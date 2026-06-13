Amazon Smart AC Deals, गर्मी में नहीं आएगा भारी भरकम बिजली बिल, घर लाएं ये 1.5 Ton 5 Star Inverter AC

अमेजन पर भारी छूट के साथ मिल रहे इन 1.5 Ton 5 Star Inverter AC को घर लाकर आप भयंकर गर्मी में भी शिमला जैसी कूलिंग पा सकते हैं। आधुनिक कनवर्टिबल और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस ये स्मार्ट एयर कंडीशनर आपके कमरे को तुरंत ठंडा करते हैं और आपका बिजली का बिल 50% तक कम कर देते हैं।

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तपती धूप और भयंकर लू से अगर आपका हाल बेहाल है, तो अमेजन आपके लिए लाया है इस सीजन की सबसे धमाकेदार Amazon AC Deals। अब आपको कड़कड़ाती गर्मी में भी भारी-भरकम बिजली बिल की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अमेजन पर प्रीमियम ब्रांड्स के 1.5 Ton 5 Star Inverter AC पर अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है।

ये स्मार्ट एयर कंडीशनर लेटेस्ट कनवर्टिबल कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ आते हैं, जो कमरे में मौजूद लोगों के हिसाब से अपनी क्षमता को खुद एडजस्ट कर लेते हैं। इसका फायदा यह होता है कि रूम मिनटों में शिमला जैसा ठंडा हो जाता है और बिजली की खपत 50% तक कम हो जाती है। इन एसी में वाई फाई और एआई वॉइस कंट्रोल जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं, जिससे आप इन्हें अपने स्मार्टफोन या एलेक्सा से कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हैं।

इसके अलावा, नो कॉस्ट EMI, बंपर एक्सचेंज बोनस और चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स पर मिल रहे एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट ने इस डील को बेहद किफायती बना दिया है। स्टॉक सीमित है, इसलिए गर्मी का पारा और बढ़ने से पहले आज ही Amazon पर जाकर अपने बजट में बेस्ट 5 स्टार इन्वर्टर एसी ऑर्डर करें और सुकून की कूलिंग का मजा लें।

टाटा ग्रुप का Voltas 185V Vectra CAR एक प्रीमियम 1.5 टन क्षमता वाला 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, जो मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एकदम परफेक्ट है। अमेजन पर इस समय इस एसी पर 52% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 83,999 रुपये से घटकर मात्र 39,990 रुपये हो गई है। यह एसी 4-इन-1 एडजस्टेबल मोड (कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी) के साथ आता है, जिससे आप बिजली बचाने के लिए इसकी क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा, यह 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी शानदार कूलिंग देने में सक्षम है।

Specifications सालाना बिजली खपत 751.28 kWh/Year कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी 4850 वॉट स्पेशल फीचर्स 4-स्टेप एडजस्टेबल कूलिंग, टर्बो मोड, स्लीप मोड, डिजिटल हिडन डिस्प्ले, एंटी-फ्रीज थर्मोस्टेट फिल्टर टाइप एंटी-डस्ट फिल्टर और एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग क्यों खरीदें 4-इन-1 एडजस्टेबल कूलिंग शानदार बिजली बचत 100% कॉपर कॉइल एंटी-डस्ट और एंटी-माइक्रोबियल प्रोटेक्शन क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी

हैवेल्स ग्रुप का Lloyd GLS18I5KWGGW एक बेहद आधुनिक और दमदार 1.5 टन क्षमता वाला 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। यह मध्यम आकार के कमरों (160 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर इस समय इस एसी पर 38% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 61,990 रुपये से घटकर सिर्फ 38,490 रुपये रह गई है। यह एसी 5-इन-1 कनवर्टिबल मोड के साथ आता है, जो इसकी कूलिंग क्षमता को 30% से लेकर 110% तक एडजस्ट कर सकता है। इसके अलावा, यह भीषण गर्मी में 52°C के तापमान पर भी कमरे को बर्फ जैसा ठंडा रखने का दावा करता है।

Specifications कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर कूलिंग पावर / क्षमता 4.8 किलोवॉट एयर स्विंग और थ्रो स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग, 4 मीटर लॉन्ग एयर थ्रो फिल्टर टेक्नोलॉजी क्लीन एयर फिल्टर + PM 2.5 एयर फिल्टर क्यों खरीदें 5-इन-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी कम बिजली की खपत PM 2.5 और क्लीन एयर फिल्टर एंटी-कोरोशन गोल्डन और ब्लू फिन्स क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं

यदि आप बजट रेंज में एक ऐसा एसी ढूंढ रहे हैं जो बिजली की रिकॉर्ड तोड़ बचत करे, तो Cruise ब्रांड का यह एसी एक बेहतरीन विकल्प है। यह 1.5 टन क्षमता वाला 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एकदम उपयुक्त है। अमेजन पर इस समय इस एसी पर 36% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 57,900 रुपये से घटकर सिर्फ 36,890 रुपये रह गई है। सबसे खास बात यह है कि यह एसी नए BEE रेटिंग नियमों (जो 2027 तक वैध हैं) के साथ आता है, यानी यह आने वाले समय में भी असली 5-स्टार परफॉर्मेंस और बिजली बचत देगा।

Specifications कंडेनसर कॉइल 100% हाई ग्रूव्ड कॉपर कूलिंग क्षमता 4800 वॉट एयर फिल्टर 7-इन-1 फिल्ट्रेशन सिस्टम + PM 2.5 एयर फिल्टर विशेष फीचर्स 4-इन-1 कनवर्टिबल, मैजिक एलईडी डिस्प्ले, ऑटो क्लीन, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खरीदें शानदार बिजली बचत 4-इन-1 कनवर्टिबल और फास्ट कूलिंग 7-इन-1 एयर प्यूरिफिकेशन और PM 2.5 फिल्टर स्मार्ट डायग्नोसिस और ऑटो क्लीन क्यों खोजें विकल्प केवल 2-वे ऑटो एयरफ्लो वाई-फाई कनेक्टिविटी या मोबाइल ऐप सपोर्ट देखने को नहीं

ग्लोबल ब्रांड व्हर्लपूल का Whirlpool Magicool S5K2PP0 एक भरोसेमंद और एडवांस्ड 1.5 टन क्षमता वाला 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। यह मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इस समय इस एसी पर 50% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 75,000 रुपये से घटकर सिर्फ 37,500 रुपये रह गई है। यह एसी व्हर्लपूल की सिग्नेचर 6th Sense Technology और 4-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग मोड के साथ आता है, जो स्मार्ट तरीके से कमरे के तापमान को भांपकर बेहतरीन कूलिंग और बिजली की बचत सुनिश्चित करता है।

Specifications कंप्रेसर टाइप IntelliSense Inverter Compressor कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर कॉइल कूलिंग क्षमता 16,378 BTU / हाई एम्बिएंट कूलिंग विशेष फीचर्स 6th Sense टेक्नोलॉजी, गैस लीक इंडिकेटर, टर्बो कूल, हिडन एलईडी डिस्प्ले, स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खरीदें 6th Sense Technolog 52°C तापमान पर भी कूलिंग गैस लीक इंडिकेटर 100% कॉपर कंडेनसर और सेल्फ क्लीन बजट-फ्रेंडली और आकर्षक डील्स क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन केवल ऊपर-नीचे (2-Way) ऑटो एयर स्विंग

प्रीमियम होम अप्लायंसेज के लिए मशहूर IFB ब्रांड का IFB CI195SS32SGM3 एक बेहद एडवांस, हाई-टेक और इंटेलिजेंट 1.5 टन क्षमता वाला 5-स्टार स्प्लिट एसी है। यह मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेजन पर इस समय इस एसी पर 44% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 76,490 रुपये से घटकर 42,490 रुपये रह गई है (साथ ही इस पर 1500 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है)। यह एसी इनबिल्ट वाई-फाई, AI पावर्ड टेक्नोलॉजी, 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड और जियो सेंसिंग जैसे नेक्स्ट-जेन फीचर्स के साथ आता है, जो इसे मार्केट के दूसरे एसी से काफी अलग और प्रीमियम बनाते हैं।

Specifications एयर फ्लो रेटिंग 618 CFM कनवर्टिबल फीचर्स 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड विशेष फीचर्स हाइब्रिड मोड, 4-स्टेप सेल्फ क्लीन, डस्ट फिल्टर, कस्टमाइज्ड स्लीप प्रोफाइल, डिजिटल डिस्प्ले वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर, 5 साल PCB पर, 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें असली 5-स्टार और जबर्दस्त बिजली बचत स्मार्ट वाई-फाई और जियो सेंसिंग 8-इन-1 फ्लेक्सी और हाइब्रिड मोड 4-स्टेप सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी डुअल गोल्ड फिन और नैनोटेक कोटिंग क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा पेड इंस्टॉलेशन

जापानी टेक्नोलॉजी और प्रीमियम कूलिंग के लिए मशहूर हिताची का Hitachi RAS.V518PCDIBT एक बेहद पावरफुल और आधुनिक 1.5 टन क्षमता वाला 5-स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। यह मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। अमेजन पर इस समय इस प्रीमियम एसी पर 42% का बंपर डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 77,990 रुपये से घटकर 45,500 रुपये रह गई है (साथ ही 500 रुपये का अतिरिक्त कूपन डिस्काउंट भी उपलब्ध है)। यह एसी Ice Clean, 4-वे स्विंग और EEV प्रिसिजन कूल टेक्नोलॉजी जैसे हाइपर-एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जो भीषण गर्मियों में भी बिजली बचाते हुए शिमला जैसी कूलिंग देता है। पिछले महीने में ही इसे 1,000 से ज्यादा लोगों ने खरीदा है।

Specifications एयर फ्लो 600 CFM कनवर्टिबल फीचर्स हाइब्रिड कनवर्टिबल और एक्सपेंडेबल प्लस टेक्नोलॉजी फिल्टर टेक्नोलॉजी एंटी-बैक्टीरियल मेश फिल्टर वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर, 5 साल कंट्रोलर (PCB) पर, 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें रिकॉर्ड तोड़ एयर थ्रो असली 5-स्टार और जबर्दस्त बिजली बचत EEV और ऑक्टा सेंसर टेक्नोलॉजी 54°C पर भी दमदार कूलिंग क्यों खोजें विकल्प वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं पेड इंस्टॉलेशन

हैवेल्स ग्रुप के लॉयड ब्रांड का Lloyd GLS18I5AGGGW एक नेक्स्ट-जेनरेशन एयर कंडीशनर है, जो बिल्कुल नए 2026 न्यू स्टार रेटिंग मानकों के साथ आता है। यह 1.5 टन क्षमता वाला 5-स्टार एसी मध्यम आकार के कमरों (160 वर्ग फुट तक) के लिए एकदम परफेक्ट है। अमेज़न पर इस समय इस लेटेस्ट मॉडल पर 36% का डिस्काउंट मिल रहा है, जिससे इसकी कीमत 66,990 रुपये से घटकर 42,990 रुपये रह गई है (साथ ही 500 रुपये का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट भी लागू है)। यह एसी 6-इन-1 कनवर्टिबल टेक्नोलॉजी, Ice Clean और DG मोड जैसे एडवांस फीचर्स से लैस है, जो बिजली की रिकॉर्ड बचत करते हुए 54°C की भीषण गर्मी में भी तगड़ी कूलिंग देता है।

Specifications कंडेनसर और कॉइल 100% कॉपर कूलिंग परफॉर्मेंस 4.8 किलोवॉट एयर स्विंग और थ्रो स्मार्ट 4-वे ऑटो स्विंग, 10 मीटर (32 फीट) लंबा एयर थ्रो कनवर्टिबल फीचर्स 6-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स वारंटी 1 साल पूरे प्रोडक्ट पर, 5 साल कंपोनेंट्स (PCB सहित), 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें अल्ट्रा लो बिजली खपत 6-इन-1 फ्लेक्सी मोड स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग और 10 मीटर थ्रो गोल्डन फिन कनवर्टिबल कॉपर स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से वाई-फाई कनेक्टिविटी नहीं

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