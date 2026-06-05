मौसम चाहे जो भी हो, घर रहेगा हमेशा कूल या वॉर्म, अमेजन से आज ही लाएं Heavy Duty 1.5 Ton Hot & Cold AC
गर्मियों की कड़कड़ाती धूप हो या सर्दियों की कड़ाके की ठंड, यह 1.5 टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड एसी आपके घर के तापमान को हमेशा आरामदायक बनाए रखेगा। मौसम चाहे जो भी हो, अपने घर को हर वक्त परफेक्ट रखने के लिए इसे आज ही अमेजन से खरीदें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर उपलब्ध टॉप ब्रांड्स के 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड एसी आपके घर के लिए एक बेहतरीन ऑल-इन-वन समाधान हैं।
हर मौसम का एक परफेक्ट इलाज, आधुनिक फीचर्स और बिजली की भारी बचत
ये आधुनिक एयर कंडीशनर जून की कड़कड़ाती धूप और झुलसाने वाली गर्मी में कमरे को मिनटों में ठंडा कर देते हैं, तो वहीं दिसंबर जनवरी की कड़ाके की सर्दियों में रूम हीटर की तरह काम करके बेहतरीन गर्माहट प्रदान करते हैं। 3 स्टार एनर्जी रेटिंग और एडवांस्ड इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक के साथ आने वाले ये एसी बिजली की भारी बचत करते हैं। पैनासोनिक, डाइकिन और गोदरेज जैसे ब्रांड्स के इन मॉडलों में आपको स्मार्ट वाई फाई कनेक्टिविटी, वॉयस कंट्रोल, पीएम 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर और कनवर्टिबल मोड्स जैसे प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जो जरूरत के हिसाब से परफॉर्मेंस को खुद एडजस्ट कर लेते हैं। इनका मजबूत कॉपर कंडेनसर और एंटी-कोर्सिव कोटिंग इन्हें हर मौसम में टिकाऊ बनाती है।
अमेजन ऑफर्स के साथ शानदार बचत
इन ऑल वेदर एसी को घर लाने के बाद आपको सर्दियों के लिए अलग से हीटर या ब्लोअर खरीदने और रखने के झंझट से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। इस समय अमेजन पर इन सभी मॉडलों पर आकर्षक नो कॉस्ट ईएमआई, एक्सचेंज बोनस और शानदार बैंक डिस्काउंट मिल रहे हैं, जो इन्हें सालभर के आराम के लिए एक बेस्ट और वैल्यू-फॉर-मनी डील बनाते हैं।
1. Hitachi 1.5 Ton 3 Star Hot & Cold Inverter Split AC with Expandable Technology (100% Copper, Dust Filter, 3100HP RSQG318HGXA, White)
हितैची का यह 1.5 टन 3-स्टार हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बेहतरीन ऑल-वेदर (हर मौसम के लिए) एयर कंडीशनर है। कड़कड़ाती गर्मी में 52°C तापमान पर भी यह आपके कमरे को शिमला जैसी ठंडक दे सकता है और कड़ाके की सर्दियों में रूम हीटर की तरह काम करके कमरे को गर्म रख सकता है। इसमें एडवांस्ड एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे में लोगों की संख्या और जरूरत के हिसाब से अपनी कूलिंग या हीटिंग क्षमता को बढ़ा लेती है। मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए यह एक बेहद टिकाऊ और पावरफुल विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
हॉट एंड कोल्ड फंक्शन
एक्सपेंडेबल टेक्नोलॉजी
दमदार परफॉर्मेंस
शानदार वॉरंटी
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
BEE रेटिंग में बदलाव
2. Daikin 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Hot & Cold Inverter Split AC (Copper, PM1.0 Filter, FTHT50XV16, White)
डाइकिन का यह 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक प्रीमियम और ऑल-वेदर एयर कंडीशनर है। यह एसी -10°C की कड़ाके की ठंड से लेकर 54°C की झुलसाने वाली भीषण गर्मी में भी कमरे के तापमान को बिल्कुल परफेक्ट बनाए रखता है। इसमें डाइकिन का पेटेंटेड इन्वर्टर स्विंग कंप्रेसर और Hepta Sense टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे के तापमान को बहुत ही सटीक तरीके से नियंत्रित करती है। इसके अलावा, नए स्टार रेटिंग मानकों के अनुसार डिजाइन किया गया यह मॉडल मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए ऊर्जा बचत और दमदार परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है।
Specifications
क्यों खरीदें
ट्रिपल डिस्प्ले
बेहतर एनर्जी एफिशिएंसी
3D एयरफ्लो और मूक ऑपरेशन
ऑल-सीजन कम्फर्ट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
3. Lloyd 1.5 Ton 3 Star Hot & Cold Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Smart 4 Way Air Swing, Clean Air Filter, Anti Corrosion Coating, 100% Copper, White with Red Deco Strip, GLS18H3FWRHP)
हैवेल्स ब्रांड के अंतर्गत आने वाला लॉयड का यह 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बेहतरीन और स्टाइलिश ऑल-वेदर एयर कंडीशनर है। सफ़ेद रंग की बॉडी पर दी गई Red Deco Strip इसे बेहद आकर्षक और मॉडर्न लुक देती है। यह एसी 0°C की कड़ाके की ठंड से लेकर 52°C की झुलसाने वाली गर्मी में भी आपके कमरे के तापमान को एकदम आरामदायक बनाए रखता है। इसमें 5-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक दी गई है, जो आपको जरूरत के हिसाब से इसकी क्षमता (30% से 110%) को बदलने की सुविधा देती है। यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों (175 वर्ग फुट तक) के लिए एक किफायती और दमदार विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स
स्मार्ट 4-वे एयर स्विंग और 10 मीटर लॉन्ग थ्रो
गोल्डन फिन कोटिंग
वैल्यू फॉर मनी
क्यों खोजें विकल्प
0°C से कम तापमान पर सीमित हीटिंग
शोर का स्तर प्रीमियम ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा
4. Hitachi 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Inverter Split AC (Copper, Hot & Cold, Smart View Display, 4 Way Swing, ice Clean Cooling,RAS.G318PHDIST, New BEE Rated, White)
हितैची का यह नया मॉडल एक प्रीमियम, ऑल-वेदर इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। यह विशेष रूप से नए BEE रेटिंग मानकों के अनुसार डिज़ाइन किया गया है, जो पुराने मॉडलों के मुकाबले बिजली की भारी बचत करता है। 1.5 टन की क्षमता वाला यह एसी मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) के लिए बिल्कुल सही है। यह एसी गर्मियों में 5500 वॉट की अधिकतम कूलिंग क्षमता और सर्दियों में 5600 वॉट की अधिकतम हीटिंग क्षमता प्रदान करता है। इसमें एक्सपेंडेबल प्लस और आइस क्लीन जैसी कई आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार बिजली बचत
आइस क्लीन
ऑक्टा सेंसर टेक्नोलॉजी
स्मार्ट व्यू डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
इन-बिल्ट वाई-फाई नहीं
5. IFB 1.5 Ton 3 Star Hot & Cold Inverter Split Air Conditioner with 8-in-1 Flexi Mode, Works in -15° C to 52° C, 4 Way Swing, PM 0.3, Active Carbon Filter, HD Compressor,Copper Condenser(HI1831G223GM2)
होम अप्लायंसेज क्षेत्र के भरोसेमंद ब्रांड IFB का यह 1.5 टन हॉट एंड कोल्ड इन्वर्टर स्प्लिट एसी एक बेहद शक्तिशाली और प्रीमियम ऑल-वेदर एयर कंडीशनर है। यह एसी माइनस -15°C की जमा देने वाली ठंड से लेकर 52°C की अत्यधिक गर्मी में भी कमरे के तापमान को पूरी तरह से नियंत्रित रखने की क्षमता रखता है। इसमें 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड दिया गया है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग और हीटिंग क्षमता को एडजस्ट करने की अद्भुत सुविधा देता है। यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एडवांस एयर प्यूरिफिकेशन और हाइब्रिड कूलिंग टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन पैकेज है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण ऑपरेटिंग रेंज
8-इन-1 फ्लेक्सी मोड
सुपर एडवांस PM 0.3 फिल्टर
एक्टिव कार्बन फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट कनेक्टिविटी की कमी
बहुत कम यूजर रिव्यूज और रेटिंग्स
1. मित्सुबिशी या डाइकिन बेहतर है?
यह दोनों ही जापानी ब्रांड्स हैं और एयर कंडीशनिंग की दुनिया में सबसे प्रीमियम और भरोसेमंद माने जाते हैं। दोनों के बीच मुख्य अंतर इस प्रकार है,
मित्सुबिशी : यदि आपका मुख्य ध्यान बेजोड़ टिकाऊपन, सबसे लंबी लाइफ और भारी इंजीनियरिंग पर है, तो मित्सुबिशी सबसे आगे है। इसके एसी की प्लास्टिक क्वालिटी, हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर और कूलिंग क्षमता लाजवाब होती है। यह 50°C से ऊपर की भीषण गर्मी में भी बिना ट्रिप हुए काम करते हैं। हालाँकि, ये थोड़े महंगे होते हैं और इनका लुक काफी सिंपल/क्लासिक होता है।
डाइकिन : यदि आपको एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, बिजली की ज्यादा बचत, शांत ऑपरेशन और बेहतरीन आफ्टर-सेल्स सर्विस चाहिए, तो डाइकिन बेहतर है। डाइकिन के नए मॉडलों में PM1.0 फिल्टर, 3D एयरफ्लो और ट्रिपल डिस्प्ले जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। भारत में डाइकिन का सर्विस नेटवर्क मित्सुबिशी से काफी बड़ा और सुलभ है।
फैसला: अगर बजट की चिंता नहीं है और आप एक ऐसा एसी चाहते हैं जो 10-15 साल बिना किसी बड़ी खराबी के चले, तो मित्सुबिशी लें। लेकिन अगर आप बेहतर सर्विस, आधुनिक फीचर्स और अच्छी बिजली बचत चाहते हैं, तो डाइकिन एक सुरक्षित और बेहतरीन विकल्प है।
2. 1.5 टन 3 स्टार में कौन सा एसी सबसे अच्छा है?
वर्तमान मार्केट और फीचर्स के हिसाब से 1.5 टन 3 स्टार श्रेणी में ये 3 एसी सबसे बेहतरीन हैं,
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (FTHT50XV16 - Hot & Cold): यह नए BEE रेटिंग मानकों के अनुसार आता है, जिसका ISEER वैल्यू 4.40 है (जो कि 3-स्टार में बहुत ज्यादा है)। इसमें PM1.0 फिल्टर और ऑल-वेदर कूलिंग/हीटिंग मिलती है।
Hitachi 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (RAS.G318PHDIST): यह भी न्यू BEE रेटेड मॉडल है। इसका वार्षिक बिजली खर्च (मात्र 823 यूनिट) और ISEER वैल्यू (4.7) बेजोड़ है। इसमें 'आइस क्लीन' (Frost Wash) तकनीक भी मिलती है।
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter AC (GLS18H3FWRHP): अगर आपका बजट थोड़ा कम है, तो यह 5-इन-1 कनवर्टिबल एसी सबसे बेस्ट है। इसमें गोल्डन फिन कोटिंग और 10 मीटर लंबा एयर थ्रो मिलता है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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