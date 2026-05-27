बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट, 11 kg वाश और 7 kg ड्रायर के साथ फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन

यह एक हाई-टेक फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशर ड्रायर है, जो कपड़ों को धोने के साथ-साथ उन्हें पूरी तरह सुखाने की सुविधा भी देता है। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस और स्मार्ट वॉशिंग के लिए AI-DBT, डायरेक्ट ड्राइव, वाई-फाई और एडवांस्ड स्टीम टेक्नोलॉजी दी गई है।

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यह एक प्रीमियम और हाई-टेक फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशर ड्रायर है, जो आधुनिक घरों के लिए कपड़े धोने और सुखाने का एक ऑल-इन-वन समाधान पेश करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कपड़ों को केवल धोता ही नहीं, बल्कि उन्हें 100% तक सुखाकर सीधे अलमारी में रखने लायक बना देता है।

तकनीक की बात करें तो यह मशीन Direct Drive मोटर से लैस है, जो पारंपरिक बेल्ट सिस्टम के मुकाबले बेहद शांत काम करती है और बिजली की भारी बचत करती है। इसके साथ ही, इसमें दिया गया AI-DBT (डायनेमिक बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी) वाशिंग साइकिल के दौरान होने वाले कंपन और शोर को बिल्कुल कम कर देता है, जिससे मशीन पूरी स्थिरता से चलती है। इसका 525 mm Super Drum कपड़ों को घूमने के लिए ज्यादा जगह देता है, जिससे धुलाई की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है।

स्मार्ट फीचर्स के मामले में, यह Wi-Fi कनेक्टिविटी के साथ आती है, जिससे आप इसे अपने स्मार्टफोन से कहीं से भी कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। कपड़ों की हाइजीन और ताजगी के लिए इसमें Puristeam और i-Refresh जैसी एडवांस्ड तकनीकें दी गई हैं। ये फीचर्स गर्म भाप की मदद से कपड़ों से 99.9% बैक्टीरिया, जिद्दी दाग और गंध को हटा देते हैं, जिससे आपके महंगे और नाजुक कपड़े बिना सिकुड़न के बिल्कुल नए जैसे फ्रेश और रिंकल-फ्री हो जाते हैं।

इलेक्ट्रोलक्स का यह 8kg वाश और 5kg ड्रायर क्षमता वाला वाशर ड्रायर एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक वाला उपकरण है, जो स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन के साथ आता है। यह मशीन उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कपड़े धोने के साथ-साथ उन्हें 100% सुखाना भी चाहते हैं ताकि कपड़ों को बाहर की प्रदूषित हवा से बचाया जा सके। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इको-इन्वर्टर मोटर के साथ आने वाली यह फुली ऑटोमैटिक मशीन बिजली और पानी दोनों की भारी बचत करती है। इसमें कपड़ों की हाइजीन और फैब्रिक की सुरक्षा के लिए खास तौर पर 40°C वेपर वॉश तकनीक दी गई है।

Specifications क्षमता 8 Kg (धोने के लिए) / 5 Kg (सुखाने के लिए) एनर्जी रेटिंग 5 Star (बेहतरीन बिजली बचत) कंट्रोल टाइप टच कंट्रोल विशेष फीचर्स 40°C Vapour Wash, Eco Mode, Pause & Add, Quick 15 min Wash क्यों खरीदें वॉश टू ड्राई 40°C वेपर केयर इको-इन्वर्टर मोटर पॉज़ एंड ऐड फ़ंक्शन बंपर डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प ड्रायर कैपेसिटी कम है ज्यादा गंदे कपड़ों के लिए समय

इलेक्ट्रोलक्स की यह 11 किलोग्राम क्षमता वाली वाशिंग मशीन एक बेहद प्रीमियम और हाई-एंड फ्रंट लोड मॉडल है। डार्क सिल्वर कलर की यह मशीन बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। यह मशीन अत्याधुनिक AI SensorWash तकनीक से लैस है, जो कपड़ों के गंदे होने के स्तर को खुद भांपकर वॉश साइकिल को एडजस्ट करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, वाई-फाई कनेक्टिविटी, वूकमार्क सर्टिफिकेशन और इको-इन्वर्टर मोटर के साथ आने वाली यह मशीन आपके महंगे और नाजुक कपड़ों की बेहतरीन देखभाल सुनिश्चित करती है।

Specifications क्षमता 11 किलोग्राम ऊर्जा रेटिंग 5 Star कंट्रोल टाइप टच पैनल कनेक्टिविटी वाई-फाई और स्मार्ट ऐप सपोर्ट वॉश साइकिल ऑप्शंस Baby Care, Anti Allergy, Woollens, Quick15, Daily 39, Full Wash 60, Bedding, Sports, आदि वारंटी 3 साल प्रोडक्ट पर और 10 साल इन्वर्टर मोटर पर क्यों खरीदें AI SensorWash तकनीक अल्ट्रामिक्स टेक्नोलॉजी वेपर रिफ्रेश स्मार्ट कनेक्टिविटी क्यों खोजें विकल्प काफी भारी केवल वाशिंग मशीन

एलजी का यह 11 किलोग्राम वाश और 7 किलोग्राम ड्रायर क्षमता वाला वाशर ड्रायर बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन प्रीमियम लॉन्ड्री सॉल्यूशन है। मिडल ब्लैक कलर और टेम्पर्ड ग्लास डोर के साथ आने वाली यह मशीन आपके घर को एक बेहद मॉडर्न लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Direct Drive तकनीक है, जो न सिर्फ कपड़ों का वजन बल्कि उनके फैब्रिक की कोमलता को भी पहचानकर खुद बेस्ट वॉश मूवमेंट चुनती है। इसमें कपड़ों को धोने के साथ-साथ 100% सुखाने की सुविधा मिलती है, जिससे आपको कपड़े बाहर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।

Specifications मोटर तकनीक AI Direct Drive अधिकतम स्पिन स्पीड 1400 RPM रंग और डिज़ाइन मिडल ब्लैक विद ब्लैक टेम्पर्ड ग्लास डोर ड्रम लिफ्टर टाइप स्टेनलेस स्टील लिफ्टर क्यों खरीदें इंटेलिजेंट AI DD तकनीक वॉश और ड्रायर कॉम्बिनेशन टर्बोवॉश 59 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव क्यों खोजें विकल्प वाश और ड्राई क्षमता में अंतर अकेले हिलाना या घर में शिफ्ट करना काफी मुश्किल

सैमसंग का यह 12 किलोग्राम वाश और 7 किलोग्राम ड्रायर क्षमता वाला वाशर ड्रायर एक बेहद प्रीमियम, बड़े साइज और इंटेलिजेंट फीचर्स से लैस लॉन्ड्री मशीन है। ग्लॉसी ब्लैक कलर में आने वाला यह मॉडल बड़े परिवारों की भारी-भरकम लॉन्ड्री को आसानी से संभाल सकता है। यह मशीन सैमसंग की मशहूर AI EcoBubble तकनीक के साथ आती है, जो कम तापमान में भी झाग (बबल्स) बनाकर कपड़ों की गहरी सफाई करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, AI Energy Mode और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह फुली ऑटोमैटिक वाशर ड्रायर बिजली की भारी बचत करने के साथ-साथ कपड़े धोने के पूरे अनुभव को बेहद आसान बना देता है।

Specifications क्षमता 12 किलोग्राम (धोने के लिए) / 7 किलोग्राम (सुखाने के लिए) मोटर तकनीक Digital Inverter Technology अधिकतम स्पिन स्पीड 1400 RPM कुल वॉश प्रोग्राम 24 प्रोग्राम्स (Air Wash, Hygiene Steam, Super Speed, Quick Wash 15', आदि) कनेक्टिविटी वाई-फाई क्यों खरीदें AI EcoBubble तकनीक स्मार्ट AI कंट्रोल और AI Energy Mode एयर वॉश मजबूत ड्रम और सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प अत्यधिक भारी वाश और ड्राई लोड में अंतर

आईएफबी का यह मॉडल एक अनोखा 3-इन-1 लॉन्ड्री सोल्यूशन है जो कपड़े धोने, सुखाने के साथ-साथ उन्हें केवल भाप से फ्रेश भी कर सकता है। मोचा/ब्लैक फिनिश में आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एडवांस AI तकनीक और AI DOS (ऑटोमैटिक डिटर्जेंट डिस्पेंसर) से लैस है, जो खुद कपड़ों के वजन और फैब्रिक के हिसाब से पानी और डिटर्जेंट की सही मात्रा तय करती है। भारतीय मार्केट में अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सबसे बेहतरीन वारंटी के लिए जानी जाने वाली IFB की यह एक फ्लैगशिप मशीन है।

Specifications मोटर तकनीक Eco Inverter Motor अधिकतम स्पिन स्पीड 1400 RPM कनेक्टिविटी वाई-फाई और वॉइस इनेबल्ड खास फीचर्स AI DOS, 9 Swirl Wash, PowerSteam, Ai Dry, Child Lock वारंटी 4 साल मशीन पर, 10 साल मोटर पर और 10 साल स्पेयर पार्ट्स सपोर्ट क्यों खरीदें 3-इन-1 लॉन्ड्री मैजिक 9 स्वर्ल वॉश न्यूरल नेटवर्क AI एल्गोरिदम इंडस्ट्री की बेस्ट वारंटी वाई-फाई और वॉइस कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प ड्रायर लोड सीमा प्रीमियम कीमत

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