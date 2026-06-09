बर्फ जमने की टेंशन खत्म, स्मार्ट कूलिंग और हैवी स्टोरेज के लिए बेस्ट है, अमेजन से खरीदें ये दमदार 2 स्टार डबल डोर फ्रिज
यह 2-स्टार फ्रॉस्ट-फ्री डबल डोर रेफ्रिजरेटर बिना अतिरिक्त बर्फ जमाए शानदार और स्मार्ट कूलिंग प्रदान करता है। मध्यम परिवारों के लिए हैवी स्टोरेज क्षमता वाला यह दमदार फ्रिज बेहतरीन ऑफर्स के साथ अमेजन पर उपलब्ध है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यदि आप अपने घर के लिए एक भरोसेमंद, आधुनिक और बजट फ्रेंडली फ्रिज की तलाश में हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध यह 2 स्टार फ्रॉस्ट-फ्री टॉप माउंट डबल डोर रेफ्रिजरेटर एक बेहतरीन विकल्प है। इस फ्रिज की सबसे बड़ी खासियत इसकी फ्रॉस्ट फ्री तकनीक है, जो फ्रीजर में अतिरिक्त बर्फ को जमने नहीं देती। इससे आपको बार-बार मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग करने की झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है और फ्रिज का परफॉर्मेंस हमेशा बरकरार रहता है।
यह रेफ्रिजरेटर स्मार्ट कूलिंग फीचर्स से लैस है, जो फ्रिज के हर कोने में समान रूप से ठंडी हवा पहुँचाता है। नतीजा यह होता है कि आपकी हरी सब्जियाँ, फल और अन्य खाद्य पदार्थ लंबे समय तक ताज़ा और सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा, इसका हैवी स्टोरेज डिज़ाइन मध्यम आकार के परिवारों की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें बड़े बर्तनों, बोतलों और पूरे हफ्ते की सब्जियों को आसानी से रखने के लिए पर्याप्त जगह और मजबूत शेल्फ दिए गए हैं।
इसका टॉप माउंट डबल डोर आर्किटेक्चर फ्रीजर और रेगुलर कूलिंग सेक्शन को अलग रखता है, जिससे बार-बार गेट खोलने पर भी कूलिंग लॉस नहीं होता। 2-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह फ्रिज बिजली की बचत करने के साथ-साथ आपके बजट में भी पूरी तरह फिट बैठता है। कुल मिलाकर, दमदार कूलिंग, शानदार स्टोरेज और बेहतरीन ड्यूरेबिलिटी के साथ यह रेफ्रिजरेटर इस समय अमेज़न पर आकर्षक ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI विकल्पों के साथ खरीदने के लिए एक वैल्यू-फॉर-मनी डील है।
1. Whirlpool 235 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator (WP REF NEO DF278 PRMTITAN STL2S-TL-22099)
यदि आप अपने मध्यम आकार के परिवार के लिए एक एडवांस, टिकाऊ और फीचर-लोडेड रेफ्रिजरेटर की तलाश में हैं, तो Whirlpool 235 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। यह फ्रिज अमेज़न पर 30,159 रुपये की एमआरपी के मुकाबले 15% की शानदार छूट के साथ 25,749 रुपये में उपलब्ध है। प्रीमियम ग्रे कलर और मॉडर्न डिज़ाइन वाला यह फ्रिज मेक लाइफ कनवर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार स्टोरेज बदलने की आज़ादी देता है। कंपनी इस पर 10 साल की कंप्रेसर वारंटी, फ्री डिलीवरी और ब्रांड-अधिकृत मुफ्त इंस्टॉलेशन भी दे रही है। साथ ही, इस पर नो-कॉस्ट EMI और आकर्षक बैंक ऑफर्स भी उपलब्ध हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
मेक लाइफ कनवर्टिबल
लंबे समय तक ताज़गी
डियोडोराइजिंग फिल्टर
दमदार और शांत कंप्रेसर
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
सीमित क्षमता
2. LG 276 L, 2 Star, Smart Inverter, Smart & Dairy Mode, Frost-Free Double Door Convertible Refrigerator (GLT2826XWOB, Onyx Black, Multi Air Flow, Fresh Zone & Deodorizer, 2026 Model)
यदि आप अपने परिवार के लिए एक बड़े स्टोरेज, आधुनिक लुक और एडवांस कनवर्टिबल फीचर्स वाले फ्रिज की तलाश में हैं, तो LG 276 L 2 Star Convertible Refrigerator एक बेहतरीन विकल्प है। यह रेफ्रिजरेटर अमेज़न पर ₹46,990 की एमआरपी के मुकाबले 30% की धमाकेदार छूट के साथ 32,990 रुपये में उपलब्ध है, और इस पर अतिरिक्त 2,000 रुपये का कूपन डिस्काउंट भी मिल रहा है। Onyx Black कलर और स्टाइलिश डिज़ाइन वाला यह फ्रिज स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर और खास Smart & Dairy Mode के साथ आता है, जो आपकी रोज़मर्रा की जरूरतों के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है। पिछले महीने में ही इसे 700 से अधिक लोगों ने खरीदा है, जो इसकी लोकप्रियता को दर्शाता है। इस पर 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और 10 साल की कंप्रेसर वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कनवर्टिबल और डेयरी मोड
मल्टी एयर फ्लो सिस्टम
ऑटो स्मार्ट कनेक्ट
फ्रॉस्ट-फ्री तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
शुरुआती यूज़र रेटिंग
3. Candy 240 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator, Flower Pattern with Auto frost, large Fruit & Vegetable Space (Red Blaze, CDD2652ERB)
यदि आप अपने घर के लिए एक बेहद खूबसूरत लुक, दमदार कूलिंग और बजट-फ्रेंडली डबल डोर फ्रिज की तलाश में हैं, तो Candy 240 L 2 Star Frost Free Double Door Refrigerator आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। यह रेफ्रिजरेटर अमेजन पर 29,990 रुपये की एमआरपी के मुकाबले 30% की भारी छूट के साथ मात्र 20,890 रुपये में उपलब्ध है। अपने आकर्षक Red Blaze कलर और शानदार फ्लावर पैटर्न डिज़ाइन के कारण यह आपके किचन को एक मॉडर्न और प्रीमियम लुक देता है। 240 लीटर की क्षमता वाला यह फ्रिज 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम परिवारों के लिए एकदम परफेक्ट है। कंपनी इस पर 1 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
आकर्षक फ्लावर पैटर्न डिज़ाइन
बड़ा फ्रूट और वेजिटेबल स्पेस
टर्बो आइसिंग और कूल पैड
टफन ग्लास शेल्फ और एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट
बजट फ्रेंडली
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
थोड़ा नया ब्रांड
4. Whirlpool 235 L 2 Star Frost-free inverter Double Door Refrigerator (NEO SP278 PRM WINE ROSE(2S)-Y, 2026 Model)
यदि आप अपने किचन के लिए एक बेहद खूबसूरत लुक, एडवांस कूलिंग और ब्रांडेड इनवर्टर रेफ्रिजरेटर की तलाश में हैं, तो Whirlpool 235 L 2 Star Frost-free Inverter Double Door Refrigerator एक परफेक्ट विकल्प है। यह लेटेस्ट 2026 मॉडल अमेजन पर 30,950 रुपये की एमआरपी के मुकाबले 14% की छूट के साथ 26,540 रुपये में उपलब्ध है। इसका Wine Rose फ्लोरल डिज़ाइन आपके होम डेकोर में चार चांद लगा देता है। Intellisense Inverter Technology से लैस यह फ्रिज 3 से 4 सदस्यों वाले मध्यम परिवारों के लिए एकदम सही है। कंपनी इस पर 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी और कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी के साथ-साथ मुफ्त डिलीवरी और ब्रांड-अधिकृत इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
इंटेलिसेंस इनवर्टर टेक्नोलॉजी
सुपर फास्ट आइसिंग और कूलिंग
स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन
एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-ओडर एक्शन
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
कनवर्टिबल मोड की कमी
5. IFB 241L 2 Star 7-in-1 Multi Mode, Advanced Inverter Frost-Free Double Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention & 4 Year Super Warranty (2026, IFBFF-291BYBSE, Brush Grey)
यदि आप अपने घर के लिए बेहतरीन कनवर्टिबल फीचर्स, लंबे पावर कट बैकअप और बेजोड़ वारंटी वाले फ्रिज की तलाश में हैं, तो IFB 241L 2 Star Frost-Free Double Door Refrigerator इस समय बाज़ार में सबसे दमदार विकल्पों में से एक है। यह लेटेस्ट 2026 मॉडल अमेजन पर 38,200 रुपये की एमआरपी के मुकाबले 34% की भारी छूट के साथ मात्र 25,290 रुपये में उपलब्ध है। प्रीमियम Brush Grey फिनिश वाला यह फ्रिज 7 in 1 Multi Mode कनवर्टिबल तकनीक के साथ आता है, जिससे आप अपनी अलग-अलग ज़रूरतों के हिसाब से फ्रिज के स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा, इसकी 30 घंटे से अधिक की कूलिंग रिटेंशन क्षमता इसे बार-बार बिजली कटने वाले इलाकों के लिए बेस्ट बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 मल्टी मोड कनवर्टिबल
30+ घंटे का कूलिंग रिटेंशन
4 साल की सुपर वारंटी
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार एनर्जी रेटिंग
नया सेगमेंट
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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