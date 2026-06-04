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Best AC Brands on Amazon, भारत की भीषण गर्मी के लिए बेस्ट हैं ये 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी, खरीदने पर होगी बड़ी बचत

Saurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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तेज गर्मी से निपटने के लिए Amazon पर 1 टन क्षमता वाले 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं। ये कनवर्टिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी से लैस एसी न सिर्फ कमरों को तेजी से ठंडा करते हैं बल्कि कम बिजली खपत के साथ पैसों की भी बड़ी बचत कराते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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भारत में चिलचिलाती और भीषण गर्मी का दौर शुरू होते ही घरों के लिए एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली एयर कंडीशनर की मांग तेजी से बढ़ गई है। यदि आप अपने छोटे या मध्यम आकार के कमरे के लिए एक किफायती और दमदार परफॉर्मेंस वाला एसी तलाश रहे हैं, तो अमेजन पर उपलब्ध 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी आपके लिए सबसे बेहतरीन विकल्प साबित हो सकते हैं।

Best AC Brands on Amazon, भारत की भीषण गर्मी के लिए बेस्ट हैं ये 1 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी, खरीदने पर होगी बड़ी बचत

इस समय अमेजन पर देश के टॉप ब्रांड्स जैसे Voltas, LG, Daikin, Lloyd और Samsung के लेटेस्ट मॉडल्स पर बंपर डील्स और भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ये एयर कंडीशनर एडवांस इन्वर्टर कंप्रेसर और कनवर्टिबल कूलिंग मोड्स के साथ आते हैं, जो बाहर के तापमान और कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से अपनी कूलिंग क्षमता को खुद एडजस्ट कर लेते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि भयंकर गर्मी में भी कमरा मिनटों में शिमला जैसा ठंडा हो जाता है और बिजली के भारी-भरकम बिल की टेंशन भी पूरी तरह खत्म हो जाती है।

इसके अलावा, अमेजन से खरीदारी करने पर ग्राहकों को आकर्षक बैंक ऑफर्स, नो-कॉस्ट ईएमआई और पुराना एसी बदलने पर शानदार एक्सचेंज बोनस की सुविधा भी मिल रही है। कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स, टिकाऊ कॉपर कंडेनसर और स्मार्ट कनेक्टिविटी से लैस ये 3-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी इस सीजन में आपकी जेब और सेहत दोनों के लिए एक फायदे का सौदा हैं।

यदि आप इस भीषण गर्मी में अपने घर या ऑफिस के लिए एक दमदार, हाई-टेक और बजट-फ्रेंडली एयर कंडीशनर (AC) की तलाश कर रहे हैं, तो Midea 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी आधुनिक Flexicool Convertible 6-in-1 इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो कमरे में मौजूद लोगों और गर्मी के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करके 50% तक बिजली की बचत करता है।

अमेज़न पर यह प्रीमियम स्प्लिट एसी 45% की भारी छूट के साथ मात्र 32,490 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही, इस पर नो-कॉस्ट EMI, शानदार बैंक डिस्काउंट और कंप्रेसर पर 10 साल की लंबी वारंटी भी मिल रही है, जो इसे इस बजट में एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाती है।

Specifications

क्षमता
1.5 टन
ऊर्जा रेटिंग
3 स्टार
कूलिंग पावर
4800 Kilowatts
कंडेंसर कॉइल
100% कॉपर

क्यों खरीदें

...

कनवर्टिबल 6-इन-1 ऑटो इंटेलिजेंस

...

टर्बो मोड

...

एडवांस एयर फिल्टर

...

10 साल की वारंटी

क्यों खोजें विकल्प

...

बिजली खपत थोड़ी सी ज्यादा

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इंस्टॉलेशन शामिल नहीं

यदि आप अपने छोटे कमरे या होम-ऑफिस के लिए एक बजट-फ्रेंडली, टिकाऊ और शुद्ध हवा देने वाला एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी लेटेस्ट 2026 स्टार रेटिंग (BEE गाइडलाइंस जो दिसंबर 2027 तक वैध हैं) के साथ आता है।

अमेजन पर यह एसी इस समय 39% की भारी छूट के साथ मात्र 26,990 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही इस पर 500 रुपये का कूपन डिस्काउंट, बैंक ऑफर्स और बेहद आसान EMI के विकल्प भी मौजूद हैं। 48°C की भीषण गर्मी में भी बेजोड़ कूलिंग देने के साथ-साथ यह आपके बजट को भी बिगड़ने नहीं देता।

Specifications

सालाना बिजली खपत
604.99 यूनिट प्रति वर्ष
कंप्रेसर टाइप
VarioQool इन्वर्टर कंप्रेसर
आयाम
23D x 80W x 29.5H सेंटीमीटर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट और PCB, 10 साल कंप्रेसर पर

क्यों खरीदें

...

7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन

...

कनवर्टिबल 4-इन-1 कूलिंग

...

एंटी-रस्ट टेक्नोलॉजी

...

48°C पर भी फास्ट कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

केवल छोटे कमरों के लिए उपयुक्त

...

केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग

यदि आप भारतीय गर्मियों के रिकॉर्ड-तोड़ तापमान से निपटने के लिए एक बेहद मजबूत और एडवांस फीचर्स वाला एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी खास तौर पर उन क्षेत्रों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि यह 54°C के भीषण तापमान में भी दमदार कूलिंग देने की क्षमता रखता है।

अमेज़न पर यह लेटेस्ट 2026 मॉडल 39% की भारी छूट के साथ मात्र 30,490 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, इस पर HDFC बैंक कार्ड्स पर 1,250 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और 914 रुपये तक का कैशबैक ऑफर भी उपलब्ध है, जो इसे प्रीमियम फीचर्स के साथ एक वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाता है।

Specifications

सालाना बिजली खपत
606.39 Units/Year (ISEER वैल्यू: 4.47)
कूलिंग पावर
3.5 Kilowatts
कंडेंसर कॉइल
100% कॉपर + गोल्डन फिन एंटी-कोरोजन कोटिंग
विशेष फीचर्स
6-इन-1 कनवर्टिबल, DG मोड, आइस क्लीन, इंस्टॉलेशन चेक
आयाम
21.7D x 87W x 30H सेंटीमीटर

क्यों खरीदें

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54°C पर भी बेजोड़ कूलिंग

...

6-इन-1 फ्लेक्सी-कूल कनवर्टिबल

...

स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग

...

एंटी-वायरल + PM 2.5 फिल्टर

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से

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3-Star रेटिंग

यदि आप एयर कंडीशनिंग की दुनिया के सबसे भरोसेमंद और प्रीमियम ब्रांड्स में से एक को अपने घर लाना चाहते हैं, तो Daikin 1.0 Ton 3 Star Inverter Split AC आपके छोटे कमरे के लिए एक परफेक्ट चॉइस है। डायकिन अपने मजबूत कंप्रेसर और लंबे समय तक चलने वाली कूलिंग टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। यह एसी नई स्टार रेटिंग गाइडलाइंस के साथ आता है, जो भयंकर गर्मियों में भी बिजली की बचत सुनिश्चित करता है।

अमेजन पर यह प्रीमियम स्प्लिट एसी इस समय 31% की छूट के साथ 33,490 रुपये में मिल रहा है। इसके साथ ही, इस पर HDFC बैंक कार्ड्स पर 1,250 रुपये तक का इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और अमेज़न पे कार्ड पर 1,004 रुपये तक का कैशबैक ऑफर मिल रहा है, जो इसे ब्रांड वैल्यू के लिहाज से एक सॉलिड डील बनाता है।

Specifications

ऊर्जा रेटिंग
3 स्टार
कूलिंग पावर
3.52 Kilowatts
कंप्रेसर टाइप
पेटेंटेड इन्वर्टर स्विंग कंप्रेसर
कंडेंसर कॉइल
100% कॉपर + एंटी-कोरोजन DNNS कोटिंग

क्यों खरीदें

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3D एयरफ्लो

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ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी

...

ट्रिपल डिस्प्ले

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पैटेंटेड DNNS कोटिंग

क्यों खोजें विकल्प

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इंस्टॉलेशन चार्ज अधिक

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कनवर्टिबल मोड्स की कमी

जापानी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कूलिंग के लिए मशहूर ब्रांड हिताची का यह Hitachi 1 Ton 3 Star Inverter Split AC आपके छोटे कमरे के लिए एक दमदार और टिकाऊ विकल्प है। इस एसी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी EEV प्रिसिजन कूल टेक्नोलॉजी और Xpandable Plus फीचर है, जो मौसम के मिजाज और कमरे के हीट लोड के हिसाब से कूलिंग को स्मार्टली एडजस्ट कर लेते हैं।

अमेजन पर यह लेटेस्ट मॉडल इस समय 45% की भारी छूट के साथ मात्र 30,999 रुपये में मिल रहा है। इसके अलावा, इस पर HDFC बैंक कार्ड्स पर 2,000 रुपये तक का बंपर इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और अमेजन पे कार्ड पर 929 रुपये तक का कैशबैक ऑफर उपलब्ध है, जो इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक बेहतरीन बजट डील बनाता है।

Specifications

सालाना बिजली खपत
632.61 Units / Year
कूलिंग पावर
12000 BTU
कंप्रेसर टाइप
इन्वर्टर कंप्रेसर
शोर का स्तर
केवल 32 dBA

क्यों खरीदें

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54°C पर भी नॉन-स्टॉप कूलिंग

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4-वे एयर स्विंग और 24 मीटर लंबा थ्रो

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आइस क्लीन

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शानदार वारंटी और बैकअप

क्यों खोजें विकल्प

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कम रेटिंग

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सालाना बिजली खपत थोड़ी ज्यादा

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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