Triple Inverter का जादू! Amazon पर मौजूद ये 1 Ton AC 52°C गर्मी में भी कमरा कर देंगे शिमला, बिजली बिल भी कम

May 01, 2026 07:45 pm IST

2026 के नए एयर कंडीशनर मार्केट में हायर, वोल्टास और सैमसंग जैसे ब्रांड्स ने एडवांस ट्रिपल इन्वर्टर स्प्लिट AC पेश किए हैं, जो 100% कॉपर कंडेनसर के साथ बेहतरीन टिकाऊपन प्रदान करते हैं।

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भारत में बढ़ती गर्मी के प्रकोप को देखते हुए हायर, वोल्टास और सैमसंग जैसे प्रमुख ब्रांड्स ने अपने लेटेस्ट 1 टन 3 स्टार ट्रिपल इन्वर्टर स्प्लिट AC मार्केट में उतारे हैं। ये एयर कंडीशनर विशेष रूप से भारतीय घरों की जरूरतों और बिजली की बचत को ध्यान में रखकर डिजाइन किए गए हैं।

इन नए मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी ट्रिपल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। यह तकनीक न केवल कमरे को तेजी से ठंडा करती है, बल्कि बिजली की खपत को भी 40-50% तक कम कर देती है। 100% शुद्ध कॉपर कंडेनसर का उपयोग इन AC की उम्र को बढ़ाता है और गैस लीकेज जैसी समस्याओं को कम करता है, जिससे मेंटेनेंस का खर्चा काफी घट जाता है।

हायर ने इस सेगमेंट में अपनी फ्रॉस्ट सेल्फ-क्लीन तकनीक के साथ बाजी मारी है, जो एक बटन दबाते ही अंदरूनी यूनिट की गंदगी को साफ कर देती है। वहीं अन्य ब्रांड्स ने AI-पावर्ड कूलिंग मोड पेश किए हैं, जो कमरे में लोगों की संख्या और बाहरी तापमान के आधार पर कूलिंग को ऑटोमैटिकली एडजस्ट कर लेते हैं।

3 स्टार रेटिंग होने के बावजूद, ये AC मध्यम वर्ग के लिए बजट-फ्रेंडली और परफॉरमेंस में दमदार हैं। यदि आप कम कीमत में प्रीमियम कूलिंग और लंबी वारंटी वाला भरोसेमंद एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो इन ट्रिपल इन्वर्टर मॉडल्स का चुनाव करना एक स्मार्ट निर्णय होगा। ये चिलचिलाती गर्मी में भी हिमालय जैसी ठंडक का अनुभव कराते हैं।

हायर का यह Triple Inverter+ स्प्लिट एसी अपनी श्रेणी में सबसे शक्तिशाली कूलिंग प्रदान करने वाले मॉडल्स में से एक है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी Supersonic Cooling तकनीक है, जो मात्र 10 सेकंड में कमरे को ठंडा करना शुरू कर देती है। यह एसी 60°C जैसी जानलेवा गर्मी में भी कुशलता से काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। Frost Self Clean फीचर के साथ, यह घर बैठे ही आपको सर्विस इंजीनियर जैसी सफाई की सुविधा देता है।

Specifications एनर्जी रेटिंग 3 स्टार एयर थ्रो 20 मीटर एयर सर्कुलेशन 700 CFM कंडेनसर 100% कॉपर क्यों खरीदें अत्यधिक कूलिंग 7-इन-1 Intelli Convertible लंबी वारंटी हाइपर PCB क्यों खोजें विकल्प बिजली खपत कुछ अन्य 1-टन मॉडल्स की तुलना में थोड़ी अधिक अनिवार्य मेंटेनेंस

लॉयड का यह 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों (120 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी आधुनिक 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता को 30% से 110% तक एडजस्ट करने की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी असरदार कूलिंग प्रदान करता है। स्टाइलिश व्हाइट और सिल्वर डेको स्ट्रिप डिजाइन के साथ यह आपके घर के इंटीरियर को भी प्रीमियम लुक देता है।

Specifications कूलिंग पावर 3.55 किलोवाट कंडेनसर टाइप 100% कॉपर एयर फ्लो स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग फिल्टर एंटी-वायरल + PM 2.5 फिल्टर सालाना बिजली खपत 698.49 kWh क्यों खरीदें 5-इन-1 कन्वर्टिबल गोल्डन फिन इवेपोरेटर लो गैस डिटेक्शन स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प पुराना मॉडल स्टार रेटिंग अपडेट

हितैची का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी प्रीमियम कूलिंग और एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह मॉडल EEV प्रेसिजन टेक्नोलॉजी से लैस है, जो साधारण एसी के मुकाबले कहीं अधिक सटीक और बेहतर कूलिंग परफॉरमेंस देता है। 100% कॉपर ट्यूब्स और Ice Clean (सेल्फ-क्लीनिंग) फीचर के साथ, यह न केवल कमरे को ठंडा रखता है बल्कि शुद्ध हवा भी सुनिश्चित करता है। यह एसी 54°C जैसी अत्यधिक गर्मी में भी बिना किसी रुकावट के काम करने में सक्षम है।

Specifications एयर थ्रो: 24 मीटर लंबा एयर थ्रो सेंसर ऑक्टा सेंसर ISEER वैल्यू 4.30 एनर्जी रेटिंग 3 स्टार क्यों खरीदें EEV प्रेसिजन कूलिंग Ice Clean टेक्नोलॉजी जबरदस्त एयर स्विंग नैनो टेक अल्ट्रा कोटिंग क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन 'पेड' बहुत छोटे कमरों के लिए ही आदर्श

LG का यह 2026 मॉडल अपनी बेहतरीन Dual Inverter तकनीक और AI Convertible 6-in-1 कूलिंग के कारण बाजार में 'अमेज़न चॉइस' बना हुआ है। यह एसी न केवल ऊर्जा की बचत करता है, बल्कि इसमें दिया गया VIRAAT मोड इसे 110% की क्षमता पर चलाकर भीषण गर्मी में भी तुरंत ठंडक देता है। 4-स्टार रेटिंग और 55°C तक के तापमान में काम करने की क्षमता इसे एक प्रीमियम और भरोसेमंद विकल्प बनाती है।

Specifications ISEER वैल्यू 5.25 सालाना बिजली खपत मात्र 515.84 यूनिट्स एनर्जी रेटिंग 4 स्टार कंडेनसर टाइप 100% कॉपर + Ocean Black Protection क्यों खरीदें AI Convertible 6-in-1 Ocean Black Protection सुपर साइलेंट एंटी-वायरस सुरक्षा स्मार्ट डायग्नोसिस क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक इंस्टालेशन पेड

सैमसंग का यह Bespoke AI मॉडल 2026 की सबसे आधुनिक तकनीकों से लैस है। यह केवल एक एयर कंडीशनर नहीं, बल्कि एक स्मार्ट डिवाइस है जो Wi-Fi और Voice Control (Alexa, Google, Bixby) के जरिए चलता है। इसकी AI तकनीक आपके इस्तेमाल के तरीके को समझकर कूलिंग को ऑप्टिमाइज़ करती है, जिससे 30% तक अतिरिक्त बिजली की बचत होती है। प्रीमियम डिजाइन और SmartThings ऐप सपोर्ट के साथ, यह आपके घर को एक मॉडर्न और 'कनेक्टेड' लुक देता है।

Specifications स्मार्ट फीचर्स AI एनर्जी सेविंग, स्मार्टथिंग्स ऐप, 4-वे स्विंग कंडेनसर 100% कॉपर बिजली की खपत सालाना 585.36 यूनिट्स ISEER वैल्यू 4.43 क्यों खरीदें Bespoke AI तकनीक अत्यधिक गर्मी में सक्षम स्मार्ट कनेक्टिविटी 3-स्टेप ऑटो क्लीन क्यों खोजें विकल्प इंस्टालेशन चार्ज अतिरिक्त कीमत थोड़ी ज्यादा छोटे कमरों के लिए

शार्प का यह Hi-Tech इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी जापानी तकनीक और शानदार वारंटी ऑफर्स के कारण एक किफायती विकल्प के रूप में उभरा है। यह मॉडल विशेष रूप से 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जो आपको कूलिंग को अपनी जरूरत के अनुसार एडजस्ट करने की अत्यधिक लचीलापन देता है। 100% कॉपर कंडेनसर और 55°C तापमान में भी प्रभावी कूलिंग के साथ, यह छोटे कमरों के लिए एक टिकाऊ और शक्तिशाली समाधान है।

Specifications सालाना बिजली खपत 594.67 यूनिट्स ISEER वैल्यू 4.35 एनर्जी रेटिंग 3 स्टार कंडेनसर 100% कॉपर क्यों खरीदें 7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड शानदार वारंटी पैकेज 4-वे एयर स्विंग आउटडोर सेल्फ क्लीन क्यों खोजें विकल्प 1 टन के मानक से थोड़ी कम सर्विस नेटवर्क कुछ क्षेत्रों में सीमित फैंसी डिजाइन नहीं

हाइब्रिड कूलिंग तकनीक के साथ आने वाला हाइसेंस का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी उन लोगों के लिए एक बजट-अनुकूल और शक्तिशाली विकल्प है, जिन्हें कम कीमत में आधुनिक फीचर्स चाहिए। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड और इंटेलीजेंट 4 मोड्स के साथ आता है, जो कमरे में लोगों की संख्या के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट कर सकता है। 100% कॉपर और विशेष हेयरपिन कोटिंग के साथ, यह लंबे समय तक चलने और जंग से बचने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

Specifications सालाना बिजली खपत 675.7 यूनिट्स ISEER वैल्यू 3.9 सालाना बिजली खपत 675.7 यूनिट्स कंडेनसर 100% कॉपर ट्यूब्स तापमान सीमा 16°C से 52°C के बीच प्रभावी कूलिंग क्यों खरीदें किफायती कीमत 4-वे स्विंग और लंबी दूरी की हवा PM 2.5 फिल्टर क्विक चिल क्यों खोजें विकल्प सालाना बिजली खपत (675.7 यूनिट्स) थोड़ी अधिक सर्विस नेटवर्क अन्य स्थापित ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा कम

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1. 1 टन एसी के लिए तांबे के पाइप का आकार क्या है? 1 टन के स्प्लिट एसी में आमतौर पर दो अलग-अलग साइज के पाइप इस्तेमाल होते हैं:

सक्शन पाइप (बड़ा पाइप): 3/8 इंच या 1/2 इंच।

लिक्विड पाइप (छोटा पाइप): 1/4 इंच।

(नोट: पाइप का सटीक साइज मॉडल और ब्रांड के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन ज्यादातर 1 टन मॉडल्स में यही इस्तेमाल होता है।)

2. 1.5 टन एसी में कितना कॉपर इस्तेमाल होता है? 1.5 टन के एसी में कॉपर की मात्रा इस बात पर निर्भर करती है कि वह 3-स्टार है या 5-स्टार।

एक औसत 1.5 टन स्प्लिट एसी के इंडोर और आउटडोर यूनिट (कंडेनसर और इवेपोरेटर कॉइल्स) को मिलाकर लगभग 6 से 10 किलोग्राम तांबा होता है।

यदि आप इंस्टालेशन पाइप की बात कर रहे हैं, तो स्टैंडर्ड 10-12 फीट की पाइपिंग में लगभग 1.5 से 2.5 किलोग्राम अतिरिक्त कॉपर इस्तेमाल होता है। 3. पुराने एसी में कॉपर कितना होता है? पुराने जमाने के एसी (खासकर विंडो एसी या पुराने स्प्लिट मॉडल्स) में आधुनिक एसी की तुलना में ज्यादा कॉपर होता था क्योंकि पहले एल्युमीनियम का इस्तेमाल बहुत कम होता था।

पुराना विंडो एसी (1.5 टन): इसमें लगभग 8 से 12 किलोग्राम तक कॉपर मिल सकता है।

पुराना स्प्लिट एसी (1.5 टन): इसके भारी आउटडोर यूनिट और मोटी पाइपिंग के कारण इसमें 10 से 15 किलोग्राम तक कॉपर निकल सकता है।

(कबाड़ या स्क्रैप के नजरिए से पुराने एसी की वैल्यू इसी कॉपर की मात्रा पर निर्भर करती है।)

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