Amazon Sale का आखिरी दिन: आधे से भी कम दाम में मिल रहे हैं ये स्मार्ट BLDC Fans, बिजली बिल की टेंशन होगी खत्म!
अमेजन ग्रेट समर सेल के आखिरी दिन BLDC स्मार्ट फैन्स पर भारी डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। बिजली की बचत करने वाले इन आधुनिक पंखों को सबसे कम कीमत पर खरीदने का यह आपके पास अंतिम मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेज़न ग्रेट समर सेल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है और कल इस शानदार सेल का आखिरी दिन है। यदि आप इस चिलचिलाती गर्मी में अपने घर के बिजली बिल को कम करने और बेहतर कूलिंग पाने का सोच रहे हैं, तो बिजली बचाने वाले स्मार्ट BLDC सीलिंग फैन्स पर मिलने वाली डील्स को हाथ से न जाने दें।
BLDC तकनीक वाले पंखे आज के समय की मांग हैं। ये साधारण पंखों की तुलना में 60 से 70 प्रतिशत तक बिजली की बचत करते हैं। जहाँ एक सामान्य पंखा 75-80 वॉट बिजली लेता है, वहीं एक BLDC पंखा मात्र 28-35 वॉट में उतनी ही हवा देता है। सेल के आखिरी दिन एटमबर्ग, हैवेल्स, क्रॉम्पटन और ओरिएंट जैसे बड़े ब्रांड्स पर 50% तक की भारी छूट मिल रही है।
इसके अलावा, इन स्मार्ट फैन्स में रिमोट कंट्रोल, स्लीप मोड और टाइमर जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं, जो आपके जीवन को और भी सुविधाजनक बनाते हैं। अमेज़न पर बैंक ऑफर्स के जरिए आप अतिरिक्त 10% की बचत भी कर सकते हैं। सीमित समय और स्टॉक को देखते हुए, यह पुराने और ज्यादा बिजली खाने वाले पंखों को बदलने का सबसे सही मौका है। कल सेल खत्म होने से पहले अपनी पसंदीदा डील लॉक करें और स्मार्ट बचत की शुरुआत करें।
1. Orient Electric 1200 mm Zeno BLDC | BLDC energy saving ceiling fan with Remote |BEE 5-star rated | Saves up to 50% on electricity bills | 3-year warranty by Orient | Brown, pack of 1
ओरिएंट इलेक्ट्रिक ज़ेनो एक आधुनिक BLDC तकनीक वाला सीलिंग फैन है, जिसे विशेष रूप से बिजली की बचत और सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह पंखा BEE 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो पारंपरिक पंखों की तुलना में 50% तक बिजली कम खर्च करता है। इसके साथ मिलने वाला स्मार्ट रिमोट आपको बिस्तर पर लेटे-लेटे पंखे की गति और टाइमर कंट्रोल करने की आजादी देता है। भूरे रंग का यह पंखा न केवल आपके घर की शोभा बढ़ाता है, बल्कि सालाना ₹6500 तक की बिजली बचत करने में भी सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़ी बचत
स्मार्ट रिमोट कंट्रोल
इन्वर्टर पर दोगुना बैकअप
वोल्टेज स्थिरता
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक
रिमोट पर निर्भरता
2. NUUK LIT PRO All-Day Wireless Fan | Rechargeable | BLDC Motor | High Airflow | 6 Speed Settings + Wave Mode | Adjustable Height | Mood Light | Magnetic Remote
नूक लिट प्रो एक क्रांतिकारी और पोर्टेबल वायरलेस पंखा है, जो आपको बिना तारों के कहीं भी ठंडक पहुँचाने की आजादी देता है। आधुनिक तकनीक और स्लीक डिज़ाइन वाला यह पंखा रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है, जिससे आप इसे घर, ऑफिस या बाहरी पिकनिक पर भी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें लगा BLDC मोटर न केवल शक्तिशाली हवा देता है बल्कि बिजली की भी बचत करता है। इसका अमेजन चॉइस होना इसकी लोकप्रियता और गुणवत्ता का प्रमाण है।
Specifications
क्यों खरीदें
वायरलेस और रिचार्जेबल
एडजस्टेबल हाइट
120° ऑटो ऑसिलेशन
मैग्नेटिक रिमोट और मूड लाइट
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप कम
बड़ी बैटरी को पूरी तरह चार्ज होने में कुछ घंटों का समय
3. Colorbot Helix BLDC Ceiling Fans 1200mm | BEE 5 Star Rated | 370 RPM | Savings up to 65% | Remote Control (Boost, Timer, LED, Reverse Mode) | 4 Years Warranty (Arctic White)
कलरबॉट हेलिक्स एक हाई-टेक और बेहद स्टाइलिश BLDC सीलिंग फैन है, जो अमेजन पर अपनी बेहतरीन 4.4 स्टार रेटिंग के कारण अमेज़न चॉइस बना हुआ है। यह पंखा न केवल 5-स्टार ऊर्जा दक्षता के साथ आता है, बल्कि इसमें Reverse Mode जैसे आधुनिक फीचर्स भी दिए गए हैं, जो इसे साल के बारहों महीने इस्तेमाल के लायक बनाते हैं। आर्कटिक व्हाइट रंग और LED स्पीड इंडिकेटर के साथ, यह आपके घर को एक प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक बचत
रिवर्स मोड
4 साल की लंबी वारंटी
स्मार्ट रिमोट
बिना शोर किए चलता
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
रिमोट सेंसर
4. TVS GREEN Freedom Max Ceiling Fan 1200mm | Remote Control | iDrive BLDC Technology | 5 Star BEE Rated | 33 Hours running on 1 Unit | Silent Operation | White | 3-Year Warranty
टीवीएस ग्रीन का फ्रीडम मैक्स एक उच्च प्रदर्शन वाला BLDC सीलिंग फैन है जो बजट और तकनीक का बेहतरीन मिश्रण पेश करता है। इसमें उन्नत iDrive BLDC टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है, जो इसे बेहद ऊर्जा कुशल बनाता है। यह पंखा विशेष रूप से उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो कम कीमत में एक भरोसेमंद और बिजली बचाने वाला स्मार्ट फैन चाहते हैं। इसका सफेद और आधुनिक डिज़ाइन किसी भी घर या ऑफिस के इंटीरियर में आसानी से घुल-मिल जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
असाधारण ऊर्जा दक्षता
किफायती कीमत
दमदार हवा
6-स्पीड रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
बेसिक और सिंपल दिखने वाला पंखा
सर्विस सेंटर की उपलब्धता की जांच अपने शहर में पहले कर लेना बेहतर
5. Goldmedal ORYZO BLDC 1200mm BEE Certified 5 Star Rated Ceiling Fan For Home and Office | Remote Control | Anti Dust | Smooth & Silent Operation (Granite Grey)
गोल्डमेडल ओरिज़ो एक प्रीमियम और ऊर्जा कुशल सीलिंग फैन है, जो आधुनिक तकनीक और बेहतरीन लुक्स का संगम है। ग्रेनाइट ग्रे जैसे आकर्षक रंगों में उपलब्ध यह पंखा घर और ऑफिस दोनों के लिए एक शानदार विकल्प है। BEE 5-स्टार रेटिंग और उन्नत BLDC मोटर के साथ, यह न केवल आपके कमरे को ठंडा रखता है बल्कि आपके बिजली बिल को भी काफी हद तक कम करता है। इसे विशेष रूप से 'एंटी-डस्ट' और शांत संचालन के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
भारी बिजली बचत
एंटी-डस्ट कोटिंग
इन्वर्टर पर 3 गुना बैकअप
प्रीमियम रिमोट कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
रिवर्स मोड का अभाव
6. atomberg Renesa Enzel 1200mm BLDC Ceiling Fan with Remote | 5 star | Advance Air+ Technology | LED Speed Indicator | Low Noise | Sleek Design | Power Saving | 3 Year Warranty | Gloss White
एटमबर्ग रेनेसा एन्जिल भारत के सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय BLDC पंखों में से एक है। 52,000 से अधिक रेटिंग्स के साथ यह 'अमेज़न चॉइस' बना हुआ है। इसमें उन्नत Advance Air+ Technology का उपयोग किया गया है, जो मोटर और ब्लेड के ऐसे कॉम्बिनेशन के साथ आता है जो कमरे के हर कोने में जबरदस्त हवा (235 CMM) पहुँचाता है। इसका स्लीक डिज़ाइन और LED स्पीड इंडिकेटर इसे एक आधुनिक और प्रीमियम लुक देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन एयर डिलीवरी
कम शोर
LED स्पीड इंडिकेटर
स्मार्ट रिमोट
क्यों खोजें विकल्प
कीमत आसपास थोड़ी ज्यादा
सादा रिमोट
7. Crompton Energion Hyperjet 1200mm BLDC Ceiling Fan | Point Anywhere Remote Control | BEE 5 Star Rated Energy Efficient | Superior Air Delivery | Anti-Rust | 2 Year Manufacturer Warranty | Brown
क्रॉम्पटन एनर्जीऑन हाइपरजेट एक भरोसेमंद और शक्तिशाली BLDC पंखा है, जो अपनी RF रिमोट तकनीक के लिए जाना जाता है। जहाँ ज्यादातर पंखों के रिमोट को पंखे की तरफ पॉइंट करना पड़ता है, इसका पॉइंट एनीव्हेयर रिमोट किसी भी दिशा से काम करता है। यह 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है और आपके बिजली बिल को आधा करने में सक्षम है। इसका स्लिम मोटर डिज़ाइन और एंटी-रस्ट एल्युमिनियम ब्लेड्स इसे आधुनिक घरों के लिए एक टिकाऊ विकल्प बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
RF रिमोट
हाइपर मोड
एंटी-रस्ट एल्युमिनियम ब्लेड्स
बिजली की बचत
किफायती ब्रांडेड विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2 साल की वारंटी
सरल और कार्यात्मक डिजाइन
1. बीएलडीसी प्रशंसकों के नुकसान क्या हैं?
हालांकि ये तकनीक बहुत उन्नत है, लेकिन इसके कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं:
ऊंची कीमत: साधारण इंडक्शन पंखों की तुलना में BLDC पंखे शुरू में महंगे होते हैं।
मरम्मत में कठिनाई: इनमें जटिल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सेंसर होते हैं। अगर सर्किट खराब हो जाए, तो इसे स्थानीय मिस्त्री से ठीक कराना मुश्किल होता है; अक्सर पूरा PCB बदलना पड़ता है।
रिमोट पर निर्भरता: अधिकांश BLDC पंखे रिमोट से चलते हैं। यदि रिमोट खो जाए या खराब हो जाए, तो पंखे की स्पीड को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
पार्ट्स की उपलब्धता: इनके स्पेयर पार्ट्स (जैसे विशेष सर्किट) बाजार में आसानी से नहीं मिलते, आपको कंपनी पर ही निर्भर रहना पड़ता है।
2. क्या सीलिंग फैन आपके साइनस को प्रभावित कर सकता है?
जी हाँ, सीलिंग फैन साइनस की समस्या को बढ़ा सकता है, इसके मुख्य कारण ये हैं:
हवा का सूखापन: पंखा सीधे तौर पर ठंडी हवा नहीं देता, लेकिन हवा के प्रवाह से नाक और गले की झिल्ली सूख सकती है, जिससे साइनस का दर्द बढ़ सकता है।
धूल और एलर्जी: पंखे के ब्लेड पर जमी धूल हवा के साथ कमरे में फैलती है। यदि आपको डस्ट एलर्जी है, तो यह साइनस या छींक आने की समस्या पैदा कर सकता है।
नमी की कमी: रात भर पंखे के नीचे सोने से हवा शुष्क हो जाती है, जिससे सुबह उठने पर नाक बंद या सिर भारी लग सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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