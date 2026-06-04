55 डिग्री की गर्मी भी फेल, Amazon के ये 1 Ton 5 Star Heavy Duty AC देंगे सुपरफास्ट कूलिंग, साथ में स्मार्ट फीचर्स भी
अमेज़न पर भारी छूट के साथ मिल रहे LG, पैनासोनिक, कैरियर और गोदरेज के 1 टन 5-स्टार हैवी ड्यूटी एसी 55°C तक की भीषण गर्मी में भी बंपर बिजली बचत के साथ दमदार कूलिंग देते हैं। ये स्मार्ट इन्वर्टर एसी छोटे कमरों के लिए इस सीजन की सबसे बेस्ट इन क्लास डील हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण और चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए अमेज़न पर इस समय LG, Panasonic, Carrier और Godrej जैसे टॉप ब्रांड्स के 1 टन क्षमता वाले कई शानदार 5 स्टार हैवी ड्यूटी इन्वर्टर स्प्लिट एसी बंपर डिस्काउंट और आकर्षक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं, जो छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए बिल्कुल परफेक्ट विकल्प हैं। इन सभी एयर कंडीशनर्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी हैवी ड्यूटी कूलिंग परफॉर्मेंस है, जो 52°C से लेकर 55°C तक की अत्यधिक गर्मी में भी कमरे को मिनटों में शिमला जैसा ठंडा कर देती है।
एडवांस फीचर्स, तगड़ी कूलिंग और बंपर बिजली बचत
एडवान्स्ड इन्वर्टर और एआई टेक्नोलॉजी से लैस ये एसी कंप्रेसर की स्पीड को जरूरत के हिसाब से खुद एडजस्ट करते हैं, और इनकी लेटेस्ट 5-स्टार एनर्जी रेटिंग की वजह से भारी-भरकम बिजली बिल की टेंशन पूरी तरह खत्म हो जाती है। जहाँ पैनासोनिक में आपको मैटर-इनेबल्ड स्मार्ट वाई-फाई और 8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स मिलते हैं, वहीं एलजी जंग से सुरक्षा के लिए ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन देता है, कैरियर अपनी जियो-फेंसिंग व दमदार एयरफ्लो के लिए जाना जाता है और गोदरेज बेहद कम बजट में 5 साल की लंबी कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी प्रदान करता है।
अमेजन डील्स भारी छूट, नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स
अमेजन की ब्लॉकबस्टर डील्स के तहत इन सभी प्रीमियम मॉडल्स पर इस समय भारी छूट, नो-कॉस्ट ईएमआई और चुनिंदा बैंक कार्ड्स पर शानदार कैशबैक मिल रहा है, जो कम बजट में प्रीमियम कूलिंग और भारी बचत चाहने वालों के लिए एक बेस्ट-इन-क्लास डील है।
1. Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter/MirAIe, AI, DustBuster, 55°C Oper., Copper Condenser, 8in1 Convertible, 4-Way, PM0.1 Filter, CS/CU-NU12BKY5W, 2026 Model, White)
चिलचिलाती और रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से निपटने के लिए पैनासोनिक ने अपना Panasonic 1.0 Ton 5 Star Inverter Smart Split AC बाजार में उतारा है। यह भारत का पहला Matter-enabled एयर कंडीशनर है जो MirAIe ऐप और AI मोड के साथ आता है। छोटे कमरों (90-120 वर्ग फुट) के लिए डिजाइन किया गया यह एसी 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी बेहतरीन कूलिंग देने का दावा करता है। अमेजन पर इस समय यह 22% की भारी छूट के साथ 42,989 रुपये में मिल रहा है, जिससे यह तकनीक और बचत का एक शानदार कॉम्बो बन जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली बिल
एडवांस डस्ट बस्टर टेक्नोलॉजी
8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
शानदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
केवल छोटे कमरों के लिए ही उपयुक्त
2. Godrej 1 Ton 5 Star, New Star rated, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5in1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper,Heavy-Duty Cooling at 52° C, AC 1.0T EC HIC 12J5TG WA,White)
गोदरेज का यह 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी बजट रेंज में एक बेहतरीन और भरोसेमंद विकल्प है। यह एसी 2026 की नई BEE स्टार रेटिंग गाइडलाइंस पर आधारित है, जो बिजली की अधिकतम बचत सुनिश्चित करता है। चिलचिलाती गर्मियों के लिए इसमें 52°C पर हैवी-ड्यूटी कूलिंग की सुविधा दी गई है। यह AI-पावर्ड तकनीक और 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जो कमरे के तापमान और जरूरत के हिसाब से कूलिंग को खुद सेट कर लेता है। इसके साथ मिलने वाली 5 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी इसे ग्राहकों के लिए एक बेहद सुरक्षित और किफायती डील बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत और शानदार डिस्काउंट
5 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी
5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग
AI-पावर्ड स्मार्ट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
बड़े कमरों में उतना असरदार नहीं
बेसिक एयर स्विंग
3. Hitachi 1 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, ice Clean, 4 Way Swing, Anti-Bacterial Filter,RAS.V512PCDIBT, White)
हिताची का यह 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी बेजोड़ कूलिंग परफॉर्मेंस और जापानी तकनीक के लिए जाना जाता है। 2026 की नई स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह मॉडल 54°C की अत्यधिक गर्मी में भी बेहतरीन कूलिंग देने में सक्षम है। इसमें Ice Clean जैसी एडवांस सेल्फ-क्लीनिंग तकनीक दी गई है जो हवा को गंधमुक्त और साफ रखती है। 4-वे एयर स्विंग और 3-इन-1 स्मार्ट व्यू डिस्प्ले जैसे प्रीमियम फीचर्स से लैस यह एसी छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए एक दमदार और टिकाऊ विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
बंपर डिस्काउंट और वैल्यू
Ice Clean तकनीक
दमदार एयर थ्रो और स्विंग
54°C ऑपरेटिंग तापमान
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
5 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी नहीं
4. LG 1 Ton 5 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 Cooling, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, Him Clean, AS-Q14YNZE, White)
एलजी का यह 1 टन 5 स्टार स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी भारतीय बाजार में सबसे लोकप्रिय और भरोसेमंद प्रीमियम मॉडल्स में से एक है। 2026 की नई स्टार रेटिंग मानकों पर आधारित यह एसी AI कनवर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग के साथ आता है, जो कमरे के तापमान को खुद समझकर कूलिंग और बिजली की बचत को मैनेज करता है। चिलचिलाती धूप के लिए इसमें 55°C पर दमदार कूलिंग और Viraat Mode दिया गया है। जंग और लीकेज से सुरक्षा के लिए इसमें Ocean Black Protection और हवा को शुद्ध रखने के लिए एंटी-वायरस प्रोटेक्शन वाला HD Filter मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बंपर डिस्काउंट
AI कनवर्टिबल 6-इन-1 कूलिंग
शानदार वारंटी और फ्री गैस चार्जिंग
Viraat Mode और Him Clean
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
सिर्फ छोटे कमरों के लिए
5. Carrier 1 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI12EE5R36W0, White)
कैरियर का यह 1 टन 5 स्टार वाई-फाई स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी एडवांस एयर कंडीशनिंग तकनीक के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम विकल्प है। 2026 के लेटेस्ट स्टार रेटिंग मानकों पर आधारित यह मॉडल Flexicool 6-इन-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो बिजली की खपत को 50% तक कम कर सकता है। इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसका Geo-Fencing और स्मार्ट वाई-फाई फीचर है, जो आपके घर पहुँचने से पहले ही कमरे को ठंडा कर देता है। 52°C की गर्मी में भी दमदार परफॉर्मेंस देने वाला यह एसी छोटे कमरों के लिए एक इंटेलिजेंट और एनर्जी-एफिशिएंट चॉइस है।
Specifications
क्यों खरीदें
जियो-फेंसिंग और वॉइस कंट्रोल
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
तगड़ा एयर फ्लो
सुरक्षा फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर डायरेक्शनल कंट्रोल
इंस्टॉलेशन के समय फीस देना और हर साल 2 पेड सर्विस
1. क्या 1 टन एसी की 5 स्टार रेटिंग होती है?
हाँ, बिल्कुल होती है। भारत में ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) 1 टन क्षमता वाले एयर कंडीशनर्स को भी उनकी बिजली बचत क्षमता के आधार पर 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग देता है। 1 टन का 5-स्टार एसी सबसे कम बिजली खाता है और छोटे कमरों के लिए सबसे ज्यादा बचत करने वाला विकल्प माना जाता है।
2. भारत में सबसे अच्छा 1 टन 5 स्टार इन्वर्टर एसी कौन सा है?
भारतीय बाजार में कई बेहतरीन ब्रांड्स मौजूद हैं, लेकिन फीचर्स, ड्यूरेबिलिटी और तकनीक के मामले में इस समय LG और Panasonic के मॉडल्स को सबसे बेस्ट माना जाता है।
यदि हम टॉप मॉडल्स की तुलना करें, तो ये सबसे अच्छे विकल्प हैं,
- स्मार्ट फीचर्स के लिए बेस्ट: Panasonic 1 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter AC — यह भारत का पहला Matter-enabled एसी है, जो AI मोड, MirAIe ऐप और बेहतरीन 8-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग के साथ आता है।
- लंबे जीवन और मजबूती के लिए बेस्ट: LG 1 Ton 5 Star AI Convertible 6-in-1 AC — इसमें 'Ocean Black Protection' मिलती है जो कॉपर कॉइल्स को जंग से बचाती है। साथ ही कंपनी वारंटी के दौरान फ्री गैस चार्जिंग भी देती है।
- तेज एयरफ्लो के लिए बेस्ट: Carrier 1 Ton 5 Star Flexicool AC — इसका एयर थ्रो (580 CFM) इस सेगमेंट में सबसे शानदार है और इसमें जियो-फेंसिंग जैसा अनोखा स्मार्ट फीचर भी मिलता है।
3. कौन सा 1 टन इन्वर्टर एसी सबसे बेस्ट है?
यह पूरी तरह से आपके बजट और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है,
- यदि आपका बजट अच्छा है और प्रीमियम फीचर्स चाहिए: तो LG (AS-Q14YNZE) या Panasonic सबसे बेस्ट हैं। इनकी कीमत लगभग 41,000 रुपये से 43,000 रुपये के बीच होती है।
- यदि आपका बजट सीमित है : तो Godrej 1 Ton 5 Star AI Powered AC सबसे बेस्ट है। यह लगभग 34,000 रुपये में मिल जाता है और इस पर बिना किसी कड़ी शर्त के पूरे प्रोडक्ट पर 5 साल की कॉम्प्रीहेंसिव वारंटी मिलती है।
- यदि आप भारी कूलिंग और जापानी मजबूती चाहते हैं: तो Hitachi 1 Ton 5 Star (Ice Clean तकनीक वाला) एसी बेस्ट है, जो 54°C की भीषण गर्मी में भी कमरा तुरंत ठंडा कर देता है।
4. डायकिन 1.0 टन 5 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी क्या है?
डायकिन एयर कंडीशनिंग इंडस्ट्री का एक विश्व प्रसिद्ध जापानी ब्रांड है। Daikin 1.0 Ton 5 Star Inverter Split AC इस ब्रांड का एक प्रीमियम एसी है जो अपनी बेहतरीन कूलिंग परफॉर्मेंस और लंबी लाइफ के लिए जाना जाता है। इसकी मुख्य खासियतें निम्नलिखित हैं,
डियू क्लीन टेक्नोलॉजी : डायकिन एसी में एक बटन दबाते ही इसके इनडोर यूनिट की कॉइल्स पर जमी धूल पानी बनकर अपने आप साफ हो जाती है, जिससे हवा हमेशा फ्रेश रहती है।
निओ स्विंग कंप्रेसर : डायकिन का पेटेंटेड कंप्रेसर बहुत ही शांत चलता है और इसमें रेफ्रिजरेंट गैस लीक होने का खतरा बहुत कम होता है।
कोआंडा एयरफ्लो : यह तकनीक हवा को सीधे आपके चेहरे पर फेंकने के बजाय कमरे की छत की तरफ ऊपर उठाती है, जिससे पूरे कमरे में एक समान और आरामदायक कूलिंग मिलती है, जो सीधे शरीर पर नहीं लगती।
3D एयरफ्लो: इसके फ्लैप्स ऊपर-नीचे और दाएं-बाएं चारों तरफ घूमते हैं जिससे कमरे का हर कोना बराबर ठंडा होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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