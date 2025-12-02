150 इंच स्क्रीन बनाएगा यह छोटू डिवाइस, किसी भी जगह ले सकेंगे पर्सनल थिएटर का मजा, इतनी है कीमत

संक्षेप: BenQ ने भारत में दो नए 4K स्मार्ट होम प्रोजेक्टर - TK705i और TK705STi लॉन्च किए हैं। ये प्रोजेक्टर Google TV को सपोर्ट करते हैं और इनमें लो-लेटेंसी गेमिंग, हाई ब्राइटनेस आउटपुट और एडवांस्ड ऑटो-सेटअप टूल्स हैं। ये प्रोजेक्टर 150 इंच तक की स्क्रीन बना सकते हैं।

BenQ ने भारत में दो नए 4K स्मार्ट होम प्रोजेक्टर - TK705i और TK705STi लॉन्च किए हैं। ये प्रोजेक्टर Google TV को सपोर्ट करते हैं और इनमें लो-लेटेंसी गेमिंग, हाई ब्राइटनेस आउटपुट और एडवांस्ड ऑटो-सेटअप टूल्स हैं। ये प्रोजेक्टर 150 इंच तक की स्क्रीन बना सकते हैं। कितनी है कीमत और इनमें क्या-क्या खास मिलता है, चलिए बताते हैं...

BenQ TK705i and TK705STi के स्पेसिफिकेशन्स TK705i और TK705STi प्रोजेक्टर नेटिव 4K UHD रिजॉल्यूशन (3840×2160) को सपोर्ट करते हैं और 3,000 ANSI लुमेन की ब्राइटनेस देते हैं। दोनों ही 98% Rec.709 कलर एक्यूरेसी और बेहतर कंट्रास्ट देने के लिए BenQ की HDR-Pro और CinematicColor टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। ये फीचर्स ब्राइट कमरों में भी क्लैरिटी और कलर डिटेल बनाए रखने में मदद करते हैं।

दोनों को ही छोटी जगहों के लिए डिजाइन किया गया है। यह 150-इंच तक की स्क्रीन दिखा सकते हैं। स्टैंडर्ड TK705i 1.0-1.3x मोटराइज्ड ऑप्टिकल जूम का इस्तेमाल करता है, जो इसे मीडियम से बड़े कमरों के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। दोनों मॉडल फ्लेक्सिबल इंस्टॉलेशन को सपोर्ट करते हैं, जिसमें सीलिंग माउंट और इनवर्टेड प्रोजेक्शन शामिल हैं।

BenQ ने दोनों प्रोजेक्टर में पूरा Google TV इंटरफेस इंटीग्रेट किया है। यह आपको बाहरी डिवाइस पर निर्भर हुए बिना सीधे Netflix, YouTube और Prime Video से कंटेंट स्ट्रीम करने की सुविधा देता है। प्रोजेक्टर Google Assistant को सपोर्ट करते हैं और BenQ SmartRemote ऐप के साथ काम करते हैं, जिससे वाई-फाई पर निर्भर हुए बिना सीधे स्मार्टफोन से कंट्रोल किया जा सकता है।

दोनों मॉडल में 8-वे स्मार्ट इमेज एडाप्टेशन फीचर्स जैसे ऑटो फोकस, ऑटो कीस्टोन करेक्शन, डिजिटल जूम, स्क्रीन फिट, ऑब्सटेकल अवॉइडेंस और आई प्रोटेक्शन शामिल हैं। ये फंक्शन यूजर्स को बिना किसी मैनुअल एडजस्टमेंट के प्रोजेक्टर को तेजी से सेटअप करने में मदद करते हैं।

दोनों प्रोजेक्टर eARC और ऑटो लो लेटेंसी मोड (ALLM) के साथ HDMI 2.1 को सपोर्ट करते हैं। कंपनी का दावा है कि 4K 60Hz पर इनपुट लैग सिर्फ 5ms है, जिससे ये प्रोजेक्टर PlayStation 5, Xbox Series X और Nintendo Switch जैसे कंसोल पर गेमिंग के लिए परफेक्ट ऑप्शन बन जाते हैं। प्रोजेक्टर में 30W पावर डिलीवरी के साथ USB-C पोर्ट भी हैं, जिससे इसे इस्तेमाल करते हुए भी चार्ज किया जा सकता है।

ऑडियो आउटपुट डुअल 8W स्पीकर से मिलता है जिसमें Dolby Audio ट्यूनिंग है। वायरलेस कनेक्टिविटी के लिए, ब्लूटूथ वर्जन 5.2 का सपोर्ट शामिल है, जिससे इसे बाहरी साउंडबार या हेडफोन से पेयर किया जा सकता है।