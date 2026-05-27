बड़े परिवारों के लिए परफेक्ट, 11 kg वाश और 7 kg ड्रायर के साथ फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशिंग मशीन
यह एक हाई-टेक फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशर ड्रायर है, जो कपड़ों को धोने के साथ-साथ उन्हें पूरी तरह सुखाने की सुविधा भी देता है। इसमें बेहतर परफॉर्मेंस और स्मार्ट वॉशिंग के लिए AI-DBT, डायरेक्ट ड्राइव, वाई-फाई और एडवांस्ड स्टीम टेक्नोलॉजी दी गई है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
यह एक प्रीमियम और हाई-टेक फुली ऑटोमैटिक फ्रंट लोड वाशर ड्रायर है, जो आधुनिक घरों के लिए कपड़े धोने और सुखाने का एक ऑल-इन-वन समाधान पेश करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कपड़ों को केवल धोता ही नहीं, बल्कि उन्हें 100% तक सुखाकर सीधे अलमारी में रखने लायक बना देता है।
तकनीक की बात करें तो यह मशीन Direct Drive मोटर से लैस है, जो पारंपरिक बेल्ट सिस्टम के मुकाबले बेहद शांत काम करती है और बिजली की भारी बचत करती है। इसके साथ ही, इसमें दिया गया AI-DBT (डायनेमिक बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी) वाशिंग साइकिल के दौरान होने वाले कंपन और शोर को बिल्कुल कम कर देता है, जिससे मशीन पूरी स्थिरता से चलती है। इसका 525 mm Super Drum कपड़ों को घूमने के लिए ज्यादा जगह देता है, जिससे धुलाई की क्वालिटी काफी बेहतर हो जाती है।
स्मार्ट फीचर्स के मामले में, यह Wi-Fi कनेक्टिविटी के साथ आती है, जिससे आप इसे अपने स्मार्टफोन से कहीं से भी कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। कपड़ों की हाइजीन और ताजगी के लिए इसमें Puristeam और i-Refresh जैसी एडवांस्ड तकनीकें दी गई हैं। ये फीचर्स गर्म भाप की मदद से कपड़ों से 99.9% बैक्टीरिया, जिद्दी दाग और गंध को हटा देते हैं, जिससे आपके महंगे और नाजुक कपड़े बिना सिकुड़न के बिल्कुल नए जैसे फ्रेश और रिंकल-फ्री हो जाते हैं।
1. Electrolux 8kg/5kg 5 Star EcoInverter Fully Automatic Front Load Washer Dryer, Scandinavian Design with 40°C Vapour Wash for Sustainable Clothing, Wash To Dry, White, UltimateCare 300, EWW8024D3WB
इलेक्ट्रोलक्स का यह 8kg वाश और 5kg ड्रायर क्षमता वाला वाशर ड्रायर एक प्रीमियम और स्टाइलिश लुक वाला उपकरण है, जो स्कैंडिनेवियन डिज़ाइन के साथ आता है। यह मशीन उन लोगों के लिए बिल्कुल सही है जो कपड़े धोने के साथ-साथ उन्हें 100% सुखाना भी चाहते हैं ताकि कपड़ों को बाहर की प्रदूषित हवा से बचाया जा सके। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और इको-इन्वर्टर मोटर के साथ आने वाली यह फुली ऑटोमैटिक मशीन बिजली और पानी दोनों की भारी बचत करती है। इसमें कपड़ों की हाइजीन और फैब्रिक की सुरक्षा के लिए खास तौर पर 40°C वेपर वॉश तकनीक दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
वॉश टू ड्राई
40°C वेपर केयर
इको-इन्वर्टर मोटर
पॉज़ एंड ऐड फ़ंक्शन
बंपर डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
ड्रायर कैपेसिटी कम है
ज्यादा गंदे कपड़ों के लिए समय
2. Electrolux 11kg 5 Star Front Load Washing Machine, 3 Year Warranty, AI SensorWash, WiFi, Full Load Vapour Wash, Hygienic Care, Woolmark, EcoInverter Motor, UltimateCare 700, EWF1142R7SB, Dark Silver
इलेक्ट्रोलक्स की यह 11 किलोग्राम क्षमता वाली वाशिंग मशीन एक बेहद प्रीमियम और हाई-एंड फ्रंट लोड मॉडल है। डार्क सिल्वर कलर की यह मशीन बड़े परिवारों के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। यह मशीन अत्याधुनिक AI SensorWash तकनीक से लैस है, जो कपड़ों के गंदे होने के स्तर को खुद भांपकर वॉश साइकिल को एडजस्ट करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, वाई-फाई कनेक्टिविटी, वूकमार्क सर्टिफिकेशन और इको-इन्वर्टर मोटर के साथ आने वाली यह मशीन आपके महंगे और नाजुक कपड़ों की बेहतरीन देखभाल सुनिश्चित करती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI SensorWash तकनीक
अल्ट्रामिक्स टेक्नोलॉजी
वेपर रिफ्रेश
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
काफी भारी
केवल वाशिंग मशीन
3. LG Smart Choice,11 Kg (Wash)/7 Kg (Dry), AI Direct Drive Technology, Steam, 6 Motion DD & Wi-Fi Front Load Fully Automatic Washer Dryer (FHD1107SWM, Intelligent & Convenient Fabric Care, Middle Black)
एलजी का यह 11 किलोग्राम वाश और 7 किलोग्राम ड्रायर क्षमता वाला वाशर ड्रायर बड़े परिवारों के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन प्रीमियम लॉन्ड्री सॉल्यूशन है। मिडल ब्लैक कलर और टेम्पर्ड ग्लास डोर के साथ आने वाली यह मशीन आपके घर को एक बेहद मॉडर्न लुक देती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी AI Direct Drive तकनीक है, जो न सिर्फ कपड़ों का वजन बल्कि उनके फैब्रिक की कोमलता को भी पहचानकर खुद बेस्ट वॉश मूवमेंट चुनती है। इसमें कपड़ों को धोने के साथ-साथ 100% सुखाने की सुविधा मिलती है, जिससे आपको कपड़े बाहर फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती।
Specifications
क्यों खरीदें
इंटेलिजेंट AI DD तकनीक
वॉश और ड्रायर कॉम्बिनेशन
टर्बोवॉश 59
6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव
क्यों खोजें विकल्प
वाश और ड्राई क्षमता में अंतर
अकेले हिलाना या घर में शिफ्ट करना काफी मुश्किल
4. Samsung 12 kg (Wash) / 7 kg (Dry), 5 Star, AI EcoBubble, AI Control, AI Energy Mode, Air Wash, Hygiene Steam, Wi-Fi, Digital Inverter, Fully-Automatic Front Load Washer Dryer (WD12FB7B34GBTL, Black)
सैमसंग का यह 12 किलोग्राम वाश और 7 किलोग्राम ड्रायर क्षमता वाला वाशर ड्रायर एक बेहद प्रीमियम, बड़े साइज और इंटेलिजेंट फीचर्स से लैस लॉन्ड्री मशीन है। ग्लॉसी ब्लैक कलर में आने वाला यह मॉडल बड़े परिवारों की भारी-भरकम लॉन्ड्री को आसानी से संभाल सकता है। यह मशीन सैमसंग की मशहूर AI EcoBubble तकनीक के साथ आती है, जो कम तापमान में भी झाग (बबल्स) बनाकर कपड़ों की गहरी सफाई करती है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग, AI Energy Mode और वाई-फाई कनेक्टिविटी के साथ आने वाला यह फुली ऑटोमैटिक वाशर ड्रायर बिजली की भारी बचत करने के साथ-साथ कपड़े धोने के पूरे अनुभव को बेहद आसान बना देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI EcoBubble तकनीक
स्मार्ट AI कंट्रोल और AI Energy Mode
एयर वॉश
मजबूत ड्रम और सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
अत्यधिक भारी
वाश और ड्राई लोड में अंतर
5. IFB 11/7/3 kg Fully Automatic Washer Dryer Refresher with Steam Refresh, AI DOS, 100% Dry Clothes, 9 Swirl Wash Mimic Handwashing, WiFi & Eco Inverter Motor (WDR Executive Plus ZBG, Black)
आईएफबी का यह मॉडल एक अनोखा 3-इन-1 लॉन्ड्री सोल्यूशन है जो कपड़े धोने, सुखाने के साथ-साथ उन्हें केवल भाप से फ्रेश भी कर सकता है। मोचा/ब्लैक फिनिश में आने वाली यह मशीन बड़े परिवारों के लिए डिज़ाइन की गई है। यह एडवांस AI तकनीक और AI DOS (ऑटोमैटिक डिटर्जेंट डिस्पेंसर) से लैस है, जो खुद कपड़ों के वजन और फैब्रिक के हिसाब से पानी और डिटर्जेंट की सही मात्रा तय करती है। भारतीय मार्केट में अपनी मजबूत बिल्ड क्वालिटी और सबसे बेहतरीन वारंटी के लिए जानी जाने वाली IFB की यह एक फ्लैगशिप मशीन है।
Specifications
क्यों खरीदें
3-इन-1 लॉन्ड्री मैजिक
9 स्वर्ल वॉश
न्यूरल नेटवर्क AI एल्गोरिदम
इंडस्ट्री की बेस्ट वारंटी
वाई-फाई और वॉइस कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
ड्रायर लोड सीमा
प्रीमियम कीमत
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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