गर्मियों की कड़कड़ाती धूप हो या सर्दियों की कड़ाके की ठंड, यह 1.5 टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी आपके घर के तापमान को हमेशा आरामदायक बनाए रखेगा। मौसम चाहे जो भी हो, अपने घर को हर वक्त परफेक्ट रखने के लिए इसे आज ही अमेजन से खरीदें।

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अमेजन पर उपलब्ध टॉप ब्रांड्स के 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड एसी आपके घर के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन समाधान हैं।

हर मौसम का एक परफेक्ट इलाज, आधुनिक फीचर्स और बिजली की भारी बचत ये आधुनिक एयर कंडीशनर जून की कड़कड़ाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी में कमरे को मिनटों में ठंडा कर देते हैं, तो वहीं दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दियों में रूम हीटर की तरह काम करके बेहतरीन गर्माहट प्रदान करते हैं। 3 स्टार एनर्जी रेटिंग और एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक के साथ आने वाले ये एसी बिजली की भारी बचत करते हैं। पैनासोनिक, डाइकिन और गोदरेज जैसे ब्रांड्स के इन मॉडलों में आपको स्मार्ट वाई फाई कनेक्टिविटी, वॉयस कंट्रोल, पीएम 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर और कनवर्टिबल मोड्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस को खुद एडजस्ट कर लेते हैं। इनका मजबूत कॉपर कंडेनसर और एंटी-कोर्सिव कोटिंग इन्हें हर मौसम में टिकाऊ बनाती है।

अमेजन ऑफर्स के साथ शानदार बचत इन ऑल वेदर एसी को घर लाने के बाद आपको सर्दियों के लिए अलग से हीटर या ब्लोअर खरीदने और रखने के झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस समय अमेजन पर इन सभी मॉडलों पर आकर्षक नो कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज बोनस और शानदार बैंक डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो इन्हें सालभर के आराम के लिए एक बेस्ट और वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाते हैं।

हितैची का यह 1.5 टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बेहतरीन ऑल-वेदर (हर मौसम के लिए) एयर कंडीशनर है। कड़कड़ाती गर्मी में 52°C तापमान पर भी यह आपके कमरे को शिमला जैसी ठंडक दे सकता है और कड़ाके की सर्दियों में रूम हीटर की तरह काम करके कमरे को गर्म रख सकता है। इसमें एडवांस्ड एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे में लोगों की संख्या और जरूरत के हिसाब से अपनी कूलिंग या हीटिंग क्षमता को बढ़ा लेती है। मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए यह एक बेहद टिकाऊ और पावरफुल विकल्प है।

Specifications ऊर्जा रेटिंग 3-स्टार कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर विशेष फीचर्स हीट मोड (सर्दियों के लिए), एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी, मूक हवा, गंध-मुक्त हवा और पेंटा सेंसर टेक्नोलॉजी फिल्टर सुपरफाइन मेश फिल्टर क्यों खरीदें हॉट एंड कोल्ड फंक्शन एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी दमदार परफॉर्मेंस शानदार वॉरंटी क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी BEE रेटिंग में बदलाव

डाइकिन का यह 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक प्रीमियम और ऑल-वेदर एयर कंडीशनर है। यह एसी -10°C की कड़ाके की ठंड से लेकर 54°C की झुलसाने वाली भीषण गर्मी में भी कमरे के तापमान को बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखता है। इसमें डाइकिन का पेटेंटेड इन्वर्टर स्विंग कंप्रेसर और Hepta Sense टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे के तापमान को बहुत ही सटीक तरीके से नियंत्रित करती है। इसके अलावा, नए स्टार रेटिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया यह मॉडल मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए ऊर्जा बचत और दमदार परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।

Specifications वॉरंटी प्रोडक्ट पर 1 साल, पीसीबी (PCB) पर 5 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की मैन्युफैक्चरर वॉरंटी शोर का स्तर मात्र 32 dB(A) ऑपरेशन रेंज -10°C से लेकर 54°C कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर क्यों खरीदें ट्रिपल डिस्प्ले बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी 3D एयरफ्लो और मूक ऑपरेशन ऑल-सीजन कम्फर्ट क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं

हैवेल्स ब्रांड के अंतर्गत आने वाला लॉयड का यह 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बेहतरीन और स्टाइलिश ऑल-वेदर एयर कंडीशनर है। सफ़ेद रंग की बॉडी पर दी गई Red Deco Strip इसे बेहद आकर्षक और मॉडर्न लुक देती है। यह एसी 0°C की कड़ाके की ठंड से लेकर 52°C की झुलसाने वाली गर्मी में भी आपके कमरे के तापमान को एकदम आरामदायक बनाए रखता है। इसमें 5-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जो आपको जरूरत के हिसाब से इसकी क्षमता (30% से 110%) को बदलने की सुविधा देती है। यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों (175 वर्ग फुट तक) के लिए एक किफायती और दमदार विकल्प है।

Specifications कूलिंग पावर 5.05 किलोवाट कंडेनसर और इवेपोरेटर 100% कॉपर कंडेनसर फिल्टर एंटी-वायरल + PM 2.5 एयर फिल्टर ऑपरेशन रेंज 0°C से लेकर 52°C क्यों खरीदें 5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग और 10 मीटर लॉन्ग थ्रो गोल्डन फिन कोटिंग वैल्यू फॉर मनी क्यों खोजें विकल्प 0°C से कम तापमान पर सीमित हीटिंग शोर का स्तर प्रीमियम ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा

हितैची का यह नया मॉडल एक प्रीमियम, ऑल-वेदर इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। यह विशेष रूप से नए BEE रेटिंग मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, जो पुराने मॉडलों के मुकाबले बिजली की भारी बचत करता है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह एसी मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए बिल्कुल सही है। यह एसी गर्मियों में 5500 वॉट की अधिकतम कूलिंग क्षमता और सर्दियों में 5600 वॉट की अधिकतम हीटिंग क्षमता प्रदान करता है। इसमें एक्सपेंडेबल प्लस और आइस क्लीन जैसी कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।

Specifications वॉरंटी प्रोडक्ट पर 1 साल, कंट्रोलर/पीसीबी पर 5 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की मैन्युफैक्चरर वॉरंटी शोर का स्तर 40 dBA एयर थ्रो 550 CFM एयरफ्लो के साथ 24 मीटर तक का बेहद लंबा एयर थ्रो विशेष फीचर्स आइस क्लीन, स्मार्ट व्यू डिस्प्ले, 4-वे एयर स्विंग, ऑक्टा सेंसर टेक्नोलॉजी और वेव ब्लेड डिजाइन क्यों खरीदें शानदार बिजली बचत आइस क्लीन ऑक्टा सेंसर टेक्नोलॉजी स्मार्ट व्यू डिस्प्ले क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी ज्यादा इन-बिल्ट वाई-फाई नहीं

होम अप्लायंसेज क्षेत्र के भरोसेमंद ब्रांड IFB का यह 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बेहद शक्तिशाली और प्रीमियम ऑल-वेदर एयर कंडीशनर है। यह एसी माइनस -15°C की जमा देने वाली ठंड से लेकर 52°C की अत्यधिक गर्मी में भी कमरे के तापमान को पूरी तरह से नियंत्रित रखने की क्षमता रखता है। इसमें 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड दिया गया है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग और हीटिंग क्षमता को एडजस्ट करने की अद्भुत सुविधा देता है। यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एडवांस एयर प्यूरिफिकेशन और हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन पैकेज है।

Specifications कूलिंग पावर 5.2 किलोवाट कंप्रेसर हैवी ड्यूटी (HD) इन्वर्टर कंप्रेसर कंडेनसर कॉइल 100% कॉपर कंडेनसर फिल्टर सिस्टम एडवांस PM 0.3 फिल्टर और एक्टिव कार्बन फिल्टर हवा का बहाव 4-वे एयर स्विंग विशेष फीचर्स हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी, स्लीप मोड, और -15°C से 52°C तक का विशाल वर्किंग ऑपरेशन रेंज क्यों खरीदें असाधारण ऑपरेटिंग रेंज 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड सुपर एडवांस PM 0.3 फिल्टर एक्टिव कार्बन फिल्टर क्यों खोजें विकल्प स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी बहुत कम यूजर रिव्यूज और रेटिंग्स

1. मित्सुबिशी या डाइकिन बेहतर है? यह दोनों ही जापानी ब्रांड्स हैं और एयर कंडीशनिंग की दुनिया में सबसे प्रीमियम और भरोसेमंद माने जाते हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है,

मित्सुबिशी : यदि आपका मुख्य ध्यान बेजोड़ टिकाऊपन, सबसे लंबी लाइफ और भारी इंजीनियरिंग पर है, तो मित्सुबिशी सबसे आगे है। इसके एसी की प्लास्टिक क्वालिटी, हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर और कूलिंग क्षमता लाजवाब होती है। यह 50°C से ऊपर की भीषण गर्मी में भी बिना ट्रिप हुए काम करते हैं। हालाँकि, ये थोड़े महंगे होते हैं और इनका लुक काफी सिंपल/क्लासिक होता है।

डाइकिन : यदि आपको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बिजली की ज्यादा बचत, शांत ऑपरेशन और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस चाहिए, तो डाइकिन बेहतर है। डाइकिन के नए मॉडलों में PM1.0 फिल्टर, 3D एयरफ्लो और ट्रिपल डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। भारत में डाइकिन का सर्विस नेटवर्क मित्सुबिशी से काफी बड़ा और सुलभ है।

फैसला: अगर बजट की चिंता नहीं है और आप एक ऐसा एसी चाहते हैं जो 10-15 साल बिना किसी बड़ी खराबी के चले, तो मित्सुबिशी लें। लेकिन अगर आप बेहतर सर्विस, आधुनिक फीचर्स और अच्छी बिजली बचत चाहते हैं, तो डाइकिन एक सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है।

2. 1.5 टन 3 स्टार में कौन सा एसी सबसे अच्छा है? वर्तमान मार्केट और फीचर्स के हिसाब से 1.5 टन 3 स्टार श्रेणी में ये 3 एसी सबसे बेहतरीन हैं,

Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (FTHT50XV16 - Hot & Cold): यह नए BEE रेटिंग मानकों के अनुसार आता है, जिसका ISEER वैल्यू 4.40 है (जो कि 3-स्टार में बहुत ज्यादा है)। इसमें PM1.0 फिल्टर और ऑल-वेदर कूलिंग/हीटिंग मिलती है।

Hitachi 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (RAS.G318PHDIST): यह भी न्यू BEE रेटेड मॉडल है। इसका वार्षिक बिजली खर्च (मात्र 823 यूनिट) और ISEER वैल्यू (4.7) बेजोड़ है। इसमें 'आइस क्लीन' (Frost Wash) तकनीक भी मिलती है।

Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (GLS18H3FWRHP): अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो यह 5-इन-1 कनवर्टिबल एसी सबसे बेस्ट है। इसमें गोल्डन फिन कोटिंग और 10 मीटर लंबा एयर थ्रो मिलता है।

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