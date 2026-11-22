BenQ TK705i एक 4K होम एंटरटेनमेंट प्रोजेक्टर है, जिसमें Google TV, 3000 ANSI Lumens ब्राइटनेस, ऑटो फोकस और गेमिंग के लिए 5ms इनपुट लैग जैसे फीचर्स मिलते हैं। लेकिन क्या यह वाकई आपके स्मार्ट टीवी की जगह ले सकता है?

घर पर बड़े पर्दे पर फिल्में देखने का मजा ही अलग होता है। लेकिन जब भी होम थिएटर बनाने की बात आती है, तो सबसे पहले महंगे प्रोजेक्टर, अलग से स्ट्रीमिंग डिवाइस और मुश्किल सेटअप का ख्याल आता है। BenQ ने अपने TK705i प्रोजेक्टर के जरिए इसी परेशानी को दूर करने की कोशिश की है। यह एक ऐसा 4K प्रोजेक्टर है, जिसे आप लगभग स्मार्ट टीवी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको अलग से साउंड लगाने की जरूरत नहीं होती है। प्रोजेक्टर के साथ शानदार ऑडियो क्वॉलिटी का साउंड दिया गया है, ऐसे में आप इसे सिंपल कनेक्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि अगर आप साउंड सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसे भी कनेक्ट किया जा सकता है।

BenQ TK705i प्रोजेक्टरकी खासियत केवल बड़ी स्क्रीन नहीं, बल्कि Google TV, ऑटोमैटिक पिक्चर एडजस्टमेंट और गेमिंग फीचर्स भी हैं। आइए जानते हैं कि फीचर्स के मामले में यह प्रोजेक्टर कितना दमदार है औेर इसे खरीदना किसके लिए सही रहेगा।

डिजाइन: कॉम्पैक्ट साइज और प्रीमियम लुक BenQ TK705i का डिजाइन काफी मॉडर्न है। इसका ग्रे फैब्रिक फिनिश और कॉम्पैक्ट बॉडी इसे ट्रेडिशनल प्रोजेक्टर से अलग बनाते हैं। इसे टीवी यूनिट या टेबल पर रखा जा सकता है। इसका वजन करीब 3.8 किलोग्राम है, इसलिए जरूरत पड़ने पर एक कमरे से दूसरे कमरे में ले जाना भी संभव है।

हालांकि, इसे इस्तेमाल करने के लिए पावर सप्लाई जरूरी है। यह बैटरी से चलने वाला पोर्टेबल प्रोजेक्टर नहीं है।

पिक्चर क्वालिटी: 4K पर थिएटर जैसा अनुभव इस प्रोजेक्टर की सबसे बड़ी खूबी इसका 4K UHD रेजोल्यूशन है। इसमें 3000 ANSI Lumens ब्राइटनेस मिलती है, जो बड़े पर्दे पर शानदार विजुअल अनुभव देने के लिए डिजाइन की गई है।

कंपनी ने इसमें HDR10+ सपोर्ट और CinematicColor टेक्नोलॉजी दी है। 98 प्रतिशत Rec.709 कलर कवरेज का दावा भी किया गया है। इससे फिल्मों और वेब सीरीज में बेहतर कलर और डिटेल मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

100 से 150 इंच की स्क्रीन पर इसका इस्तेमाल करना एक बड़े टीवी के मुकाबले बिल्कुल अलग अनुभव दे सकता है। हालांकि, बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के लिए कमरे में रोशनी को नियंत्रित करना जरूरी होगा।



कैरी बैग की कमी

BenQ TK705i प्रोजेक्टर के साथ मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस काफी शानदार रहा। मैंने इसे घर पर इस्तेमाल करने के अलावा कार से यात्रा के दौरान भी साथ लेकर गया। इसका कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिहाज से सुविधाजनक बनाता है। हालांकि, ट्रैवल के दौरान एक कमी जरूर महसूस हुई। कंपनी इसके साथ कोई डेडिकेटेड कैरी बैग उपलब्ध नहीं कराती, जिससे इसे सुरक्षित तरीके से ले जाना थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। मेरी राय में, अगर BenQ इसके साथ एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटेक्टिव कैरी बैग उपलब्ध कराए, तो इसकी पोर्टेबिलिटी और बेहतर हो सकती है। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए यह एक उपयोगी विकल्प साबित होगा, जो ट्रैवल के दौरान भी बड़ी स्क्रीन पर प्रीमियम एंटरटेनमेंट का अनुभव लेना चाहते हैं।

Google TV: अलग से Fire TV Stick की जरूरत नही BenQ TK705i का सबसे उपयोगी फीचर इसका बिल्ट-इन Google TV है। यानी आपको अलग से किसी स्ट्रीमिंग स्टिक की जरूरत नहीं पड़ती।

इसमें Netflix, YouTube, Prime Video और दूसरे लोकप्रिय OTT प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जा सकते हैं। Google TV पर 15,000 से ज्यादा ऐप्स उपलब्ध है। इससे आप अपने मनपंसदीदा ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही Google Assistant और Chromecast सपोर्ट भी मिलता है। यानी आप अपने स्मार्टफोन से भी कंटेंट कास्ट कर सकते हैं।

सेटअप: बार-बार पिक्चर एडजस्ट करने की परेशानी कम आमतौर पर प्रोजेक्टर इस्तेमाल करते समय सबसे बड़ी दिक्कत उसकी पिक्चर को सही जगह फिट करना होता है। BenQ ने इस समस्या को कम करने के लिए स्मार्ट इमेज एडाप्टेशन फीचर्स दिए हैं। इसमें Auto Focus, Auto 2D Keystone, Auto Screen Fit, Digital Shift और Auto Obstacle Avoidance शामिल हैं। इनकी मदद से पिक्चर को स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करना आसान हो जाता है।

TK705i में मोटराइज्ड ऑप्टिकल जूम भी मिलता है, जिससे प्रोजेक्टर की जगह बदले बिना इमेज साइज को कुछ हद तक एडजस्ट कर सकते हैं।

गेमिंग: बड़ी स्क्रीन पर मिलेगा अलग अनुभव अगर आप PlayStation, Xbox या दूसरे गेमिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, तो BenQ TK705i एक दिलचस्प विकल्प हो सकता है। इसमें 4K/60Hz पर 5ms इनपुट लैग का दावा किया गया है। यह फीचर खासतौर पर उन गेमर्स के लिए उपयोगी है, जो तेज रेस्पॉन्स और बड़ी स्क्रीन चाहते हैं। इसके अलावा Game Mode, HDMI 2.1 और USB-C कनेक्टिविटी इसे गेमिंग के लिए ज्यादा उपयोगी बनाते हैं।

क्या Smart TV की जगह ले सकता है? BenQ TK705i का सबसे बड़ा फायदा बड़ी स्क्रीन है। जहां 100 या 150 इंच का टीवी खरीदना काफी महंगा और जगह घेरने वाला विकल्प हो सकता है, वहीं प्रोजेक्टर से इतने बड़े साइज में कंटेंट देखना संभव है।

हालांकि, स्मार्ट टीवी की तुलना में प्रोजेक्टर की कुछ सीमाएं भी हैं। तेज धूप वाले कमरे में पिक्चर की चमक और कॉन्ट्रास्ट प्रभावित हो सकते हैं। बेहतर अनुभव के लिए सही प्रोजेक्शन सरफेस, पर्याप्त दूरी और नियंत्रित रोशनी की जरूरत होती है।

हमारा फैसला: किसे खरीदना चाहिए? BenQ TK705i एक ऐसा प्रोजेक्टर है, जो पारंपरिक प्रोजेक्टर और स्मार्ट टीवी के बीच की दूरी कम करने की कोशिश करता है। इसका 4K रेजोल्यूशन, Google TV, स्मार्ट सेटअप और गेमिंग फीचर्स इसे होम एंटरटेनमेंट के लिए आकर्षक विकल्प बनाते हैं।

अगर आप फिल्मों, वेब सीरीज, क्रिकेट और गेमिंग का मजा बड़ी स्क्रीन पर लेना चाहते हैं, तो इसके फीचर्स आपकी जरूरतों के अनुरूप हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादातर समय तेज रोशनी वाले कमरे में टीवी देखते हैं, तो एक अच्छा 4K Smart TV अधिक व्यावहारिक रहेगा।

कीमत और डिस्काउंट: क्या खरीदना सही रहेगा? BenQ TK705i एक प्रीमियम 4K होम एंटरटेनमेंट प्रोजेक्टर है, जिसकी भारत में आधिकारिक MRP 1,99,990 रुपये है। हालांकि, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत अलग-अलग हो सकती है। कुछ अधिकृत रिटेलर्स पर यह प्रोजेक्टर करीब 1.35 लाख से 1.60 लाख रुपये के बीच लिस्टेड है। यानी MRP के मुकाबले लगभग 20 से 33 प्रतिशत तक की छूट मिल सकती है।

मेरी राय में, अगर यह प्रोजेक्टर 1.40 लाख रुपये के आसपास मिल जाता है , तो बड़ी 4K स्क्रीन, Google TV और गेमिंग फीचर्स को देखते हुए यह एक आकर्षक विकल्प हो सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।