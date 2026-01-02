3,000 रुपये से कम में ये बेस्ट Burner Gas Stove बनेंगे आपके किचने के बेस्ट साथी
₹3000 के अंदर मिलने वाला 2 बर्नर गैस स्टोव बजट और परफॉर्मेंस का बेहतरीन संतुलन देता है। मजबूत बॉडी, समान हीट डिस्ट्रीब्यूशन और आसान सफ़ाई इसे रोज़मर्रा के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाते हैं। दो बर्नर से समय की भी बचत होती है।
अगर आप बजट में एक बढ़िया 2 बर्नर वाला गैस चूल्हा खोज रहे हैं, तो यहां हम आपको 3,000 रुपये से कम में आने वाले ऑप्शन्स की लिस्ट दे रहे हैं। ये गैस स्टोव मजबूत बॉडी, सिंगल पाइलेट और प्रभावी हीट डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आते हैं, जिससे खाना जल्दी और समान रूप से पकता है। स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम टॉप वाले वेरिएंट रोजमर्रा के इस्तेमाल में आसान होते हैं। दो बर्नर की सुविधा से आप एक साथ दो बर्तन में खाना बना सकते हैं, जो परिवार के लिए समय बचाता है। इन सभी को अमेजन से खरीदा जा सकेगा।
1. Butterfly Smart 2 Burner Glass Top Gas Stove | Manual Ignition | Scratch Resistant Toughened Glass | Brass Burners | Skid-proof Legs | 1 Year Manufacturer's Warranty | Black
इसकी कीमत 4,995 रुपये है। इसे 48% डिस्काउंट के साथ 2,599 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें मैनुअल इग्निशन दिया गया है, जिससे इसका इस्तेमाल आसान हो जाता है। स्क्रैच रेसिस्टेंट टफेन्ड ग्लास टॉप इसे मजबूत बनाता है और किचन को आधुनिक लुक देता है। इसके बर्नर ब्रास के बने हैं। स्किड-प्रूफ लेग्स स्टोव को फिसलने से बचाते हैं।यह गैस स्टोव 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ आता है।
क्यों खरीदें
मजबूत और ड्यूरेबल ग्लास टॉप
ब्रास बर्नर से बेहतर हीट डिस्ट्रीब्यूशन
कॉम्पैक्ट साइज
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन का विकल्प नहीं
सिर्फ 2 बर्नर होने से बड़े परिवार के लिए सीमित
2. Khaitan 2 Burner Nano Black Toughened Glass | LPG Cooktop I Manual Ignition Stove| Ergonomic Knob | with 1 Year Warranty | Pan India Service | LP Gas Stove | ISI Approved (Black) (2 Burner)
इसकी कीमत 71% डिस्काउंट के साथ 1,449 रुपये हो जाती है। इसमें मैनुअल इग्निशन दिया गया है, जिससे इसका इस्तेमाल आसान और सुरक्षित रहता है। मजबूत टफेन्ड ग्लास टॉप स्टोव को स्टाइलिश लुक देता है और गर्मी को अच्छी तरह सहन करता है। एर्गोनोमिक नॉब्स से गैस फ्लो कंट्रोल करना आरामदायक होता है। यह 1 साल की वारंटी और पैन इंडिया सर्विस सपोर्ट के साथ आता है।
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट साइज, छोटे किचन के लिए सही
मजबूत और स्टाइलिश ग्लास टॉप
ISI अप्रूवल से बेहतर सुरक्षा
नॉब्स पकड़ने और घुमाने में आसान
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन फीचर नहीं
बड़े परिवार के लिए 2 बर्नर सीमित
3. Prestige Iris 2 Burner Gas Stove | Toughened Glass Top | Tri-Pin Brass Burners | Ergonomic Knob | Black | 2Y Warranty | ISI Certified
इसकी कीमत 4,195 रुपये है, जिसे 29% डिस्काउंट के साथ 2,995 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें मजबूत टफेन्ड ग्लास टॉप दिया गया है, जो गर्मी सहन करने के साथ-साथ साफ करना भी आसान है। ट्राइ-पिन ब्रास बर्नर समान आंच देते हैं, जिससे खाना जल्दी और अच्छी तरह पकता है। एर्गोनोमिक नॉब्स से गैस कंट्रोल करना आरामदायक रहता है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
क्यों खरीदें
ट्राइ-पिन ब्रास बर्नर से बेहतर हीट डिस्ट्रीब्यूशन
मजबूत और ड्यूरेबल ग्लास टॉप
इस्तेमाल और सफाई में आसान
सुरक्षा के लिए ISI सर्टिफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन फीचर नहीं
केवल 2 बर्नर, बड़े परिवार के लिए सीमित
4. Crompton FlameStar 2 Burner Glass Top LPG Gas Stove | 1 Jumbo & 1 Medium Brass Burner | Max Space | Easy Cleaning | Toughened Glass | Tri Pin Burners | 2 Year Manufacturer's Warranty
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इसे 50% डिस्काउंट के साथ 2,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 1 जंबो और 1 मीडियम ब्रास बर्नर दिया गया है। टफेन्ड ग्लास टॉप इसे ड्यूरेबल बनाता है और साफ करना भी आसान रहता है। ट्राइ-पिन बर्नर डिजाइन से गैस की बचत के साथ बेहतर कुकिंग मिलती है। ज्यादा स्पेस होने से बड़े बर्तन भी आसानी से रखे जा सकते हैं। यह 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ आता है।
क्यों खरीदें
जंबो बर्नर से तेज कुकिंग
मजबूत और टिकाऊ ग्लास टॉप
बड़े बर्तनों के लिए सही जगह
गैस की बेहतर बचत
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन फीचर नहीं
सिर्फ 2 बर्नर होने से एक साथ ज्यादा कुकिंग सीमित
5. Lifelong 2 Burner Gas Stove Top for Kitchen - Manual Ignition Cooktop Modern Glass Stove for Modular Kitchen, ISI Certified & Compatible with LPG - 1 Year Manufacturer's (Black, LLGS10)
इसे 4,350 रुपये की कीमत में लिस्ट किया गया है। इसकी कीमत 68% डिस्काउंट के साथ 1,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें मैनुअल इग्निशन दिया गया है, जिससे इस्तेमाल आसान और सुरक्षित रहता है। मजबूत ग्लास टॉप स्टोव को स्टाइलिश लुक देता है। यह ISI सर्टिफाइड है। यह गैस स्टोव 1 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ आता है।
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट साइज, छोटे किचन के लिए सही
स्टाइलिश ग्लास टॉप, साफ करना आसान
ISI सर्टिफिकेशन से बेहतर सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन फीचर नहीं
बड़े परिवार के लिए 2 बर्नर सीमित
6. Longway Furn Glass Top, 2 Burner Manual Ignition Glass Gas Stove (Black, ISI Certified, 1 Year Warranty)
इसे 75% डिस्काउंट के साथ 1,349 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसका रेक्टेंगुलर ग्लास डिजाइन किचन को आकर्षक बनाता है और मजबूत कुकिंग सरफेस देता है। स्टेनलेस स्टील का 40 ग्राम का राउंड ड्रिप ट्रे किसी भी लीकेज या बर्तन से गिरने वाले लिक्विड को इकट्ठा करता है, जिससे कुकिंग एरिया हमेशा साफ रहता है। यह गैस स्टोव ISI सर्टिफाइड है।
क्यों खरीदें
स्टाइलिश और मॉडर्न डिजाइन
ड्यूरेबल और मजबूत ग्लास टॉप
ड्रिप ट्रे से किचन हमेशा साफ
ISI अप्रूव्ड सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन फीचर नहीं
केवल 2 बर्नर स्टोव के साथ सीमित कुकिंग क्षमता
7. Pigeon by Stovekraft Favourite Glass Top 2 Burner Gas Stove
इसकी कीमत 3,964 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 1,899 रुपये है। यह 2 बर्नर मैनुअल गैस स्टोव आधुनिक और टिकाऊ डिजाइन के साथ आता है। इसमें एक बड़ा और एक छोटा ब्रास बर्नर है। स्टील ट्रिवेट और मजबूत ट्यूबुलर लेग्स स्टोव को स्थिरता और बेहतर बैलेंस प्रदान करते हैं। स्पिल-प्रूफ डिजाइन से साफ-सफाई आसान होती है। यह गैस स्टोव 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी के साथ आता है।
क्यों खरीदें
मजबूत और ड्यूरेबल स्टील बॉडी
ब्रास बर्नर
स्पिल-प्रूफ डिजाइन से आसान सफाई
मजबूत ट्यूबुलर लेग्स से स्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
ऑटो इग्निशन का विकल्प नहीं
बड़े परिवार के लिए सिर्फ 2 बर्नर सीमित
