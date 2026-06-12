बिना सोचे खरीदें, Amazon का सबसे ज्यादा बिकने वाला 15L 5 Star Storage Geyser
यह अमेजन पर सबसे ज़्यादा बिकने वाला 15 लीटर का 5 स्टार स्टोरेज गीजर है, जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है और बिजली के बिल की भारी बचत करता है। इसमें 1-3KW का एडजस्टेबल हीटिंग फीचर दिया गया है, जिससे आप अपनी जरूरत के अनुसार बिजली की खपत को नियंत्रित कर सकते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न पर मिलने वाले ये 15 लीटर के 5-स्टार स्टोरेज गीजर्स (जैसे Crompton Arno Neo, Bajaj New Shakti, Havells Greta Pro, V-Guard Divino DG और Hindware Immedio) सर्दियों के मौसम में मध्यम से बड़े परिवारों के लिए एक आदर्श विकल्प हैं, जो बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बिजली की भारी बचत करते हैं। इन सभी मॉडल्स में BEE 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और थिक PUF इंसुलेशन तकनीक दी गई है जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखती है, जबकि कुछ एडवांस्ड मॉडल्स 1-3KW के एडजस्टेबल हीटिंग फीचर के साथ कस्टमाइज्ड बिजली खपत की सुविधा भी देते हैं। भारतीय घरों में खारे पानी की समस्या को देखते हुए इनमें फेरोग्लास, विट्रियस इनेमल और मरीन ग्रेड जैसी एंटी रस्ट कोटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो इनके इनर टैंक को जंग और लीकेज से सुरक्षित रखती हैं। इसके अलावा, 8 बार तक का हाई-प्रेशर सपोर्ट इन्हें बहुमंजिला इमारतों के लिए पूरी तरह अनुकूल बनाता है और ऑटो कट-ऑफ, डिजिटल डिस्प्ले व टेम्परेचर कंट्रोल नॉब जैसे सेफ्टी फीचर्स के साथ अमेजन पर मिलने वाले ये टॉप-रेटेड ब्रांडेड गीजर्स बजट में एक बेस्ट-सेलिंग और टिकाऊ डील साबित होते हैं।
1. V-Guard Divino DG Geyser 15 Litre Water Heater with Digital Display | Suitable for Hard Water | BEE 5 Star Rating | Advanced 4 layered Safety | 5 Year Inner Tank Warranty by V-Guard
सर्दियों के मौसम में हर घर को एक भरोसेमंद और बिजली बचाने वाले वॉटर हीटर की ज़रूरत होती है। V-Guard Divino DG 15 Litre Storage Geyser इस मामले में एक बेहतरीन और प्रीमियम विकल्प है। डिजिटल डिस्प्ले और BEE 5 स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ आने वाला यह गीजर न सिर्फ आपको मिनटों में गर्म पानी देता है, बल्कि बिजली के बिल को भी कंट्रोल में रखता है। इसमें खारे पानी से सुरक्षा के लिए एडवांस कोटिंग दी गई है, जो इसे भारत के हर इलाके के लिए परफेक्ट बनाती है। अमेजन पर 4.4 स्टार की शानदार रेटिंग के साथ यह गीजर बजट और परफॉर्मेंस का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
हाई एनर्जी एफिशिएंसी
डिजिटल डिस्प्ले
खारे पानी के लिए बेस्ट
मजबूत और लीक-प्रूफ टैंक
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज
कनेक्शन पाइप साथ नहीं मिलते
2. Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety, National Energy Conservation Award Winner 2023
अमेजन पर स्टोरेज वॉटर हीटर कैटेगरी में नंबर 1 बेस्ट सेलर रहने वाला Crompton Arno Neo 15-L Geyser बजट सेगमेंट में एक बेहद लोकप्रिय और भरोसेमंद विकल्प है। इसकी बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी के कारण इसे नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 से भी नवाजा जा चुका है। 5-स्टार रेटिंग वाले इस गीजर में 2000 वॉट का दमदार कॉपर हीटिंग एलीमेंट दिया गया है, जो पानी को बेहद तेज़ी से गर्म करता है। 29,000 से भी ज़्यादा ग्राहकों की रेटिंग और लगभग 42% के भारी डिस्काउंट के साथ यह गीजर बजट में वैल्यू-फॉर-मनी डील तलाशने वालों के लिए परफेक्ट है।
Specifications
क्यों खरीदें
अवार्ड विनिंग एनर्जी एफिशिएंसी
फास्ट हीटिंग
3-लेवल सेफ्टी
खारे पानी से सुरक्षा
हाई-प्रेशर क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
कोई डिजिटल डिस्प्ले या फैंसी लुक नहीं
3. Longway Arctic 5 Star Rated Automatic Storage Water Heater for Home, Water Geyser, Electric Geyser with Multiple Safety System & Anti-Rust Coating | 1-Year Warranty. (White, 15L)
यदि आप बजट सेगमेंट में एक बेहद किफायती, टिकाऊ और बिजली बचाने वाले गीज़र की तलाश में हैं, तो Longway Arctic 15L Storage Geyser आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है। अमेजन पर लगभग 59% के भारी-भरकम डिस्काउंट के साथ मिलने वाला यह गीजर कम कीमत में प्रीमियम फीचर्स ऑफर करता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, एंटी-रस्ट कोटिंग और मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम के साथ आने वाला यह इलेक्ट्रिक गीजर छोटे और मध्यम परिवारों के लिए पूरी तरह उपयुक्त है। बजट-फ्रेंडली होने के साथ-साथ यह सेफ्टी और परफॉर्मेंस के मामले में भी बेहतरीन संतुलन प्रदान करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली और भारी बचत
5-स्टार एनर्जी एफिशिएंट
मजबूत एंटी-रस्ट कोटिंग
दमदार कॉपर हीटिंग एलीमेंट
क्यों खोजें विकल्प
वारंटी के लिए रजिस्ट्रेशन ज़रूरी
कम रेटिंग काउंट
4. Havells All New Greta Pro 15L 5 Star Storage Water Heater (Geyser) | Faster Heating | Safe to use | Saves electricity |Engineered for Hard Water | Feroglas Coated Anti Rust Tank | Made in India
हैवेल्स भारतीय बाज़ार में अपने भरोसेमंद और प्रीमियम होम अप्लायंसेज के लिए जाना जाता है। इसी भरोसे के साथ आता है Havells All New Greta Pro 15L Storage Geyser। यह 5-स्टार रेटिंग वाला वॉटर हीटर न केवल आपकी बिजली बचाता है, बल्कि इसमें इस्तेमाल की गई एडवांस तकनीक इसे खारे पानी वाले इलाकों के लिए भी बेस्ट बनाती है। अमेजन पर 4.5 स्टार की शानदार रेटिंग और लगभग 54% के बड़े डिस्काउंट के साथ मिलने वाला यह मेड इन इंडिया गीजर सुरक्षा, टिकाऊपन और तेज हीटिंग का एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बड़ी बचत
खारे पानी के लिए बेस्ट
Incoloy Heating Element द्वारा तेज़ हीटिंग
हाई-राइज बिल्डिंग्स के लिए परफेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त चार्ज
थोड़ा प्रीमियम प्राइस रेंज
5. Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home, 5-Star Rated Geyser, Child Safety Mode, 10-Yr Tank, 6-Yr Element, 4-Yr Product Warranty, White & Grey
भारतीय घरों में बजाज ब्रांड का नाम भरोसे का दूसरा नाम है। इसी भरोसे को और मजबूत करने के लिए बाजार में उपलब्ध है Bajaj Shield Series New Shakti 15L Geyser। अमेजन पर 11,000 से भी ज़्यादा ग्राहकों द्वारा सराहा गया यह 5-स्टार वॉटर हीटर अपनी बेहतरीन वारंटी और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इसमें बच्चों की सुरक्षा के लिए चाइल्ड सेफ्टी मोड और जंग से बचाने के लिए मरीन ग्रेड कोटिंग दी गई है। लगभग 39% के अच्छे डिस्काउंट पर मिल रहा यह गीजर उन लोगों के लिए बेस्ट है जो लंबे समय की वारंटी और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करना चाहते।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार लॉन्ग-टर्म वारंटी
20% ज़्यादा गर्म पानी
मरीन ग्रेड ग्लासलाइन कोटिंग
हाई-वोल्टेज और बिजली से सुरक्षा
ऊंची इमारतों के लिए उपयुक्त
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन और एक्सेसरीज़ का खर्च अलग से
6. Hindware Smart Appliances Immedio Prime 15L Storage Water Geyser | 5 Star BEE Energy Rating | Glassline Tanked | Temperature Control Knob (White & Black)
हाउसहोल्ड अप्लायंसेज की दुनिया में हिंदवेयर एक जाना-माना नाम है, और उनका Hindware Immedio Prime 15L Storage Geyser स्टाइल और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन उदाहरण है। आकर्षक व्हाइट और ब्लैक डुअल-टोन डिज़ाइन के साथ आने वाला यह गीजर आपके बाथरूम को एक मॉडर्न लुक देता है। अमेजन पर मिलने वाले भारी-भरकम 61% डिस्काउंट के कारण यह बजट में एक प्रीमियम विकल्प बनकर उभरता है। 5-स्टार BEE रेटिंग, ग्लासलाइन कोटिंग और मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल नॉब जैसे फीचर्स के साथ यह गीजर बिजली की बचत और लंबी उम्र का वादा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम और मॉडर्न डिज़ाइन
लंबी लाइफ के लिए ग्लासलाइन टैंक
मैनुअल टेम्परेचर कंट्रोल
मल्टी-लेवल सेफ्टी
क्यों खोजें विकल्प
फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा नहीं
कम रेटिंग काउंट
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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