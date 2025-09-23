Sale में सस्ता फोन खरीदना पड़ सकता है महंगा! इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी Before You Buy a Phone in Amazon or Flipkart Sale Key Checks for Specs Warranty Return Policy and Reviews, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़Before You Buy a Phone in Amazon or Flipkart Sale Key Checks for Specs Warranty Return Policy and Reviews

Sale में सस्ता फोन खरीदना पड़ सकता है महंगा! इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी

ऑनलाइन सेल में स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ बड़ा डिस्काउंट देखकर फैसला ना लें। फोन का मॉडल, स्पेसिफिकेशंस, एक्सचेंज/बैंक ऑफर, वारंटी, रिव्यू और रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक करें जिससे सही डील का फायदा मिले।

Pranesh Tiwari लाइव हिन्दुस्तानTue, 23 Sep 2025 09:51 PM
share Share
Follow Us on
Sale में सस्ता फोन खरीदना पड़ सकता है महंगा! इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स Amazon और Flipkart पर फेस्टिव सेल शुरू हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में लोग अक्सर बिना सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप वाकई स्मार्ट डील पाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए।

ज्यादा पुराने मॉडल से बचें

सेल में ज्यादातर बार पुराने मॉडल को बड़े डिस्काउंट के साथ पेश किया जाता है। ये फोन सस्ते जरूरत मिलते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट जल्दी बंद हो सकता है और नए फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में खरीदने से पहले यह देख लें कि फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है या फिर पुराना स्टॉक तो नहीं है।

जरूरत के हिसाब से सही चुनें

साथ ही फोन चुनते वक्त सिर्फ कीमत पर ना जाएं। यह देखें कि बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा और 5G सपोर्ट आपकी जरूरत के हिसाब से है या नहीं। कई बार कम दाम वाले फोन में ऐसे फीचर्स नहीं मिलते, जिनकी आपको रोजमर्रा के दिनों में जरूरत होगी।

ये भी पढ़ें:Nothing ने किया खुलासा! Flipkart Big Billion Day सेल की टॉप डील्स, देखें लिस्ट

एक्सचेंज और बैंक ऑफर का फायदा उठाएं

सेल में असली बचत सिर्फ डिस्काउंट से नहीं बल्कि एक्सचेंज ऑफर और बैंक कार्ड ऑफर से होती है। अगर आपके पास पुराना फोन है तो उसे एक्सचेंज में देकर और भी कम दाम में नया फोन लिया जा सकता है। साथ ही बैंक ऑफर से एक्सट्रा कैशबैक भी मिलता है।

सेलर और वारंटी की जांच करें

ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा भरोसेमंद सेलर से ही खरीदें। Flipkart Assured या Fulfilled by Amazon टैग वाले प्रोडक्ट ज्यादा सेफ रहते हैं। साथ ही यह भी देखें कि फोन पर कंपनी की ओर से ऑफिशियल वारंटी मिल रही है या नहीं।

ये भी पढ़ें:1000 रुपये से कम में बेस्ट TWS इयरबड्स, Amazon Sale में एकदम हिट हैं ये डील्स

रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखें

फोन खरीदने से पहले यह चेक करें कि उस पर रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी लागू हो रही है या नहीं। कई बार बहुत ज्यादा डिस्काउंट वाले फोन नो-रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें कोई खराबी निकल जाए तो आप परेशान हो सकते हैं।

रिव्यू और रेटिंग जरूर पढ़ें

सिर्फ वेबसाइट के रिव्यू पर भरोसा ना करें, बल्कि YouTube या टेक ब्लॉग पर जाकर भी असली रिव्यूज देखें। वहां से आपको यूजर्स का असली एक्सपीरियंस पता चलेगा और फोन की खूबियों के साथ खामियां भी सामने आ जाएंगी।

Amazon Flipkart Amazon Sale अन्य..
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.