Sale में सस्ता फोन खरीदना पड़ सकता है महंगा! इन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी

ऑनलाइन सेल में स्मार्टफोन खरीदते समय सिर्फ बड़ा डिस्काउंट देखकर फैसला ना लें। फोन का मॉडल, स्पेसिफिकेशंस, एक्सचेंज/बैंक ऑफर, वारंटी, रिव्यू और रिटर्न पॉलिसी जरूर चेक करें जिससे सही डील का फायदा मिले।

ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स Amazon और Flipkart पर फेस्टिव सेल शुरू हो गई है, जिसमें स्मार्टफोन्स पर भारी डिस्काउंट मिल रहा है। ऐसे में लोग अक्सर बिना सोचे-समझे खरीदारी कर लेते हैं और बाद में पछताते हैं। अगर आप वाकई स्मार्ट डील पाना चाहते हैं, तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना ही चाहिए।

ज्यादा पुराने मॉडल से बचें सेल में ज्यादातर बार पुराने मॉडल को बड़े डिस्काउंट के साथ पेश किया जाता है। ये फोन सस्ते जरूरत मिलते हैं, लेकिन उनका सॉफ्टवेयर सपोर्ट जल्दी बंद हो सकता है और नए फीचर्स भी नहीं मिलेंगे। ऐसे में खरीदने से पहले यह देख लें कि फोन हाल ही में लॉन्च हुआ है या फिर पुराना स्टॉक तो नहीं है।

जरूरत के हिसाब से सही चुनें साथ ही फोन चुनते वक्त सिर्फ कीमत पर ना जाएं। यह देखें कि बैटरी, प्रोसेसर, कैमरा और 5G सपोर्ट आपकी जरूरत के हिसाब से है या नहीं। कई बार कम दाम वाले फोन में ऐसे फीचर्स नहीं मिलते, जिनकी आपको रोजमर्रा के दिनों में जरूरत होगी।

एक्सचेंज और बैंक ऑफर का फायदा उठाएं सेल में असली बचत सिर्फ डिस्काउंट से नहीं बल्कि एक्सचेंज ऑफर और बैंक कार्ड ऑफर से होती है। अगर आपके पास पुराना फोन है तो उसे एक्सचेंज में देकर और भी कम दाम में नया फोन लिया जा सकता है। साथ ही बैंक ऑफर से एक्सट्रा कैशबैक भी मिलता है।

सेलर और वारंटी की जांच करें ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त हमेशा भरोसेमंद सेलर से ही खरीदें। Flipkart Assured या Fulfilled by Amazon टैग वाले प्रोडक्ट ज्यादा सेफ रहते हैं। साथ ही यह भी देखें कि फोन पर कंपनी की ओर से ऑफिशियल वारंटी मिल रही है या नहीं।

रिटर्न और रिप्लेसमेंट पॉलिसी देखें फोन खरीदने से पहले यह चेक करें कि उस पर रिटर्न या रिप्लेसमेंट पॉलिसी लागू हो रही है या नहीं। कई बार बहुत ज्यादा डिस्काउंट वाले फोन नो-रिटर्न प्रोडक्ट्स होते हैं, जिनमें कोई खराबी निकल जाए तो आप परेशान हो सकते हैं।