
रस्टप्रूफ बॉडी, तापमान डिस्प्ले, एडजस्टेबल नॉब, हाई प्रेशर रेजिस्टेंस
वारंटी
7 साल टैंक पर, 3 साल हीटिंग एलीमेंट पर, 2 साल पूरे प्रोडक्ट पर
प्रोडक्ट का आकार
32 सेमी चौड़ाई x 33 सेमी ऊंचाई
माउंटिंग टाइप
हॉरिजॉन्टल

क्यों खरीदें

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लंबी और मजबूत वारंटी

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टाइटेनियम प्लस टेक्नोलॉजी

...

स्मार्ट गार्ड

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तापमान डिस्प्ले और एडजस्टेबल नॉब

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फ्री इंस्टॉलेशन और पाइप्स

क्यों खोजें विकल्प

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सीमित राज्यों में फ्री सर्विस

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दीवार पर चौड़ाई में थोड़ी ज़्यादा जगह की आवश्यकता

ए. ओ. स्मिथ (AO Smith HAS-X1-025-LHS) एक टॉप-रेटेड और बेहद भरोसेमंद हॉरिजॉन्टल वॉटर गीज़र है, जिसे अमेज़न पर 4,600 से अधिक ग्राहकों द्वारा 4.3 स्टार की ज़बरदस्त रेटिंग मिली है। यह 25 लीटर क्षमता वाला गीज़र बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसका कॉम्पैक्ट और हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन विशेष रूप से फॉल्स सीलिंग वाले आधुनिक बाथरूम्स के लिए बनाया गया है, जहाँ दीवार पर जगह कम होती है। 4-स्टार BEE एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह वॉटर हीटर बिजली की भारी बचत करता है और बहुमंजिला इमारतों के हाई वाटर प्रेशर को आसानी से झेल सकता है।

Specifications

टैंक टेक्नोलॉजी
ब्लू डायमंड ग्लास लाइंड टैंक
खास फीचर्स
रस्टप्रूफ बाहरी बॉडी, कॉम्पैक्ट साइज़, थर्मल कट-आउट, हाई प्रेशर रेजिस्टेंस
वारंटी
7 साल टैंक पर, 4 साल हीटिंग एलीमेंट पर, 2 साल पूरे प्रोडक्ट पर
सुरक्षा
मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व

क्यों खरीदें

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ब्लू डायमंड ग्लास लाइंड टैंक

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शानदार ब्रांड वारंटी

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एनर्जी-सेविंग

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मल्टीपल सेफ्टी फीचर्स

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जंग-मुक्त बाहरी बॉडी

क्यों खोजें विकल्प

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बजट से थोड़ा ऊपर

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कनेक्टिंग पाइप शामिल नहीं

क्रॉम्पटन वर्सा हॉरिजॉन्टल एक स्टाइलिश और मजबूत स्टोरेज वॉटर हीटर है, जिसे विशेष रूप से आधुनिक बाथरूम की फॉल्स सीलिंग के नीचे फिट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 15 लीटर की क्षमता वाला यह गीज़र छोटे और मध्यम आकार के परिवारों के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। इसकी बाहरी बॉडी पूरी तरह से जंग-मुक्त प्लास्टिक से बनी है और इनर टैंक पर सुपीरियर ग्लासलाइन कोटिंग की गई है, जो इसे खारे पानी में भी लंबे समय तक सुरक्षित रखती है। यह गीज़र 8 बार प्रेशर रेटिंग के साथ आता है, जो इसे बहुमंजिला इमारतों के लिए पूरी तरह उपयुक्त बनाता है।

Specifications

बॉडी मटेरियल
जंग और शॉक प्रूफ प्लास्टिक बॉडी
प्रेशर रेटिंग
8 बार
खास फीचर्स
ओवरहीट प्रोटेक्शन, प्रेशर रिलीज वाल्व, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब
कुल वारंटी
2 वर्ष

क्यों खरीदें

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मजबूत टैंक और लंबी वारंटी

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सुपीरियर ग्लासलाइन कोटिंग

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शॉक और रस्ट प्रूफ प्लास्टिक बॉडी

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एडवांस्ड 3-लेवल सेफ्टी

क्यों खोजें विकल्प

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फ्री इंस्टॉलेशन शामिल नहीं

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कम रेटिंग और रिव्यू

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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