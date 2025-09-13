बेस्ट वॉशिंग मशीन ऑफर, कपड़े होंगे एकदम चकाचक, कम आएगा बिजली बिल best 10 kg washing machine offer samsung LG voltas discount offer, Gadgets Hindi News - Hindustan
best 10 kg washing machine offer samsung LG voltas discount offer

बेस्ट वॉशिंग मशीन ऑफर, कपड़े होंगे एकदम चकाचक, कम आएगा बिजली बिल

10 किग्रा. वाली वॉशिंग मशीन पर शानदार डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा हैं, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन खरीद सकते हैं..

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 03:33 PM
फेस्टिवल सीजन सेल की शुरुआत हो चुकी है। इस सेल में वॉशिंग मशीन की खरीद पर बंपर डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, जहां से आप सस्ते में वॉशिंग मशीन को खरीद सकते हैं। यह वॉशिंग मशीन कॉम्पैक्ट 10 किग्रा. कैपेसिटी में आती है। इसमें आपको मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी का एक बड़ा ड्रम मिलता है। साथ ही प्री लोडेड फीचर्स दिये गए हैं, जिसकी मदद से आप कपड़ों को आसानी से धुल सकते हैं। सैमसंग, एलजी और वोल्टास ब्रांड के वॉशिंग मशीन की खरीद पर शानदार ऑफर दिया जा रहा है।

यह वॉशिंग मशीन हाई कैपेसिटी, बेहतरीन वॉश क्वालिटी, और एडवांस फीचर्स के साथ आती है। इसे मीडियम से लेकर बड़े परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी इन-बिल्ड हीटर टेक्नोलॉजी, स्टेनवॉश प्रोग्राम्स, और 6th सेन्स टेक्नोलॉजी इसे एक स्मार्ट और एफिशिएंट चॉइस बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
10 Kg
स्पेशल फीचर्स:
इन बिल्ड हीटर, हार्ड वाटर वॉश
वॉश प्रोग्राम्स
12
कंट्रोल्स
पुश बटन
एनर्जी रेटिंग
5 Star
वारंटी
2 साल

क्यों खरीदें

...

मीडियम से बड़े परिवार के लिए पर्याप्त

...

tough stains पर असरदार

...

लो वाटर प्रेशर

...

ऑटोमैटिक सेंसर

...

बिजली की बचत में बेहतरीन

...

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ी न्वॉइज ज्यादा

...

डायमेंशन थोड़ा बड़ा

...

वाई-फाई और ऐप कंट्रोल

यह वॉशिंग मशीन स्मार्ट टेक्नोलॉजी, शानदार वॉश क्वालिटी और एनर्जी एफिशिएंसी के साथ आती है। इसमें शानदार परफॉर्मेंस के साथ-साथ कम बिजली खपत और स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं। इसमें एलजी की टर्बोड्रम और स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी जैसी खूबियां हैं, जो इसे न केवल यूजर-फ्रेंडली बनाती हैं बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी बनाती हैं।

Specifications

कैपेसिटी
8 Kg
एनर्जी रेटिंग
5 स्टार
वॉश प्रोग्राम्स
8
RPM
740 RPM

क्यों खरीदें

...

8 किग्रा कैपेसिटी

...

कम शोर, कम वाइब्रेशन

...

मैनुअल स्क्रबिंग की जरूरत नहीं

...

मॉडर्न लुक और आसान ऑपरेशन

क्यों खोजें विकल्प

...

इन बिल्ड हीटर नहीं

...

स्मार्ट डिवाइसेज से कनेक्टिविटी नहीं

...

डिजाइन सिंपल

यह एक बजट-फ्रेंडली, दमदार और कम मेंटेनेंस वाली वॉशिंग मशीन है। यह काफी किफायती कीमत में आती है। हालांकि परफॉर्में में कोई इश्यू देखने को नहीं मिलता है। इसकी बड़ी कैपेसिटी, तेज स्पिनिंग मोटर और कम बिजली-पानी की खपत इसे डेली हैवी वॉशिंग के लिए परफेक्ट बनाते हैं।

Specifications

कैपेसिटी
10.5 Kg
टाइप
Semi-Automatic Top Load
एनर्जी रेटिंग
5 Star
वजन
29.5 Kg
कंट्रोल टाइप
Push Button

क्यों खरीदें

...

जॉइंट फैमिली के लिए परफेक्ट

...

कम बिजली की खपत, हाई एफिशिएंसी

...

टिकाऊ प्लास्टिक बॉडी और सॉलिड मोटर

...

इंवर्टर टेक्नोलॉजी

क्यों खोजें विकल्प

...

सेमी-ऑटोमैटिक मशीन

...

Hot Water या Heater सपोर्ट नहीं

...

प्लास्टिक ड्रम

यह स्मार्ट और एडवांस टेक्नोलॉजी वाली वॉशिंग मशीन है, जो 10 किग्रा. फुल्ली टॉप लोडेड मॉडल है। यह आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस हो सकती है। यह केवल कपड़े नहीं धोती, बल्कि AI की मदद से आपके कपड़ों की सॉफ्टनेस, वजन और वॉशिंग पैटर्न को समझकर कस्टम वॉश एक्सपीरियंस देती है। इसके साथ Ecobubble, Wi-Fi स्मार्ट कनेक्टिविटी, और 20% तक की एनर्जी सेविंग जैसी खूबियां भी शामिल हैं।

Specifications

कैपेसिटी
10 Kg
टाइप
Fully-Automatic Top Load
RPM
700
डायमेंशन्स
56.8D x 54W x 100.8H cm

क्यों खरीदें

...

10 किग्रा. कैपेसिटी

...

एआई वॉश इनेबल्ड

...

स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी

...

एआई एनर्जी मोड

...

पावरफुल, लॉन्ग लाइफ

...

हाइजीनिक वॉशिंग और लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस कम

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

यह वॉशिंग मशीन डीप क्लीनिंग, स्टेन रिमूवल, और पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ आती है। इसकी 6th Sense टेक्नोलॉजी, इन-बिल्ट हीटर, और स्टेनवॉश जैसे फीचर्स इसे उन यूजर्स के लिए परफेक्ट बना देते हैं, जिन्हें रोजाना लॉन्ड्री में गहरे दाग, बैक्टीरिया, या हार्ड वॉटर जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है।

Specifications

कैपेसिटी
9 Kg
वॉश प्रोग्राम्स
5
डायमेंशन्स
59D x 57W x 105H cm

क्यों खरीदें

...

3 लेवल हीट सेटिंग

...

हर फैब्रिक के लिए अलग प्रोग्राम

...

लो वाटर प्रेशर में अच्छी

...

बिजली की बचत

...

बच्चों की सुरक्षा और टाइमिंग के अनुसार वॉश शेड्यूल

क्यों खोजें विकल्प

...

स्पिन स्पीड की जानकारी नहीं

...

थोड़ा बड़ा साइज

यह पावर एफिशिएंट सेमी-ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन है। यह मशीन खासतौर पर टफ बाड़ी, पावरफुल मोटर, और बेसिक लेकिन प्रभावी वॉश फीचर्स के साथ आती है, जो इंडियन हाउसहोल्ड्स के हिसाब से डिजाइन की गई है।

Specifications

कैपेसिटी
7.5 Kg
डायमेंशन्स
48.5D x 82W x 100H cm
RPM
1440
बॉडी
रस्ट प्रूफ

क्यों खरीदें

...

बेहतर स्क्रबिंग

...

से जल्दी सुखाने में मदद

...

लो-मेंटेनेंस और लॉन्ग-लाइफ

...

ड्युरेबिलिटी के साथ स्टाइलिश लुक

क्यों खोजें विकल्प

...

मैनुअल इंटरवेंशन जरूरी

...

सिर्फ 2 वॉश प्रोग्राम

...

डिजिटल या स्मार्ट फीचर्स नहीं

...

हॉट वॉटर वॉशिंग सपोर्ट नहीं

यह एक प्रीमियम, हाई-कैपेसिटी और AI-स्मार्ट वॉशिंग मशीन है, जो न सिर्फ कपड़ों को बेहतरीन तरीके से धुलाई करती है, बल्कि पानी, बिजली और समय की भी बचत करती है। यह मशीन खासतौर पर बड़ी फैमिली, हाई-यूसेज और टेक-सेवी यूजर्स के लिए डिजाइन की गई है, जिसमें AI वॉश, Wi-Fi, सुपर स्पीड, इनबिल्ट हीटर और हाइजीन स्टीम जैसे शानदार फीचर्स मौजूद हैं।

Specifications

लोडिंग टाइप
Fully-Automatic Front Load
कैपेसिटी
12 Kg
स्पिन स्पीड
1400 RPM
हीटर
इन बिल्ड हीटर

क्यों खरीदें

...

बड़ी फैमिली या हेवी लोड

...

कम तापमान में भी बेहतर क्लीनिंग

...

बिजली की खपत में 70% तक की बचत

...

App से कंट्रोल और डायग्नोस्टिक्स

क्यों खोजें विकल्प

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

फ्रंट लोडिंग डिजाइन

...

...

Dryer ऑप्शन नहीं

...

AI फीचर्स

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

