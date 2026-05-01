Triple Inverter का जादू! Amazon पर मौजूद ये 1 Ton AC 52°C गर्मी में भी कमरा कर देंगे शिमला, बिजली बिल भी कम
2026 के नए एयर कंडीशनर मार्केट में हायर, वोल्टास और सैमसंग जैसे ब्रांड्स ने एडवांस ट्रिपल इन्वर्टर स्प्लिट AC पेश किए हैं, जो 100% कॉपर कंडेनसर के साथ बेहतरीन टिकाऊपन प्रदान करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए हायर, वोल्टास और सैमसंग जैसे प्रमुख ब्रांड्स ने अपने लेटेस्ट 1 टन 3 स्टार ट्रिपल इन्वर्टर स्प्लिट AC मार्केट में उतारे हैं। ये एयर कंडीशनर विशेष रूप से भारतीय घरों की जरूरतों और बिजली की बचत को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।
इन नए मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। यह तकनीक न केवल कमरे को तेजी से ठंडा करती है, बल्कि बिजली की खपत को भी 40-50% तक कम कर देती है। 100% शुद्ध कॉपर कंडेनसर का उपयोग इन AC की उम्र को बढ़ाता है और गैस लीकेज जैसी समस्याओं को कम करता है, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा काफी घट जाता है।
हायर ने इस सेगमेंट में अपनी फ्रॉस्ट सेल्फ-क्लीन तकनीक के साथ बाजी मारी है, जो एक बटन दबाते ही अंदरूनी यूनिट की गंदगी को साफ कर देती है। वहीं अन्य ब्रांड्स ने AI-पावर्ड कूलिंग मोड पेश किए हैं, जो कमरे में लोगों की संख्या और बाहरी तापमान के आधार पर कूलिंग को ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेते हैं।
3 स्टार रेटिंग होने के बावजूद, ये AC मध्यम वर्ग के लिए बजट-फ्रेंडली और परफॉरमेंस में दमदार हैं। यदि आप कम कीमत में प्रीमियम कूलिंग और लंबी वारंटी वाला भरोसेमंद एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो इन ट्रिपल इन्वर्टर मॉडल्स का चुनाव करना एक स्मार्ट निर्णय होगा। ये चिलचिलाती गर्मी में भी हिमालय जैसी ठंडक का अनुभव कराते हैं।
1. Haier 1 Ton 3 Star Triple Inverter Split AC (3470 Watts, Copper, 4-Way Swing, 7 in 1 Convertible, Frost Self Clean, HD Filter, Cools at 60°C, 20mtrs Air Throw - HSU13K-PYSG3BN-INV,White)
हायर का यह Triple Inverter+ स्प्लिट एसी अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली कूलिंग प्रदान करने वाले मॉडल्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Supersonic Cooling तकनीक है, जो मात्र 10 सेकंड में कमरे को ठंडा करना शुरू कर देती है। यह एसी 60°C जैसी जानलेवा गर्मी में भी कुशलता से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Frost Self Clean फीचर के साथ, यह घर बैठे ही आपको सर्विस इंजीनियर जैसी सफाई की सुविधा देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक कूलिंग
7-इन-1 Intelli Convertible
लंबी वारंटी
हाइपर PCB
क्यों खोजें विकल्प
बिजली खपत कुछ अन्य 1-टन मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक
अनिवार्य मेंटेनेंस
2. Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Up To 52°C, Smart 4 Way Air Swing, Turbo Cool, Installation Check, 100% Copper, White with Silver Deco Strip, GLS12I3FWSEA)
लॉयड का यह 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों (120 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी आधुनिक 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट करने की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी असरदार कूलिंग प्रदान करता है। स्टाइलिश व्हाइट और सिल्वर डेको स्ट्रिप डिजाइन के साथ यह आपके घर के इंटीरियर को भी प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कन्वर्टिबल
गोल्डन फिन इवेपोरेटर
लो गैस डिटेक्शन
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
पुराना मॉडल
स्टार रेटिंग अपडेट
3. Hitachi 1 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, 4 Way Swing, ice Clean, EEV Precision- Higher Performance Cooling, RAS.G312PCDIBS, White)
हितैची का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी प्रीमियम कूलिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह मॉडल EEV प्रेसिजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो साधारण एसी के मुकाबले कहीं अधिक सटीक और बेहतर कूलिंग परफॉरमेंस देता है। 100% कॉपर ट्यूब्स और Ice Clean (सेल्फ-क्लीनिंग) फीचर के साथ, यह न केवल कमरे को ठंडा रखता है बल्कि शुद्ध हवा भी सुनिश्चित करता है। यह एसी 54°C जैसी अत्यधिक गर्मी में भी बिना किसी रुकावट के काम करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
EEV प्रेसिजन कूलिंग
Ice Clean टेक्नोलॉजी
जबरदस्त एयर स्विंग
नैनो टेक अल्ट्रा कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन 'पेड'
बहुत छोटे कमरों के लिए ही आदर्श
4. LG 1 Ton 4 Star,New star rated,DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 with VIRAAT Mode,Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with AntiVirus Protection,AS-Q13JNYE,White)
LG का यह 2026 मॉडल अपनी बेहतरीन Dual Inverter तकनीक और AI Convertible 6-in-1 कूलिंग के कारण बाजार में 'अमेज़न चॉइस' बना हुआ है। यह एसी न केवल ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि इसमें दिया गया VIRAAT मोड इसे 110% की क्षमता पर चलाकर भीषण गर्मी में भी तुरंत ठंडक देता है। 4-स्टार रेटिंग और 55°C तक के तापमान में काम करने की क्षमता इसे एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Convertible 6-in-1
Ocean Black Protection
सुपर साइलेंट
एंटी-वायरस सुरक्षा
स्मार्ट डायग्नोसिस
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
इंस्टालेशन पेड
5. Samsung 1 Ton 3 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing, 5 Step Convertible, AR50H12D1LHNNA)
सैमसंग का यह Bespoke AI मॉडल 2026 की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस है। यह केवल एक एयर कंडीशनर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है जो Wi-Fi और Voice Control (Alexa, Google, Bixby) के जरिए चलता है। इसकी AI तकनीक आपके इस्तेमाल के तरीके को समझकर कूलिंग को ऑप्टिमाइज़ करती है, जिससे 30% तक अतिरिक्त बिजली की बचत होती है। प्रीमियम डिजाइन और SmartThings ऐप सपोर्ट के साथ, यह आपके घर को एक मॉडर्न और 'कनेक्टेड' लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Bespoke AI तकनीक
अत्यधिक गर्मी में सक्षम
स्मार्ट कनेक्टिविटी
3-स्टेप ऑटो क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टालेशन चार्ज अतिरिक्त
कीमत थोड़ी ज्यादा
छोटे कमरों के लिए
6. Sharp 1 Ton 3 star, New Star Rated (5 Years comprehensive warranty, 4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7 in 1 Convertible, Turbo cool, Dust filter) - AH-SI12V3B-GCN, White
शार्प का यह Hi-Tech इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी जापानी तकनीक और शानदार वारंटी ऑफर्स के कारण एक किफायती विकल्प के रूप में उभरा है। यह मॉडल विशेष रूप से 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जो आपको कूलिंग को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट करने की अत्यधिक लचीलापन देता है। 100% कॉपर कंडेनसर और 55°C तापमान में भी प्रभावी कूलिंग के साथ, यह छोटे कमरों के लिए एक टिकाऊ और शक्तिशाली समाधान है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
शानदार वारंटी पैकेज
4-वे एयर स्विंग
आउटडोर सेल्फ क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
1 टन के मानक से थोड़ी कम
सर्विस नेटवर्क कुछ क्षेत्रों में सीमित
फैंसी डिजाइन नहीं
7. Hisense 1.0 Ton 3 star Inverter Split AC(Copper, 5-in-1 Convertible with Intelligent 4 modes, 4 Way Swing, Anti corrosion, Long Air Distance, AS-12TR4R3E, White ）
हाइब्रिड कूलिंग तकनीक के साथ आने वाला हाइसेंस का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी उन लोगों के लिए एक बजट-अनुकूल और शक्तिशाली विकल्प है, जिन्हें कम कीमत में आधुनिक फीचर्स चाहिए। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड और इंटेलीजेंट 4 मोड्स के साथ आता है, जो कमरे में लोगों की संख्या के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट कर सकता है। 100% कॉपर और विशेष हेयरपिन कोटिंग के साथ, यह लंबे समय तक चलने और जंग से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
4-वे स्विंग और लंबी दूरी की हवा
PM 2.5 फिल्टर
क्विक चिल
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खपत (675.7 यूनिट्स) थोड़ी अधिक
सर्विस नेटवर्क अन्य स्थापित ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा कम
1. 1 टन एसी के लिए तांबे के पाइप का आकार क्या है?
1 टन के स्प्लिट एसी में आमतौर पर दो अलग-अलग साइज के पाइप इस्तेमाल होते हैं:
सक्शन पाइप (बड़ा पाइप): 3/8 इंच या 1/2 इंच।
लिक्विड पाइप (छोटा पाइप): 1/4 इंच।
(नोट: पाइप का सटीक साइज मॉडल और ब्रांड के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 1 टन मॉडल्स में यही इस्तेमाल होता है।)
2. 1.5 टन एसी में कितना कॉपर इस्तेमाल होता है?
- 1.5 टन के एसी में कॉपर की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वह 3-स्टार है या 5-स्टार।
- एक औसत 1.5 टन स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट (कंडेनसर और इवेपोरेटर कॉइल्स) को मिलाकर लगभग 6 से 10 किलोग्राम तांबा होता है।
- यदि आप इंस्टालेशन पाइप की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड 10-12 फीट की पाइपिंग में लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम अतिरिक्त कॉपर इस्तेमाल होता है।
3. पुराने एसी में कॉपर कितना होता है?
- पुराने जमाने के एसी (खासकर विंडो एसी या पुराने स्प्लिट मॉडल्स) में आधुनिक एसी की तुलना में ज्यादा कॉपर होता था क्योंकि पहले एल्युमीनियम का इस्तेमाल बहुत कम होता था।
- पुराना विंडो एसी (1.5 टन): इसमें लगभग 8 से 12 किलोग्राम तक कॉपर मिल सकता है।
- पुराना स्प्लिट एसी (1.5 टन): इसके भारी आउटडोर यूनिट और मोटी पाइपिंग के कारण इसमें 10 से 15 किलोग्राम तक कॉपर निकल सकता है।
- (कबाड़ या स्क्रैप के नजरिए से पुराने एसी की वैल्यू इसी कॉपर की मात्रा पर निर्भर करती है।)
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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